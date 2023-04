PIPPITEL! – SU CANALE5 LA PARTITA BENFICA–INTER CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 24.7% DI SHARE E 5.4 MILIONI DI SPETTATORI – SU RAI1 LA REPLICA DELLA FICTION “IMMA TATARANNI 2" - SOSTITUTO PROCURATORE” SI FERMA AL 16.7% - SU ITALIA1 “LE IENE” ALL’8%, SU RAI2 “DALLA STRADA AL PALCO” AL 6.4% - NELLA GUERRA DEI TALK: “DIMARTEDÌ” SU LA7 (6.1%), “CARTABIANCA” SU RAI3 (5.1%) E “FUORI DAL CORO” SU RETE4 (4.9%) – IN SECONDA SERATA “STRAMORGAN” APPROFITTA DEL TRAINO E SALE AL 6.6%, MA CON POCHI SPETTATORI - AMADEUS (19.9%), “STRISCIA” (20%). GRUBER (7.5%), DAMILANO (6.5%), PALOMBA (3.9%)

Marco Zonetti per Dagospia

La prima serata televisiva di martedì 11 aprile 2023 è dominata come previsto dalla Champions League e dalla partita Benfica-Inter che, su Canale5, ha totalizzato 5.430.000 spettatori con il 24.7%. La replica della fiction Imma Tataranni 2 - Sostituto Procuratore su Rai1 ha invece segnato 3.090.000 individui all'ascolto pari al 16.7%.

Quanto all'approfondimento, diMartedì con Giovanni Floris su La7 ha prevalso con il 6.1%, battendo #Cartabianca di Bianca Berlinguer su Rai3 (5.1%) e Fuori dal coro con Mario Giordano su Rete4 (4.9%). Le Iene Show su Italia1 con l'8% ha dal canto suo superato Dalla Strada al Palco con Nek su Rai2, in crescita al 6.4%, mentre Real Time con Primo Appuntamento batte ancora Tv8 e il Nove. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

1) Benfica-Inter (Canale5): 5.430.000

2) Imma Tataranni 2 (Rai1): 3.090.000

3) Le Iene Show (Italia1): 1.176.000

4) diMartedì (La7): 1.115.000

5) Dalla strada al palco (Rai2): 1.091.000

6) #Cartabianca (Rai3): 894.000

7) Fuori dal coro (Rete4): 744.000

8) Benfica-Inter (SkySportUno): 505.000

9) Primo appuntamento (Real Time): 350.000

10) Quattro matrimoni (Tv8): 313.000

11) American Assassin (Rai Movie): 303.000

12) Catlow (Iris): 291.000

13) Maschi contro femmine (Nove): 247.000

In access prime time, i Cinque minuti di Vespa (con ospite la "veggente" di Trevignano...) hanno segnato il 21.3%, I soliti ignoti di Amadeus il 19.9%, Striscia la Notizia in versione ridotta per la partita il 20%. Gruber ha siglato il 7.5%, Damilano il 6.5%, Palombelli il 3.9% e Tg2 Post il 2.8%. In seconda serata su Rai2, grazie al traino di Nek, StraMorgan con Morgan e Pino Strabioli sale al 6.6% di share ma con una media di soli 365.000 spettatori, non molto lontana insomma dai 344.000 dell'esordio...

Vediamo nel dettaglio i dati di ascolto di tutti i programmi della giornata:

Prima serata

Rai1: Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2 3.090.000 (16.7%). Canale5: Calcio - Champions League Benfica-Inter 5.430.000 (24.7%). Rai2: Dalla Strada al Palco 1.091.000 (6.4%). Italia1: Le Iene 1.176.000 (8%), presentazione a .000 ( %). Rai3: #Cartabianca 894.000 (5.1%), presentazione .000 ( %). Rete4: Fuori dal Coro 744.000 (4.9%). La7: DiMartedì 1.115.000 (6.1%). Tv8: Quattro Matrimoni 313.000 (1.8%). Nove: Maschi contro femmine 247.000 (1.3%). SkySportUno: Benfica-Inter 515.000 (2.3%). RealTime Primo Appuntamento 350.000 spettatori (1.6%), 301.000 (2.1%). Iris: Catlow 291.000 (1.4%). RaiMovie: American Assassin 303.000 (1.4%).

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 4.438.000 (21.3%), Soliti Ignoti – Il Ritorno 4.527.000 (19.9%). Canale5: Striscina la Notizina 4.247.000 (20%). Rai2: Tg2 Post 635.000 (2.8%). Italia1: N.C.I.S. 1.444.000 (6.6%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.390.000 (6.5%), Un Posto al Sole 1.587.000 (7%). Rete4: Stasera Italia 832.000 (3.9%) nella prima parte, 897.000 (3.9%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.659.000 (7.5%). Tv8: 100%) Italia 437.000 (2%). Nove: Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo 453.000 (2%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.977.000 (24.4%), L’Eredità 4.302.000 (27.7%). Canale5: Avanti il Primo 2.249.000 (19.8%), Avanti un Altro 3.323.000 (22.3%). Rai2: Hawaii Five-0 482.000 (3.4%) e The Rookie 694.000 (3.8%). Italia1: Studio Aperto Mag 384.000 (2.9%), C.S.I. da 593.000 (3.4%). Rai3: Tg Regione 2.252.000 (13.6%), Blob 913.000 (4.9%), Generazione Bellezza 939.000 (4.6%). Rete4: Tempesta d’Amore 726.000 (3.8%). La7: Lingo – La Prima Sfida 155.000 (1.3%), Lingo – Parole in Gioco 245.000 (1.6%). Tv8: Celebrity Chef 321.000 (1.9%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 452.000 (2.5%).

Seconda Serata

Rai1: Porta a Porta 585.000 (9.2%). Canale5: Champions League Live 1.601.000 (12.3%). Rai2: StraMorgan 365.000 (6.6%). Italia1: A.P. Bio 333.000 (8.1%) nel primo episodio, 242.000 (7.9%) nel secondo. Rai3: Tg3 Linea Notte 368.000 spettatori (5.8%). Rete4: Alleanza mortale – Parte I 162.000 (4.8%). La7: TgLa7 Notte 178.000 (4.1%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnomattina – Rassegna Stampa 240.000 (11.5%), Tg1 Ore 7.00 410.000 (13.7%) e TgUnomattina 705.000 (16.1%), Tg1 Ore 8.00 1.011.000 (21.1%), Unomattina 779.000 (16.4%), Storie Italiane (prima parte) 814.000 (17.8%). Canale5: Prima Pagina Tg5 501.000 (19.5%), Tg5 Mattina 1.059.000 (22.2%), Mattino Cinque News 912.000 (19.2%) nella prima parte, 856.000 (18.7%) nella seconda, Saluti 812.000 (18.2%). Rai2: La Valle delle Rose Selvatiche 113.000 (2.9%), Tg2 Ore 8.30 190.000 (4.1%), Radio2 Social Club 246.000 (5.2%), Tg2 Italia 179.000 (3.9%), Tg2 Flash 288.000 (5.9%).

Italia1: Chicago Fire 119.000 (2.5%) nel primo episodio, 167.000 (3.6%) nel secondo, Chicago P.D. 186.000 (3.9%) nel primo episodio. Rai3: Buongiorno Italia 367.000 (12.5%), TgR Buongiorno Regione 609.000 (14.7%). Agorà 314.000 (6.6%), presentazione 359.000 (7.5%), Agorà Extra 221.000 (4.8%). Rete4: Miami Vice 81.000 (1.7%), Detective in Corsia 81.000 (1.8%). La7: Omnibus 167.000 (3.9%), Coffee Break di 155.000 (3.4%).

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 823.000 (15.4%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.696.000 (16.4%). Canale5: Forum 1.437.000 (19.4%). Rai2: Tg Sport 272.000 (5.4%), I Fatti Vostri 510.000 (8.7%) nella prima parte, 885.000 (9.1%) nella seconda. Italia1:Chicago P.D. 307.000 (4.7%), Sport Mediaset 830.000 (6.2%). Rai3: Elisir (presentazione) 164.000 (3.6%), Elisir 263.000 (4.8%), Tg3 Ore 12.00 751.000 (9.5%), Quante Storie 715.000 (5.9%), Passato e Presente 629.000 (4.6%). Rete4: Hazzard 95.000 (1.8%), Il Segreto 167.000 (1.6%), La Signora in Giallo 724.000 (5.5%). La7: L’Aria che Tira 230 .000 (4.2%) L'Aria che tira (Oggi) 384.000 (3.6%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.590.000 (19.5%), Oggi è un Altro Giorno 1.676.000 (16%), presentazione 1.667.000 (13.2%), Il Paradiso delle Signore 1.957.000 (22.4%), Tg1 1.482.000 (18.8%), La Vita in Diretta 2.080.000 (22%), presentazione 1.615.000 (20.1%). Canale5: Beautiful 2.743.000 (20.4%), Terra Amara 2.856.000 (22.9%), Uomini e Donne 2.786.000 (27%), Finale 2.415.000 (26.7%), Amici 1.954.000 (22.2%). Un Altro Domani 1.363.000 (16.9%), Pomeriggio Cinque 1.439.000 (17%) nella presentazione, 1.852.000 (19.4%), 1.920.000 (18%) ne I Saluti. Rai2: Ore 14 733.000 (6.3%), BellaMa’ 387.000 (4.4%). Candice Renoir 255.000 (3%).

Italia1: I Simpson 569.000 (4.3%) nel primo episodio, 619.000 (5%) nel secondo, 559.000 (4.9%) nel terzo, I Griffin 372.000 (3.6%), N.C.I.S. New Orleans 274.000 (3%) nel primo episodio, 294.000 (3.6%) nel secondo, Person of Interest 244.000 (2.7%). Rai3: Tg Regione 2.175.000 (16.8%), Aspettando… Geo 479.000 (5.7%), Geo 957.000 (10%). Rete4: Lo Sportello di Forum 592.000 (5%), Tg4 – Diario del Giorno 298.000 (3.3%), Terra lontana 426.000 (4.6%). La7: Tagadà 324.000 (3.3%), presentazione 347.000 (2.8%), Tagadà #Focus 237.000 (2.8%), C’era una volta il Novecento 122.000 (1.4%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.170.000 (23.4%)

20.00 - 4.766.000 (24.8%)

TG2

13.00 - 1.551.000 (12.1%)

20.30 - 1.137.000 (5.3%)

TG3

14.25 - 1.425.000 (11.7%)

19.00 - 1.713.000 (12.3%)

TG4

11.55 - 244.000 (3.3%)

18.55 - 533.000 (3.7%)

TG5

13.00 - 2.996.000 (23.1%)

20.00 - 4.272.000 (22.1%)

STUDIO APERTO

12.25 - 1.324.000 (12.7%)

18.30 - 445.000 (4.1%)

TGLA7

13.30 - 556.000 (4.1%)

20.00 - 1.154.000 (5.9%)

