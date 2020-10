PIPPITEL – CARLO CONTI VS SIGNORINI: “TALE E QUALE SHOW” CONQUISTA IL 18,42 DI SHARE CON 3,7 MILIONI DI TELEMORENTI, IL “GRANDE FRATELLO VIP” DI ALFONSINA IL 18,17 CON 3 MILIONI – NCIS (6,15%) VS “QUARTO GRADO” (6,02) – CROZZA (4,53%) – OTTO E MEZZO (7,15%) – STASERA ITALIA (5,02-4,47) – LA BORTONE CON DAGO (VIDEO - 10,42%)

VIDEO: DAGO OSPITE DI SERENA BORTONE A "OGGI È UN ALTRO GIORNO"

https://www.raiplay.it/video/2020/09/Oggi-e-un-altro-giorno-5c51e041-d4de-404f-afe6-4fe7e55d85bf.html

carlo conti meme 3

Ascolti TV | Venerdì 2 ottobre 2020. Sfida sul filo del rasoio: Tale e Quale Show 18.42% (3.7 mln), Grande Fratello Vip 18.17% (3 mln)

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, venerdì 2 ottobre 2020, su Rai1 Tale e Quale Show ha conquistato 3.782.000 spettatori pari al 18.42% di share. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 3.037.000 spettatori pari al 18.17% di share.

Su Rai2 NCIS ha interessato 1.515.000 spettatori pari al 6.15% di share e The Rookie 1.143.000 (5.07%). Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha catturato l’attenzione di 811.000 spettatori (4.30%). Su Rai3 Le Ragazze ha raccolto davanti al video 847.000 spettatori pari ad uno share del 3.79%.

elisabetta gregoraci replica a flavio briatore 1

Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.084.000 spettatori con il 6.02% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 772.000 spettatori con uno share del 4.26%. Su TV8 X Factor ha segnato il 2.86% con 625.000 spettatori mentre sul Nove Fratelli di Crozza ha catturato l’attenzione di 1.080.000 spettatori (4.53%).

gabriel garko e alfonso signorini

Su Rai4 Ip Man 2 sigla il 2.1% con 485.000 spettatori e su Rai Movie Il Diritto di Contare si porta al 3% con 695.000 spettatori. Sul 20 L’Ultimo dei Templari è la scelta di 360.000 spettatori con l’1.5% di share. Su Real Time Bake Off Italia registra 670.502 spettatori con il 2.83% di share.

Ascolti TV Access Prime Time

Otto e Mezzo al 7.15%.

tommaso zorzi contro alfonso signorini 4

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4.472.000 spettatori con il 18.37%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.983.000 spettatori con uno share del 16.32%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 4.85% con 1.186.000 spettatori. Su Italia1 CSI ha registrato 1.140.000 spettatori con il 4.68%.

carlo conti meme 2

Su Rai3 Tutto su mia Madre ha convinto 979.000 spettatori pari al 4.25% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.567.000 spettatori pari al 6.44%. Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 1.187.000 individui all’ascolto (5.02%) nella prima parte e 1.093.000 (4.47%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.736.000 spettatori (7.15%). Su TV8 Guess my Age intrattiene .000 spettatori con il % di share e sul Nove Deal with It – Stai al gioco ha raccolto .000 spettatori con il %. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti fa compagnia a .000 spettatori (%).

lilli gruber

Preserale

Caduta Libera al 19%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.778.000 spettatori (19.23%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.103.000 spettatori (22.17%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.136.000 spettatori con il 15.72% di share e Caduta Libera 3.363.000 con il 19% di share.

Su Rai2 Hawaii Five-0 ha raccolto 671.000 spettatori (4.10%) e Castle 1.000.000 (4.71%). Su Italia1 CSI: NY segna il 2.32% con 408.000 spettatori con il primo episodio e il 2.85% con 628.000 spettatori con il secondo. Su Rai3 il TGR informa 2.865.000 spettatori con il 14.70% di share e Blob segna 1.011.000 spettatori con il 4.62%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 3.99% con 837.000 spettatori. Su La7 The Good Wife interessa 113.000 spettatori (0.90%) nel primo episodio e 128.000 (0.77%) nel secondo. Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a .000 spettatori (%). Sul Nove Little Big Italy è la scelta di .000 spettatori (%).

tale e quale

Daytime Mattina

Agorà all’8.28%.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 796.000 telespettatori con il 15.49% di share e la puntata di Storie Italiane è stata seguita da 852.000 spettatori con il 16.45% di share nella prima parte e da 976.000 spettatori (15.90%) nella seconda. Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 873.000 spettatori (15.95%) nella prima parte, 841.000 (16.28%) nella seconda e .000 (%) nella terza.

carlo conti meme 1

Su Rai 2 Radio 2 Social Club sigla il 3.08% con 167.000 spettatori. Su Italia 1 The Mentalist è la scelta di 173.000 spettatori (3.29%). Su Rai3 Agorà convince 461.000 spettatori pari all’8.28% di share; Mi Manda RaiTre si porta al 5.79% con 301.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Carabinieri registra 104.000 spettatori con share dell’1.97%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 158.000 spettatori con il 3.48% nelle News e 226.000 (4%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 205.000 spettatori pari al 3.97%. Su TV8 Ogni Mattina fa compagnia a .000 spettatori (%). Sul Nove Finchè morte non ci separi convince .000 spettatori (%).

Daytime Mezzogiorno

Clerici sempre in calo.

Su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno sigla il 12.96% con 1.495.000 spettatori. Su Canale 5 Forum arriva a 1.291.000 telespettatori con il 15.41%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 382.000 spettatori con il 5.85% nella prima parte e 832.000 spettatori (7.84%) nella seconda.

ANTONELLA CLERICI E SEMPRE MEZZOGIORNO

Su Italia 1 The Mentalist è la scelta di 200.000 spettatori con il 3.07% di share, il Grande Fratello Vip sigla il 6.29% di share con 879.000 spettatori e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 1.178.000 spettatori con il 7.36%. Su Rai3 Elisir è seguito da 389.000 spettatori (6.23%), Quante Storie si porta al 6.19% con 835.000 spettatori. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 80.000 spettatori con l’1.23% di share nella prima parte e 233.000 (1.93%) nella seconda e La Signora in Giallo fa compagnia a 564.000 spettatori (3.65%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 323.000 spettatori con share del 5.20% nella prima parte e 441.000 spettatori con il 3.72% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 Ogni mattina Dopo il TG sigla l’% con .000 spettatori.

DAGO A OGGI E' UN ALTRO GIORNO

Daytime Pomeriggio

GF Vip 18.52% su Canale 5, 2.19% su Italia 1.

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno intrattiene 1.422.000 spettatori (10.42%) e Il Paradiso delle Signore fa compagnia a 1.871.000 spettatori (16.42%). La Vita in Diretta informa 1.772.000 spettatori con il 15.73% (presentazione 1.402.000 – 13.47%). Su Canale5 Beautiful fa compagnia a 2974.000 spettatori (18.54%), Una Vita ha convinto 2.612.000 spettatori con il 17.49% di share mentre Uomini e Donne si porta al 21.86% con 2.809.000 spettatori (finale 2.272.000 – 19.30%); il Grande Fratello Vip sigla il 18.52% di share con 2.108.000 spettatori e Il Segreto il 16.33% con 1.758.000 spettatori.

Pomeriggio Cinque si porta al 13.05% con 1.383.000 spettatori nella prima parte, al 13.97% con 1.620.000 spettatori nella seconda e al % con .000 spettatori nella terza, di breve durata. Su Rai 2 Un Caso per Due convince 264.000 spettatori (2.37%) e Professor T 263.000 (2.49%).

ANTONELLA CLERICI E SEMPRE MEZZOGIORNO

Su Italia1 I Simpson intrattengono 953.000 spettatori (6.23%) nel primo episodio, 1.001.000 (6.8%) nel secondo e 822.000 (6.05%) nel terzo. Big Bang Theory è la scelta di 573.000 spettatori (4.72%) e il Grande Fratello Vip sigla il 2.19% di share con 249.000 spettatori. Su Rai3 il Tg3 Regione informa 2.197.000 spettatori (13.41%) e Geo 1.121.000 spettatori con il 9.79% di share (Aspettando Geo 926.000 – 8.51%).

DAGO A OGGI E' UN ALTRO GIORNO

Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 950.000 spettatori con il 6.66%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 372.000 spettatori con il 2.93% e Tagadà #Focus convince 285.000 spettatori (2.63%); Senti chi Mangia intrattiene 123.000 spettatori con l’1.16% di share e Senti chi Mangia – Non si butta via niente .000 (%). Su TV8 Vite da Copertina è la scelta di .000 spettatori (%).

Seconda Serata

Il documentario di Rai2 al 2.32%.

Su Rai1 TV7 convince 733.000 spettatori con l’8.74% di share. Su Canale 5 il Tg5 ha totalizzato una media di .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rai2 I Signori dell’Acqua segna 390.000 spettatori con il 2.32%. Su Rai 3 Quante Storie segna il 2.36% con 357.000 spettatori. Su Italia1 Tremors 3: Back to Perfection viene visto da una media di 250.000 ascoltatori con il 4.16% di share. Su Rete4 Donnavventura Italia ha segnato il 4.32% con 238.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.374.000 (20.86%)

Ore 20.00 5.279.000 (24.02%)

TG2

serena bortone foto di bacco (2)

Ore 13.00 2.222.000 (15.20%)

Ore 20.30 1.700.000 (7.15%)

TG3

Ore 14.25 1.933.000 (13.11%)

Ore 19.00 2.197.000 (13.41%)

TG5

Ore 13.00 3.055.000 (20.54%)

Ore 20.00 4.401.000 (19.74%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.786.000 (15.22%)

Ore 18.30 774.000 (5.94%)

TG4

Ore 12.00 298.000 (3.36%)

Ore 18.55 528.000 (3.23%)

TGLA7

Ore 13.30 578.000 (3.61%)

Ore 20.00 1.155.000 (5.20%)

TG8

Ore 12.00 .000 (%)

Ascolti tv per fasce auditel (share %)

RAI 1 16.14 16.44 16.32 13.3 13.97 20.56 17.9 15.72

serena bortone stefano coletta

RAI 2 4.41 1.98 3.85 7.4 2.76 4.02 5.98 2.71

RAI 3 6.93 10.53 6.64 9.38 7.68 10.09 4.19 3.44

RAI SPEC 6.99 8.88 8.24 5.78 7.81 6.57 6.66 6.9

RAI 34.47 37.83 35.04 35.85 32.21 41.25 34.73 28.76

CANALE 5 17.33 17.36 15.38 18.02 18.06 17.74 15.62 19.76

ITALIA 1 4.43 2.31 3.41 7.67 4.22 2.91 4.19 4.39

RETE 4 4.29 1.28 1.8 4.3 4.18 3.88 4.75 6.41

MED SPEC 7.96 7.41 8.85 6.6 7.92 6.72 8.59 8.22

MEDIASET 34.01 28.37 29.43 36.58 34.37 31.25 33.15 38.78

LA7+LA7D 4 4.44 5.18 3.59 3.19 2.26 5.25 4.85

SATELLITE 14.67 14.43 15.2 12.2 16.9 13.7 14.45 15.07

TERRESTRI 12.85 14.94 15.14 11.77 13.33 11.54 12.41 12.54

ALTRE RETI 27.52 29.37 30.35 23.97 30.23 25.24 26.86 27.61