Stefania Stefanelli per "www.davidemaggio.it"

Nella serata di ieri, mercoledì 10 marzo 2021, su Rai1 La Bambina che non Voleva Cantare ha conquistato 5.582.000 spettatori pari al 23.2% di share. Su Canale 5 Quo Vado? ha raccolto davanti al video 2.674.000 spettatori pari all’11.2% di share. Su Rai2 La Caserma ha interessato 1.030.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Italia 1 I Mercenari 3 ha catturato l’attenzione di 1.242.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.421.000 spettatori pari ad uno share del 10.8%.

Su Rete4 Stasera Italia Speciale totalizza un a.m. di 611.000 spettatori con il 2.7% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 344.000 spettatori con uno share del 2%. Su TV8 Italia’s Got Talent ha segnato il 5.2% con 1.235.000 spettatori mentre sul Nove Accordi & Disaccordi ha catturato l’attenzione di 455.000 spettatori (1.8%). Su Real Time la nuova edizione di Matrimonio a Prima Vista sigla il 2.1% con 551.000 spettatori nella prima puntata e il 3.2% con 622.000 spettatori nella seconda.

Ascolti TV Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.058.000 spettatori con il 18.4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.264.000 spettatori con uno share del 15.5%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 4% con 1.103.000 spettatori. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.351.000 spettatori con il 5%. Su Rai3 Che Succ3de? ha convinto 1.609.000 spettatori pari al 6.1% e Un Posto al Sole ha appassionato 2.036.000 spettatori pari al 7.4%.

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.394.000 individui all’ascolto (5.2%) nella prima parte e 1.156.000 (4.2%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.173.000 spettatori (7.9%). Su TV8 Guess my Age intrattiene 573.000 spettatori con il 2.1% di share e sul Nove Deal with It – Stai al gioco ha raccolto 646.000 spettatori con il 2.4%.

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.455.000 spettatori (20.2%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.254.000 spettatori (24.4%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.607.000 spettatori con il 15.8% di share e Avanti un Altro! 3.915.000 con il 18.8% di share. Su Rai2 America’s Cup Speciale ha raccolto 435.000 spettatori (2.3%) e NCIS 948.000 (3.9%). Su Italia1 Amici di Maria De Filippi sigla il 4.1% con 790.000 spettatori e CSI Miami segna il 3.2% con 771.000 spettatori.

Su Rai3 il TGR informa 3.557.000 spettatori con il 15.7% di share e Blob segna 1.287.000 spettatori con il 5.1%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 3.6% con 872.000 spettatori. Su La7 La7 Do c – Meraviglie senza tempo interessa 183.000 spettatori (0.8%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 323.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Little Big Italy è la scelta di 324.000 spettatori (1.5%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina – Prima Pagina dà il buongiorno a 645.000 telespettatori con il 13% di share e Uno Mattina informa 1.129.000 spettatori (18.2%); la prima parte di Storie Italiane è stata seguita da 1.058.000 spettatori con il 18% di share. Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 1.128.000 spettatori (18.3%) nella prima parte e 1.031.000 (17.4%) nella seconda (i saluti 927.000 – 16%). Su Rai 2 Radio 2 Social Club sigla il 3.9% con 239.000 spettatori.

Su Italia 1 Chicago Fire è la scelta di 209.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 Agorà convince 496.000 spettatori pari al 7.9% di share; Mi Manda RaiTre si porta al 5.3% con 309.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Un Detective in Corsia registra 179.000 spettatori con share del 2.6%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 138.000 spettatori con il 3% nelle News e 214.000 (3.4%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 238.000 spettatori pari al 4%. Su TV8 Ogni Mattina fa compagnia a 61.000 spettatori (1%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane fa compagnia a 1.151.000 spettatori (16.7%) mentre E’ Sempre Mezzogiorno sigla il 15.3% con 1.920.000 spettatori. Su Canale 5 Forum arriva a 1.525.000 telespettatori con il 16.4%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 498.000 spettatori con il 6.7% nella prima parte e 966.000 spettatori (8.3%) nella seconda. Su Italia 1 Chicago P. D. è la scelta di 347.000 spettatori con il 4.7% di share e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 1.162.000 spettatori con il 7.1%. Su Rai3 Elisir è seguito da 402.000 spettatori (5.6%), Quante Storie si porta al 6.4% con 918.000 spettatori.

Su Rete4 Il Segreto ha appassionato 165.000 spettatori con l’1.3% di share e La Signora in Giallo fa compagnia a 637.000 spettatori (4%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 400.000 spettatori con share del 5.7% nella prima parte e 532.000 spettatori con il 4.1% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 Ogni mattina Dopo il TG sigla lo 0.5% con 84.000 spettatori.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno intrattiene 1.922.000 spettatori (13.9%) e Il Paradiso delle Signore fa compagnia a 2.099.000 spettatori (18.3%). La Vita in Diretta informa 2.225.000 spettatori con il 16.7% (presentazione 1.764.000 – 15.4%). Su Canale5 Beautiful fa compagnia a 2.888.000 spettatori (17.7%), Una Vita ha convinto 2.651.000 spettatori con il 17.4% di share mentre Uomini e Donne si porta al 22.7% con 2.917.000 spettatori (finale 2.441.000 – 21.1%); Amici di Maria De Filippi interessa a 2.515.000 spettatori (22%) e Day Dreamer – Le Ali del Sogno il 19.7% con 2.194.000 spettatori.

Pomeriggio Cinque si porta al 17.7% con 2.155.000 spettatori nella prima parte e al 18.1% con 2.529.000 spettatori nella seconda (Pomeriggio Cinque Social 14.6% – 2.274.000 spettatori). Su Rai 2 Ore 14 informa 584.000 spettatori (4%), la 1° tappa della Tirreno-Adriatico ha convinto 341.000 spettatori con il 2.9% di share, Quasi Detto Fatto 476.000 (4.2%), Squadra Speciale Cobra 11 338.000 (2.7%). Su Italia1 I Simpson intrattengono .000 spettatori (%) nel primo episodio, .000 (%) nel secondo e .000 (%) nel terzo. Modern Family è la scelta di .000 spettatori (%) e Due Uomini e Mezzo intrattiene .000 spettatori (%).

Friends diverte .000 spettatori (%). Su Rai3 il Tg3 Regione informa 3.090.000 spettatori (19.4%) e Geo 1.548.000 spettatori con l’11.1% di share (Aspettando Geo 951.000 – 8.3%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da .000 spettatori con il %. Su La7 Tagadà ha ottenuto .000 spettatori con il % e Tagadoc convince .000 spettatori (%). Su TV8 Vite da Copertina è la scelta di .000 spettatori (%).

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta convince 863.000 spettatori con il 12.3% di share. Su Canale 5 il Tg5 ha totalizzato una media di .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rai2 ReStart segna 227.000 spettatori con il 2.7%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna il 9.4% con 735.000 spettatori. Su Italia1 Pressing Champions League viene visto da una media di .000 ascoltatori con l’% di share. Su Rete4 Boyhood ha segnato il % con .000 spettatori.

