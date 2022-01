PIPPITEL! – SU CANALE 5 “C’È POSTA PER TE” NON HA RIVALI E CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 29.3% DI SHARE E 5.5 MILIONI DI SPETTATORI – SU RAI 1 “TALI E QUALI” DEVE ACCONTENTARSI DEL 18.8%. AGLI ALTRI CANALI RESTANO LE BRICIOLE: SU RAI2 FBI (4.6%), SU RAI3 “LA FABBRICA DEL MONDO” (3.9%), SU ITALIA 1 CATTIVISSIMO ME 2 (3.9%), SU LA7 “IN ONDA – PRIMA SERATA” (3.6%) – AMADEUS (21.1%), “STRISCIA (16.7%), GENTILI (4.8%), PARENZO-DE GREGORIO (4.9%)

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

c'e?? posta per te 2

Nella serata di ieri, sabato 22 gennaio 2022, su Rai1 Tali e Quali, in onda dalle 21.31 alle 23.59, ha conquistato 4.013.000 spettatori pari al 18.8% di share. Su Canale 5 C’è Posta per Te, in onda dalle 21.31 alle 24.45, ha raccolto davanti al video 5.567.000 spettatori pari al 29.3% di share. Su Rai2 FBI è stato seguito da 1.121.000 spettatori (4.6%) e FBI International da 1.082.000 (4.6%). Su Italia 1 Cattivissimo Me 2 hanno intrattenuto 889.000 spettatori (3.9%)

tali e quali 1

Su Rai3 La Fabbrica del Mondo ha raccolto davanti al video 849.000 spettatori pari ad uno share del 3.9%. Su Rete4 Storia di una Ladra di Libri totalizza un a.m. di 578.000 spettatori con il 2.8% di share. Su La7 In Onda – Prima Serata ha registrato 864.000 spettatori con uno share del 3.6%. Su Tv8 L’Aroma dell’Amore ha raccolto 208.000 spettatori con lo 0.9%. Su Nove Maurizio Minghella - Il Predatore ha raccolto 262.000 spettatori e l’1.1% di share. Su Rai Premium la replica di Doc – Nelle tue Mani 2 sigla lo 0.9% con 213.000 spettatori e su La5 la replica del GF Vip porta a casa lo 0.7% con 106.000 spettatori.

c'e?? posta per te 3

Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha siglato il 21.1% con 5.003.000 spettatori. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.976.000 spettatori con uno share del 16.7%. Su Rai3 Le Parole interessa a 1.538.000 spettatori (6.5%). Su Italia 1 NCIS sigla il 5% con 1.180.000 spettatori. Su R 4 Controcorrente ha raccolto 1.113.000 telespettatori con il 4.8% nella prima parte e 902.000 (3.8%) nella seconda. Su La7 In Onda ha interessato 1.148.000 spettatori (4.9%). Su Tv8 4 Ristoranti segna 429.000 spettatori e l’1.8%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raccoglie 268.000 spettatori e l’1.2%.

Preserale

la fabbrica del mondo

Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.480.000 spettatori (19.8%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.655.000 spettatori (23.1%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.624.000 spettatori con il 15.3% di share e Avanti un Altro! ne segna 3.482.000 con il 17.7% di share. Su Rai2 Dribbling ha raccolto 391.000 spettatori (2.2%) e Squadra Speciale Cobra 11 555.000 (2.6%). Su Italia1 CSI ha totalizzato 512.000 spettatori (2.4%). Su Rai3 il TG Regione informa 2.806.000 spettatori (13.5%) e Blob segna 1.103.000 spettatori con il 5.1%. Su Rete4 Tempesta d’Amore segna il 3.9% con 854.000 spettatori e su La7 Uozzap! fa compagnia a 148.000 spettatori (0.8%). Su Tv8 4 Hotel segna 263.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Beverly Hills Cop II arriva a 203.000 spettatori (1.1%).

c'e?? posta per te 4

Daytime Mattina

Su Rai1 Il Caffè di Raiuno sigla il 10.2% con 175.000 spettatori, Uno Mattina in Famiglia convince 1.608.000 spettatori (23.2%) nella prima parte e 1.551.000 (22%) nella seconda, mentre Buongiorno Benessere ha ottenuto 1.200.000 spettatori con il 16.6% di share e Passaggio a Nord Ovest 976.000 (11.8%). Su Canale5 il Tg delle 8 ha informato 1.031.000 spettatori (18.4%) e Alla Scoperta delle Highlands segna il 9.5% con 673.000 spettatori. Su Rai 2 Il Fiume della Vita ha raccolto 207.000 spettatori con il 2.9%.

tali e quali 2

Su Italia 1 Roswell New Mexico ottiene un ascolto di 78.000 spettatori pari all’1.1% di share nel primo episodio e uno di 84.000 (1.2%) nel secondo. Su Rai3 Agorà Weekend totalizza una media di 391.000 spettatori (6.6%) e Mi Manda Raitre una di 346.000 spettatori (4.9%). Su Rete4 Due Imbroglioni e Mezzo è la scelta di 102.000 spettatori (1.7%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 95.000 spettatori con il 3.1% nelle News e uno di 225.000 spettatori (3.5%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break Sabato ha informato 180.000 spettatori pari al 2.5%.

Daytime Mezzogiorno

c'e?? posta per te 8

Su Rai1 Linea Verde Explora interessa a 1.241.000 spettatori (12.1%) e Linea Verde Life è stato seguito da 2.438.000 spettatori (17%). Su Canale5 Forum arriva a 1.390.000 telespettatori con il 14.2%. Su Rai 2 la Coppa del Mondo di Sci ha raccolto 669.000 spettatori con il 6.9%. Su Italia 1 Roswell New Mexico ottiene un ascolto di 135.000 spettatori pari all’1.5% di share mentre Sport Mediaset ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su Rai3 il TG3 delle 12 totalizza una media di 963.000 spettatori (9.3%). Su Rete4 Il Segreto ha appassionato 182.000 spettatori con l’1.4% di share e La Signora in Giallo 684.000 (4.1%). Su La7 Like – Tutto ciò che piace realizza un a.m. di 138.000 spettatori con lo 0.9%.

Daytime Pomeriggio

c'e?? posta per te 9

Su Rai1 Dedicato ha raccolto 1.699.000 spettatori con il 10.6%, Linea Bianca segna il 10.3% con 1.434.000 spettatori, A Sua Immagine segna l’8.4% con 1.087.000 spettatori nella prima parte e l’8.2% con 1.055.000 spettatori nella seconda, mentre Italia Sì sigla l’11.5% con 1.523.000 spettatori nella presentazione e il 14.6% con 2.218.000 spettatori nel programma vero e proprio. Su Canale5 Beautiful appassiona 2.624.000 spettatori (15.2%), Una Vita 2.186.000 (15.2%) mentre Verissimo convince 2.187.000 spettatori con il 16.7% e Verissimo – Giri di Valzer 2.158.000 (14.4%) Su Rai2 Il Provinciale ha raccolto 696.000 spettatori con il 4.3%, Le Indagini di Ruby Herring 460.000 (3.3%) e Squadra Speciale Stoccarda è la scelta di 420.000 spettatori (3.2%).

tali e quali 6

Su Italia1 Back to School – Le Lezioni ha raccolto 582.000 spettatori (3.2%), I Simpson 648.000 (3.8%) nel primo episodio e 739.000 (4.5%) nel secondo, mentre Kung Fu 529.000 (3.6%) nel primo e 455.000 (3.4%) nel secondo; Rush Hour interessa a 359.000 (2.7%) nel primo episodio e a 363.000 (2.5%) nel secondo. Su Rai3 il TG Regione ha fatto compagnia a 2.869.000 spettatori (16.7%), Tv Talk a 1.313.000 spettatori con il 9.5% (presentazione 1.271.000 – 8.4% e Tv Talk Extra 1.120.000 – 8.7%) e Frontiere a 977.000 (7.5%); Report interessa a 904.000 spettatori con il 6% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 944.000 spettatori con il 6%. Su La7 il match di Serie A Femminile Hellas Verona-Milan ha ottenuto 192.000 spettatori con l’1.3%.

fbi

Seconda Serata

Su Rai1 Top – Tutto Quanto fa Tendenza è stato seguito da 741.000 spettatori con il 6.9% di share. Su Canale 5 Tg5 Speciale – Rebus Colle ha totalizzato una media di 1.012.000 spettatori pari ad uno share del 17.7%. Su Rai2 Speciale Tg2 – Il Colle più Alto segna 455.000 spettatori con il 2.2%. Su Rai 3 Tg3 Mondo segna il 3.5% con 495.000 spettatori. Su Italia1 I Griffin viene visto da una media di 347.000 ascoltatori con l’1.9% di share nel primo episodio, da 387.000 (2.6%) nel secondo, da 365.000 (3.3%) nel terzo, da 316.000 (3.6%) nel quarto e da 329.000 (5.4%) nel quinto. Su Rete 4 L’Uomo in Più è stato scelto da 145.000 spettatori con il 2.1% di share.

c'e?? posta per te 5

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.458.000 (25.8%)

Ore 20.00 5.641.000 (25.6%)

TG2

Ore 13.00 1.930.000 (12.2%)

Ore 20.30 1.312.000 (5.7%)

TG3

Ore 14.25 2.037.000 (12.6%)

Ore 19.00 2.222.000 (11.7%)

TG5

Ore 13.00 3.121.000 (19.5%)

Ore 20.00 4.314.000 (19.4%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.299.000 (10.2%)

c'e?? posta per te 6

Ore 18.30 686.000 (4.1%)

TG4

Ore 12.00 353.000 (3.6%)

Ore 18.55 676.000 (3.5%)

TGLA7

Ore 13.30 527.000 (3.1%)

Ore 20.00 1.007.000 (4.6%)

c'e?? posta per te 7 tali e quali 5 c'e?? posta per te 1 tali e quali 3 tali e quali 4