PIPPITEL! – DATECI “PRETTY WOMAN” UNA VOLTA L’ANNO E NESSUNO SI FARÀ DEL MALE: LA FAVOLA MODERNA, AL VENTINOVESIMO PASSAGGIO SU RAI1, HA INCOLLATO ALLA TV OLTRE 2.7 MILIONI DI SPETTATORI CON IL 13.9% DI SHARE. SU CANALE5 IL DEBUTTO DI “LUCE DEI TUOI OCCHI” VINCE LA PRIMA SERATA AL 15.8% - SU RAI2 “L’ISPETTORE COLIANDRO” AL 9.9%. CALA DI POCO “CHI L’HA VISTO?” AL 9.9% - SU RETE4 “ZONA BIANCA” AL 4%. ALL’ESORDIO I COMICI DI “HONOLULU” SI DEVONO ACCONTENTARE DEL 4.7% - AMADEUS (18.5%), PALOMBA (4.7%), GRUBER (6.1%)

Mattia Buonocore per "www.davidemaggio.it"

Nella serata di ieri, mercoledì 22 settembre 2021, su Rai1 il ventinovesimo passaggio di Pretty Woman ha appassionato 2.786.000 spettatori pari al 13.9%. Su Canale 5 la prima puntata di Luce dei Tuoi Occhi ha raccolto davanti al video 3.231.000 spettatori pari al 15.8% di share. Su Rai2 la prima puntata de L’Ispettore Coliandro – Il Ritorno 4 ha interessato 2.115.000 spettatori pari al 9.9% di share

Su Italia 1 – dalle 21.33 alle 0.06 – l’esordio di Honolulu ha intrattenuto 887.000 spettatori con il 4.7% (presentazione: 916.000 – 3.9%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.923.000 spettatori pari ad uno share del 9.9% (presentazione di 10 minuti: 1.530.000 – 6.5%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 701.000 spettatori con il 4% di share. Su La7 Hunting Hitler – Caccia a Hitler ha registrato 276.000 spettatori con uno share dell’1.9%.

Su Tv8 X Factor segna 411.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove Accordi & Disaccordi ha raccolto 257.000 spettatori con l’1.2%. Sul 20 Fire Down Below – L’Inferno Sepolto ha raccolto 417.000 spettatori pari all’1.9%. Su Rai4 Real Steel registra 519.000 spettatori con il 2.5%. Su Iris Ocean’s Twelve ha interessato 380.000 spettatori pari all’1.8%. Su Real Time D’Amore e D’Accordo ha ottenuto 340.000 spettatori con l’1.5%. Su Rai Premium la replica di Tale e Quale Show ha raccolto 180.000 spettatori e lo 0.9%. Su Top Crime All Rise raccoglie 202.000 spettatori pari allo 0.9%. Sui canali Sky Milan-Venezia ha raccolto 441.000 spettatori e l’1.9%.

Ascolti TV Access Prime Time

Guess My Age deve accontentarsi dell’1.6%.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 4.317.000 spettatori con il 18.5%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.330.000 spettatori con uno share del 14.3%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.065.000 spettatori con il 4.5%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.158.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3 Via dei Matti N.0 raccoglie 913.000 spettatori (4.2%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.614.000 spettatori (7%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.057.000 individui all’ascolto (4.7%), nella prima parte, e 1.057.000 spettatori (4.5%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.406.000 spettatori (6.1%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 357.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove la nuova edizione di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 429.000 spettatori con l’1.9%.

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.535.000 spettatori (19.6%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 4.086.000 spettatori (24%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 1.700.000 spettatori (13.7%) mentre Caduta Libera ha interessato 2.610.000 spettatori (16.1%). Su Rai2 la serie in prima visione Un Milione di Piccole Cose ha raccolto 323.000 spettatori (2.2%) mentre NCIS Los Angeles ha raccolto 682.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 432.000 spettatori con il 3%. CSI ha ottenuto 471.000 spettatori (2.5%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.584.000 spettatori con il 14.3%. Blob segna 1.034.000 spettatori con il 5.1%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 806.000 individui all’ascolto (3.9%). Su La7 The Good Wife ha appassionato 132.000 spettatori (share dell’1.2%), nel primo episodio, e 161.000 spettatori (share dell’1%), nel secondo episodio. Su Tv8 Piatto Ricco raccoglie 207.000 spettatori con l’1.1%.

Daytime Mattina

Uno Mattina e Storie Italiane battono Mattino Cinque.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 727.000 telespettatori con il 14.6%, nella lunga presentazione, e a 1.014.000 spettatori con il 20.9%. Dopo il breve TG1 (798.000 – 18.1%), la prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 817.000 spettatori (18.6%). Su Canale5 l’appuntamento con Mattino Cinque ha intrattenuto 747.000 spettatori con il 15.7%, nella prima parte, e 624.000 spettatori con il 14.4% nella seconda parte (Saluti di 8 minuti: 646.000 – 14.4%). Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 194.000 spettatori con il 4.1%. Su Italia 1 CSI:NY ottiene un ascolto di 141.000 spettatori (3%). Su Rai3 Agorà convince 327.000 spettatori pari al 6.8% di share (presentazione: 311.000 – 5.9%). A seguire Agorà Extra ha raccolto 283.000 spettatori con il 6.5%. Su Rete 4 The Closer registra una media di 81.000 spettatori (1.8%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 164.000 spettatori con il 3,3%. A seguire Coffee Break ha informato 108.000 spettatori pari al 2.5%.

Daytime Mezzogiorno

Ottimo risultato per Forum.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 781.000 spettatori pari al 14.3%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.550.000 spettatori con il 15.2%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.430.000 telespettatori con il 19.3%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 451.000 spettatori con il 7.5%, nella prima parte, e 674.000 spettatori con il 7%, nella seconda parte. Su Italia 1 CSI: NY ha ottenuto 233.000 spettatori con il 3.4%. Grande Fratello Vip segna 677.000 spettatori e il 5.6%. Sport Mediaset ha ottenuto 931.000 spettatori con il 6.9%. Dalle 10.44 alle 11.56, Elisir segna 327.000 spettatori con il 6.1% (presentazione: 266.000 – 6%).

Il TG3 delle 12 ha ottenuto 897.000 spettatori (11%). Quante Storie ha raccolto 686.000 spettatori (5.9%). Passato e Presente ha interessato 455.000 spettatori con il 3.4%. Su Rete4 Un Detective in Corsia ha appassionato 136.000 spettatori con il 2.5%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 157.000 spettatori con l’1.5%. La Signora in Giallo ha ottenuto 577.000 (4.4%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 234.000 spettatori con share del 4.2% nella prima parte, e 432.000 spettatori con il 4.2% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Canalis sprofonda allo 0.9%.

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 1.429.000 spettatori pari al 12.1% della platea. La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.600.000 spettatori con il 16.2%. Dopo il TG1 Economia (1.313.000 – 14.1%), Vita in Diretta ha raccolto 1.403.000 spettatori (15.3%), nella presentazione, e 1.632.000 spettatori (16.8%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.403.000 spettatori con il 17.8%. Una Vita ha convinto 2.362.000 spettatori con il 18.5% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.485.000 spettatori con il 22.2% (finale: 1.950.000 – 19.4%). Il daytime di Amici ha interessato 1.483.000 spettatori con il 19%.

La breve striscia di Grande Fratello Vip ha raccolto 1.717.000 spettatori con il 18.5%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.613.000 spettatori pari al 17.5% di share. Il nuovo Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.368.000 spettatori con il 15.3%, nella presentazione di 10 minuti, e 1.383.000 spettatori con il 14% dalle 17.49 alle 18.29 (Saluti: 1.412.000 – 12.5%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 445.000 spettatori con il 3.6%. Detto Fatto ha ottenuto 448.000 spettatori con il 4.5%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 669.000 spettatori (5.2%), nel primo episodio, 747.000 spettatori (6%), nel secondo episodio, e 626.000 spettatori (5.4%), nel terzo episodio.

Big Bang Theory ha raccolto 416.000 spettatori (3.9%). Young Sheldon ha interessato 387.000 spettatori con il 3.8%. Mom segna 282.000 spettatori (3%). Friends ha appassionato 215.000 spettatori con il 2.4%. Il daytime di Grande Fratello Vip 6 ha interessato 190.000 spettatori con l’1.9%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.369.000 spettatori con il 18.1%. Il Question Time ha coinvolto 335.000 spettatori pari al 3.1%. Aspettando Geo… ha raccolto 492.000 spettatori con il 5.3%. Geo ha registrato 908.000 spettatori con il 9%.

Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 716.000 spettatori con il 5.8%. Su La7 Tagadà interessato 255.000 spettatori (share del 2.3%). Tagadoc ha raccolto 97.000 spettatori con l’1.1%. Su TV8 Un Autunno Molto Speciale ha interessato 190.000 spettatori con il 2%. Vite da Copertina ha raccolto 82.000 spettatori con lo 0.9%.

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 507.000 spettatori con il 7.9% di share. Su Canale 5 Fortunata ha totalizzato una media di 716.000 spettatori pari ad uno share del 10.3%. Su Rai2 Novantesimo Minuto segna 578.000 spettatori con il 6.4%. I Lunatici ha interessato 142.000 spettatori con il 4%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 547.000 spettatori con l’8.1%. Su Italia1 Pressing è visto da 264.000 spettatori (5%). Su Rete 4 Benvenuto a Bordo è stato scelto da 140.000 spettatori con il 3.6% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.168.000 (23.3%)

Ore 20.00 4.766.000 (22.9%)

TG2

Ore 13.00 1.610.000 (12.8%)

Ore 20.30 1.415.000 (6.3%)

TG3

Ore 14.25 1.517.000 (12%)

Ore 19.00 1.881.000 (12.6%)

TG5

Ore 13.00 2.663.000 (20.8%)

Ore 20.00 3.887.000 (18.5%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.155.000 (11.3%)

Ore 18.30 485.000 (4.1%)

TG4

Ore 12.00 266.000 (3.3%)

Ore 18.55 586.000 (3.9%)

TGLA7

Ore 13.30 464.000 (3.4%)

Ore 20.00 1.074.000 (5.1%)

