PIPPITEL! – SU CANALE5 CHECCO ZALONE CON “TOLO TOLO” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 22.5% DI SHARE E 5.3 MILIONI DI SPETTATORI. SU RAI 1 IL FILM “CORRERE PER RICOMINCIARE” FRENA AL 14.2% - SU RAI3 “CITTÀ SEGRETE” AL 6.4% - SU RETE4 GENTILI FA IL 4.3% - AMADEUS (22.6%), “PAPERISSIMA SPRINT” (14.4%), “CONTROCORRENTE” (4.2%), DE GREGORIO-PARENZO (3.9%) – NEL POMERIGGIO VENIER (18.9%) SUPERA DE FILIPPI (17.9%). LA ANNUNZIATA CON FIGLIUOLO SUPERA IL 9%

Nella serata di ieri, domenica gennaio 2022, su Rai1 il film Correre per Ricominciare ha conquistato 3.084.000 spettatori pari al 14.2% di share. Su Canale 5 – dalle 21.16 alle 23.04 – la prima tv free di Tolo Tolo ha ottenuto un ascolto medio pari a 5.314.000 spettatori pari al 22.5% di share (qui i dati della ultima prima visione di Zalone). Su Rai2 il debutto di The Rookie 4 ha raccolto 1.004.000 spettatori con il 4%. A seguire in prima visione assoluta l’esordio di CSI: Vegas ha interessato 943.000 spettatori con il 4%. Su Italia1 il film Doctor Strange ha intrattenuto 1.105.000 spettatori con il 4.9% di share.

Su Rai3 Città Segrete ha raccolto davanti al video 1.453.000 spettatori (6.4%). Su Rete4 Controcorrente Prima Serata è stato visto da 809.000 spettatori con il 4.3% di share. Su La7 Atlantide ha interessato 380.000 spettatori con il 2.3%. Su Tv8 Se Solo Fosse Vero è stato seguito da 266.000 spettatori con l’1.2% di share. Sul Nove la prima puntata di Drag Race Italia segna 197.000 spettatori (0.8%). Su Real Time Drag Race Italia ha interessato 353.000 spettatori con l’1.5%. Sul 20 Die Hard – Vivere o Morire ha convinto .000 spettatori con il %. Su Rai4 Derailled – Attrazione Letale ha ottenuto .000 spettatori con il %.

Ascolti TV Access Prime Time

In 5,7 milioni per Soliti Ignoti (con ospite Benedetta Rossi).

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha raccolto 5.755.000 spettatori con il 22.6%. Su Canale 5 la nuova edizione di Paperissima Sprint ha ottenuto 3.690.000 spettatori con il 14.4%. Su Italia1 NCIS ha totalizzato 1.304.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Generazione Bellezza segna 1.090.000 spettatori con il 4.3%.

Su Rete 4 Controcorrente ha raccolto 1.056.000 spettatori (4.2%), nella prima parte, e 1.050.000 spettatori (4.1%), nella seconda parte. Su La7 In Onda ha informato 1.005.000 spettatori con il 3.9%. Su Tv8 Quattro Ristoranti ha interessato 436.000 spettatori pari all’1.7% di share. Sul Nove Little Big Italy ha convinto 397.000 spettatori con l’1.6%.

Preserale

Bonolis riparte dal 15.8%-17.4%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.610.000 spettatori (17%) mentre L’Eredità ha ottenuto di 4.849.000 spettatori (20.9%). Su Canale 5 la prima puntata stagionale di Avanti il Primo ha raccolto 3.298.000 spettatori (15.8%) mentre Avanti un Altro ha raccolto 3.976.000 spettatori (17.4%). Su Rai2 Novantesimo Minuto ha appassionato 548.000 spettatori (2.6%). Squadra Speciale Cobra 11 ha raccolto 554.000 spettatori con il 2.3%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag ha raccolto 637.000 spettatori con il 2.9%. CSI Miami ha totalizzato 665.000 spettatori (2.7%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha appassionato 847.000 spettatori con il 3.4%. Su Rai3 l’informazione della TGR raccoglie 3.466.000 spettatori con il 14.5%. Blob segna 1.081.000 spettatori con il 4.4%. Su La7 Uozzap Collezione ha raccolto 190.000 spettatori (share dello 0.9%).

Daytime Mattina

Mi Manda Rai3 al 6.3%.

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha interessato 222.000 spettatori con l’11%, nella presentazione, 535.000 spettatori con il 16.1% nella prima parte, e 1.639.000 spettatori con il 24.4% nella seconda parte. Paesi che Vai… segna 1.747.000 spettatori con il 19.9%. La breve striscia Evoluzione Terra ha interessato 1.697.000 spettatori con il 17.8%. Prima e dopo la Messa, A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.749.000 spettatori pari ad uno share del 16.2%. Su Canale5 il TG5 delle 8 segna 1.062.000 spettatori con il 19.9%.

Viaggiatori ha raccolto 774.000 spettatori con il 10.8%. A seguire la Santa Messa raccoglie un ascolto di 1.121.000 telespettatori con il 12.5% di share. Su Rai2 O Anche No hanno tenuto compagnia a 109.000 spettatori (1.4%). Su Italia1 Hart of Dixie segna 229.000 spettatori con il 2.6%, nel primo episodio, e 247.000 spettatori con il 2.5%, nel secondo episodio. Su Rai 3 Agorà Weekend convince 339.000 spettatori con il 5.8% di share. Mi Manda Rai3 ha raccolto 514.000 spettatori con il 6.3%. Le Parole per Dirlo ha ottenuto 401.000 spettatori con il 4.1%. Su Rete 4 Casa Vianello ha coinvolto 163.000 spettatori (1.8%), nel primo episodio, e 174.000 spettatori (1.8%), nel secondo episodio. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 142.000 spettatori con il 2.7% di share.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la Santa Messa segna 2.115.000 spettatori con il 19.9%. l’Angelus ha raccolto 2.557.000 spettatori (19.7%). Linea Verde ha intrattenuto 3.448.000 spettatori (20.7%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde ha interessato 874.000 spettatori (8.3%) e 1.278.000 spettatori (11.3%). Melaverde raccoglie 2.329.000 con il 16%. Su Rai2 il TG Sport ha informato 366.000 spettatori con il 3.6%. Citofonare Rai2 ha convinto 442.000 spettatori con il 3.9%, nella presentazione di 47 minuti, e 623.000 spettatori con il 4.2%, dalle 12.02 alle 12.54.

Su Italia1 Hart of Dixie segna il 2.3% con 282.000 spettatori. Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 774.000 spettatori con il 4.1% (Magazine XXL: 669.000 – 3.4%). Su Rai3 il TG3 delle 12 ha informato 891.000 spettatori con il 6.6%. Radici registra 621.000 spettatori con uno share del 3.3%. Su Rete4 Dalla Parte degli Animali raccoglie 225.000 spettatori con il 2.1%. Poirot ha fatto compagnia a 378.000 spettatori con il 2%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto è stata scelta da 152.000 spettatori con l’1.4% di share. L’Aria che Tira – Il Diario ha raccolto 159.000 spettatori con l’1% di share.

Daytime Pomeriggio

La Annunziata supera il 9%.

Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 3.567.000 spettatori pari ad uno share del 18.9%, nella prima parte, e 3.242.000 spettatori pari ad uno share del 18.5%, nella seconda parte. Dopo il TG1 (.000 – %), Da Noi… A Ruota Libera ha raccolto un ascolto medio di 2.457.000 spettatori pari al 13.3%. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.911.000 spettatori con il 14.8%. Amici di Maria De Filippi ha raccolto 3.257.000 spettatori (17.9%).

A seguire Verissimo ha appassionato 2.862.000 spettatori con il 16.5% e 2.939.000 spettatori con il 15.6% nella parte denominata Giri di Valzer. Su Rai2 La Dottoressa dell’Isola ha convinto 610.000 spettatori pari al 3.3%. Mompracem – L’Isola dei Documentari ha raccolto 583.000 spettatori con il 3.4%. Su Italia1 L’Incredibile Storia di Winter – Il Delfino raccoglie 352.000 spettatori (2%). Ritorno all’Isola di Nim 498.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato 2.953.000 spettatori con il 15.3%.

Mezz’ora in Più ha ottenuto 1.649.000 spettatori con il 9.1% mentre Mezz’ora in Più Il Mondo che Verrà ha ottenuto 1.107.000 spettatori con il 6.4%. Rebus ha ottenuto 944.000 spettatori (5.5%). Kilimangiaro ha raccolto 1.350.000 spettatori con il 7.6%, nel segmento Di nuovo in Viaggio, e 1.706.000 spettatori con l’8.8% (presentazione: 1.041000 – 5.9%). Su Rete 4 Sugarland Express ha registrato 379.000 spettatori con il 2.1%. Su La7 Non è L’Arena Speciale ha raccolto 260.000 spettatori (share dell’1.4%), nella prima breve parte, e 404.000 spettatori (share del 2.3%) nella seconda parte.

Seconda Serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 895.000 spettatori pari ad uno share del 9.2%. Su Canale 5 Non c’è 2 Senza Te ha intrattenuto 1.391.000 spettatori con il 12.3% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva segna 1.292.000 spettatori con il 10.2% (presentazione: 964.000 – 4.6%). L’Altra DS segna 243.000 spettatori con il 3.7%. Su Italia1 Pressing segna un netto di 382.000 ascoltatori con il 5.9% di share (Highlights: 633.000 – 4.8%). Su Rai 3 TG3 Mondo è visto da 748.000 spettatori (5.3%). Su Rete 4 Everest è la scelta di 170.000 spettatori (3.4%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 5.288.000 (26.9%) Billy 4.878.000 (25.4%)

Ore 20.00 5.956.000 (24.1%)

TG2

Ore 13.00 1.820.000 (10%)

Ore 20.30 1.556.000 (6.1%)

TG3

Ore 14.25 2.247.000 (11.9%)

Ore 19.00 2.697.000 (12.2%)

TG5

Ore 13.00 3.404.000 (18.7%)

Ore 20.00 4.454.000 (18%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.249.000 (7.9%)

Ore 18.30 868.000 (4.4%)

TG4

Ore 12.00 345.000 (2.6%)

Ore 18.55 750.000 (3.4%)

TGLA7

Ore 13.30 477.000 (2.4%)

Ore 20.00 888.000 (3.6%)

