16 set 2022 11:16

PIPPITEL! – COME VE LO DOBBIAMO DIRE: I TALK POLITICI NON LI GUARDA PIÙ NESSUNO! IL PRIMO SPECIALE DI “PORTA A PORTA” SULLE ELEZIONI, È DA RECORD NEGATIVO: 7% IN PRIMA SERATA. IL POVERO “BRU-NEO”, FALCIDIATO DAI FORFAIT E DALLE DELIBERE DELL’AGCOM, HA RACCOLTO POCO PIÙ DI UN MILIONE DI TELE-MORENTI – OTTIMO ESORDIO PER “X-FACTOR”: 4% DI SHARE E CRESCITA DEL 5% RISPETTO ALL’EDIZIONE 2021