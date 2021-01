PIPPITEL! – LA DE FILIPPI CON ZANIOLO E LA MAMMA STRAVINCE LA SERATA CON IL 29,9% DI SHARE E 6 MILIONI E MEZZO DI SPETTATORI, DOPPIANDO PRATICAMENTE “AFFARI TUOI” (15,9%) – “STRISCIA LA NOTIZIA” (18,1%) – VERONICA GENTILI (5,1-4,9) – OTTO E MEZZO SABATO (4,9%)

nicolo zaniolo e la mamma a c'e' posta per te

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, sabato 30 gennaio 2021, su Rai1 Affari tuoi (Viva gli Sposi!), in onda dalle 20.44 alle 22.37, ha conquistato 4.284.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale 5 C’è Posta per Te, in onda dalle 21.24 alle 24.35, ha raccolto davanti al video 6.469.000 spettatori pari al 29.9% di share.

Su Rai2 F.B.I è stato seguito da 1.375.000 spettatori (5.1%), Blue Bloods da 1.271.000 spettatori (4.8%) e Instinct da 1.017.000 spettatori (4.4%). Su Italia 1 Cattivissimo Me ha intrattenuto 1.329.000 spettatori (5.1%).

CARLO CONTI - AFFARI TUOI VIVA GLI SPOSI

Su Rai3 Un Fantastico via vai ha raccolto davanti al video 1.289.000 spettatori pari ad uno share del 5.2%. Su Rete4 Io sto con gli Ippopotami totalizza un a.m. di 979.000 spettatori con il 4% di share. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 700.000 spettatori con uno share del 3%. Su Tv8 La Città del Natale ha raccolto 230.000 spettatori con lo 0.9%. Su Nove Stevanin – Non ricordo di averle uccise ha raccolto 295.000 spettatori e l’1.1% di share.

maria de filippi

Access Prime Time

Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.842.000 spettatori con uno share del 18.1%. Su Rai3 Le Parole della Settimana piace a 1.917.000 spettatori (7.1%). Su Italia 1 CSI: NY sigla il 4.7% con 1.229.000 spettatori.

Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 1.340.000 telespettatori con il 5.1% nella prima parte e 1.313.000 (4.9%) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo Sabato ha interessato 1.319.000 spettatori (4.9%). Su Tv8 4 Ristoranti segna 401.000 spettatori e l’1.5%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raccoglie 285.000 spettatori e l’1.1%.

VERONICA GENTILI

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.445.000 spettatori (17.3%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.702.000 spettatori (20.9%). Su Canale 5 RiCaduta Libera – Inizia la sfida segna 2.730.000 spettatori con il 14.3% di share e RiCaduta Libera ne segna 3.913.000 con il 17.8% di share.

Su Rai2 Dribbling ha raccolto 400.000 spettatori (1.9%) e NCIS Los Angeles 830.000 (3.4%). Su Italia1 CSI Miami ha totalizzato 718.000 spettatori (3%). Su Rai3 il TG Regione informa 3.030.000 spettatori (13.1%) e Blob segna 1.193.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete4 Tempesta d’Amore segna il 3.6% con 865.000 spettatori.

Daytime Mattina/Mezzogiorno

Su Rai1 Il Caffè di Raiuno sigla il 12.8% con 547.000 spettatori, Uno Mattina in Famiglia convince 1.604.000 spettatori (21.7%) nella prima parte, 1.480.000 (19.7%) nella seconda e 1.274.000 (17.3%) nella terza, mentre Buongiorno Benessere ha ottenuto 1.094.000 spettatori con il 15.5% di share.

Passaggio a Nord Ovest è stato seguito da 917.000 spettatori (11.2%), Linea Verde Radici da 1.152.000 spettatori (11%) e Linea Verde Life da 2.337.000 spettatori pari al 15% di share. Su Canale5 il Tg5 ha intrattenuto 1.273.000 spettatori (19.6%). Forum arriva a 1.367.000 telespettatori con il 13.3%.

Su Rai 2 I Durrell hanno raccolto 242.000 spettatori con il 3.4% e Shakespeare & Hathaway 258.000 (3%),, mentre Un Ciclone in Convento 470.000 (3.7%). Su Italia 1 The Vampire Diaries ottiene un ascolto di 124.000 spettatori pari all’1.7% di share nel primo episodio, uno di 122.000 (1.7%) nel secondo e uno di 223.000 (2.4%) nel terzo, mentre Sport Mediaset ha ottenuto 1.133.000 spettatori con il 6.1%.

Su Rai3 Elisir del Sabato totalizza una media di 265.000 spettatori (4%), Mi Manda Rai Tre in più sigla il 3.7% con 278.000 spettatori e Il Posto Giusto è visto da 214.000 spettatori con il 2.9% di share. Su Rete4 Benvenuti a Tavola è la scelta di 106.000 spettatori (1.5%) nella prima puntata e di 203.000 (2.6%) nella seconda, mentre Il Segreto ha appassionato 194.000 spettatori con l’1.4% di share e Sempre Verde 245.000 (1.3%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 106.000 spettatori con il 3.2% nelle News e uno di 333.000 spettatori (4.7%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 361.000 spettatori pari al 5% e Like – Tutto ciò che piace 179.000 (1.1%). Su TV8 il TG8 Sport sigla lo 0.2% con 36.000 spettatori.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Linea Bianca ha raccolto 2.035.000 spettatori con l’11.5%, A Sua Immagine segna il 6.2% con 997.000 spettatori nella prima parte e il 5.4% con 844.000 spettatori nella seconda, mentre Techetechetè fa compagnia a 996.000 spettatori con il 6.7% di share. Italia Sì convince 1.458.000 spettatori (9.8%) nella prima parte e 1.914.000 (10.9%) nella seconda.

Su Canale5 Beautiful appassiona 3.186.000 spettatori (16.8%), Amici di Maria De Filippi interessa a 3.445.000 telespettatori con il 21% di share (presentazione 3.084.000 – 16.7%), Verissimo convince 2.818.000 spettatori con il 19.2% e Verissimo – Giri di Valzer 2.793.000 (16.6%).

Su Rai2 Il Filo Rosso ha raccolto 445.000 spettatori con il 2.6% mentre Magazzini Musicali ha fatto compagnia a 241.000 spettatori (1.6%); Stop and Go è la scelta di 344.000 spettatori (2.4%) e Il Provinciale di 547.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 I Griffin ha raccolto 699.000 spettatori (3.7%) nel primo episodio e 664.000 (3.7%) nel secondo; Batwoman convince 396.000 spettatori (2.4%) nel primo episodio e 407.000 (2.7%) nel secondo; Friends è la scelta di 238.000 spettatori (1.6%) nel primo episodio e di 308.000 spettatori (1.9%) nel secondo.

Su Rai3 Tv Talk ha fatto compagnia a 1.400.000 spettatori (9.1%), Frontiere a 912.000 spettatori (6.2%) e Report a 1.090.000 (6.4%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 767.000 spettatori con il 4.4%. Su La7 Il Medico della Mutua ha ottenuto 328.000 spettatori con il 2% e lo Speciale TGLa7 ha informato 289.000 spettatori (1.5%).

Seconda Serata

Su Rai1 Questo è un Uomo è stato seguito da 1.119.000 spettatori con il 6% di share. Su Canale 5 il TG5 Notte ha totalizzato una media di 1.351.000 spettatori pari ad uno share del 18.7%. Su Rai2 Tg2 Dossier segna 359.000 spettatori con il 2.2%. Su Rai 3 Tg3 Mondo segna il 3.2% con 538.000 spettatori. Su Italia1 I Simpson sono visti da una media di 583.000 ascoltatori con il 2.7% di share nel primo episodio, da 558.000 spettatori (3.1%) nel secondo, da 551.000 (3.6%) nel terzo e da 430.000 spettatori (3.6%) nel quarto. Su Rete 4 I Pompieri è stato scelto da 348.000 spettatori con il 3.5% di share.

