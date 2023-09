PIPPITEL! – SU CANALE5 LA PARTITA LAZIO-ATLETICO MADRID CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 16.8% DI SHARE E 3 MILIONI DI SPETTATORI - IL DEBUTTO DELLA NUOVA STAGIONE DI "MORGANE - DETECTIVE GENIALE" SU RAI1 NON VA OLTRE IL 14.7% - SU LA7 IL RITORNO DI FLORIS CON IL 7.2% FA CALARE LA BERLINGUER SU RETE4 (6.3%) – SU RAI3 MORENO CON "FILOROSSO EXTRA" SPROFONDA AL 2% - VESPA (19.7%), AMADEUS (18.4%), “PAPERISSIMA SPRINT ESTATE” (15.7%) - DAMILANO (7%), GRUBER (7.5%), PORRO (4.5%)

Marco Zonetti per Dagospia

ivan provedel 9

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 19 settembre 2023 vedono, in prima serata, la vittoria di Canale5 con la partita di Champions League Lazio-Atletico Madrid che conquista una media di 3.089.000 spettatori (16.8%). Il debutto della nuova stagione di Morgane - Detective Geniale su Rai1 ha invece totalizzato 2.320.000 individui all'ascolto (14.7%).

Per l'approfondimento, il vincitore della triplice disfida è stato Giovanni Floris con diMartedì su La7 che ha segnato il 7.2%, battendo Bianca Berlinguer con E' sempre Cartabianca (6.5%, con ospiti Elly Schlein e Roberto Vannacci) e surclassando Manuela Moreno, ferma con Filorosso Extra su Rai3 al 2.1% (battuta da Pechino Express su Tv8 e per numero di spettatori anche da Real Time con Flavio Montrucchio e il suo Primo Appuntamento). In sovrapposizione, dalle 21.53 alla mezzanotte, i tre talk hanno segnato i seguenti dati:

morgane – detective geniale

diMartedì - 1.106.000 spettatori - 7.55% di share

Filorosso Extra - 302.236 spettatori - 2.06% di share

E' sempre Cartabianca - 937.121 - 6.39% di share

Vediamo invece la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

1) Champions League - Lazio-Atletico Madrid (Canale5) - 3.089.000

2) Morgane - Detective Geniale (2.320.000)

3) Greenland (Italia1) - 1.217.000

4) The Equalizer 2 - Senza perdono (Italia1) - 1.130.000

5) diMartedì (La7) - 1.101.000

6) E' sempre Cartabianca (Rete4) - 834.000

7) Pechino Express - La via delle Indie (Tv8) - 404.000

8) Primo Appuntamento (Real Time) - 358.000

9) Femmine contro Maschi (Nove) - 357.000

10) Filorosso Extra (Rai3) - 303.000

ivan provedel 7

In access prime time, su Rai1, i Cinque Minuti di Bruno Vespa con ospite Giuseppe Conte raccolgono il 19.7% e, a seguire, Amadeus con Affari tuoi il 18.4%. Paperissima Sprint Estate su Canale5 in versione short si assesta al 15.7%.

Per l'approfondimento, Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre su Rai3 segna il 7%, Lilli Gruber con Otto e mezzo su La7 il 7.5%, Nicola Porro con Stasera Italia su Rete4 il 4.5% e il 4.1% e Tg2 Post Estate su Rai2 il 3.3%.

Al pomeriggio, Alberto Matano con la Vita in Diretta su Canale5 sigla il 18.7% e il 20.3%, mentre Myrta Merlino con Pomeriggio Cinque raccoglie il 17.9%, il 16.3% e l'11.7%. Vediamo gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

bianca berlinguer e sempre cartabianca 4

Prima Serata

Rai1: Morgane – Detective Geniale 2.320.000 (14.7%). Canale5: Champions League - Lazio-Atletico Madrid 3.089.000 (16.8%) . Rai2: The Equalizer 2 – Senza Perdono 1.130.000 (6.9%). Italia1: Greenland 1.217.000 (7.6%). Rai3: Filorosso 303.000 (2.1%), presentazione 478.000 (2.4%). Rete4: E’ Sempre Cartabianca 834.000 (6.5%). La7: diMartedì 1.101.000 (7.2%) , diMartedì Più 359.000 (6.5%). Tv8: Pechino Express – La Via delle Indie 404.000 (3.8%). Nove: Femmine contro Maschi 357.000 (2.2%). Real Time: Primo Appuntamento 358.000 (2%).

Access Prime Time

ivan provedel 6

Rai1: Cinque Minuti 3.675.000 (19.7%). Affari Tuoi 3.631.000 (18.4%). Canale5: Paperissima Sprint (versione short) 2.975.000 (15.7%). Rai2: TG2 Post Estate 668.000 (3.3%). Italia1: NCIS 1.513.000 (7.8%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.329.000 (7%), Un Posto al Sole 1.627.000 (8.2%). Rete4: Stasera Italia 851.000 (4.5%), nella prima parte 822.000 (4.1%), nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.480.000 (7.5%). Tv8: 100% Italia 356.000 (2.8%). Nove: Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo 463.000 (2.4%).

morgane – detective geniale 3

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.525.000 (22.9%) Reazione a Catena 3.585.000 (25.4%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.295.000 (12.8%), Caduta Libera 2.099.000 (15.6%). Rai2: Castle 374.000 (2.9%), nel primo episodio, 631.000 (3.7%), nel secondo. Italia1: Studio Aperto Mag 369.000 (3.2%). CSI Miami 595.000 (3.7%). Rai3: Tgr 2.075.000 (13.7%). Blob 739.000 (4.3%). Viaggio in Italia 869.000 (4.7%). Rete4: Tempesta d’Amore 618.000 (3.5%). La7: Padre Brown 112.000 (1.2%), nel primo episodio, 147.000 (1.1%) nel secondo. Tv8: 4 Ristoranti 355.000 (2.5%). Nove: Cash or Trash 385.000 (2.5%). SkySportUno: Champions League - Milan-Newcastle 571.000 (3.9%).

Seconda Serata

Rai1: Porta a Porta 458.000 (7.9%) . Canale5: Champions League Live 984.000 (11%). X Style 303.000 (8%). Rai2: Pour Parler 367.000 (4.8%), Confessioni 149.000 (3.2%). Rai3: Tg3 Linea Notte 147.000 (2.5%). Italia1: Contagion 439.000 (9%). Rete4: Dalla Parte degli Animali 99.000 (3.9%), presentazione 146.000 (4%).

ivan provedel 8

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina 400.000 (11.9%), Tg1 Ore 7.00 383.000 (12.9%), Tg1 Ore 8.00 930.000 (21.5%), Uno Mattina 703.000(18.6%), Storie Italiane (prima parte) 601.000 (16.7%). Canale5: Prima Pagina Tg5 513.000 (18.6%), Tg5 Mattina 930.000 (21.6%), Morning News 711.000 (18.2%), nella prima parte 595.000 (16.8%) nella seconda. Rai2: Radio 2 Social Club 120.000 (3.3%). Italia1: Chicago Med 93.000 (2.4%) nel primo episodio, 110.000 (3.1%), nel secondo, CSI: NY 155.000 (4%). Rai3: Rassegna Stampa Mondo 326.000 (7.7%). Agorà (presentazione) 194.000 – 4.5%), Agorà 198.000 (5.2%) . Rai3: Re-Start 151.000 (4.3%). Rete4: Miami Vice 106.000 (3%). La7: Omnibus (News) 125.000 (3.5%), Omnibus (Dibattito) 165.000 (4.1%), Coffee Break 150.000 (4.2%).

dimartedi govanni floris

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 710.000 (15.5%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.481.000 (15.9%). Canale5: Forum 1.237.000(18.8%). Rai2: I Fatti Vostri 420.000 (8.1%), nella prima parte 856.000 (9.8%) nella seconda. Italia1: CSI: NY 253.000 (4.2%). Grande Fratello (striscia) 580.000 (5.3%), Sport Mediaset 751.000 (6.2%). Rai3: Elisir (presentazione) 178.000 (4.6%), Elisir 234.000 (5%), Tg3 Ore 12.00 831.000 (11.3%), Quante Storie 589.000 (5.5%), Passato e Presente 472.000 (3.9%). Rete4: Hazzard 144.000 (3.2%), Il Segreto 136.000 (1.5%), La Signora in Giallo 464.000 (3.9%). La7: L’Aria che Tira 209 .000 (4.4%), L'Aria che Tira (Oggi) 328.000 (3.5%).

ivan provedel 4

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.012.000 (17%), La Volta Buona (presentazione) 1.315.000 (11.3%), La Volta Buona 1.203.000 (12.4%), Il Paradiso delle Signore 1.478.000 (17.6%), Tg1 1.222.000 (16.2%), La Vita Diretta 1.425.000 (18.7%) nella presentazione, 1.707.000 (20.3%). Canale5: Beautiful 2.417.000 (20.1%), Terra Amara 2.621.000 (22.6%), Uomini e Donne 2.358.000 (24.7%), Finale 1.868.000 – 21.8%), Grande Fratello (daytime) 1.709.000 (20.2%), La Promessa 1.669.000 (20.3%), Pomeriggio Cinque 1.375.000 (17.9%) nella prima parte, 1.343.000 (16.3%) nella seconda, Saluti 1.049.000 (11.7%).

morgane – detective geniale 2

Rai2: Ore 14 623.000 (5.8%), Bella Ma’ 424.000 (5%), Rai Parlamento Speciale 168.000 (2.1%). Italia1: I Simpson 544.000 (4.6%) nel primo episodio, 545.000 (4.9%) nel secondo, 411.000 (4.1%) nel terzo, NCIS New Orleans 229.000 (2.6%) nel primo episodio, 290.000 (3.7%) nel secondo, Cold Case 288.000 (3.6%). Rai3: Tgr 1.964.000 (16.6%), Alla Scoperta del Ramo d’Oro 276.000 (3.2%), Aspettando… Geo 502.000 (6.2%), Geo 820.000 (9.7%). Rete4: Lo Sportello di Forum (replica) 760.000 (7%), TG4 - Diario del Giorno 396.000 (4.6%). La7: Tagadà (presentazione) 292.000 (2.6%), Tagadà 318.000 (3.5%), Tagadà Focus 257.000 (3.2%). Tv8: Come in un film d’amore 183.000 (2.2%).

Principali notiziari della giornata

TG1

ivan provedel 5

13.30 - 2.912.000 (24%)

20.00 - 4.056.000 (23.1%)

TG2

13.00 - 1.575.000 (13.7%)

20.30 - 1.128.000 (5.9%)

TG3

14.25 - 1.232.000 (10.8%)

19.00 - 1.420.000 (11.5%)

TG4

11.55 - 291.000 (4.2%)

18.55 - 483.000 (3.8%)

TG5

13.00 - 2.746.000 (23.7%)

20.00 - 3.195.000 (18.1%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.103.000 (11.9%)

18.30 - 458.000 (4.8%)

TGLA7

manuela moreno filorosso

13.30 - 457.000 (3.8%)

ivan provedel 3

20.00 - 1.106.000 (6.2%)

ivan provedel 10 ivan provedel 1 PROVEDEL LAZIO ATLETICO MADRID PROVEDEL LAZIO ATLETICO MADRID ivan provedel 2