PIPPITEL! – DOPO UNA PARTENZA SPRINT, SU RAI1 “MORGANE -DETECTIVE GENIALE” CALA AL 16.8%. REGGE SU CANALE5 “LUCE DEI TUOI OCCHI” (16%) – FLOP PER “VOGLIO ESSERE UN MAGO” SU RAI2 ALL’1.9% - BUONA LA RIPARTENZA DELLE “IENE” (10.1%) - SU RAI3 “CARTABIANCA” RACIMOLA IL 4.9% E PAREGGIA CON “FUORI DAL CORO” SU RETE4 - SU LA7 “DIMARTEDÌ” AL 6.3% - AMADEUS (20.3%), “STRISCIA” (16.9%), PALOMBA (5.3%), GRUBER (7.5%) – IN SECONDA SERATA DIACO FA MEGLIO DELLA PRIMA E CONQUISTA IL 2.6%

Mattia Buonocore per "www.davidemaggio.it"

morgane – detective geniale 3

Nella serata di ieri, martedì 5 ottobre 2021, su Rai1 il finale di Morgane – Detective Geniale ha appassionato 3.544.000 spettatori pari al 16.8% (nel dettaglio primo episodio 3.797.000 – 16.4%; secondo episodio: 3.254.000 – 17.3%). Su Canale 5, eccezionalmente al martedì, Luce dei Tuoi Occhi ha raccolto davanti al video 3.100.000 spettatori pari al 16% di share. Su Rai2 la terza puntata di Voglio Essere un Mago ha interessato 373.000 spettatori pari all’1.9% di share.

le iene 3

Su Italia 1 – dalle 21.44 all’1.03 – il ritorno de Le Iene ha intrattenuto 1.555.000 spettatori con il 10.1% (presentazione: 1.349.000 – 5.6%). Su Rai3 CartaBianca ha raccolto davanti al video 945.000 spettatori pari ad uno share del 4.9% (presentazione di 12 minuti: 970.000 – 4%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 818.000 spettatori con il 4.9% di share. Su La7 diMartedì ha registrato 1.252.000 spettatori con uno share del 6.3% (diMartedì Più dalle 0.02 alle 0.57: 430.000 – 5.6%).

voglio essere un mago

Su Tv8 Sotto assedio – White House Down segna 358.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove Tutte contro lui – The Other Woman ha raccolto 385 .000 spettatori con l’1.8%. Su Rai4 John Wick 3 – Parabellum registra 512.000 spettatori con il 2.4%. Su Iris Pat Garret e Billy Kid segna 435.000 spettatori e il 2%. Su La5 la replica di Grande Fratello Vip ha interessato 174.000 spettatori (1%). Su Real Time Matrimonio a Prima Vista 7 ha ottenuto 527.000 spettatori con il 2.3%, nel primo episodio già in onda questa estate, e 604.000 spettatori con il 3.8%, nel secondo episodio inedito.

luce dei tuoi occhi

Ascolti TV Access Prime Time

Guess My Age fermo all’1.2%.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 4.844.000 spettatori con il 20.3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.048.000 spettatori con uno share del 16.9%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 780.000 spettatori con il 3.2%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.139.000 spettatori con il 4.8%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.267.000 spettatori (5.6%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.641.000 spettatori (6.9%).

le iene 2

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.228.000 individui all’ascolto (5.3%), nella prima parte, e 1.034.000 spettatori (4.3%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.784.000 spettatori (%7.5). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 293.000 spettatori con l’1.2%. Sul Nove la nuova edizione di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 423.000 spettatori con l’1.8%. Su La5 Uomini e Donne segna 444.000 spettatori con il 2%( Finale: 307.000 – 1.3%). Su Real Time Cortesie per gli Ospiti segna 383.000 spettatori con l’1.6%.

pierluigi diaco ti sento

Preserale

Caduta Libera sale al 19.4%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 6 ha ottenuto un ascolto medio di 2.636.000 spettatori (18.9%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.013.000 spettatori (22.4%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 1.940.000 spettatori (14.3%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.379.000 spettatori (19.4%). Su Rai2 la serie in prima visione Un Milione di Piccole Cose ha raccolto 345.000 spettatori (2.1%) mentre NCIS Los Angeles ha raccolto 747.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 457.000 spettatori con il 2.9%. CSI ha ottenuto 550.000 spettatori (2.8%).

luce dei tuoi occhi 6

Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 3.023.000 spettatori con il 15.8%. Blob segna 1.152.000 spettatori con il 5.4%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 875.000 individui all’ascolto (4.1%). Su La7 Ghost Whisperer ha appassionato 140.000 spettatori (share dell’1.1%), nel primo episodio, e 122.000 spettatori (share dello 0.7%), nel secondo episodio. Su Tv8 Piatto Ricco raccoglie 304.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove la seconda puntata di Cash or Trash – Chi Offre di Più? registra 147.000 spettatori con lo 0.8%.

morgane – detective geniale 2

Daytime Mattina

Uno Mattina con lo speciale sulle elezioni perde con Buongiorno Regione, nella prima parte, ma vince con Mattino Cinque, nella seconda parte.

Su Rai1 Uno Mattina Speciale dà il buongiorno a 611.000 telespettatori con il 12.4%, nella lunga presentazione, e a 1.015.000 spettatori con il 18.2%. Tra le 2 parti il TG1 delle 8 ha informato 1.283.000 spettatori con il 23%. Dopo il breve tg, la prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 907.000 spettatori (17.5%). Su Canale5 il TG5 Mattina ha raccolto 1.039.000 spettatori pari al 18.6%.

cartabianca 1

A seguire l’appuntamento con Mattino Cinque Speciale Elezioni ha intrattenuto 880.000 spettatori con il 15.9%, nella prima parte, e 782.000 spettatori con il 15.2% nella seconda parte (I Saluti: 684.000 – 13%). Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 223.000 spettatori con il 4%. TG2 Speciale Elezioni ha raccolto 148.000 spettatori con il 2.7%. Su Italia 1 CSI:NY ottiene un ascolto di 127.000 spettatori (2.3%). Su Rai3 Buongiorno Regione segna 760.000 spettatori con il 14.1%. Agorà convince 476.000 spettatori pari all’8.5% di share. A seguire Agorà Extra ha raccolto 367.000 spettatori con il 7.1%. Su Rete 4 The Closer registra una media di 104.000 spettatori (2%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 215.000 spettatori con il 4.1%. A seguire Coffee Break ha informato 196.000 spettatori pari al 3.7%.

luce dei tuoi occhi 5

Daytime Mezzogiorno

Forum al 17.5%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 952.000 spettatori con il 15.3%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.767.000 spettatori con il 15.9%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.438.000 telespettatori con il 17.5%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 468.000 spettatori (6.7%), nella prima parte in onda dalle 11.30 alle 12.02, e 748.000 spettatori (7.3%), nella seconda parte. Su Italia 1 CSI: NY ha ottenuto 227.000 spettatori con il 3%. Dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha raccolto 737.000 spettatori con il 5.5%. Sport Mediaset ha ottenuto 811.000 spettatori con il 5.6%. Su Rai3 Elisir segna 393.000 spettatori con il 6.4% (presentazione: 265.000 – 5%). Il TG3 delle 12 ha ottenuto 996.000 spettatori (11.1%).

le iene 1

TG3 Speciale ha informato 778.000 spettatori pari al 7%. Quante Storie ha raccolto 655.000 spettatori (4.9%). Passato e Presente ha interessato 612.000 spettatori con il 4.2%. Su Rete4 Un Detective in Corsia ha appassionato 115.000 spettatori con l’1.8%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 150.000 spettatori con l’1.3%. La Signora in Giallo ha ottenuto 567.000 (4%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 344.000 spettatori con share del 5.4% nella prima parte, e 531.000 spettatori con il 4.7% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

mario giordano durante fuori dal coro

Daytime Pomeriggio

Uomini e Donne al 23%.

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 1.653.000 spettatori pari al 12.7% della platea. La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.898.000 spettatori con il 17.6%. Dopo il TG1 Economia (1.449.000 – 14.1%), Vita in Diretta ha raccolto 1.741.000 spettatori (17.1%), nella presentazione di 19 minuti, e 2.028.000 spettatori (18.2%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.497.000 spettatori con il 17.1%. Una Vita ha convinto 2.573.000 spettatori con il 18.2% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.832.000 spettatori con il 23% (finale: 2.281.000 – 21%). Il daytime di Amici ha interessato 2.011.000 spettatori con il 19%.

morgane detective geniale

La breve striscia di Grande Fratello Vip ha raccolto 1.864.000 spettatori con il 17.9%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.660.000 spettatori pari al 16.2% di share. Il nuovo Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.371.000 spettatori con il 13%, nella presentazione di 11 minuti, e 1.583.000 spettatori con il 14% nella seconda parte (Saluti: 1.446.000 – 11.6%). Su Rai2 TG2 Costume e Società ha informato 1.180.000 spettatori con l’8.1% mentre TG2 Medicina 33 ha raccolto 858.000 spettatori con il 5.9%. Ore 14 ha raccolto 623.000 spettatori con il 4.5%. Detto Fatto ha ottenuto 543.000 spettatori con il 4.8%. Dalle 16.15 alle 17.12, la gara di Ciclismo 3 Valli Varesine segna 516.000 spettatori e il 4.9%.

pierluigi diaco ti sento 1

Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 697.000 spettatori (4.8%), nel primo episodio, 718.000 spettatori (5.2%), nel secondo episodio, e 563.000 spettatori (4.3%), nel terzo episodio. Big Bang Theory ha raccolto 408.000 spettatori (3.5%). Young Sheldon ha raccolto 349.000 spettatori con il 3.1%. Superstore segna 231.000 spettatori (2.3%). Friends ha appassionato 237.000 spettatori con il 2.2%. Il daytime di Grande Fratello Vip 6 ha interessato 205.000 spettatori con l’1.8%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.829.000 spettatori con il 19.3%. #Maestri ha coinvolto 317.000 spettatori pari al 2.8%.

elodie 2

Aspettando Geo… ha raccolto 661.000 spettatori con il 6.3%. Geo ha registrato 1.210.000 spettatori con il 10.7%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 716.000 spettatori con il 5.3%. Su La7 Tagadà interessato 381.000 spettatori (share del 3.2%). Tagadoc ha raccolto 372.000 spettatori con il 3.6%. Su TV8 Una Famiglia Ritrovata segna 242.000 spettatori con il 2.3%. A seguire Vite da Copertina ha raccolto 103.000 spettatori con l’1%.

dimartedi'

Seconda Serata

Vespa non sfrutta il traino di Morgane.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 734.000 spettatori con il 7.9% di share. Su Canale 5 X Style ha totalizzato una media di 601.000 spettatori pari ad uno share del 7%. Su Rai2 Ti Sento segna 181.000 spettatori con il 2.6%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 403.000 spettatori con il 5.5%. Su Italia1 Gridhouse a Prova di Morte è visto da 254.000 spettatori (7.1%). Su Rete 4 Sconosciuto nell’Intimo è stato scelto da 208.000 spettatori con il 5.3% di share.

Telegiornali

TG1

morgane – detective geniale

Ore 13.30 3.329.000 (22.9%)

Ore 20.00 5.123.000 (23.7%)

TG2

Ore 13.00 1.746.000 (12.7%)

Ore 20.30 1.460.000 (6.3%)

TG3

Ore 14.25 1.662.000 (12%)

Ore 19.00 2.311.000 (14.3%)

TG5

Ore 13.00 2.900.000 (20.8%)

Ore 20.00 4.311.000 (19.6%) Prima Pagina 3.802.000 (19.1%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.374.000 (12.4%)

Ore 18.30 616.000 (4.8%)

TG4

Ore 12.00 279.000 (3.1%)

Ore 18.55 710.000 (4.3%)

elodie 1

TGLA7

Ore 13.30 661.000 (4.5%)

Ore 20.00 1.236.000 (5.6%)

voglio essere un mago 1