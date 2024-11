PIPPITEL! – ENNESIMO FLOP PER PIER SILVIO BERLUSCONI: LA PRIMA PUNTATA DELLA “TALPA” DI DILETTA LEOTTA FA CROLLARE CANALE5 AL 14%, NONOSTANTE UNA RAI1 COMPLETAMENTE SPENTA COL DEBOLISSIMO FILM "UN PADRE" 15.10% - L’ULTIMA PUNTATA DI “SE MI LASCI NON VALE”, TRASMISSIONE DEPRIMENTE DI BARBARESCHI, FA TRACOLLARE RAI2 ALL’1.9% - SU RETE4 BERLINGUER AL 4.9%, SU LA7 FLORIS AL 9.4% - VESPA (21.9%), DE MARTINO (24.9%). “STRISCIA LA NOTIZIA” (14.2%), DAMILANO (5.6%), DEL DEBBIO (5.2%), GRUBER (8.7%), AMADEUS (2.6%) – NELLA NOTTE LA MARATONA MENTANA SULLE ELEZIONI AMERICANE ALL’11.9%

Nella serata di ieri, martedì 5 novembre 2024, su Rai1 Un Padre ha interessato 2.706.000 spettatori pari al 15.1% di share. Su Canale5 – dalle 21:37 alle 0.09 – il ritorno de La Talpa conquista 2.250.000 spettatori con uno share del 14.04% (Highlights di 3 minuti e mezzo: 1.035.000 – 14.06%). Il reality ha ottenuto 7.680.000 contatti. Su Rai2 l’ultima puntata di Se mi lasci non vale intrattiene 191.000 spettatori pari all’1.2%, con la prima lunga parte L’Attesa, e 114.000 spettatori con l’1.93% con La Decisione in onda dalle 0.18 alle 0.58. Su Italia1 Hercules: La leggenda ha inizio incolla davanti al video 959.000 spettatori (4.94%).

Su Rai3 il debutto di Amore Criminale segna 702.000 spettatori e il 3.26%, nella presentazione di quasi 30 minuti, e 989.000 spettatori e il 5.44% dalle 21:49 alle 23:18. Su Rete4 E’ Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 589.000 spettatori (4.96%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.584.000 spettatori e il 9.42% (Più di 21 minuti: 773.000 – 10.31%). Su Tv8 X Factor in chiaro ottiene un ascolto medio di 542.000 individui con il 3.7% (prima parte replica di terza serata: 120.000 – 2.9%). Sul Nove la replica di Comedy Match raduna 334.000 spettatori (1.9%). Sul 20 Next fa sintonizzare .000 spettatori (%). Su Rai4 La casa degli oggetti è scelto da .000 spettatori (%). Su Iris I 4 figli di Katie Elder è seguito da .000 spettatori pari al %. Su RaiMovie Immortals sigla .000 spettatori (%).

Access Prime Time

Un Posto al sole sottotono.

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.550.000 spettatori (21.94%), mentre Affari Tuoi raduna 5.441.000 spettatori (24.95%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.101.000 spettatori pari al 14.23%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 654.000 spettatori con il 2.97%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.321.000 spettatori (6.15%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.182.000 spettatori (5.67%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.456.000 spettatori (6.64%).

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.090.000 spettatori e il 5.2% nella prima parte e 923.000 spettatori e il 4.17% nella seconda parte. Su La7 8 e 1/2 raccoglie 1.914.000 spettatori e l’8.78%. Su Tv8 100% Italia gioca con 494.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Chissà Chi è raccoglie 453.000 spettatori con il 2.1%, nella prima parte, e 558.000 spettatori con il 2.6%, nella seconda parte di durata maggiore. Su RealTime Cortesie per gli Ospiti sigla .000 spettatori (%).

Preserale

La Ruota tallona L’Eredità.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 2.931.000 spettatori pari al 20.73%, mentre L’Eredità ha coinvolto 3.960.000 spettatori pari al 22.82%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.616.000 spettatori (19.68%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.715.000 spettatori (22.59%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (376.000 – 3%), Gormiti – The New Era segna 140.000 spettatori con l’1% e 104.000 spettatori con lo 0.63%. Medici in Corsia totalizza 306.000 spettatori con l’1.6%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 394.000 spettatori (2.66%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 655.000 spettatori (3.48%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.708.000 spettatori (14.99%). A seguire Blob segna 1.041.000 spettatori (5.22%) e Viaggio in Italia sigla 930.000 spettatori (4.51%). Su Rete4 La Promessa interessa 918.000 spettatori (4.71%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 258.000 spettatori pari all’1.68%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 404.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 317.000 spettatori con il 2.4%, mentre Don’t Forget the Lyrics segna 425.000 spettatori con il 2.2%.

Daytime Mattina

ReStart cresce e supera il 6%.

Su Rai1 Tg1Mattina dà il buongiorno a 541.000 spettatori con il 13.21%. A seguire il TG1 delle 8 ha informato 1.000.000 spettatori (19.09%), Unomattina intrattiene 794.000 spettatori con il 17.75% e Storie Italiane arriva a 740.000 spettatori con il 18.79% nella prima parte. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 622.000 spettatori con il 18.14% e TG5 Mattina delle 8 1.202.000 spettatori con il 23.13%. A seguire Mattino Cinque News raccoglie 927.000 spettatori con il 20.92% nella prima parte e 742.000 spettatori con il 19.3% nella seconda parte (I Saluti a 616.000 e il 15.18%). Su Rai2 Binario 2 segna 119.000 spettatori (2.43%). Videobox ha interessato 115.000 spettatori (2.2%). Radio2 Social Club raggiunge 228.000 spettatori (5.21%).

Su Italia1 Law & Order – Unità Speciale sigla 136.000 spettatori (2.92%) nel primo episodio e 155.000 spettatori (3.89%) nel secondo episodio. A seguire C.S.I. Miami totalizza 215.000 spettatori (5.08%) nel primo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia ha raccolto 507.000 spettatori (12.14%), TGR Buongiorno Regione 578.000 (11.59%). Dopo la presentazione (253.000 – 4.85%), Agorà intrattiene 246.000 spettatori (5.32%). ReStart totalizza 248.000 spettatori (6.08%).

Dopo una presentazione (118.000 – 3.15%), Elisir ha ottenuto 179.000 spettatori con il 4.23%. Su Rete4 Love is in the air ha raggiunto 125.000 spettatori (3.22%), Terra Amara 323.000 (6.7%), Tempesta d’Amore 201.000 (5.08%). Su La7 Omnibus raduna 131.000 spettatori (3%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (284.000 – 5.67%), 224.000 spettatori (4.66%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 199.000 spettatori (5.01%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 742.000 spettatori (15.56%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno arriva a 1.582.000 spettatori (16.77%). Su Canale5 Forum totalizza 1.321.000 spettatori con il 19.43%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (268.000 – 6.21%), I Fatti Vostri raduna 443.000 spettatori (8.3%) nella prima parte e 881.000 spettatori (9.64%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. Miami registra 283.000 spettatori (4.66%). Dopo il Grande Fratello (564.000 – 5.05%), Sport Mediaset coinvolge 633.000 spettatori (5.29%) e 444.000 spettatori (3.77%) nella parte Extra di pochi minuti.

Su Rai3 Mixer – La storia siamo noi sigla 190.000 spettatori (3.69%) e il TG3 delle 12 informa 690.000 spettatori (9.3%). A seguire Quante Storie conquista 534.000 spettatori (4.85%), mentre Passato e Presente è seguito da 433.000 spettatori (3.61%). Su Rete4 Mattino 4 intrattiene 250.000 spettatori pari al 5.3% e, dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 505.000 spettatori pari al 4.61%. Su La7 L’Aria che Tira incolla davanti al video 266.000 spettatori con il 5.38% nella prima parte e 454.000 spettatori con il 4.66% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti segna 274.000 spettatori (2.7%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 96.000 spettatori (1.2%) nel primo episodio e 189.000 spettatori (1.6%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

I film di Natale di Tv8 al 2.4 e 2.2%.

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.398.000 – 20.55%), La Volta Buona colleziona 1.318.000 spettatori con l’11.67% nella presentazione e 1.322.000 spettatori con il 13.64%. Il Paradiso delle Signore conquista 1.600.000 spettatori con il 19.32%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.364.000 – 16.82%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.631.000 spettatori con il 19.31% nella presentazione e 2.253.000 spettatori con il 21.16%. Su Canale5 dopo Grande Fratello (2.092.000 – 17.42%), Beautiful raggiunge 2.211.000 spettatori pari al 18.79%, Endless Love sigla 2.284.000 spettatori pari al 20.39%. Uomini e Donne raccoglie 2.455.000 spettatori con il 25.32% (Finale: 1.727.000 – 20.73%).

La striscia di Amici segna 1.539.000 spettatori (18.58%). My Home My Destiny raduna 1.427.000 spettatori pari al 17.66%. A seguire Pomeriggio Cinque intrattiene 1.287.000 spettatori pari al 14.96% nella prima parte e 1.351.000 spettatori pari al 12.78% nella seconda parte (I Saluti a 1.750.000 e il 14.44%). Su Rai2 Ore 14 totalizza 870.000 spettatori con l’8.05% e BellaMa’ intrattiene 563.000 spettatori con il 6.66%. L’appuntamento con La Porta Magica è seguito da 256.000 spettatori con il 2.85% (E poi… di 3 minuti: 166.000 – 1.59%). Su Italia1 I Simpson ha raccolto 418.000 spettatori (3.64%) nel primo episodio, 452.000 spettatori (4.13%) nel secondo episodio e 364.000 spettatori (3.54%) nel terzo episodio.

A seguire NCIS Los Angeles arriva a 319.000 spettatori (3.63%) nel primo episodio e 375.000 spettatori (4.56%) nel secondo episodio, mentre Person of Interest 411.000 spettatori (4.18%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.876.000 spettatori (16.21%), mentre Eccelenze Italiane coinvolge 295.000 spettatori (3.37%). A seguire, dopo Aspettando Geo (551.000 – 6.71%), Geo conquista 1.346.000 spettatori (12.56%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 766.000 spettatori con il 7.1%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 514.000 spettatori con il 6.02%.

Su La7, dopo la presentazione (566.000 – 5.15%), Tagadà è visto da 436.000 spettatori pari al 4.88% e 265.000 spettatori pari al 3.21% nella parte chiamata #Focus, mentre La Torre di Babele Doc arriva a 218.000 spettatori pari al 2.07%. Su Tv8 Il Natale della Porta Accanto segna 205.000 spettatori (2.4%) mentre Un’Occasione per Natale raggiunge 238.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Ho vissuto con un Killer è la scelta di 79.000 spettatori (0.7%), nel primo episodio, e 94.000 (1.1%), nel secondo episodio.

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta Speciale totalizza 637.000 spettatori con il 10.48% (nel dettaglio prima mezz’ora: 1.158.000 – 10.87%, dalle 0:07 all’1:59: 500.000 – 10.26%). Su Canale5 TG5 Notte è visto da 570.000 spettatori (10.96%). Su Rai2 I Lunatici raccoglie 34.000 spettatori pari allo 0.95%. Su Italia1 L’ultimo dei Templari segna 408.000 spettatori con il 4.57%. Su Rai3 Sopravissute interessa 721.000 spettatori (6.17%), mentre TG3 Speciale totalizza 274.000 spettatori (5.35%). Su Rete4 E’ Sempre Cartabianca Elezioni Americane della durata di 3 minuti segna 120.000 spettatori e il 4.32%. Su La7 – dalle 0:25 all’1:59, La Notte Americana, ossia lo speciale di Enrico Mentana sulle elezioni americane è visto da 525.000 spettatori (11.9%).

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 2.869.000 (23.88%) – h.13:30 4.602.000 (22.95%) – h.20

TG2 1.520.000 (13.21%) – h.13 866.000 (4.11%) – h.20:30

TG3 1.212.000 (10.93%) – h.14:25 2.247.000 (14.47%) – h.19

TG5 2.630.000 (22.69%) – h.13 4.230.000 (20.82%) – h.20

STUDIO APERTO 879.000 (9.08%) – h.12:25 646.000 (5.08%) – h.18:30

TG4 361.000 (5.14%) – h.11:55 745.000 (5.79%) – h.19

TGLA7 766.000 (6.45%) – h.13:30 1.524.000 (7.5%) – h.20

