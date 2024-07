PIPPITEL! – SU CANALE5 “CORNETTO BATTITI LIVE” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 21.2% DI SHARE E 2.3 MILIONI DI SPETTATORI – SU RAI1 L’ENNESIMA REPLICA: “NERO A METÀ 3” FRENA ALL’11.8% DI SHARE CON 1.6 MILIONI DI TELEMORENTI – SU RETE4 “QUARTA REPUBBLICA” AL 5.4%, SU LA7 “100 MINUTI” AL 4% – “TECHETECHETÈ” (16.6%), “PAPERISSIMA SPRINT” (21.1%), BARRA-POLETTI (4.8%), APRILE-TELESE (6.9%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

cornetto battiti live 6

Nella serata di ieri, lunedì 22 luglio 2024, su Rai1 Nero a Metà 3 in replica ha interessato 1.695.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Canale5 Cornetto Battiti Live ha conquistato 2.323.000 spettatori con uno share del 21.2% (After dall’1.03 all’1.11: 794.000 – 21.6%). Su Rai2 la serie francese Panda intrattiene 529.000 spettatori pari al 3.6%. Su Italia1 Chicago PD ha incollato davanti al video 1.053.000 spettatori pari al 6.9%.

nero a meta' 2

Su Rai3 Kilimangiaro Estate segna 763.000 spettatori e il 5%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 618.000 spettatori (5.4%). Su La7 100 Minuti raggiunge 587.000 spettatori e il 4%. Su Tv8 Viaggi Pazzeschi ottiene 353.000 spettatori con il 2.3%, nel primo episodio, e 209.000 spettatori con il 2.1%, nel secondo episodio già replicato di recente.

Sul Nove Stargate raduna 482.000 spettatori (3.5%). Sul 20 After the Sunset arriva a .000 spettatori (%). Su Rai4 The Princess è scelto da .000 spettatori (%). Su Iris Interceptor: il Guerriero della strada è seguito da .000 spettatori pari al %. Su RaiMovie Uomini Violenti sigla .000 spettatori (%).

cornetto battiti live 5

Access Prime Time

4 Ristoranti sorpassa Cash or Trash.

Su Rai1 Techetchetè ha ottenuto 2.786.000 spettatori con il 16.6%. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.696.000 spettatori pari al 21.1%. Su Rai2 TG2 Post raduna 677.000 spettatori (4%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.243.000 spettatori (7.5%). Su Rai3 Caro Marziano è visto da 958.000 spettatori (5.9%) e Un Posto al Sole appassiona 1.388.000 spettatori (8.3%).

nicola porro 1

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 784.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 726.000 spettatori e il 4.3% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.155.000 spettatori (6.9%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 647.000 spettatori pari al 3.9%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 632.000 spettatori (3.8%). Su RealTime Casa a Prima Vista raccoglie .000 spettatori (%).

Preserale

cornetto battiti live 3

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.315.000 spettatori pari al 23.1%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.248.000 spettatori pari al 25.4%. Su Canale5, in replica, The Wall – Protagonisti ha intrattenuto 1.093.000 spettatori (12.1%), mentre The Wall ha convinto 1.787.000 spettatori (15%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (401.000 – 4.5%), N.C.I.S. – Los Angeles totalizza 324.000 spettatori con il 2.8% e S.W.A.T. 475.000 spettatori con il 3.2%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 365.000 spettatori (3.4%) e FBI: Most Wanted raccoglie 495.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.235.000 spettatori (16.5%). A seguire Blob segna 908.000 spettatori (5.8%). Su Rete4 Terra Amara interessa 477.000 spettatori (3.2%). Su La7 Padre Brown raduna 144.000 spettatori pari all’1.2%. Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 337.000 spettatori (2.6%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 355.000 spettatori con il 2.5%.

nero a meta' 1

Daytime Mattina

Prima Pagina prende il sopravvento sullo speciale del TG1.

Su Rai1 Tg1Speciale interessa 261.000 spettatori con l’11.3%, dalle 6.34 alle 6.58, e 512.000 spettatori con il 13.1%, dalle 7.13 alle 7.56. Il TG1 delle 8 è seguito da 752.000 spettatori con il 17.3%. TG1Mattina Estate raccoglie 655.000 spettatori con il 15.3%. Unomattina Estate intrattiene 662.000 spettatori con il 16.3%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 563.000 spettatori con il 20.3% e TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 917.000 spettatori con il 21.2%.

cornetto battiti live 2

A seguire Morning News raccoglie 645.000 spettatori con il 15.7% nella prima parte e 580.000 spettatori con il 14.8% nella seconda parte. Su Rai2 Radio2 Happy Family è visto da 150.000 spettatori (3.7%), mentre TG2 Dossier arriva a 95.000 spettatori (2.4%). Su Italia1 Station 19 sigla 134.000 spettatori (3.2%) nel primo episodio e 138.000 spettatori (3.5%) nel secondo episodio, mentre C.S.I. New York totalizza 171.000 spettatori (4.2%) nel primo episodio. Su Rai3, dopo una presentazione (167.000 – 3.9%), Agorà Estate intrattiene 167.000 spettatori (4%) e 147.000 spettatori (3.8%) nella parte Extra, mentre Elisir Estate – Il Meglio di totalizza 123.000 spettatori (3.1%).

Su Rete4 La Ragazza e l’Ufficiale ha raccolto 105.000 spettatori (2.4%) e Love is in the air è visto da 105.000 spettatori (2.5%) mentre Tempesta d’Amore è seguito da 204.000 spettatori (5.2%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 157.000 spettatori (4.8%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 a 237.000 spettatori (5.5%), di 196.000 spettatori (4.6%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 202.000 spettatori (5.2%).

nero a meta' 3

Daytime Mezzogiorno

Bene Camper in Viaggio dalla Puglia.

Su Rai1 Camper in Viaggio raccoglie 943.000 spettatori (18%), mentre Camper arriva a 1.508.000 spettatori (16.5%). Su Canale5 il meglio di Forum totalizza 1.148.000 spettatori con il 17.6%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (143.000 – 3.3%), La nave dei sogni raduna 269.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 208.000 spettatori (3.6%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 802.000 spettatori (6.9%) e 569.000 spettatori (5%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3 Il Commissario Rex ottiene 229.000 spettatori (4.7%) e il TG3 delle 12 informa 515.000 spettatori (7.8%).

cornetto battiti live 1

A seguire Quante Storie conquista 441.000 spettatori (5.1%) nella prima parte e 472.000 spettatori (4.4%) nella seconda parte, mentre Passato e Presente è seguito da 407.000 spettatori (3.5%). Su Rete4 Everywhere I Go – Coincidenze d’Amore totalizza 117.000 spettatori pari al 2.5%. Dopo il TG, Un Detective in Corsia raduna 314.000 spettatori pari al 3%. Su La7 L’Aria che Tira interessa 232.000 spettatori con il 4.8% nella prima parte e 415.000 spettatori con il 4.4% nella seconda parte chiamata Oggi.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.214.000 – 19.5%), Un Passo dal Cielo ha collezionato 1.132.000 spettatori con il 12.1% nel primo episodio più lungo, e 1.069.000 spettatori con il 14.1% nel secondo episodio. Dopo una breve edizione del TG1 (1.102.000 – 14.9%), Estate in Diretta realizza un ascolto di 1.316.000 spettatori con il 18.3% nella presentazione e di 1.611.000 spettatori con il 20.1%. Su Canale5 Beautiful raggiunge .000 spettatori pari al %, Endless Love incolla davanti al video .000 spettatori pari al %, The Family raduna .000 spettatori pari al % e La Promessa segna .000 spettatori pari al %. A seguire Pomeriggio Cinque News intrattiene .000 spettatori pari al % nella prima parte e .000 spettatori pari al % nella seconda parte (I Saluti a .000 e il %).

claudio amendola in nero a meta

Su Rai2, dopo TG2 Medicina 33 (.000 – %), Squadra Speciale Cobra 11 ha raccolto .000 (%) e .000 spettatori (%). A seguire Squadra Speciale Stoccarda totalizza .000 spettatori pari al %. Squadra Speciale Colonia intercetta .000 (%) e .000 individui all’ascolto. Su Italia1 I Simpson ha raccolto .000 spettatori (%) nel primo episodio, .000 spettatori (%) nel secondo episodio e .000 spettatori (%) nel terzo episodio. A seguire Lethal Weapon raduna .000 spettatori (%) nel primo episodio e .000 spettatori (%) nel secondo episodio, mentre The Mentalist arriva a .000 spettatori (%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa .000 spettatori (%), mentre Il Provinciale coinvolge .000 spettatori (%), Di Là dal Fiume e tra gli Alberi sigla .000 spettatori (%) e Overland interessa .000 spettatori (%)

cornetto battiti live 4

A seguire Geo Magazine conquista .000 spettatori (%). Su Rete4 il meglio di Lo Sportello di Forum ha convinto .000 spettatori con il %, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da .000 spettatori con il %. A seguire Le colline bruciano sigla .000 spettatori con il %. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è visto da .000 spettatori pari al %, mentre C’era Una Volta… il Novecento arriva a .000 spettatori pari al %. Su Tv8 Un estraneo in casa segna .000 spettatori (%). Sul Nove Little Big Italy raduna .000 spettatori (%).

marianna aprile luca telese

Seconda Serata

Su Rai1 Cose Nostre è scelto da 524.000 spettatori con il 7.7%. Su Canale5 Tg5 Notte è visto da 509.000 spettatori (18.2%). Su Rai2 Rai Più Voci Più Talenti ossia la serata di presentazione dei Palinsesti Rai raccoglie 200.000 spettatori pari al 3.3%. Su Italia1 Law & Order Unità Speciale segna 455.000 (4.8%), 366.000 (6.9%), 230.000 spettatori (7.4%) nei tre episodi di messa in onda. Su Rai3 Petrolio interessa 480.000 spettatori (5%) mentre TG3 Linea Notte Estate raduna 277.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 Pat Garreth e Billy Kid è la scelta di 114.000 spettatori (3.9%) nella parte rilevata fino all’1.59. Su La7 Indiziato di reato è visto da 95.000 spettatori (1.7%).

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 2.732.000 (23.5%)

Ore 20:00 3.698.000 (23.9%)

TG2

nero a meta' 3 7

Ore 13:00 1.246.000 (11.1%)

Ore 20:30 1.151.000 (7%)

TG3

Ore 14:25 1.505.000 (15.1%)

Ore 19:00 1.547.000 (13.8%)

TG5

Ore 13:00 2.504.000 (22.1%)

Ore 20:00 2.859.000 (18.2%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 1.103.000 (12.1%)

Ore 18:30 484.000 (5.6%)

TG4

Ore 11:55 276.000 (4.2%)

Ore 18:55 466.000 (4.2%)

TGLA7

Ore 13:30 678.000 (5.9%)

Ore 20:00 1.114.000 (7.1%)

luca telese marianna aprile in onda 3 luca telese marianna aprile in onda 4