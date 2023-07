PIPPITEL! – NEL CALDO AFOSO DI LUGLIO 1,4 MILIONI DI PERSONE SI SONO GODUTE, SU RAI3, LA FINALE DEGLI EUROPEI UNDER-19, VINTI DALL'ITALIA, 10.8% - LA REPLICA DELLA FICTION “SCOMPARSA”, SU RAI1 CONQUISTA LA PRIMA SERATA DI IERI: 1,8 MILIONI DI SPETTATORI (14.4% DI SHARE) - “UNA GIORNATA PARTICOLARE”, CONDOTTO DA ALDO CAZZULLO SU LA7, 4.3% DI SHARE – “TECHETECHETÈ” (21%) - “CONTROCORRENTE” (4.4% E IL 5.3%) - “IN ONDA ESTATE” (5.7%)

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 16 luglio 2023 vedono, in prima serata, l'ormai consueta replica di Rai1, questa volta della fiction Scomparsa con Vanessa Incontrada, vincere con 1.884.000 spettatori (14.4%), battendo il film di Canale5 Instant Family con Mark Wahlberg, fermo a 1.231.000 (10%).

Secondo programma più visto della serata, la finale del Campionato Europeo di calcio Under 19 Portogallo-Italia, che ha appassionato su Rai3 1.473.000 persone (10.8% di share), superando il film di Canale5 e la quarta puntata di Tim Summer Hits condotto da Nek e Andrea Delogu, che su Rai2 ha invece fatto cantare e ballare 1.242.000 affezionati (10.1%), terzo programma più visto in prime time.

Bene la replica di Una giornata particolare, condotto da Aldo Cazzullo su La7, che - con la riproposizione della puntata dedicata a Galileo Galilei - ha segnato il 4.3% con 547.000 individui all'ascolto. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

Scomparsa (Rai1) - 1.884.000 Portogallo-Italia - Europei Under 19 (Rai3) - 1.473.000 Tim Summer Hits (Rai2) - 1.242.000 Instant Family (Canale5) - 1.231.000 F.B.I. Most Wanted (Italia1) - 783.000 Una giornata particolare (La7) - 547.000 Innamorato pazzo (Rete4) - 503.000 Italia's Got Talent (Tv8) - 312.000 Little Big Family (Nove) - 285.000

In access prime time, su Rai1 Techetechetè ha totalizzato il 21% di share, mentre Paperissima Sprint Estate su Canale5 il 14.6%. Per l'approfondimento, Controcorrente con Veronica Gentili su Rete4 ha segnato il 4.4% e il 5.3%, sfiorando nella seconda parte In Onda Estate con Marianna Aprile e Luca Telese su La7 e il loro 5.7% di share.

Al pomeriggio, su Rai2, Il Tour de France all'arrivo chiude al 18.5%, mentre su Rai3 Sabrina Giannini con Indovina chi viene a cena totalizza un ottimo 7.9% di share. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Scomparsa1.884.000 (14.4%). Canale5: Instant Family 1.231.000 (10%). Rai2: Tim Summer Hits 1.242.000 (10.1%), presentazione 817.000 (5.9%).

Italia1: FBI Most Wanted 783.000 (5.8%).

Rai3: Calcio - Campionati Europei Under 19 Portogallo-Italia 1.473.000 (10.8%), pre e post partita: 871.000 (6.9%), primo tempo 1.296.000 (9.4%), secondo tempo: 1.639.000 (12.2%).

Rete4: Innamorato Pazzo 503.000 (4%).

La7: Una Giornata Particolare 547.000 (4.3%).

Tv8: Italia’s Got Talent Best Of 312.000 (2.4%).

Nove: Little Big Italy 285.000 (2.4%).

Access Prime Time

Rai1: Techetechetè 2.853.000 (21%). Canale5: Paperissima Sprint 1.983.000 (14.6%). Italia1: NCIS 900.000 (6.7%). Rai3: Blob 619.000 (4.9%). Rete4: Controcorrente 581.000 (4.4%) nella prima parte, 724.000 (5.3%) nella seconda. La7: In Onda 774.000 (5.7%). Tv8: Quattro Ristoranti 346.000 (2.6%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.157.000 (21.9%), Reazione a Catena 2.735.000 (24.4%).

Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 968.000 (10.2%), Caduta Libera 1.467.000 (13.4%).

Rai2: NCIS New Orleans 381.000 (3.5%) nel primo episodio, 458.000 (3.7%) nel secondo.

Italia1: CSI Miami 364.000 (3.1%).

Rete4: Tempesta d’Amore 492.000 (4%).

Rai3: Tgr 1.606.000 (13.9%). La7: La7 Doc – Berlino una Città Divisa in Due 112.000 (1.1%).

Tv8: Quattro Hotel 265.000 (2.4%).

Seconda Serata

Rai 1 Speciale Tg11.285.000 (12.8%).

Canale5: Tg5 Notte 499.000 (8.1%), Non Mentire 165.000 (4.5%).

Rai2: La Domenica Sportiva Estate 355.000 (6.6%).

Italia1: Law & Order: Unità Speciale 421.000 ascoltatori (4.5%) nel primo episodio, 342.000 (6.2%) nel secondo. Prodigal Son 204.000 (6%).

Rai3: Buon Compleanno Massimo 241.000 (4.6%).

Rete4: Malena105.000 (2.3%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: Linea Blu 466.000 (15.1%), Tg1 Ore 8.00 775.000 (20.1%), Weekly 796.000 (17.6%), Paesi che Vai... 935.000 (19%), A Sua Immagine 1.280.000 (19.9%).

Canale5: Tg5 Mattina 954.000 (23.4%), Il Vangelo più Antico del Mondo 459.000 (9.9%), Santa Messa 762.000 (14.8%).

Rai2: Fina World Championship 161.000 (4.6%), Nuoto Sincronizzato 129.000 (4%), Pallanuoto femminile 121.000 (4.1%), Tuffi 225.000 (4.9%).

Italia1: Friends 106.000 (2.4%) nel primo episodio, 129.000 (2.7%) nel secondo, 152.000 (3.2%) nel terzo, Will and Grace 160.000 (3.1%) nel primo episodio, 114.000 (3.1%) nel secondo.

Rai3: Sulla Via di Damasco 86.000 (1.9%), L’Emigrante 168.000 (3.3%).

Rete4: Casa Vianello 109.000 (2.2%).

La7: Omnibus (News) 101.00 (4.1%), Omnibus (Dibattito) 129.000 (2.9%), Camera con Vista 88.000 (1.8%).

Mezzogiorno

Rai1: Santa Messa 1.361.000 (21.3%), Angelus 2.002.000 (23.6%), Linea Verde Estate 2.434.000 (22.4%), presentazione 1.768.000 (19.3%).

Canale5: Le Storie di Melaverde 625.000 (10.7%), 1.040.000 (15%), Melaverde 1.808.000 (19.6%).

Italia1: Mom 111.000 (1.8%) nel primo episodio, 144.000 (2.1%) nel secondo, 159.000 (1.9%) nel terzo, Sport Mediaset 757.000 (6.3%).

Rai3: O Anche No Estate 128.000 (1.9%), Tg3 Ore 12.00 449.000 (5.2%), Il Posto Giusto 156.000 (1.3%).

Rete4: Dalla Parte degli Animali 172.000 (2.8%), presentazione 108.000 (2%), ultima parte: 208.000 (2.9%), Anni ‘60 223.000 (2%).

La7: L’Aria che Tira Estate (Il Diario) 151.000 (1.4%). Tv8: Superbike 220.000 (1.9%).

Pomeriggio

Rai1: Domenica In – Il Meglio 1.140.000 (10.9%), Top Dieci 1.316.000 (13.9%).

Canale5: L’Arca di Noè 2.415.000 (19.9%), Beautiful 2.199.000 (19.2%), Terra Amara 2.171.000 (20.4%), Un Altro Domani 1.220.000 (12.7%), Inga Lindstrom – L’Altra Figlia 924.000 (9.8%).

Rai2: Campionati Paralimpici di Atletica Leggera 575.000 (5.2%), Tour de France 1.395.000 (14.3%), Diretta 1.361.000 (13.8%), Tour all’arrivo 1.776.000 (18.5%), Toureplay 731.000 (7.8%).

Italia1: Formula E 364.000 (3.5%), Prima della gara: 312.000 (2.9%), Derby in Famiglia 170.000 (1.8%).

Rai3: Tgr 1.902.000 (16.4%), Indovina Chi Viene a Cena 818.000 (7.9%), Homicide Hils 402.000 (4.3%), Kilimangiaro Collection 537.000 (5.7%).

Rete4: Doc West – La Sfida 201.000 (2%).

La7: Bell’Italia in Viaggio 296.000 (2.7%), Atlantide Album 160.000 (1.7%).

Tv8: Superbike 410.000 (3.6%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.110.000 (25.7%)

20.00 - 3.072.000 (24.7%)

TG2

13.00 - 1.422.000 (12.1%)

20.30 - 991.000 (7.5%)

TG3

14.25 - 1.444.000 (13.1%)

19.00 - 1.285.000 (12.3%)

TG4

12.00 - 280.000 (3.3%)

18.55 - 368.000 (3.5%)

TG5

13.00 - 2.666.000 (22.5%)

20.00 - 2.298.000 (18.2%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.025.000 (10.3%)

18.30 - 441.000 (4.7%)

TGLA7

13.30 - 465.000 (3.9%)

20.00 - 611.000 (4.8%)