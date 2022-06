PIPPITEL! – SU CANALE5 GLI SPIAGGIATI DELL’ “ISOLA DEI FAMOSI” SALGONO E CONQUISTANO LA PRIMA SERATA CON IL 20.5% DI SHARE E 2.6 MILIONI DI SPETTATORI. SU RAI1 IL FILM “A CASA TUTTI BENE” AL 15.8% - “MADE IN SUD” CHIUDE CON IL 6.4% - SU RAI3 “REPORT” ALL’8.9%, SU RETE 4 “QUARTA REPUBBLICA” AL 5.2% - AMADEUS CON IL 21.5% BATTE ANCORA UNA VOLTA “STRISCIA (16%) – PALOMBA (4.7%), GRUBER (7.3%)

Matteo Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, lunedì 6 giugno 2022, su Rai1 il film A Casa Tutti Bene ha appassionato 2.674.000 spettatori pari al 15.8%. Su Canale 5 – dalle 21.45 all’1.22 – L’Isola dei Famosi 16 ha raccolto davanti al video 2.461.000 spettatori pari al 20.5% di share (Isla Bonita: 1.029.000 – 29.4%). Su Rai2 l’ultima puntata di Made in Sud ha interessato 938.000 spettatori pari al 6.4% di share (Presentazione di 8 minuti: 627.000 – 3.4%). Su Italia 1 l’ottava stagione in prima visione free di Chicago PD ha intrattenuto 1.232.000 spettatori (7.6%).

Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.548.000 spettatori pari ad uno share dell’8.9% (Presentazione di 11 minuti: 1.158.000 – 6.4%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 715.000 spettatori con il 5.2% di share. Su La7 la seconda stagione di Yellowstone ha registrato 276.000 spettatori con uno share dell’1.8%. Su Tv8 la prima stagione di Gomorra – La Serie segna 353.000 spettatori con il 2%. Sul Nove A Testa Alta ha raccolto 281.000 spettatori con l’1.9%. Sul 20 l’incontro di Nations League Croazia-Francia ha ottenuto 696.000 spettatori con il 3.8%. Su Rai4 Skyfire registra 377.000 spettatori con il 2.1%. Su Rai Movie Ultima Notte a Warlock raccoglie 357.000 spettatori con il 2%. Su Iris Invasion segna 374.000 spettatori e il 2.1%.

Ascolti TV Access Prime Time

Record per Borghese, con ospite mamma Barbara Bouchet e Corinne Clery.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 3.860.000 spettatori con il 21.5%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 2.883.000 spettatori con uno share del 16%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 785.000 spettatori con il 4.3%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.304.000 spettatori con il 7.4%. Su Rai3 La Gioia della Musica raccoglie 893.000 spettatori (5.4%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.394.000 spettatori (7.8%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 795.000 individui all’ascolto (4.7%), nella prima parte, e 783.000 spettatori (4.3%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.313.000 spettatori (7.3%). Su Tv8 Celebrity Chef ha divertito 506.000 spettatori con il 2.9%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 230.000 spettatori con l’1.3%.

Preserale

Reazione a Catena parte subito forte.

Su Rai1 il ritorno di Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.380.000 spettatori (24.5%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 3.528.000 spettatori (27.7%). Su Canale 5 la replica Avanti il Primo segna 1.590.000 spettatori (17.3%) mentre Avanti un Altro ha interessato 2.371.000 spettatori (19.4%). Su Rai2 l’incontro di qualificazione ai campionati europei Under 21 Italia-Lussemburgo ha raccolto 406.000 spettatori (3.9%) mentre Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo ha raccolto 797.000 spettatori (5.2%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 335.000 spettatori con il 3.1%. CSI Miami ha ottenuto 615.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 1.928.000 spettatori con il 14%. Blob segna 821.000 spettatori con il 5.3%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 722.000 individui all’ascolto (4.6%). Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha raccolto 112.000 spettatori (share dell’1%). Su Tv8 Home Restaurant raccoglie 182.000 spettatori con l’1.3%. Sul Nove Cash or Trash registra 222.000 spettatori con l’1.6%.

Daytime Mattina

Rai3 batte ancora Rai1 nella primissima mattinata. Uno Mattina Estate debutta al 18.5%.

Su Rai1 Rai Parlamento Punto Europa – dalle 5.58 alle 6.28 – segna 201.000 spettatori con il 10.4%. TG1 Mattina le News - dalle 6.33 alle 6.58 - ha raccolto 252.000 spettatori con l’8.5%. Dopo una breve edizione del TG1 (449.000 – 11.9%), TG1 Mattina ha raccolto 637.000 spettatori con il 15.1%; all’interno il TG1 delle 8 ha informato 838.000 spettatori con il 19%. Dalle 9.11 alle 11.54, Uno Mattina Estate dà il buongiorno a 775.000 telespettatori con il 18.5%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 ha informato 572.000 spettatori con il 17.5%. TG5 Mattina segna 932.000 spettatori con il 21.4%.

A seguire l’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto 679.000 spettatori con il 17.3%, nella prima parte, e 677.000 spettatori con il 18.2% nella seconda parte (I Saluti: 595.000 – 15.6%). Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 196.000 spettatori con il 4.9%. Io, Carabiniere segna 172.000 spettatori e il 4.6%. Su Italia 1 Dr House ottiene un ascolto di 104.000 spettatori (2.5%), nel primo episodio, e 147.000 spettatori (3.8%), nel secondo episodio. CSI: NY ha ottenuto 140.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 Mattina 24 ha informato 265.000 spettatori con il 9.2%. Buongiorno Italia segna 543.000 spettatori e il 13.7%. Buongiorno Regione segna 666.000 spettatori con il 15%. Agorà Estate convince 277.000 spettatori pari al 6.8% di share.

A seguire Agorà Estate Extra ha raccolto 202.000 spettatori con il 5.4%. Elisir – A Gentile Richiesta segna 246.000 spettatori con il 6.6%. Su Rete 4 Hazzard registra una media di 114.000 spettatori (3%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 172.000 spettatori con il 4.4%, nelle News, e 185.000 spettatori con il 4.5%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 181.000 spettatori pari al 4.8%.

Daytime Mezzogiorno

Rai2 al 6.5% con La Nave dei Sogni.

Su Rai1 Camper ha ottenuto 1.536.000 spettatori con il 16%. Su Canale 5 la replica di Forum arriva a 1.261.000 telespettatori con il 18.7%. Su Rai2 La Nave dei Sogni raccoglie 476.000 spettatori (6.5%). Su Italia 1 CSI: NY ha ottenuto 155.000 spettatori con il 3%. Cotto e Mangiato Menù segna 310.000 spettatori con il 4.1%. Dopo Studio Aperto, L’Isola dei Famosi ha raccolto .000 spettatori con il %. Sport Mediaset ha ottenuto 817.000 spettatori con il 6.7%.

Su Rai3 Doc Martin segna 189.000 spettatori con il 3.8%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 774.000 spettatori (10.5%). Quante Storie ha raccolto 646.000 spettatori (5.8%). Passato e Presente ha interessato 391.000 spettatori con il 3.2%. Su Rete4 Carabinieri ha appassionato 144.000 spettatori con il 3.1%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 142.000 spettatori con l’1.5%. La Signora in Giallo ha ottenuto 612.000 (5.1%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 328.000 spettatori con share del 6.6% nella prima parte, e 485.000 spettatori con il 5% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Esordio al 17% per Estate in Diretta (vs Pomeriggio 5 20.3%-18%).

Su Rai1 la Tribuna Elettorale ha convinto 1.200.000 spettatori pari al 10.4% della platea. Don Matteo 6 ha ottenuto 966.000 spettatori (9.8%), nel primo episodio, e 1.114.000 spettatori (13.5%), nel secondo episodio. Sei Sorelle ha raggiunto 1.134.000 spettatori con il 14.5%. Dopo il TG1 (1.177.000 – 15.6%) e il TG1 Economia (1.224.000 – 16.1%), dalle 17.23 alle 18.42 Estate in Diretta ha raccolto 1.360.000 spettatori (17.1%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.531.000 spettatori con il 20.5%. Una Vita ha convinto 2.487.000 spettatori con il 22.2% di share. A seguire Un Altro Domani ha ottenuto 2.218.000 spettatori con il 23.6%.

La breve striscia di Isola dei Famosi ha raccolto 1.741.000 spettatori con il 21.7%. Brave and Beautiful ha ottenuto un ascolto medio di 1.624.000 spettatori pari al 21% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.517.000 spettatori con il 20.3%, nella presentazione in onda dalle 17.23 alle 17.40, e a 1.431.000 spettatori con il 18% (Saluti: 1.282.000 – 15%). Su Rai2 Italiani Fantastici e Dove Trovarli ha raccolto 359.000 spettatori con il 3.2%. Squadra Speciale Cobra 11 segna 252.000 spettatori (2.7%), nel primo episodio, e 391.000 spettatori (4.9%), nel secondo episodio. Rai Parlamento ha interessato 147.000 spettatori con l’1.9%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 540.000 spettatori (4.5%), nel primo episodio, 589.000 spettatori (5.3%), nel secondo episodio, e 543.000 spettatori (5.4%), nel terzo episodio.

La serie animata I Griffin ha appassionato 415.000 spettatori con il 4.6%. Lethal Weapon segna 274.000 spettatori (3.4%). NCIS Los Angeles ha interessato 209.000 spettatori con il 2.7%, nel primo episodio, e 247.000 spettatori con il 3.2%, nel secondo episodio. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.046.000 spettatori con il 17.4%. #Maestri ha coinvolto 265.000 spettatori pari al 3.1%. Overland 18 ha raccolto 457.000 spettatori con il 5.9% e 633.000 spettatori con l’8.4%. Geo Magazine ha registrato 715.000 spettatori con l’8.5%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica è stato seguito da 797.000 spettatori con il 7.6%. TG4 Diario di Guerra ha interessato 311.000 spettatori con il 3.9%. Su La7 Tagadà interessato 368.000 spettatori con il 4.3% (presentazione: 425.000 – 3.8%, Focus: 225.000 – 2.9%). Su TV8 il film L’Algoritmo dell’Amore ha raccolto 219.000 spettatori con il 2.8%.

Seconda Serata

Bene Italia1.

Su Rai1 Via delle Storie è stato seguito da 691.000 spettatori con il 7.7% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 591.000 spettatori pari ad uno share del 22.2%. Su Rai2 ReStart segna 198.000 spettatori con il 3.9%. Su Rai 3 Dilemmi segna 679.000 spettatori con il 5.8%. Su Italia1 Breaking In è visto da 395.000 spettatori (6.7%). Su Rete 4 Pensa in grande è stato scelto da 153.000 spettatori con il 4.3% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 2.967.000 (23.9%)

Ore 20.00 3.883.000 (24.7%)

TG2

Ore 13.00 1.854.000 (15.8%)

Ore 20.30 1.148.000 (6.7%)

TG3

Ore 14.25 1.367.000 (12.4%)

Ore 19.00 1.382.000 (12.2%)

TG5

Ore 13.00 2.714.000 (22.9%)

Ore 20.00 3.103.000 (19.4%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.361.000 (14.2%)

Ore 18.30 389.000 (4.4%)

TG4

Ore 12.00 261.000 (3.7%)

Ore 18.55 478.000 (4%)

TGLA7

Ore 13.30 529.000 (4.3%)

Ore 20.00 990.000 (6.2%)

