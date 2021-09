PIPPITEL – BUONA LA PRIMA: IL DEBUTTO DI “SCHERZI A PARTE” SU CANALE5 CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 21.3% DI SHARE E OLTRE 3.5 MILIONI DI SPETTATORI – SU RAI1 “SUL TETTO DEL MONDO – WALTER BONATTI E ROSSANA PODESTÀ” INCHIODA AL 13.1% - SU RAI2 “N.C.I.S” (6.1%), MALE “PRESSING” SU ITALIA1 AL 3.3% - AMADEUS E IL RITORNO DEI “SOLITI IGNOTI” (20.1%), PAPERISSIMA SPRINT (14.9%), GENTILI (5.3%)

Fabio Fabbretti per "www.davidemaggio.it"

Nella serata di ieri, domenica 12 settembre 2021, su Rai1 Sul Tetto del Mondo – Walter Bonatti e Rossana Podestà ha conquistato 2.405.000 spettatori pari al 13.1% di share. Su Canale5 il debutto della nuova edizione di Scherzi a Parte ha raccolto davanti al video 3.506.000 spettatori con uno share del 21.3% (Scherzi a Parte Highlights di 4 minuti a 1.512.000 e il 19.5%). Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles ha interessato 1.119.000 spettatori (5.5%) e N.C.I.S. New Orleans 1.189.000 spettatori (6.1%). Su Italia1 Pressing ha intrattenuto 467.000 spettatori con il 3.3%. Su Rai3 Martin Eden ha incollato 671.000 spettatori (3.7%).

Su Rete4 Come un uragano totalizza un a.m. di 686.000 spettatori (3.8%). Su La7 Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi ha registrato 348.000 spettatori pari al 2.6%. Su Tv8 MasterChef segna 504.000 spettatori (3%). Sul Nove Corpi da reato è seguito da 328.000 spettatori con l’1.9%. Su Iris We Were Soldiers è visto da 357.000 spettatori (2.1%). Su RaiMovie I tre moschettieri arriva a 395.000 spettatori (2.1%).

Access Prime Time

Su Rai1 la nuova stagione di Soliti Ignoti – Il Ritorno debutta con 4.065.000 spettatori e il 20.1%. Su Canale5 Paperissima Sprint registra 3.008.000 spettatori (14.9%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla 840.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 Sapiens Files interessa 805.000 spettatori pari al 4.1%. Su Rete4 Controcorrente ha radunato 1.032.000 individui all’ascolto (5.3%) nella prima parte e 1.016.000 spettatori (5%) nella seconda parte. Su La7 Meraviglie senza Tempo – Venezia sigla 466.000 spettatori (2.3%). Su Tv8 il Motociclismo – dalle 20:29 alle 21:18 – è visto da 738.000 spettatori pari al 3.7%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 278.000 spettatori (1.4%).

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente è visto da 2.339.000 spettatori con il 18.1%, mentre Reazione a Catena da 3.477.000 spettatori con il 22.3%. Su Canale5 Caduta Libera! Il Weekend – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.307.000 spettatori (10.4%), mentre Caduta Libera! Il Weekend 1.914.000 spettatori (12.6%). Su Rai2 90° Minuto ha raccolto 601.000 spettatori (4.5%). A seguire F.B.I. è seguito da 649.000 spettatori (3.7%). Su Italia1 C.S.I. – Scena del Crimine totalizza 491.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.157.000 spettatori pari al 13.1% e Blob raccoglie 720.000 spettatori pari al 3.9%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 744.000 spettatori (4.2%). Su La7 Cavalcarono insieme – dalle 17:46 alle 19:50 – ha incollato 142.000 spettatori (1.1%). Su Tv8 il Motociclismo – dalle 18:53 alle 19:39 – è visto da 400.000 spettatori (2.8%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Weekend è visto da 1.096.000 spettatori (19%) nella prima parte e 1.259.000 spettatori (20%) nella seconda parte, Paesi che Vai interessa 1.041.000 spettatori (15.4%) e A Sua Immagine raccoglie 1.243.000 spettatori (17.4%). Su Canale5 Tg5 Mattina ha informato 1.083.000 spettatori pari al 20.8% e Speciale Tg5 – 11 settembre 679.000 spettatori pari al 10.9%. A seguire la Santa Messa è vista da 1.068.000 spettatori (15.7%). Su Rai2 Sulla Via di Damasco totalizza 91.000 spettatori (1.5%) e O Anche No Estate 131.000 spettatori (2%), mentre Tg2 Dossier segna 139.000 spettatori (2%).

Su Italia1 The Bold Type ottiene un ascolto di 164.000 spettatori (2.5%) nel primo episodio e 194.000 spettatori (2.7%) nel secondo episodio. Su Rai3 Agorà Weekend convince 253.000 spettatori pari al 4.6%. A seguire Mi Manda Raitre interessa 248.000 spettatori pari al 3.9%. Su Rete4 Casa Vianello ha raccolto 149.000 spettatori con il 2.2% nel primo episodio e 166.000 spettatori con il 2.4% nel secondo episodio. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 143.000 spettatori (3%), mentre La7 Doc – Face to Face Callas vs Tebaldi conquista 138.000 spettatori (2.1%) e la nuova stagione de L’Ingrediente Perfetto debutta davanti a 52.000 spettatori (0.7%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la Santa Messa – dalle 11:20 alle 13:28 – è la scelta di 2.067.000 spettatori con il 18.6%. Su Canale5 Le Storie di Melaverde arriva a 727.000 spettatori (10%) nella prima parte e a 981.000 spettatori (11.8%) nella seconda parte, mentre Melaverde sigla 1.721.000 spettatori (15.4%). Su Rai2 La nave dei sogni – Città del Capo conquista 464.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 il terzo episodio di The Bold Type è scelto da 195.000 spettatori (2.2%). A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset XXL arriva a 873.000 spettatori (5.9%).

Su Rai3 il Tg3 delle 12 è seguito da 590.000 spettatori (5.8%) e Quante Storie da 468.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 I Delitti del Cuoco ha totalizzato 208.000 spettatori con il 2.7%. A seguire, dopo il tg, L’Isola di Pietro conquista 124.000 spettatori (0.9%). Su La7 L’Aria che Tira – Il Diario totalizza 88.000 spettatori con lo 0.7%. Su SkySport la partita Sampdoria-Inter di Serie A è vista da 508.000 spettatori (3.6%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 il meglio di Da Noi… A Ruota Libera ha fatto compagnia a 1.360.000 spettatori (9.8%). A seguire Seat Music Awards – Speciale Disco Estate intrattiene 1.469.000 spettatori (12.6%). Su Canale5 L’Arca di Noè incolla 2.000.000 spettatori (13.2%). A seguire Beautiful conquista 1.952.000 spettatori (13.2%) e Una Vita 1.642.000 spettatori (12%), mentre Tre all’improvviso è visto da 939.000 spettatori (8.1%). Su Rai2 i Campionati Europei di Ciclismo incollano 732.000 spettatori con il 5.4%. A seguire Shakespeare & Hathaway interessa 334.000 spettatori (3.1%).

Su Italia1 Lucifer ha raccolto 277.000 spettatori (2%) nel primo episodio e 334.000 spettatori (2.5%) nel secondo episodio, mentre Walker 399.000 spettatori (3.3%) nel primo episodio e 467.000 spettatori (4.3%) nel secondo episodio. Su Rai3 Tg Regione informa 2.235.000 spettatori (15%), Kilimangiaro Collection è seguito da 838.000 spettatori (6.1%) e l’ottavo di finale Italia-Lettonia valevole per gli Europei di pallavolo maschile raccoglie 733.000 spettatori (5.8%). Su Rete4 King Kong ha convinto 280.000 spettatori con il 2.1%. Su La7 Il processo di Norimberga è visto da 219.000 spettatori (1.7%). Su Tv8 il GP di Formula 1 è seguito da 2.258.000 spettatori (16.7%), mentre su SkySportF1 da 824.000 spettatori (6.1%); quello di MotoGP su SkySportMotoGP è visto da 335.000 spettatori (2.3%) e in differita su Tv8 da 523.000 spettatori (4.8%).

Seconda Serata

Su Rai1 Speciale Tg1 è seguito da 390.000 spettatori con uno share del 4.4%. Su Canale5 Tg5 Notte ha totalizzato 631.000 spettatori pari all’11.5%. Su Rai2 La Domenica Sportiva è scelta da 941.000 spettatori con il 7.6% (L’altra DS a 282.000 e il 5.5%). Su Italia1 E-Planet è visto da 219.000 spettatori (6%). Su Rai3 Tg3 Mondo interessa 266.000 spettatori con il 2.9%. Su Rete4 La pelle che abito è stato scelto da 177.000 spettatori (3%). Su La7 TgLa7 Notte informa 138.000 spettatori (4%). Su Tv8 X People segna 120.000 spettatori (2.6%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.613.000 (23.8%)

Ore 20.00 4.528.000 (25%)

TG2

Ore 13.00 1.581.000 (11%)

Ore 20.30 1.529.000 (7.8%)

TG3

Ore 14.15 1.539.000 (10.7%)

Ore 19.00 1.475.000 (10.3%)

TG5

Ore 13.00 2.576.000 (17.7%)

Ore 20.00 3.154.000 (17.1%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.141.000 (9.3%)

Ore 18.30 613.000 (5.1%)

TG4

Ore 12.00 254.000 (2.5%)

Ore 18.55 489.000 (3.4%)

TGLA7

Ore 13.30 336.000 (2.2%)

Ore 20.00 690.000 (3.8%)