PIPPITEL! – IL DEBUTTO DI “FELICISSIMA SERA - ALL INCLUSIVE” CON PIO E AMEDEO CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 19.5% E FA PERDERE ANCORA TERRENO A LORETTA GOGGI: LA SUA COSTOSA “BENEDETTA PRIMAVERA”, VOLUTA DAL “KING DEGLI ASCOLTI” STEFANO COLETTA, NON VA OLTRE IL 15.8% - SU RETE4 “QUARTO GRADO” ALL’8% - SUL NOVE SI DIFENDE “FRATELLI DI CROZZA” 5.8% - SU LA7 LA PARROCCHIETTA DI “PROPAGANDA LIVE” AL 5.7% - “CINQUE MINUTI” DI VESPA AL 20.3% - AMADEUS CON IL 21.7% BATTE “STRISCIA” (18.7%) - GRUBER (7.2%), DAMILANO (6.8%), PALOMBA (4.4%)

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 24 marzo 2023 vedono, in prima serata, la terza puntata di Benedetta Primavera condotto da Loretta Goggi con Luca e Paolo perdere ulteriore terreno finendo al 15.8% di share, pari a una media di 2.481.000 spettatori. Lo show di Rai1 è stato superato dal debutto di Felicissima sera - All Inclusive che, presentato da Pio e Amedeo su Canale5, conquista 2.794.000 individui all'ascolto con il 19.5%.

I due comici ospitavano Michelle Hunziker, Silvia Toffanin, Elisa, Gigi D'Alessio, Giovanna Civitillo (moglie di Amadeus) e Zucchero, mentre Loretta Goggi ha accolto Patty Pravo, Giorgia, Mara Venier, Flavio Insinna, Giampaolo Morelli, Ilenia Pastorelli e l'imitatore Vincenzo De Lucia. Ma il dispiego di ospiti di Benedetta Primavera e il commentatissimo duetto di Loretta Goggi con Giorgia non hanno sortito l'effetto sperato.

Il crollo progressivo del piuttosto costoso programma in appalto (18.64% al debutto, 16.46% alla seconda puntata, 15.8% alla terza, con un calo complessivo di 500mila spettatori rispetto all'esordio) potrebbe dunque significare la fine del regno del "King degli ascolti" - autoproclamatosi tale - Stefano Coletta, direttore dell'intrattenimento prime time Rai, per lasciare il posto a Marcello Ciannamea? Staremo a vedere.

Quanto agli altri programmi di prima serata, si difende bene Fratelli di Crozza con la coppia Maurizio Crozza-Andrea Zalone sul Nove, totalizzando 1.109.000 spettatori e battendo i 785.000 affezionati di Propaganda Live, mentre il bel documentario di Rai3 Alberto Tomba, Vincere in salita, sacrificato come al solito al venerdì sera, riesce a totalizzare comunque 637.000 individui all'ascolto. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

1) Felicissima sera - All Inclusive (Canale5): 2.794.000

2) Benedetta primavera (Rai1): 2.481.000

3) Homefront (Italia1): 1.157.000

4) Quarto Grado (Rete4): 1.126.000

5) Fratelli di Crozza (Nove): 1.109.000

6) N.C.I.S (Rai2): 954.000

7) Propaganda Live (La7): 785.000

8) Alberto Tomba: Vincere in salita (Rai3): 637.000

9) 4 Ristoranti (Tv8): 368.000

In access prime time, Cinque minuti di Vespa su Rai1 totalizzano il 20.3%, Amadeus il 21.7% e Striscia il 18.7%. Otto e mezzo di Lilli Gruber con ospite Francesca Pascale segna il 7.2% e batte Marco Damilano (6.8%), Palombelli (4.4% e 4%) e Tg2 Post (3.5%). In seconda serata, trainati da Crozza, si evidenziano buoni ascolti per gli Accordi e disaccordi di Travaglio-Scanzi-Sommi sul Nove (3.8%). Al mattino volano oltre l'11% I Fatti Vostri di Guardì-Sottile-Falchi e, al pomeriggio, Serena Bortone con Oggi è un altro giorno (14.8%) viene distaccata di quindici punti da Maria De Filippi con il suo Uomini e donne (29%). Ma vediamo nel dettaglio gli ascolti di tutti i programmi della giornata.

Prima serata

Rai1: Benedetta Primavera (terza puntata) 2.481.000 spettatori (15.8%). Canale5 Felicissima Sera – All Inclusive (prima puntata) 2.794.000 spettatori (19.5%). Rai2: N.C.I.S. 954.000 spettatori (4.8%), N.C.I.S. Hawai’i 758.000 spettatori (4.3%). Italia1: Homefront 1.157.000 spettatori (6.3%). Rai3: Alberto Tomba. Vincere in salita 637.000 spettatori (3.4%). Rete4: Quarto Grado 1.126.000 spettatori (8%). La7: Propaganda Live 785.000 spettatori (5.7%). Tv8: 4 Ristoranti 368.000 spettatori (2.2%). Nove: Fratelli di Crozza 1.109.000 spettatori (5.8%).

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 4.000.000 spettatori (20.3%), Soliti Ignoti – Il Ritorno 4.458.000 (21.7%). Canale5: Striscia la Notizia 3.821.000 spettatori (18.7%). Rai2: Tg2 Post 713.000 spettatori (3.5%). Italia1: N.C.I.S. 1.404.000 spettatori (6.9%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.369.000 spettatori (6.8%), Un Posto al Sole 1.606.000 spettatori (7.8%). Rete4: Stasera Italia 892.000 spettatori (4.4%) nella prima parte, 827.000 spettatori (4%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.477.000 spettatori (7.2%). Tv8: 100% Italia 414.000 spettatori (2%). Nove: Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo 602.000 spettatori (3%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 3.003.000 spettatori (23.1%), L’Eredità 4.217.000 spettatori (25.9%). Canale5: Avanti il Primo 2.279.000 spettatori (18.9%), Avanti un Altro 3.457.000 spettatori (22%). Rai2: Hawaii Five-0 498.000 spettatori (3.3%), The Rookie 753.000 spettatori (4.1%). Italia1: Studio Aperto Mag 523.000 spettatori (3.7%), C.S.I. 708.000 spettatori (4%). Rai3: Tg Regione 2.437.000 spettatori (14.2%), Blob 939.000 spettatori (5%), Generazione Bellezza 1.005.000 spettatori (5.1%). Rete4: Tempesta d’Amore 752.000 spettatori (3.9%). La7: Lingo – La Prima Sfida 148.000 spettatori (1.2%), Lingo – Parole in Gioco 266.000 (1.7%). Tv8: Celebrity Chef 399.000 spettatori (2.3%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 309.000 spettatori (1.8%).

Seconda Serata

Rai1: Tv7 442.000 spettatori (8%). Canale5: Tg5 Notte 666.000 spettatori (15.9%). Rai2: ATuttoCalcio 221.000 spettatori (1.9%). Italia1: G.I. Joe – La nascita dei Cobra 353.000 (4.5%). Rai3: Il corpo e il nome. Gli ignoti delle Fosse Ardeatine 271.000 spettatori (2.2%). Rete4: All Rise 205.000 spettatori (5.5%). La7: TgLa7 Notte 142.000 spettatori (3.7%). Tv8: 4 Hotel 127.000 spettatori (2.1%). Nove: Accordi & Disaccordi 496.000 spettatori (3.8%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnomattina – Rassegna Stampa 354.000 spettatori (12.3%), Tg1 Ore 7.00 553.000 (12.4%), TgUnomattina 618.000 (11.9%), Tg1 Ore 8.00 955.000 (18.7%), Rai Parlamento 654.000 spettatori (14.4%), Unomattina 613.000 spettatori (14.5%), Storie Italiane (prima parte) 674.000 spettatori (17.4%). Canale5: Prima Pagina Tg5 informa .000 spettatori con il % e Tg5 Mattina .000 spettatori con il %, mentre Mattino Cinque News raccoglie .000 spettatori con il % nella prima parte e .000 spettatori con il % nella seconda parte.

Rai2: Viva Asiago 10 201.000 spettatori (5.3%), Viva Rai2 Glass Cam 284.000 (6.8%), Viva Rai2 963.000 spettatori (18.3%), …E Viva il Videobox 323.000 spettatori (6.4%), Tg2 Ore 8:30 311.000 (6.3%), Radio2 Social Club 357.000 (8.2%), Tg2 Italia 228.000 (5.9%). Italia1: Chicago Fire 169.000 spettatori (3.7%) nel primo episodio, 157.000 (3.9%) nel secondo, Chicago P.D. 128.000 (3.1%) nel primo episodio. Rai3: Buongiorno Italia 479.000 spettatori (10.7%), TgR Buongiorno Regione 543.000 spettatori (10%). Agorà 286.000 spettatori (6.3%), presentazione 257.000 (5.1%, Extra 221.000 (5.3%). Rete4: Miami Vice 122.000 spettatori (2.8%), Hazzard 136.000 (3.5%). La7: Omnibus 181.000 spettatori (3.8%), Coffee Break 158.000 spettatori (4.1%).

Mezzogiorno

Canale5: Forum 1.410.000 spettatori (20.5%). Rai2: Tg Sport 264.000 spettatori (6.1%), I Fatti Vostri 615.000 spettatori (11.2%) nella prima parte, 944.000 (10.4%) nella seconda. Italia1: Chicago P.D. (secondo episodio) 230.000 spettatori (3.7%), Grande Fratello Vip 532.000 spettatori (4.6%), Sport Mediaset 626.000 (5.1%). Rai3 Elisir (presentazione) 160.000 spettatori (4.2%), Elisir 244.000 spettatori (4.9%), Tg3 Ore 12.00 722.000 (9.7%), Quante Storie 550.000 (4.9%), Passato e Presente 491.000 (4%). Rete4: Monk 114.000 spettatori (2.3%); Il Segreto 152.000 spettatori (1.6%), La Signora in Giallo 599.000 (5%). La7: L’Aria che Tira 235.000 spettatori (4.6%), L'Aria che tira (Oggi) 361.000 spettatori (3.7%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.283.000 spettatori (19.1%), Oggi è un Altro Giorno 1.448.000 spettatori (14.8%), presentazione 1.518.000 (13.1%), Il Paradiso delle Signore 1.739.000 (21.6%), Tg1 1.399.000 (18.6%), La Vita in Diretta 2.002.000 spettatori (21.4%), presentazione 1.622.000 (21%). Canale5: Beautiful 2.582.000 spettatori (21.3%), Terra Amara 2.709.000 spettatori (23.7%), Uomini e Donne 2.795.000 spettatori (29%), Finale 2.114.000 (24.8%), Amici 1.749.000 spettatori (21.7%), Grande Fratello Vip 1.459.000 spettatori (18.6%), Un Altro Domani 1.274.000 spettatori (16.6%), Pomeriggio Cinque 1.325.000 spettatori (16.4%) nella presentazione, 1.663.000 (18%), 1.625.000 spettatori (14.9%) ne I Saluti. Rai2: Ore 14 664.000 spettatori (6.1%), BellaMa’ 521.000 spettatori (6.3%), Candice Renoir 280.000 spettatori (3.5%).

Italia1: I Simpson 532.000 spettatori (4.6%) nel primo episodio, 550.000 (4.9%) nel secondo, 404.000 spettatori (4%) nel terzo, N.C.I.S. New Orleans 275.000 (3.2%), The Mentalist 246.000 (3.2%) nel primo episodio, 294.000 (3.4%) nel secondo. Rai3: Tg Regione 1.914.000 spettatori (16.2%), Aspettando… Geo 557.000 (7.2%), Geo 992.000 (10.1%). Rete4: Lo Sportello di Forum 715.000 spettatori (6.6%), Tg4 – Diario del Giorno 303.000 spettatori (3.6%), Oceano rosso 294.000 spettatori (3.3%). La7: Tagadà 281.000 spettatori (3.2%), Tagadà (presentazione) 304.000 ( 2.7%), Tagadà #Focus 188.000 (2.4%), C’era una volta il Novecento 153.000 spettatori (1.7%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.130.000 (25.6%)

20.00 - 4.568.000 (24%)

TG2

13.00 - 1.760.000 (14.9%)

20.30 - 1.063.000 (5.3%)

TG3

14.25 - 1.292.000 (11.5%)

19.00 - 1.849.000 (12.5%)

TG4

11.55 - 258.000 (3.7%)

18.55 - 629.000 (4.1%)

TG5

13.00 - 2.754.000 (23.2%)

20.00 - 4.083.000 (21.2%)

STUDIO APERTO

12.25 - 910.000 (9.5%)

18.30 - 618.000 (5.4%)

TGLA7

13.30 - 482.000 (4%)

20.00 - 1.140.000 (5.9%)

