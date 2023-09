PIPPITEL! – IL CALCIO LASCIA AGLI ALTRI LE BRICIOLE: SU RAI1 LA PARTITA ITALIA-UCRAINA FA IL 38% DI SHARE CON 7.6 MILIONI DI SPETTATORI – SU RETE4 “È SEMPRE CARTABIANCA” FA IL 7% CON QUASI UN MILIONE DI SPETTATORI. FLOP COLOSSALE PER “FILOROSSO”, CONDOTTO DA MANUELA MORENO, CHE RACIMOLA IL 2.2% - “PAPERISSIMA SPRINT ESTATE” (10.4%), DAMILANO (5.8%), GRUBER (5.5%), PORRO (4%)

Marco Zonetti per Dagospia

Martedì sera televisivo, quello di ieri 12 settembre 2023, dominato dalla partita di calcio Italia-Ucraina valevole per le qualificazioni ai Campionati Europei. Gli azzurri hanno conquistato 7.688.000 spettatori con il 38.07% di share lasciando ben poco margine di azione agli altri programmi.

Programmi fra i quali, tuttavia, spicca E' sempre Cartabianca su Rete4 condotto da Bianca Berlinguer, che contro la Nazionale è riuscito a sfiorare il milione di spettatori pari al 7.03% di share. Il risultato conferma che, almeno finora, Bianchina funziona molto meglio a Mediaset che non in Rai (sempre in attesa del ritorno del suo più temibile avversario Giovanni Floris su La7, ma tant'è).

Flop colossale invece per Filorosso Extra con Manuela Moreno su Rai2, che aveva fra gli ospiti la rediviva Virginia Raggi e Serena Bortone, prossimamente al timone di Che sarà su Rai3. Nella presentazione, Filorosso Extra ha racimolato 748.000 teste con il 3.68%, ma nel programma vero e proprio è crollato al 2.22% di share con soli 331.000 individui all'ascolto, meno di Primo appuntamento condotto da Flavio Montrucchio su Real Time (che invece fa il miracolo visto il traino esangue). Vediamo la classifica dei programmi della prima serata per numero di spettatori:

1) Calcio - Italia-Ucraina (Rai1) - 7.688.000

2) Brooklyn (Canale5) - 1.457.000

3) The Day After Tomorrow (Italia1) - 1.245.000

4) Pallavolo - Italia-Olanda (RaiSport) - 1.205.000

5) E' sempre Cartabianca (Rete4) - 939.000

6) Il respiro della libertà (Rai2) - 598.000

7) The Women (La7) - 421.000

8) Pechino Express (Tv8) - 359.000

9) Primo Appuntamento (Real Time) - 343.000

10) Filorosso Extra (Rai3) - 331.000

11) Se Dio vuole (Nove) - 267.000

Anche in access prime time la concorrenza del calcio su Rai1 si fa sentire. Paperissima Sprint Estate su Canale5 raccoglie il 10.4%, mentre per l'approfondimento Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre su Rai3 totalizza il 5.8%, Lilli Gruber con Otto e mezzo su La7 il 5.5%, Nicola Porro su Rete4 con Stasera Italia il 4.0% e il 3.6%, Tg2 Post Estate il 2.5%.

In seconda serata, malgrado il traino monstre della Nazionale, Bruno Vespa con il nuovo ciclo di Porta a Porta su Rai1 racimola il 9.6% con 774.000 teste.

Al pomeriggio, Caterina Balivo con la seconda puntata de La volta buona su Rai1 segna il 12.2% con 1.355.000 spettatori - nella presentazione di circa mezz'ora - e il 13.1% con una media di 1.209.000 nel programma vero e proprio. [L'anno scorso alla sua seconda puntata, martedì 6 settembre 2022, senza la concorrenza di Uomini e Donne, Serena Bortone con Oggi è un altro giorno raccoglieva complessivamente 1.295.000 affezionati con il 13.4%.]

Sempre ieri, Uomini e donne condotto da Maria De Filippi su Canale5 ha siglato il 26.3% con 2.387.000 appassionati e il 26.7% con 2.237.000 nella Finale. Milo Infante con Ore14 su Rai2 è invece cresciuto oltre il 6% con 619.000 affezionati.

Ancora in fascia pomeridiana, Alberto Matano con La Vita in Diretta su Rai1 ha battuto ampiamente Myrta Merlino alla guida di Pomeriggio Cinque su Canale5. Matano conquista infatti il 17.9% con 1.301.000 spettatori nella presentazione e il 19.9% nel programma vero e proprio con 1.551.000. Merlino sigla invece il 18.7% con 1.411.000 nella presentazione, il 16.5% con 1.204.000 nella prima parte, il 14.2% con 1.125.000 nella seconda e l'11.9% con 982.000 nei Saluti.

Il dato della sovrapposizione dei due programmi è lampante: nel periodo compreso fra le 17.04 e le 18.37, Matano totalizza 1.452.000 spettatori con il 19.2% mentre Merlino è ferma a 1.160.000 con il 15.3%.

Al mattino, Agorà condotto da Roberto Inciocchi cresce rispetto all'esordio di lunedì. Il programma di approfondimento di Rai3 segna il 3.8% nella presentazione e il 4.9% nel programma vero e proprio, e sale anche Re-Start con Annalisa Bruchi a seguire, conquistando il 5.0% con 187.000 spettatori.

Sempre in fascia mattutina Eleonora Daniele con Storie Italiane su Rai1 (19.52%) supera la concorrente Simona Branchetti con Morning News su Canale5 (16.4%) e arriva testa a testa con Barbara Palombelli con Forum (19.51%).

A mezzogiorno, invece, non decolla la nuova conduzione de L'Aria che Tira su La7, affidata a David Parenzo. Il programma ha segnato ieri solo il 3.64% nella prima parte e il 3.24% nella seconda. Vediamo nel dettaglio gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Italia-Ucraina (Qualificazioni Campionati Europei) 7.688.000 (38.07%). Canale5: Brooklyn 1.457.000 (8.02%). Rai2: Il Respiro della Libertà 598.000 (3.7%). Italia1: The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo 1.245.000 (7.4%). Rai3: Filorosso Extra (presentazione) 748.000 (3.68%), Filorosso Extra 331.000 (2.22%). Rete4: E’ Sempre Cartabianca 939.000 (7.03%). La7: The Women 421.000 (2.27%). Tv8: Pechino Express – La Via delle Indie 359.000 (3.2%). Nove: Se Dio Vuole 267.000 (1.5%). RealTime: Primo Appuntamento 343.000 (1.8%). RaiSport: Campionati Europei di Pallavolo - Italia-Olanda 1.205.000 (6.87%).

Access Prime Time

Canale5: Paperissima Sprint 2.133.000 (10.35%). Rai2: Tg2 Post Estate 513.000 (2.47%). Italia1: NCIS 1.243.000 (6.14%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.148.000 (5.84%), Un Posto al Sole 1.548.000 (7.44%). Rete4: Stasera Italia 774.000 (3.97%) nella prima parte, 749.000 (3.59%), nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.127.000 (5.49%). Tv8: 100% Italia 432.000 (2.1%). Nove: Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo 399.000 (2%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.387.000 (23.81%), Reazione a Catena 3.545.000 (27.09%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.146.000 (12.7%), Caduta Libera 1.862.000 (15.06%). Rai2 Under 21 Turchia-Italia (Qualificazioni Campionati Europei di Calcio) 784.000 (5.96%). Italia1: Studio Aperto Mag 404.000 (3.81%), CSI Miami 711.000 (4.62%). Rai3: Tgr 1.981.000 (13.86%), Blob784.000 (4.65%), Viaggio in Italia 909.000 (4.96%). Rete4: Tempesta d’Amore 577.000 (3.36%). La7: Padre Brown 110.000 (1.31%) nel primo episodio, 165.000 (1.37%) nel secondo. Tv8: 4 Ristoranti 309.000 (2.3%). Nove: Cash or Trash 454.000 (3%).

Seconda Serata

Rai1: Porta a Porta 774.000 (9.6%). Canale5: X Style 393.000 (3.96%). Rai2: Pour Parler 196.000 (3.63%), Campionati Europei di Pallavolo - Italia-Olanda 62.000 (2.39%). Rai3: Tg3 Linea Notte 212.000 (3.87%). Italia1: Hurricane Allerta Uragano 413.000 (8.4%). Rete4: La Fine del Mondo nel Nostro Solito Letto in una Notte Piena 99.000 (3.34%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina 406.000 (12.02%), Tg1 Ore 7.00 360.000 (12.46%), Tg1 Ore 8.00 862.000 (19.12%), Uno Mattina 763.000 (19.35%), Storie Italiane (prima parte) 623.000 (17.38%). Canale5: Prima Pagina Tg5 555.000 (19.65%), Tg5 Mattina 1.065.000 (23.83%), Morning News 772.000 (18.81%) nella prima parte, 587.000 (16.4%) nella seconda, Saluti 561.000 (5%). Rai2: Radio 2 Social Club 200.000 (5.23%).

Italia1: Chicago Med 57.000 (1.39%) nel primo episodio, 95.000 (2.65%), nel secondo, CSI: NY 178.000 (4.56%). Rai3: Rassegna Stampa Mondo 257.000 (5.91%), Agorà (presentazione) 172.000 (3.83%), Agorà 194.000 (4.87%). Rai3: Re-Start 178.000 (5.01%). Rete4: Miami Vice 84.000 (2.33%). La7: Omnibus (News) 146.000 (4.05%), Omnibus (Dibattito) 150.000 (3.57%), Coffee Break 138.000 (3.83%).

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 855.000 (19.52%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.539.000 (17.17%). Canale5: Forum 1.244.000 (19.51%). Rai2: Rai Parlamento Speciale Camera 116.000 (2.56%), Un Ciclone in Convento 340.000 (4.22%). Italia1: CSI: NY 233.000 (4.03%), Sport Mediaset 937.000 (7.92%), Sport Mediaset Extra: 586.000 (4.89%). Rai3: Elisir 197.000 (4.37%), presentazione 187.000 (5.04%), Tg3 Ore 12.00 724.000 (10.26%), Quante Storie 562.000 (6.18%), Passato e Presente 353.000 (2.95%). Rete4: Hazzard 79.000 (1.81%), Il Segreto 159.000 (1.75%), La Signora in Giallo 495.000 (4.25%). La7: L’Aria che Tira 166.000 (3.64%) nella prima parte, L'Aria che Tira (Oggi) 299.000 (3.24%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.126.000 (17.87%), La Volta Buona 1.355.000 (12.18%) nella presentazione, 1.209.000 (13.1%), Il Paradiso delle Signore 1.336.000 (16.45%), Tg1 1.138.000 (15.14%), La Vita Diretta 1.301.000 (17.86%) nella presentazione, 1.551.000 (19.92%). Canale5: Beautiful 2.604.000 (21.84%), Terra Amara 2.515.000 (22.78%), Uomini e Donne 2.387.000 (26.34%), Finale 2.237.000 – 26.7%), Grande Fratello (striscia) 1.998.000 (24.29%), La Promessa 1.728.000 (21.64%). Pomeriggio Cinque (presentazione) 1.411.00 (18.72%), Pomeriggio Cinque, 1.204.000 (16.53%) nella prima parte, 1.125.000 (14.18%) nella seconda, Pomeriggio Cinque Saluti 982.000 (11.93%).

Rai2: Ore 14 619.000 (6.04%), Bella Ma’ 434.000 (5.32%), Radio2 Happy Family 197.000 (2.71%). Italia1: I Simpson 509.000 (4.36%) nel primo episodio, 494.000 (4.5%) nel secondo, 392.000 (3.98%) nel terzo, American Dad 316.000 (3.61%), NCIS New Orleans 229.000 (2.77%) nel primo episodio, 283.000 (3.73%) nel secondo, Cold Case 219.000 (2.88%). Rai3: Tgr 2.082.000 (18.08%), Alla Scoperta del Ramo d’Oro 340.000 (3.96%), Aspettando… Geo 533.000 (6.67%), Geo 777.000 (9.92%). Rete4: Lo Sportello di Forum 602.000 (5.8%), Tg4 - Diario del Giorno 329.000 (3.95%). La7: Tagadà (presentazione) 316.000 (2.87%), Tagadà 265.000 (3.05%), Tagadà Focus 191.000 (2.43%). Tv8: Principessa Cercasi 221.000 (2.7%).

Principali notiziari della giornata

TG1

Ore 13.30 2.936.000 (24.51%)

Ore 20.00 4.267.000 (25.19%)

TG2

Ore 13.00 1.475.000 (13.25%)

Ore 20.30 1.065.000 (5.37%)

TG3

Ore 14.25 1.295.000 (11.87%)

Ore 19.00 1.443.000 (12.73%)

TG4

Ore 11.55 359.000 (5.41%)

Ore 18.55 451.000 (3.86%)

TG5

Ore 13.00 2.700.000 (23.85%)

Ore 20.00 3.114.000 (17.74%)

STUDIO APERTO (Italia1)

Ore 12.25 1.196.000 (13.2%)

Ore 18.30 442.000 (5.13%)

TGLA7

Ore 13.30 516.000 (4.33%)

Ore 20.00 994.000 (5.68%)

