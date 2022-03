PIPPITEL! – SU CANALE5 ILARY BLASI E GLI SVIPPATI DELL’“ISOLA DEI FAMOSI” PARTE FORTE CON IL 23.2% DI SHARE E 3.2 MILIONI DI SPETTATORI. SU RAI1 L’ULTIMA PUNTATA DELLA FICTION “VOSTRO ONORE” CRESCE (17.9%) - SU ITALIA 1 “FREEDOM” CHIUDE AL 4.2% - SU RETE4 “QUARTA REPUBBLICA” AL 5.9%, SU RAI3 “PRESA DIRETTA” AL 5.9% - AMADEUS (19.2), “STRISCIA” RISALE AL 19.4%, PALOMBA (4.7%), GRUBER (7.7%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

isola dei famosi 9

Nella serata di ieri, lunedì 21 marzo 2022, su Rai1 l’ultimo appuntamento con la fiction Vostro Onore ha appassionato 3.683.000 spettatori pari al 17.98%. Su Canale 5 – dalle 21.42 all’1.30 – la prima puntata de L’Isola dei Famosi 16 ha raccolto davanti al video 3.236.000 spettatori pari al 23.25% di share (La Isla Bonita finale: 1.034.000 – 26.82%, qui il debutto dello scorso anno, qui il confronto con le scorse edizioni). Su Rai2 Delitti in Paradiso ha interessato 1.200.000 spettatori pari al 5.12% di share. nel primo episodio, e 938.000 spettatori pari al 5.11%, nel secondo episodio. Su Italia 1 l’ultimo appuntamento con Freedom – Oltre il Confine ha intrattenuto 846.000 spettatori con il 4.22% (presentazione di 20 minuti: 975.000 – 3.98%).

la serie tv vostro onore 5

Su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.271.000 spettatori pari ad uno share del 5.92% (presentazione di 13 minuti: 1.265.000 – 5.17%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 972.000 spettatori con il 5.93% di share. Su La7 la serie Sherlock ha registrato 396.000 spettatori con uno share dell’1.82%, nel primo episodio, e 191.000 spettatori con uno share dell’1.79%; nel secondo episodio. Su Tv8 Revenant segna 316.000 spettatori con l’1.7%.

isola dei famosi 7

Sul Nove Avamposti – Uomini in prima linea ha raccolto 310.000 spettatori con l’1.4%, nel primo episodio inedito, e 211.000 spettatori con l’1.7%, nel secondo episodio in replica. Su Rai4 L’evocazione – The Conjuring registra .000 spettatori con il %. Su Iris Training Day ha ottenuto 381.000 spettatori con l’1.81%. Su Rai Premium Perduta nel Vermont segna 348.000 spettatori con l’1.53%. Su Cine34 Belli di Papà raccoglie 269.000 spettatori pari all’1.17%.

presa diretta 2

Ascolti TV Access Prime Time

Col ritorno di Michelle Hunziker e prima dell’Isola, Striscia sale al 19.5%.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 4.758.000 spettatori con il 19.22%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.815.000 spettatori con uno share del 19.47%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.157.000 spettatori con il 4.65%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.499.000 spettatori con il 6.06%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.309.000 spettatori (5.4%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.702.000 spettatori (6.82%).

isola dei famosi 6

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.138.000 individui all’ascolto (4.65%), nella prima parte, e 1.183.000 spettatori (4.74%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.929.000 spettatori (7.75%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 400.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove il ritorno in prima visione di Deal With It ha raccolto 321.000 spettatori con l’1.3%. Su La5 Uomini e Donne segna 410.000 spettatori con l’1.76% (Finale: 486.000 – 1.93%).

Preserale

Male Rai2.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.339.000 spettatori (20.84%) mentre L’Eredità ha raccolto 5.088.000 spettatori (25.61%). Su Canale 5 Avanti il Primo segna 2.549.000 spettatori (16.66%) mentre Avanti un Altro ha interessato 4.013.000 spettatori (20.66%). Su Rai2 Paradise ha raccolto 341.000 spettatori (1.82%) mentre The Good Doctor ha raccolto 632.000 spettatori (2.79%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 444.000 spettatori con il 2.5%. CSI Miami ha ottenuto 763.000 spettatori (3.48%).

la serie tv vostro onore 4

Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.645.000 spettatori con il 12.59%. Blob segna 1.043.000 spettatori con il 4.52%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 857.000 individui all’ascolto (3.67%). Su La7 – dalle 17 alle 19.50 - TGLA7 ha informato 567.000 spettatori (share del 3.89%). Su Tv8 Masterchef raccoglie 246.000 spettatori con l’1.2%. Sul Nove Little Big Italy registra 260.000 spettatori con l’1.4%.

isola dei famosi 4

Daytime Mattina

Il TG1 cambia impaginazione ma nella prima parte l’Edizione Straordinaria si ferma al 14%.

Su Rai1 il TG1 delle 7 ha raccolto 535.000 spettatori pari al 12.59%. A seguire – dalle 7.14 alle 9 – TG1 Edizione Straordinaria ha informato 909.000 spettatori con il 15.93% (nel dettaglio prima parte: 790.000 – 14.04%, seconda parte dopo edizione delle 8: 1.091.000 – 18.97%). All’interno il TG1 delle 8 ha raccolto 1.311.000 spettatori pari al 22.13%. Uno Mattina dà il buongiorno a 882.000 telespettatori con il 16.69%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 901.000 spettatori (17.01%). Su Canale5 Prima Pagina TG5 ha informato 696.000 spettatori pari al 18.82%. A seguire TG5 Mattina segna 1.256.000 spettatori con il 21.23%.

freedom – oltre il confine

L’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto 978.000 spettatori con il 17.97%, nella prima parte, e 928.000 spettatori con il 17.58% nella seconda parte (I Saluti: 923.000 – 17.32%). Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 175.000 spettatori con il 3.24%. Su Italia 1 Chicago Fire ottiene un ascolto di 177.000 spettatori (3.18%), nel primo episodio, e 224.000 spettatori (4.26%), nel secondo episodio. Chicago PD ha ottenuto 249.000 spettatori (4.49%). Su Rai3 TGR – Buongiorno Regione segna 761.000 spettatori con il 12.92%. Agorà convince 436.000 spettatori pari al 7.76% di share. A seguire Agorà Extra ha raccolto 408.000 spettatori con il 7.77%. Su Rete 4 Hazzard registra una media di 161.000 spettatori (3.05%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 164.000 spettatori con il 3.59%, nelle News, e 215.000 spettatori con il 3.8%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 211.000 spettatori pari al 3.99%.

isola dei famosi 3

Daytime Mezzogiorno

Forum vince nettamente.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 893.000 spettatori con il 14.17%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.857.000 spettatori con il 15.84%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.627.000 telespettatori con il 18.83%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 612.000 spettatori (8.37%), nella prima parte, e 1.072.000 spettatori (9.44%), nella seconda parte. Su Italia 1 Chicago PD ha ottenuto 267.000 spettatori con il 3.32%. Dopo Studio Aperto, La Pupa e il Secchione Short ha raccolto 723.000 spettatori con il 5.37%. Sport Mediaset ha ottenuto 760.000 spettatori con il 5.23% (Extra: 606.000 – 4.13%).

la serie tv vostro onore 1

Su Rai3 – dalle 10.30 alle 11.55 – TG3 Speciale segna 214.000 spettatori con il 3.52%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 869.000 spettatori (9.09%). Quante Storie ha raccolto 638.000 spettatori (4.77%). Passato e Presente ha interessato 574.000 spettatori con il 3.94%. Su Rete4 Carabinieri ha appassionato 193.000 spettatori con il 3.14%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 160.000 spettatori con l’1.37%. La Signora in Giallo ha ottenuto 687.000 (4.8%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 378.000 spettatori con share del 5.81% nella prima parte, e 622.000 spettatori con il 5.23% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Oggi è Un Altro Giorno con la Bortone conduttrice in collegamento da casa (e Strabioli in studio).

isola dei famosi 8

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 1.842.000 spettatori pari al 14.57% della platea. Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.028.000 spettatori con il 18.59%. Dopo il TG1 Economia (1.632.000 – 14.83%), La Vita in Diretta ha raccolto 1.758.000 spettatori (16.26%), nella presentazione, e 2.169.000 spettatori (17.32%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.592.000 spettatori con il 17.8%. Una Vita ha convinto 2.607.000 spettatori con il 19.02% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.961.000 spettatori con il 24.67% (finale: 2.401.000 – 21.57%). Il daytime di Amici ha interessato 1.944.000 spettatori con il 17.98%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.686.000 spettatori pari al 15.52% di share.

quarta repubblica

Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.566.000 spettatori con il 14.2%, nella presentazione in onda dalle 17.24 alle 17.36, e 1.852.000 spettatori con il 14.86% (Saluti: 1.773.000 – 12.56%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 643.000 spettatori con il 4.84%. Detto Fatto ha ottenuto 533.000 spettatori con il 4.81%. Speciale TG2 ha interessato 368.000 spettatori con il 2.89%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 596.000 spettatori (4.19%), nel primo episodio, 632.000 spettatori (4.7%), nel secondo episodio, e 530.000 spettatori (4.17%), nel terzo episodio. Big Bang Theory ha appassionato 390.000 spettatori con il 3.41%. The Goldbergs segna 250.000 spettatori (2.32%).

isola dei famosi 2

Due Uomini e Mezzo ha interessato 280.000 spettatori con il 2.32%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2460.000 spettatori con il 17.35%. La Grande Storia ha coinvolto 369.000 spettatori pari al 3.31%. Aspettando Geo… ha raccolto 598.000 spettatori con il 5.52%. Geo ha registrato 1.289.000 spettatori con il 10.12%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 756.000 spettatori con il 5.77%. TG4-Diario di Guerra segna 398.000 spettatori con il 3.61%. Su La7 Tagadà interessato 437.000 spettatori con il 3.79% (presentazione: 483.000 – 3.57%). Tagadà Focus ha raccolto 525.000 spettatori con il 4.84%. Su TV8 il film ha raccolto .000 spettatori con il %.

ilary blasi 1

Seconda Serata

Via delle Storie fermo al 7.35%.

Su Rai1 Via delle Storie è stato seguito da 690.000 spettatori con il 7.35% di share. S’è Fatta Notte segna 204.000 spettatori con il 3.81%. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 661.000 spettatori pari ad uno share del 20.96%. Su Rai2 Restart segna 322.000 spettatori con il 3.77%. Su Rai 3 La Grande Sete segna 630.000 spettatori con il 4.63%. A seguire il Tg3 Linea Notte segna 411.000 spettatori con il 5.44%. Su Italia1 Tiki Taka è visto da 279.000 spettatori con il 4.77% (presentazione: 425.000 – 3.88%). Su Rete 4 Motive è stato scelto da 253.000 spettatori con il 5.42% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.659.000 (25.03%)

Ore 20.00 5.832.000 (24.99%)

TG2

isola dei famosi 10

Ore 13.00 2.142.000 (15.34%)

Ore 20.30 1.599.000 (6.51%)

TG3

Ore 14.25 1.524.000 (11.32%)

Ore 19.00 2.151.000 (11.7%)

TG5

Ore 13.00 3.041.000 (21.6%)

Ore 20.00 5.049.000 (21.29%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.288.000 (11%)

Ore 18.30 511.000 (3.5%)

TG4

Ore 12.00 259.000 (2.85%)

Ore 18.55 730.000 (3.89%)

TGLA7

Ore 13.30 695.000 (4.79%)

Ore 20.00 1.415.000 (5.98%)

vostro onore 7 vostro onore 8 la serie tv vostro onore 2 la serie tv vostro onore 3 vostro onore 6 vostro onore 4 vostro onore 1 vostro onore 3 vostro onore 2 vostro onore 5

isola dei famosi 1 ilary blasi 2 isola dei famosi 5