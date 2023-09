PIPPITEL! – ESORDIO BOOM DI FRANCESCA FAGNANI: LE SUE “BELVE” VOLANO AL 10% E INCOLLANO SU RAI2 1.6 MILIONI DI SPETTATORI – LA PRIMA SERATA LA CONQUISTA RAI1 CON “MORGANE - DETECTIVE GENIALE” CON IL 14.7% E 2.3 MILIONI DI TELEMORENTI – SU CANALE5 “FAST & FURIOUS IX” ALL’11.1% - FLORIS SU LA7 (6.9%), BERLINGUER SU RETE4 (6.6%) - VESPA (22.8%), AMADEUS (21.5%), “STRISCIA” (15.8%). DAMILANO (6.7%), GRUBER (7.5%), PORRO (3.7%)

Prima serata piuttosto movimentata quella di ieri, martedì 26 settembre 2023, con la nuova stagione televisiva entrata finalmente nel vivo. La vittoria è andata alla serie di Rai1 Morgane - Detective Geniale, giunta alla sua terza stagione, che ha conquistato 2.345.000 spettatori con il 14.7% superando il film in prima visione Tv Fast & Furious IX su Canale5, fermo all'11.1% con 1.700.000 appassionati.

Per l'approfondimento, diMartedì con Giovanni Floris su La7 ha totalizzato (in calo) il 6.9% con 1.090.000 individui all'ascolto superando E' sempre Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer su Rete4 che ha siglato invece il 6.6% con 892.000.

Ed è stato un esordio boom per la nuova edizione di Belve con Francesca Fagnani. Con ospiti Fabrizio Corona, Stefano De Martino e Arisa, Fagnani ha totalizzato la cifra record di 1.637.000 affezionati pari al 10.0% di share, terzo programma più visto in prime time.

Vediamo la classifica dei programmi della prima serata per numero di spettatori:

Morgane - Detective geniale (Rai1) - 2.345.000

Fast & Furious IX (Canale5) - 1.700.000

Belve (Rai2) - 1.637.000

diMartedì (La7) - 1.090.000

La cattura di Matteo Messina Denaro (Rai3) - 949.000

Tre uomini e una gamba (Italia1) - 930.000

E' sempre Cartabianca (Rete4) - 892.000

Pechino Express (Tv8) - 379.000

Sei mai stata sulla luna? (Nove) - 230.000

In access prime time, i Cinque Minuti di Bruno Vespa su Rai1 hanno raccolto il 22.8%, mentre Affari tuoi di Amadeus a seguire ha totalizzato il 21.5%. Striscia la notizia con Alessandro Siani e Vanessa Incontrada su Canale5 ha invece segnato il 15.8% di share.

Per l'approfondimento, Il cavallo e la torre con Marco Damilano su Rai3 ha siglato il 6.7%, Otto e mezzo con Lilli Gruber su La7 il 7.5%, Stasera Italia con Nicola Porro su Rete4 il 3.7% e il 3.5%, e Tg2 Post Estate con Manuela Moreno il 3.9%.

Nella fascia preserale, la seconda puntata de Il mercante in fiera con Pino Insegno su Rai2 ha raccolto un magro 2% di share, perdendo la metà degli spettatori che lo avevano seguito al debutto, già considerato un flop.

Al pomeriggio, è sempre crisi per La volta buona di Caterina Balivo su Rai1, fermo all'11.1% e al 12.1%, surclassato da Terra Amara (22.9%) e Uomini e Donne (24-6% - 22.6%) su Canale5. Mentre Alberto Matano con La Vita in Diretta segna il 18.1% e il 20.5%, superando nettamente Myrta Merlino su Canale5 con Pomeriggio Cinque (16.3%, 13.7%, 12.0%).

In seconda serata sulla Seconda Rete, trainato dal risultato record di Belve, Stasera c'è Cattelan su Rai2 con Alessandro Cattelan ha debuttato con la nuova stagione all'8.3% con 555.000 appassionati.

Da segnalare, a mezzogiorno, i funerali del Presidente emerito Giorgio Napolitano, che hanno totalizzato il 20% di share con 1.479.000 spettatori. Vediamo nel dettaglio gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Morgane – Detective Geniale 3 ha to 2.345.000 (14.7%) . Canale5: Fast & Furious 9 – The Fast Saga ha to 1.700.000 (11.1%). Rai2: Belve è 1.637.000 (10%). Italia1: Tre uomini e una gamba 930.000 (5.3%). Rai3: La cattura – Caccia a Matteo Messina Denaro949.000 (5.2%). Rete4: E’ Sempre Cartabianca 892.000 (6.6%). La7: DiMartedì 1.090.000 (6.9%). Tv8: Pechino Express – La Via delle Indie 379.000 (3.5%). Nove: Sei mai stata sulla luna? 230.000 (1.4%).

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 4.521.000 (22.8%), Affari Tuoi 4.353.000 (21.5%). Canale5: Striscia la Notizia 3.199.000 (15.8%). Rai2: Tg2 Post 799.000 (3.9%). Italia1: N.C.I.S. 1.497.000 (7.4%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.339.000 (6.7%), Un Posto al Sole 1.666.000 (8.2%). Rete4: Stasera Italia ha to 726.000 (3.7%) nella prima parte, 721.000 (3.5%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo ha to 1.521.000 (7.5%). Tv8: 100% Italia 506.000 (2.5%). Nove: Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo 565.000 (2.8%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.906.000 (24.5%), Reazione a Catena 4.294.000 (27.3%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.642.000 (15.4%), Caduta Libera 2.599.000 (17.6%). Rai2: Il Mercante in Fiera 364.000 (2%). Italia1: Studio Aperto Mag 455.000 (3.6%) e C.S.I. Miami 751.000 (4.3%). Rai3: Tg Regione 2.499.000 (14.8%), Blob969.000 (5.2%) e Via dei Matti n° 0 899.000 (4.6%). Rete4: Tempesta d’Amore 577.000 (3.1%). La7: Padre Brown 146.000 (1.5%) nel primo episodio, 187.000 (1.3%) nel secondo. Tv8: 4 Ristoranti ha to 378.000 (2.3%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 447.000 (2.7%).

Seconda Serata

Rai1: Porta a Porta 414.000 (7.7%). Canale5: X-Style 350.000 (6.4%). Rai2: Stasera c’è Cattelan su Rai2 555.000 (8.3%). Italia1: Moschettieri del re – La penultima missione 269.000 (4.4%). Rai3: Anna Magnani, dalla luna con amore 396.000 (3.5%). Rete4: Dalla Parte degli Animali 91.000 (3.3%), presentazione 170.000 (4.3%). La7: TgLa7 Notte 196.000 (5.1%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: Tg1 Mattina 464.000 (13%), Tg1 ore 7.00 419.000 (12.9%), Tg1 Ore 8.00 950.000 (20.3%), Uno Mattina 866.000 (20.1%), Storie Italiane 767.000 (18.7%). Canale5: Prima Pagina Tg5 520.000 (17.4%), Tg5 Mattina 1.096.000 (23.6%), Mattino Cinque News 831.000 (19.4%) nella prima parte, 774.000 (18.8%) nella seconda, Saluti .000 (%). Rai2: Tg2 Ore 8.30 173.000 (3.8%), Radio2 Social Club 178.000 (4.2%), Tg2 Storie 131.000 (3.2%) e Tg2 Flash 214.000 (4.8%).

Italia1: Chicago Med 78.000 (1.8%) nel primo episodio, 120.000 (2.9%) nel secondo, C.S.I. New York 216.000 (4.9%) nel primo episodio. Rai3: Buongiorno Italia 385.000 (10.6%), Buongiorno Regione 569.000 (12.9%), Agorà 201.000 (4.7%), presentazione 219.000 (4.7%), Re Start 162.000 (3.9%). Rete4: Super Car 53.000 (1.2%), Miami Vice 50.000 (1.2%). La7: Omnibus 164.000 (3.8%), Coffee Break 208.000 (5%).

Mezzogiorno

Rai1: Tg1 – Funerali di Stato di Giorgio Napolitano 1.479.000 (20%). Canale5: Forum 1.247.000 (17.3%). Rai2: Tg Sport 229.000 (4.9%), I Fatti Vostri 401.000 (6.9%) nella prima parte, 803.000 (8.6%) nella seconda. Italia1: C.S.I. New York 315.000 (5%), Grande Fratello 600.000 (5.3%), Sport Mediaset 841.000 (6.7%). Rai3: Elisir (presentazione) 204.000 (4.8%), Elisir 306.000 (5.7%), Tg3 ore 12.00 698.000 (8.8%), Quante Storie 638.000 (5.6%), Passato e Presente 507.000 (4.1%). Rete4: Hazzard 109.000 (2.2%), Il Segreto 175.000 (1.8%), La Signora in Giallo 558.000 (4.6%). La7: L’Aria che Tira 182.000 (3.4%) nella prima parte, 296.000 (2.9%) nella seconda.

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.082.000 (17%), La Volta Buona 1.134.000 (12.1%), presentazione 1.264.000 (11.1%), Il Paradiso delle Signore 1.454.000 (17.6%), Tg1 1.244.000 (15.9%), La Vita in Diretta 1.826.000 (20.5%), presentazione 1.409.000(18.1%). Canale5: Beautiful 2.454.000 (19.8%), Terra Amara 2.602.000 (22.9%), Uomini e Donne 2.330.000 (24.6%), Finale 1.951.000 (22.6%), Amici 1.771.000 (21.5%), La Promessa 1.617.000 (20.4%), Pomeriggio Cinque 1.275.000 (16.3%) nella prima parte, 1.198.000 (13.7%) nella seconda, I Saluti 1.144.000(12%). Rai2: Ore 14 691.000 (6.4%), BellaMa’ 520.000 (6.2%), Tg2 202.000 (2.6%), il calcio con la Nations League Femminile 424.000 (3.8%).

Italia1: I Simpson 553.000 (4.7%) nel primo episodio, 466.000 (4.3%) nel secondo e 415.000 (4.2%) nel terzo episodio. N.C.I.S. New Orleans ha to 285.000 (3.3%) nel primo episodio, 299.000 (3.8%) nel secondo, Cold Case – Delitti Irrisolti 260.000 (3.1%). Rai3: Tg Regione 2.156.000 (17.9%), Alla Scoperta del Ramo d’Oro 339.000 (3.9%), Aspettando… Geo 545.000 (6.8%), Geo 921.000 (10.4%). Rete4: Lo Sportello di Forum 622.000 (5.8%), Tg4 – Diario del Giorno 391.000 (4.6%), Mamma Roma 293.000 (3.4%). La7: Tagadà 300.000 (3.4%), presentazione 299.000(2.7%), Tagadà #Focus 250.000(3.2%), C’era una volta… il Novecento 138.000 (1.7%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.018.000 (24.1%)

20.00 - 4.869.000 (25.8%)

TG2

13.00 - 1.510.000 (12.8%)

20.30 - 1.126.000 (5.6%)

TG3

14.25 - 1.319.000 (12%)

19.00 - 1.676.000 (12.4%)

TG4

11.55 - 237.000 (3.2%)

18.55 - 455.000 (3.3%)

TG5

13.00 - 2.845.000 (23.8%)

20.00 - 3.647.000 (19.1%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.132.000 (11.4%)

18.30 - 487.000 (4.8%)

TGLA7

13.30 - 530.000 (4.3%)

20.00 - 1.227.000 (6.4%)

