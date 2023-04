PIPPITEL! – SU CANALE5 “IL PATRIARCA” CALA, MA CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 16.4% E 2.6 MILIONI DI SPETTATORI – SU RAI1 “CI VUOLE UN FIORE” APPASSISCE AL 13.1% - SU RAI2 LA SESTA STAGIONE DI “THE GOOD DOCTOR” FA IL 5.1%, SU RETE4 “QUARTO GRADO” AL 9.2% - SU RAI3 “TRE PIANI” (5%), LA PARROCCHIETTA DI “PROPAGANDA LIVE” SU LA7 (5.7%). “FRATELLI DI CROZZA” SPETTATORI (5.7%), MA CON OLTRE UN MILIONE DI SPETTATORI - VESPA (21.3%), AMADEUS (22.7%), “STRISCIA” (18.4%). DAMILANO (6.5%), GRUBER (7.6%), PALOMBA (4.2%)

Marco Zonetti per Dagospia

claudio amendola in una scena de il patriarca

Prima serata di "lungo ponte", quella di ieri venerdì 21 aprile 2023, alquanto ricca di offerte televisive. Su Rai1 è andata infatti in onda la seconda e ultima puntata dello show "ecologista" Ci vuole un fiore, prodotto da Ballandi e condotto questa volta in solitaria da Francesco Gabbani, scontrandosi con il secondo appuntamento con Il Patriarca, ficton di Canale5 interpretata da Claudio Amendola e Antonia Liskova. Su Rai3 è stato trasmesso il film in prima visione Tv Tre piani di Nanni Moretti, su Rai2 il ritorno della serie The Good Doctor, e poi ancora Quarto Grado su Rete4, Propaganda Live su La7 e Fratelli di Crozza sul Nove.

Quanto agli ascolti, Ci Vuole un Fiore è appassito ulteriormente racimolando 2.072.000 spettatori con il 13.1% di share e confermandosi un flop (l'ennesimo del "king degli ascolti" Stefano Coletta), mentre Il Patriarca ha segnato 2.691.000 pari al 16.4%, in netto calo rispetto a sette giorni fa. La scorsa settimana Ci Vuole un Fiore totalizzò 2.223.000 spettatori con il 13.5% di share e Il Patriarca 3.216.000 spettatori pari al 19.2%.

FRANCESCO GABBANI - CI VUOLE UN FIORE

Su Rai2 la sesta stagione di The Good Doctor apre con 948.000 spettatori (5.1%), mentre su Rete4 Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero cresce e totalizza 1.293.000 spettatori (9.2%, terzo programma più visto in prima serata).

Su Rai3 Tre piani calamita 896.000 individui all'ascolto (5%) battendo il film di Italia1 e Propaganda Live su La7 (739.000 spettatori - 5.7%). Fratelli di Crozza sul Nove va sempre forte e diverte una media di 1.078.000 spettatori (5.7%).

Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

Il Patriarca (Canale5): 2.691.000

Ci vuole un fiore (Rai1): 2.072.000

Quarto Grado (Rete4): 1.293.000

Fratelli di Crozza (Nove): 1.078.000

The Good Doctor (Rai2): 948.000

Tre Piani (Rai3): 896.000

Run All Night - Una notte per sopravvivere (Italia1): 889.000

Propaganda Live (La7): 739.000

the good doctor

4 Ristoranti (Tv8): 524.000

In access prime time, Bruno Vespa con i suoi Cinque Minuti su Rai1 raccoglie 3.979.000 spettatori (21.3%), Amadeus e Affari Tuoi 4.554.000 (22.7%), mentre su Canale5 Striscia la Notizia sigla 3.691.000 fan (18.4%). Nella guerra dell'approfondimento, Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre su Rai3 (6.5%) soccombe all'Otto e mezzo di Lilli Gruber su La7 (7.6%), che supera anche Stasera Italia di Barbara Palombelli su Rete4 (4.2% e 3.9%) eTg2 Post (3.3%).

FRANCESCO GABBANI - CI VUOLE UN FIORE

Da segnalare in seconda serata, sul Nove, il record stagionale di Accordi & Disaccordi con Luca Sommi, Andrea Scanzi e la partecipazione di Marco Travaglio. Con ospite Mario Natangelo, autore della vignetta del Fatto Quotidiano sulla "sostituzione etnica" a casa del ministro Francesco Lollobrigida che ha diviso l'opinione pubblica, ha raggiunto il 4.4% di share con 622.000 spettatori. A mezzogiorno su Rai2 si conferma un successo I Fatti Vostri di Michele Guardì, condotto da Salvo Sottile e Anna Falchi, totalizzando ancora una volta la doppia cifra in entrambe le parti e sfiorando addirittura l'11% nella seconda.

Vediamo nel dettaglio gli ascolti di tutti i programmi della giornata:

Prima serata

mario natangelo

Rai1: Ci Vuole un Fiore 2.072.000 (13.1%). Canale5: Il Patriarca 2.691.000 (16.4%). Rai2: The Good Doctor 6 948.000 (5.1%). Italia1: Run All Night – Una notte per sopravvivere 889.000 (5%). Rai3: Tre piani 896.000 (5%). Rete4: Quarto Grado 1.293.000 (9.2%). La7: Propaganda Live 739.000 (5.7%). Tv8: 4 Ristoranti 524.000 (2.8%), 412.000 (3.1%). Nove: Fratelli di Crozza 1.078.000 (5.7%).

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 3.979.000 (21.3%), Affari Tuoi 4.554.000 (22.7%). Canale5: Striscia la Notizia 3.691.000 (18.4%). Rai2: Tg2 Post 663.000 (3.3%). Italia1: N.C.I.S. 1.262.000 (6.4%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.246.000 (6.5%), Un Posto al Sole 1.648.000 (8.2%). Rete4: Stasera Italia 805.000 (4.2%) nella prima parte, 784.000 (3.9%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.525.000 (7.6%). Tv8: 100%) Italia 385.000 (1.9%). Nove: Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo 551.000 (2.8%).

FIALDINI GABBANI - CI VUOLE UN FIORE

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.901.000 (25.2%), L’Eredità 3.867.000 (26.6%). Canale5: Avanti il Primo 1.720.000 (16.2%), Avanti un Altro 2.861.000 (20.7%). Rai2: Hawaii Five-0 537.000 (4%), The Rookie 743.000 (4.4%). Italia1: Studio Aperto Mag 291.000 (2.4%), C.S.I. da 517.000 (3.2%). Rai3: Tg Regione 2.167.000 (14.2%), Blob 897.000 (5.2%), La Gioia della Musica 879.000 (4.7%). Rete4: Tempesta d’Amore 666.000 (3.8%). La7:, Lingo – La Prima Sfida 128.000 (1.2%), Lingo – Parole in Gioco 216.000 (1.6%). Tv8: Celebrity Chef 262.000 (1.7%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 312.000 (2.1%).

Seconda Serata

VIGNETTA DI NATANGELO SUL FATTO QUOTIDIANO SU ARIANNA MELONI E FRANCESCO LOLLOBRIGIDA

Rai1: Tv7 398.000 (6.7%). Canale5: Station 19 578.000 (7.4%). Rai2: ATuttoCalcio 345.000 (2.8%). Italia1: Momentum 428.000 (5.9%). Rai3: CinAmerica 292.000 (2.5%). Rete4: All Rise 262.000 (6.7%). La7: TgLa7 Notte 161.000 (4.4%). Tv8: 4 Ristoranti 160.000 (2.8%). Nove: Accordi & Disaccordi 622.000 (4.4%)

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnomattina – Rassegna Stampa 298.000 (11.8%), Tg1 Ore 7.00 439.000 (11.2%), TgUnomattina 552.000 (11.7%), Tg1 Ore 8.00 889.000(19.1%), Unomattina 717.000 (16.4%), Storie Italiane (prima parte) 715.000 (17.7%). Canale5: Prima Pagina Tg5 579.000 (18.7%), Tg5 Mattina 986.000 (21.1%), Mattino Cinque News 904.000 (20%) nella prima parte, 802.000 (19.9%) nella seconda, I Saluti 879.000 (21.1%). Rai2: Viva Rai2 778.000 (16.9%), …E Viva il Videobox 231.000 (5%). il Tg2 delle 8:30 215.000 (4.6%), Radio2 Social Club 272.000 (6.1%), Tg2 Italia 223.000 (5.5%), Tg2 Flash a 255.000 (5.8%).

the good doctor

Italia1: Chicago Fire 248.000 (5.3%), Chicago P.D. 200.000 (4.9%) nel primo episodio, 227.000 (5.2%) nel secondo. Rai3: Buongiorno Italia 381.000 (10%), TgR Buongiorno Regione 499.000 (10.5%). Agorà 271.000 (5.9%), presentazione 260.000 (5.6%), Agorà Extra 148.000 (3.7%). Rete4: Miami Vice 75.000 (1.7%), Detective in Corsia 74.000 (1.8%). La7: Omnibus 185.000 (4.1%), Coffee Break 192.000 (4.7%).

Mezzogiorno

tre piani

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 775.000 (15.8%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.620.000 (17.3%). Canale5: Forum 1.485.000 (21.3%). Rai2: Tg Sport 314.000 (7%), I Fatti Vostri 563.000 (10%) nella prima parte, 984.000 (10.9%) nella seconda. Italia1: Chicago P.D. 321.000 (5%), Sport Mediaset 796.000 (6.5%). Rai3: Elisir (presentazione) 142.000 (3.4%), Elisir 236.000 (4.7%), Tg3 Ore 12.00 831.000 (10.8%), Quante Storie 584.000 (5.4%), Passato e Presente 472.000 (3.8%). Rete4: Hazzard 114.000 (2.3%), Il Segreto 126.000 (1.3%), La Signora in Giallo 553.000 (4.6%). La7: L’Aria che Tira 233.000 (4.5%), L'Aria che Tira (Oggi) 347.000 (3.6%).

the good doctor 1

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.424.000 (19.4%), Oggi è un Altro Giorno 1.651.000 (16.3%), presentazione 1.621.000 (13.5%), Il Paradiso delle Signore 1.737.000 (21.2%), Tg1 1.425.000 (18.2%), La Vita in Diretta 1.985.000 (22.5%), presentazione 1.670.000 (21.1%). Canale5: Beautiful 2.671.000 (21.2%), Terra Amara 2.635.000 (22%), Speciale Amici 1.861.000 (19.3%), Amici 1.478.000 (18.1%), L’Isola dei Famosi 1.312.000 (16.5%), Un Altro Domani 1.183.000 (15%), Pomeriggio Cinque 1.235.000 (15.2%) nella presentazione, Pomeriggio Cinque 1.354.000 (15.4%), I Saluti 1.332.000 (14%). Rai2: Ore 14 778.000 (6.9%), BellaMa’ 542.000 (6.4%).

quarto grado 3

Candice Renoir 260.000 (3.2%). Italia1: I Simpson 493.000 (4%) nel primo episodio, 610.000 (5.1%) nel secondo, 576.000 (5.3%) nel terzo, I Griffin 367.000 (3.7%), N.C.I.S. New Orleans 296.000 (3.5%) nel primo episodio, 254.000 (3.2%) nel secondo, Person of Interest 189.000 (2.2%). Rai3: Tg Regione 2.038.000 (16.6%), Aspettando… Geo 448.000 (5.6%), Geo 994.000 (11.1%). Rete4: Lo Sportello di Forum 734.000 (6.5%), Tg4 – Diario del Giorno 347.000 (4.2%), Quel maledetto colpo al Rio Grande Express 335.000 (3.8%). La7: Tagadà (presentazione) 356.000(3%) Tagadà 308.000 (3.4%), Tagadà #Focus 187.000(2.3%), C’era una volta il Novecento 111.000 (1.4%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.984.000 (23.7%)

20.00 - 4.290.000 (24.3%)

TG2

13.00 - 1.609.000 (13.9%)

20.30 - 1.149.000 (5.9%)

TG3

14.25 - 1.324.000 (11.2%)

19.00 - 1.691.000 (13%)

TG4

11.55 - 280.000 (3.8%)

18.55 - 444.000 (3.3%)

tre piani 1

TG5

13.00 - 2.803.000 (23.8%)

20.00 - 3.676.000 (20.4%)

STUDIO APERTO

12.25 - 1.035.000 (10.9%)

18.30 - 360.000 (3.6%)

TGLA7

13.30 - 486.000 (3.9%)

20.00 - 1.103.000 (6.1%)

nanni moretti tre piani