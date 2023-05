PIPPITEL! – SU CANALE5 LA SEMIFINALE DI CHAMPIONS LEAGUE INTER-MILAN SI PAPPA TUTTO CON IL 34.9% DI SHARE E 8.2 MILIONI DI SPETTATORI – SU RAI1 “IMMA TATARANNI” GALLEGGIA AL 14.7% CON 2.9 MILIONI DI SPETTATORI – SU ITALIA1 “LE IENE” ALL’8.5% - NELLA GUERRA TRA I TALK: “DIMARTEDÌ” (6.1%), “FUORI DAL CORO” (5.1%), “CARTABIANCA” (4%) – AMADEUS (18.5%), “STRISCIA” (22.3%). DAMILANO (6.2%), GRUBER (5.9%), VIERO (3.5%)

Marco Zonetti per Dagospia

inter milan 6

Prima serata televisiva, quella di ieri martedì 16 maggio 2023, dominata dal calcio e dalla semifinale di Champions League su Canale5, disputata tra Inter e Milan (con vittoria della prima). La partita ha totalizzato una media di ben 8.268.000 spettatori con il 34.9% di share. Per paradosso, Rai1, con l'ennesima replica di Imma Tataranni - Sostituto Procuratore, ha più o meno retto il colpo segnando 2.950.000 affezionati con il 14.7% (più di certi programmi come Il Cantante Mascherato, per dire).

imma tataranni

Quanto agli altri programmi, Le Iene hanno totalizzato l'8.5% di share superando i tre talk di approfondimento, fra i quali svetta diMartedì di Giovanni Floris su La7 con il 6.1%, seguito da Fuori dal coro di Mario Giordano su Rete4 con il 5.1%. Fanalino di coda #Cartabianca con Bianca Berlinguer, fermo al 4% su Rai3.

Vediamo di seguito la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori

1. Inter-Milan (Canale5) - 8.268.000

2. Imma Tataranni - Sostituto Procuratore (Rai1) - 2.950.000

3. Le Iene (Italia1) - 1.299.000

4. diMartedì (La7) - 1.184.000

5. Inter-Milan (SkySport) - 1.117.000

6. Fuori dal coro (Rete4) - 831.000

7. Come ti divento bella! (Rai2) - 814.000

8. #Cartabianca (Rai3) - 754.000

9. Quattro Matrimoni (Tv8) - 245.000

10. Derailed - Attrazione letale (Nove) - 221.000

inter milan 5

In access prime time, i Cinque Minuti di Bruno Vespa su Rai1 totalizzano il 20.6%, mentre Amadeus con Affari Tuoi si assesta al 18.5%, entrambi superati da Striscia la Notizia su Canale5, che - in versione ridotta per via della partita - vola al 22.3% sfiorando i 5 milioni di spettatori. Quanto all'approfondimento, Damilano sigla il 6.2%, Gruber il 5.9%, Viero il 3.5% e il 2.6%, Tg2 Post il 2.6%.

giovanni floris

Al mattino, Fiorello su Rai2 conquista il 18.6% e al pomeriggio, sempre sulla Seconda Rete, il Giro d'Italia all'Arrivo totalizza il 18.3%. Ma vediamo nel dettaglio gli ascolti di tutti i programmi della giornata:

Prima Serata

Rai1: Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2 2.950.000 (14.7%). Canale5: Champions League Inter-Milan 8.268.000 (34.9%). Rai2: Come ti divento bella! 814.000 (3.8%). Italia1: Le Iene 1.299.000 (8.5%), presentazione 1.289.000 (5.2%). Rai3: #Cartabianca 754.000 (4%) presentazione 789.000 (3.2%). Rete4: Fuori dal Coro 831.000 (5.1%). La7: DiMartedì 1.184.000 (6.1%), diMartedì Più 413.000 (6.3%). Tv8: Quattro Matrimoni 245.000 (1.3%). Nove: Derailed – Attrazione letale 221.000 (1.1%). SkySport: Inter-Milan 1.117.000 (4.7%).

inter milan 4

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 4.506.000 (20.6%), Affari Tuoi 4.538.000 (18.5%). Canale5: Striscina la Notizina, 4.941.000 (22.3%). Rai2: Tg2 Post 634.000 (2.6%). Italia1: N.C.I.S. 1.408.000 (6.1%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.375.000 (6.2%), Un Posto al Sole 1.727.000 (7%). Rete4: Stasera Italia 774.000 (3.5%) nella prima parte, 634.000 (2.6%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.399.000 (5.9%). Tv8: 100% Italia – Il Torneo dei Campioni 327.000 (1.4%). Nove: Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo 502.000 (2.1%).

imma tataranni

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 3.017.000 (22.1%), L’Eredità 4.038.000 (24%). Canale5: Avanti il Primo! Story 2.217.000 (17.2%), Avanti un Altro! Story 3.199.000 (19.9%). Rai2: Hawaii Five-0 628.000 (4.1%), N.C.I.S. 823.000 (4.3%). Italia1: Studio Aperto Mag 452.000 (3.1%), C.S.I. da 628.000 (3.4%). Rai3: Tg Regione 2.622.000 (14.7%), Blob 971.000 (5%), La Gioia della Musica 992.000 (4.7%). Rete4: Tempesta d’Amore 636.000 (3.2%). La7: Lingo – La Prima Sfida a 173.000 (1.3%), Lingo – Parole in Gioco 268.000 (1.7%). Tv8: Celebrity Chef 195.000 (1.1%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 579.000 (3.2%).

inter milan 3

Seconda Serata

Rai1: Porta a Porta 602.000 (8.5%). Canale5: Champions League Live 2.129.000 (14.5%). Rai2: Bar Stella 512.000 (5%). Italia1: A.P. Bio 370.000 (9.4%) nel primo episodio, 266.000 (8.9%) nel secondo. Rai3: Tg3 Linea Notte 380.000 (5.7%). Rete4: Un figlio malvagio 141.000 (4%). La7: TgLa7 Notte 210.000 (4.6%).

DAYTIME

Mattina

mario giordano fuori dal coro

Rai1: TgUnoMattina – Rassegna Stampa 256.000 (9.4%), Tg1 Ore 7.00 383.000 (9.5%), TgUnoMattina 594.000 (11.9%), Tg1 Ore 8.00 1.005.000 (19%), UnoMattina 842.000 (18.1%), Storie Italiane (prima parte) 1.021.000 (21.6%). Canale5: Prima Pagina Tg5 621.000 (19%), Tg5 Mattina 1.143.000 (21.6%), Mattino Cinque News 958.000 (20%) nella prima parte, 927.000 (19.7%) nella seconda. Rai2: Viva Rai2 869.000 (18.1%), Aracataca. Non Voglio Cambiare Pianeta 2 343.000 (6.5%), …E Viva il Videobox 195.000 (3.6%), Tg2 Ore 8.30 246.000 (4.7%), Radio2 Social Club 279.000 (5.9%), Tg2 Italia 198.000 (4.1%).

inter milan 2

Italia1: Chicago Fire 144.000 (2.8%) nel primo episodio, 176.000 (3.8%) nel secondo, Chicago P.D. 285.000 (5.8%) nel primo episodio. Rai3: Buongiorno Italia 403.000 (10.2%), TgR Buongiorno Regione 485.000 (9.8%), Agorà 310.000 (6.3%), presentazione 331.000 (6.2%), Agorà Extra 238.000 (5.1%). Rete4: Miami Vice 47.000 (1%), Detective in Corsia 112.000 (2.4%). La7: Omnibus 176.000 (3.7%), Coffee Break di 223.000 (4.7%).

BIANCA BERLINGUER

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 1.043.000 (17.9%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.817.000 (17%). Canale5: Forum 1.626.000 (20.5%). Rai2, Tg Sport 292.000 (5.4%), I Fatti Vostri 577.000 (9%) nella prima parte, 952.000 (9.4%) nella seconda. Italia1: Chicago P.D. 338.000 (5.3%), Sport Mediaset 744.000 (5.6%). Rai3: Elisir (presentazione) 159.000 (3.2%), Elisir 302.000 (5.1%), Tg3 Ore 12.00 832.000 (9.8%), Quante Storie 720.000 (5.8%), Passato e Presente 506.000 (3.8%). Rete4: Hazzard 138.000 (2.4%), Il Segreto 177.000 (1.6%), La Signora in Giallo 580.000 (4.4%). La7: L’Aria che Tira 280.000 (4.6%), L’Aria che Tira (Oggi) 407.000 (3.7%).

Pomeriggio

simone inzaghi re di coppe inter milan

Rai1: Tg1 Economia 2.401.000 (18.2%), Oggi è un Altro Giorno 1.831.000 (16.6%), presentazione 1.771.000 (13.8%), Sorelle 1.072.000 (11.5%), Tg1 1.294.000 (13.8%), La Vita in Diretta 2.243.000 (20.9%), presentazione 1.777.000 (18.7%). Canale5: Beautiful 2.978.000 (22.4%), Terra Amara 2.772.000 (21.8%), Uomini e Donne Story 2.000.000 (18.4%), Finale 1.578.000 (16.3%), L’Isola dei Famosi 1.460.000 (15.6%), Un Altro Domani 1.201.000 (12.9%), Pomeriggio Cinque (presentazione) 1.333.000 (14%), 1.706.000 (16.1%), Saluti 1.660.000 (14.1%). Rai2: Giro d’Italia 1.296.000 (12.1%), Giro in Diretta 1.164.000 (10.5%), Giro all’Arrivo 1.706.000 (18.3%), Processo alla Tappa 798.000 (8.2%).

imma tataranni – sostituto procuratore 2 8

Italia1: I Simpson 520.000 (3.9%) nel primo episodio, 628.000 (5%) nel secondo, 651.000 (5.5%) nel terzo, I Griffin 530.000 (5%), Lethal Weapon 472.000 (4.9%) nel primo episodio, 336.000 (3.6%) nel secondo, Person of Interest 323.000 (3.1%). Rai3: Tg Regione 2.156.000 (16.5%), Aspettando… Geo 586.000 (6.3%), Geo a 998.000 (9.2%). Rete4: Lo Sportello di Forum 715.000 (5.9%), Tg4 – Diario del Giorno 407.000 (4.2%), Due stelle nella polvere 397.000 (3.8%). La7: Tagadà 324.000 (3.2%), presentazione 339.000 (2.7%), Tagadà #Focus 254.000 (2.8%), C’era una volta il Novecento 170.000 (1.8%).

Principali Notiziari della giornata

TG1

Ore 13.30 - 3.262.000 (24.4%)

Ore 20.00 - 4.884.000 (24.2%)

TG2

Ore 13.00 - 1.668.000 (12.9%)

Ore 20.30 - 1.339.000 (5.9%)

TG3

inter milan 1

Ore 14.25 - 1.352.000 (10.8%)

Ore 19.00 - 1.985.000 (13.1%)

TG4

Ore 11.55 - 315.000 (3.9%)

Ore 18.55 - 661.000 (4.2%)

TG5

Ore 13.00 - 3.108.000 (23.9%)

Ore 20.00 - 4.599.000 (22.9%)

STUDIO APERTO (Italia1)

Ore 12.25 - 1.120.000 (10.4%)

Ore 18.30 - 550.000 (4.5%)

TGLA7

Ore 13.30 - 505.000 (3.8%)

Ore 20.00 - 1.156.000 (5.7%)

imma tataranni – sostituto procuratore 2 6 imma tataranni – sostituto procuratore 2 5 imma tataranni – sostituto procuratore 2 7