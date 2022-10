PIPPITEL! – CHIUSURA FLOP PER “EMIGRATIS” SU CANALE5 CHE NON VA OLTRE IL 13.1% E SI FA BATTERE DALL’ENNESIMA REPLICA DEL “COMMISSARIO MONTALBANO” (18.8%) - SU RAI3 “CHI L’HA VISTO?” VOLA ALL’11% - SU RETE4 GENTILI AL 5.2% - AMADEUS (20.6%) SUPERA “STRISCIA” (17.3%) – SU RETE4 PALOMBA (5.8%), GRUBER (9.6%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, mercoledì 19 ottobre 2022, su Rai1 Il Commissario Montalbano in replica ha conquistato 3.449.000 spettatori pari al 18.8% di share. Su Canale5 l’ultima puntata di Emigratis – La Resa dei Conti ha incollato davanti al video 1.691.000 spettatori con uno share del 13.1%. Su Rai2 Il Collegio arriva a 1.019.000 spettatori (5.7%). Su Italia1 Udinese-Monza di Coppa Italia ha raccolto 1.091.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? è seguito da 1.848.000 spettatori con l’11% (presentazione a 1.664.000 e il 7.9%).

Su Rete4 Controcorrente – Prima Serata totalizza un a.m. di 757.000 spettatori (5.2%). Su La7 Una Giornata Particolare registra 795.000 spettatori pari al 4.3%. Su Tv8 X Factor segna 605.000 spettatori (3.5%). Sul Nove What Women Want – Quello che le donne vogliono è visto da 385.000 spettatori (2.3%). Su Rai4 Identità rubata sigla 510.000 spettatori (2.6%). Su Iris Full Metal Jacket ottiene 453.000 spettatori pari al 2.5%. Su RealTime Tailor Made – Chi ha la Stoffa? chiude a 282.000 spettatori (1.4%).

Access Prime Time

Record in valori assoluti per Don’t Forget the Lyrics.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno realizza un ascolto di 4.382.000 spettatori con il 20.6%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 3.660.000 spettatori pari al 17.3%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 808.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.498.000 spettatori (7.2%), mentre Un Posto al Sole totalizza 1.661.000 spettatori (7.8%).

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.195.000 individui all’ascolto (5.8%) nella prima parte e 987.000 spettatori (4.6%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.053.000 spettatori (9.6%). Su Tv8 100% Italia interessa 476.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo ha raccolto 579.000 spettatori (2.7%). Su La5 Uomini e Donne arriva a 449.000 spettatori pari al 2.2% (Finale a 424.000 e il 2%).

Preserale

La Coppa Italia non va oltre il 4%.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 3.088.000 spettatori pari al 23.8%, mentre Reazione a Catena è visto da 4.410.000 spettatori pari al 26.5%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.011.000 spettatori (16.7%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.905.000 spettatori (18.2%). Su Rai2 Una Scatola al Giorno raccoglie 460.000 spettatori con il 2.4%. Su Italia1 Parma-Bari di Coppa Italia è vista da 515.000 spettatori (4%).

Su Rai3 Tg Regione informa 2.554.000 spettatori pari al 14.4%, mentre Blob segna 1.064.000 spettatori pari al 5.5% e Via dei Matti n° 0 900.000 spettatori pari al 4.4%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 810.000 spettatori (4.1%). Su La7 Diario Politico, dalle 17 alle 19:56, ha totalizzato 610.000 spettatori (5.3%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 381.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 276.000 spettatori (1.5%).

Daytime Mattina

Daniele vince con il ricordo di Franco Gatti, Unomattina supera il 19%.

Su Rai1 Tg1Unomattina – Rassegna Stampa interessa 261.000 spettatori con il 10.8% e TgUnomattina 604.000 spettatori con il 13.4% (all’interno il Tg1 delle 8 a 1.042.000 e il 21.4%), mentre Unomattina è visto da 825.000 spettatori con il 19.5% e la prima parte di Storie Italiane da 819.000 spettatori con il 22.2%. Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 535.000 spettatori con il 17.7% e Tg5 Mattina 1.170.000 spettatori con il 24.1%, mentre Mattino Cinque News raccoglie 881.000 spettatori con il 20.1% nella prima parte e 714.000 spettatori con il 19.4% nella seconda parte (I Saluti a 638.000 e il 17.4%).

Su Rai2 Dreams Road è seguito da 73.000 spettatori (1.7%) e Alle 8 in Tre da 52.000 spettatori (1.1%). A seguire, dopo il Tg2 delle 8:30 a 163.000 e il 3.4%, Radio2 Social Club è visto da 209.000 spettatori (4.8%), mentre Tg2 Italia arriva a 164.000 spettatori (4.5%) e Tg2 Flash a 215.000 spettatori (5.9%). Su Italia1 Chicago Med ottiene un ascolto di 93.000 spettatori (2%) nel primo episodio e 137.000 spettatori (3.5%) nel secondo episodio, mentre C.S.I. New York segna 107.000 spettatori (2.8%) nel primo episodio.

Su Rai3 Buongiorno Italia realizza un ascolto pari a 418.000 spettatori e l’11.4%, mentre TgR Buongiorno Regione 569.000 spettatori e il 12.6%. A seguire Agorà convince 294.000 spettatori pari al 6.7% (presentazione a 248.000 e il 5.1%, Extra a 189.000 e il 5.1%). Su Rete4 Hazzard ha raccolto 88.000 spettatori con il 2.4% e Monk 103.000 spettatori con il 2.3%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 202.000 spettatori (4.6%) e Coffee Break di 216.000 spettatori (5.8%).

Daytime Mezzogiorno

Elisir al di sotto del 5%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ottiene 765.000 spettatori (17.4%) A seguire E’ Sempre Mezzogiorno è visto da 1.529.000 spettatori (16.8%). Su Canale5 Forum totalizza 1.322.000 spettatori con il 20.2%. Su Rai2, dopo Tg Sport a 244.000 spettatori e il 6.3%, I Fatti Vostri interessa 499.000 spettatori (9.8%) nella prima parte e 796.000 spettatori (9.1%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio C.S.I. New York è seguito da 142.000 spettatori (2.5%). A seguire, dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip arriva a 553.000 spettatori (5%) e Sport Mediaset a 610.000 spettatori (5.2%).

Su Rai3 Elisir ottiene 225.000 spettatori pari al 4.9% (presentazione a 166.000 e il 4.6%). A seguire il Tg3 delle 12 informa 755.000 spettatori (10.7%), mentre Quante Storie conquista 569.000 spettatori (5.3%) e Passato e Presente 498.000 spettatori (4.2%). Su Rete4, dopo il tg, Il Segreto totalizza 168.000 spettatori (1.8%) e La Signora in Giallo 668.000 spettatori (5.8%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 345.000 spettatori con il 7.4% nella prima parte e 562.000 spettatori con il 5.9% nella seconda parte denominata Oggi.

Daytime Pomeriggio

Nei tuoi Panni ancora al di sotto del 2%.

Su Rai1 Tg1 Economia ha raccolto 2.395.000 spettatori con il 20.5%, mentre Oggi è un Altro Giorno intrattiene 1.473.000 spettatori con il 15.3% (presentazione a 1.606.000 e il 14.2%). A seguire Il Paradiso delle Signore è visto da 1.745.000 spettatori con il 22% e, dopo il Tg1 a 1.310.000 e il 17.8%, La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.812.000 spettatori con il 19.9% (presentazione a 1.530.000 e il 20.3%). Su Canale5 Beautiful conquista 2.397.000 spettatori (20.3%) e Una Vita 2.198.000 spettatori (19.6%), mentre Uomini e Donne ottiene 2.670.000 spettatori pari al 28% (Finale a 2.071.000 e il 24.7%), Amici 1.655.000 spettatori pari al 20.9% e Grande Fratello Vip 1.452.000 spettatori pari al 18.9%.

A seguire Un Altro Domani sigla 1.178.000 spettatori (15.7%), mentre Pomeriggio Cinque incolla 1.199.000 spettatori (15.4%) nella presentazione, 1.459.000 spettatori (16%) nella parte più corposa e 1.464.000 spettatori (13.6%) ne I Saluti. Su Rai2 Ore 14 interessa 506.000 spettatori pari al 4.7% e BellaMa’ 268.000 spettatori pari al 3.3% (Quiz a 177.000 e l’1.9%). A seguire Nei tuoi Panni sigla 159.000 spettatori pari all’1.9%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 541.000 spettatori (4.7%) e Camera Cafè 451.000 spettatori (4.1%).

A seguire Spezia-Brescia di Coppa Italia ha conquistato 307.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.067.000 spettatori (17.9%); Aspettando… Geo arriva a 440.000 spettatori (5.8%) e Geo a 917.000 spettatori (9.9%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 777.000 spettatori con il 7.3%, mentre Tg4 – Diario del Giorno è seguito da 282.000 spettatori con il 3.4%. A seguire Il sole nella stanza è visto da 315.000 spettatori con il 3.5%. Su La7 Tagadà è scelto da 525.000 spettatori pari al 5.8% (presentazione a 402.000 e il 3.6%, #Focus a 440.000 e il 5.8%).

Seconda Serata

Vespa sfiora il 14%.

Su Rai1 Porta a Porta è seguito da 1.057.000 spettatori con il 13.9%. Su Canale5 Tg5 Notte totalizza 337.000 spettatori pari all’11.4%. Su Rai2 Stasera c’è Cattelan su Raidue segna 351.000 spettatori con il 4.5% (Ancora Cinque Minuti su Raidue a 257.000 e il 4.9%). Su Italia1 Coppa Italia Live ottiene 494.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte interessa 630.000 spettatori con il 9.6%. Su Rete4 Dalla Parte degli Animali è la scelta di 104.000 spettatori (3.5%). Su La7 La7 Doc arriva a 287.000 spettatori (3.2%).

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 2.982.000 (25.2%)

Ore 20:00 5.192.000 (26.3%)

TG2

Ore 13:00 1.656.000 (14.7%)

Ore 20:30 1.316.000 (6.3%)

TG3

Ore 14:25 1.397.000 (12.6%)

Ore 19:00 2.024.000 (13.6%)

TG5

Ore 13:00 2.452.000 (21.6%)

Ore 20:00 4.202.000 (21.1%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 989.000 (10.7%)

Ore 18:30 251.000 (3.1%) – In onda alle 17:28, prima della partita di Coppa Italia.

TG4

Ore 11:55 240.000 (3.6%)

Ore 18:55 663.000 (4.3%)

TGLA7

Ore 13:30 586.000 (5%)

Ore 20:00 1.633.000 (8.1%)

