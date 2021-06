PIPPITEL! – EURO 2020 METTE LE ALI A RAI1: IL MATCH PORTOGALLO-FRANCIA HA INCOLLATO ALLA TV OLTRE 6.4 MILIONI DI PERSONE, CONQUISTANDO IL 30% - SU CANALE5 “GRAND HOTEL – INTRIGHI E PASSIONI” SI FERMA AL 9% - “CHI L’HA VISTO?” AL 12.4% - SU RETE4 "ZONA BIANCA" AL 3.9% - "PAPERE" (12.1%) – GENTILI FA IL 5.7% E SUPERA LA GRUBER (5.5%) – GRAZIE AL RITROVAMENTO DEL PICCOLO NICOLA “LA VITA IN DIRETTA” VOLA AL 24.7%

Fabio Fabbretti per "www.davidemaggio.it"

Nella serata di ieri, mercoledì 23 giugno 2021, su Rai1 la partita di Euro 2020 Portogallo-Francia ha conquistato 6.414.000 spettatori pari al 30% di share (primo tempo a 6.420.000 e il 29.8%, secondo tempo a 6.408.000 e il 30.3%), mentre pre e post gara interessano 4.126.000 spettatori (21.1%). Su Canale5 Grand Hotel – Intrighi e Passioni ha incollato davanti al video 1.625.000 spettatori con uno share del 9%. Su Rai2 Ricetta per un inganno ha interessato 908.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 Il ricco, il povero e il maggiordomo ha raccolto 806.000 spettatori pari al 4%.

Su Rai3 Chi l’ha Visto? è seguito da 2.307.000 spettatori con il 12.4% (presentazione a 2.172.000 e il 10%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 668.000 spettatori (3.9%). Su La7 Atlantide – Storia di Uomini e di Mondi ha registrato 221.000 spettatori con l’1.5%. Su Tv8 la replica di Name That Tune – Indovina la Canzone segna 380.000 spettatori (2.2%).

Sul Nove Accordi & Disaccordi è seguito da 225.000 spettatori con (1%). Sul 20 Lanterna verde sigla 320.000 spettatori (1.6%). Su RaiPremium Imma Tataranni – Sostituto Procuratore incolla 446.000 spettatori (2.1%). Su SkySportUno Portogallo-Francia è vista da 494.000 spettatori (2.3%).

Access Prime Time

Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie una media di 2.429.000 spettatori con il 12.1%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 1.059.000 spettatori (5%). Su Italia1 C.S.I. conquista 893.000 spettatori con il 4.5%. Su Rai3 Nuovi Eroi è visto da 925.000 spettatori (5%) e Un Posto al Sole da 1.606.000 spettatori (7.9%). Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 1.078.000 individui all’ascolto (5.7%) nella prima parte e 887.000 (4.3%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.105.000 spettatori (5.5%). Su Tv8 4 Hotel è visto da 405.000 spettatori pari al 2%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 283.000 spettatori (1.4%).

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.686.000 spettatori pari al 22.6%, mentre Reazione a Catena è visto da 3.563.000 spettatori con il 24.3%. Su Canale5, in replica, Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.253.000 spettatori (11.3%), mentre Caduta Libera ha convinto 1.928.000 spettatori (13.7%). Su Rai2 S.W.A.T. ha raccolto 505.000 spettatori (3.8%) e N.C.I.S. Los Angeles 915.000 spettatori (5.4%). Su Italia1 C.S.I. è visto da 412.000 spettatori (2.5%).

Su Rai3 Tg Regione informa 2.228.000 spettatori pari al 14.4%, mentre Blob segna 920.000 spettatori con il 5.3%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 918.000 spettatori (5.3%). Su La7 Tho Good Wife ha totalizzato 80.000 spettatori (0.8%) nel primo episodio e 108.000 spettatori (0.8%) nel secondo episodio. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 236.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Ristoranti da Incubo – Tutto in 24 Ore sigla 91.000 spettatori pari allo 0.6%.

Daytime Mattina

Su Rai1 Unomattina Prima Pagina dà il buongiorno a 551.000 spettatori (13.6%), mentre Unomattina è visto da 802.000 spettatori (16.5%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, la prima parte di Storie Italiane è seguita da 947.000 spettatori (19.4%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 559.000 spettatori con il 17.5% e Tg5 Mattina 1.114.000 spettatori con il 21.1%; Mattino Cinque ha raccolto 869.000 spettatori pari al 18% nella prima parte e 733.000 spettatori pari al 15.2% nella seconda parte (Mattino Cinque – I Saluti a 569.000 e l’11.3%).

Su Rai2 Radio2 Social Club è visto da 199.000 spettatori (4.2%), mentre Tg2 Italia convince 135.000 spettatori (2.7%). Su Italia1 Bones ottiene un ascolto di 135.000 spettatori (2.7%). Su Rai3 Agorà convince 352.000 spettatori pari al 7.1%. A seguire Elisir d’Estate segna 253.000 spettatori con il 5.1%. Su Rete4 Distretto di Polizia 6 ha raccolto 115.000 spettatori con il 2.4%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 145.000 spettatori (3%) e Coffee Break di 153.000 spettatori (3.2%). Su Tv8 Ogni Mattina raccoglie 23.000 spettatori (0.4%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 1.136.000 spettatori (19.5%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno è visto da 1.946.000 spettatori con il 17.9%. Su Canale5 Forum in replica arriva a 1.108.000 spettatori con il 14%. Su Rai2 la Cerimonia di Consegna della Bandiera Tricolore alla Delegazione Olimpica segna 284.000 spettatori (2.9%). A seguire, dopo il tg, Dribbling Europei è visto da 677.000 spettatori (4.8%). Su Italia 1 Bones è seguito da 180.000 spettatori (2.8%). A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset arriva a 978.000 spettatori (6.9%). Su Rai3 Doc Martin è seguito da 311.000 spettatori (5.1%);

il Tg3 delle 12:00 informa 1.007.000 spettatori (11.6%); Quante Storie conquista 566.000 spettatori (4.5%); Passato e Presente arriva a 550.000 spettatori (3.9%). Su Rete4, dopo il tg, Il Segreto ha incollato 174.000 spettatori con l’1.6%. A seguire La Signora in Giallo è scelto da 594.000 spettatori (4.3%). Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 266.000 spettatori con il 4.5% nella prima parte e 332.000 spettatori con il 3% nella seconda parte denominata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti incolla 115.000 spettatori (1.3%) e 4 Hotel 202.000 spettatori (1.5%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno ha fatto compagnia a 1.872.000 spettatori (15.9%); la replica de Il Paradiso delle Signore ha raccolto 1.304.000 spettatori (14.1%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, La Vita in Diretta intrattiene 2.361.000 spettatori con il 24.7% (presentazione a 1.889.000 e il 21.4%). Su Canale5 Beautiful conquista 2.553.000 spettatori (18.3%), Una Vita 2.299.000 spettatori (17.9%); Mr. Wrong – Lezioni d’Amore 1.818.000 spettatori (16.3%) e Love Is In The Air 1.595.000 spettatori (16.9%). A seguire Grand Hotel – Intrighi e Passioni ha fatto compagnia a 733.000 spettatori pari al 7.9%.

Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha conquistato 287.000 spettatori con il 2.3%. A seguire Rai Parlamento – Question Time ha intrattenuto 90.000 spettatori con lo 0.9%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 555.000 spettatori (4.2%) nel primo episodio e 576.000 spettatori (4.7%) nel secondo episodio. A seguire American Dad! ha conquistato 411.000 spettatori (3.7%) e Big Bang Theory 296.000 spettatori (2.9%), mentre The Goldbergs arriva a 206.000 spettatori (2.3%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.391.000 spettatori (17.7%); Ho Sposato uno Sbirro 2 è seguito da 430.000 spettatori (4.8%) nel primo episodio e 400.000 spettatori (4.4%) nel secondo episodio; Geo Magazine sigla 656.000 spettatori (6.3%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica ha convinto 735.000 spettatori con il 6%.

Su La7 Tagadà è visto da 306.000 spettatori pari al 3% (Tagadà #Focus a 225.000 e il 2.6%). A seguire La7 20 – Un Racconto Italiano interessa 110.000 spettatori (1.2%). Su Tv8 Mamma a tutti i costi è scelto da 280.000 spettatori (2.3%) e Un bambino per due da 184.000 spettatori (2%). Su Tv2000 il Rosario in Diretta da Lourdes è seguito da 544.000 spettatori (5.5%).

Seconda Serata

Su Rai1 Notti Europee è stato seguito da 1.160.000 spettatori con uno share del 12.8%. Su Canale5 Tg5 Notte ha totalizzato una media di 403.000 spettatori pari al 6.2%. Su Rai2 Anni 20 Estate segna 246.000 spettatori (2.1%). Su Italia1 Mi fido di te è visto da 353.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte interessa 647.000 spettatori con il 9%. Su Rete4 Confessione Reporter Estate è stato scelto da 173.000 spettatori (4%). Su La7 TgLa7 informa 53.000 spettatori (1.4%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.456.000 (24.3%)

Ore 20.00 4.432.000 (25.4%)

TG2

Ore 13.00 1.627.000 (12%)

Ore 20.30 1.671.000 (8.7%)

TG3

Ore 14.25 1.545.000 (12.2%)

Ore 19.00 1.589.000 (12%)

TG5

Ore 13.00 2.573.000 (18.7%)

Ore 20.00 3.083.000 (17.4%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.391.000 (12.7%)

Ore 18.30 466.000 (4.3%)

TG4

Ore 12.00 307.000 (3.5%)

Ore 18.55 578.000 (4.3%)

TGLA7

Ore 13.30 544.000 (3.9%)

Ore 20.00 877.000 (5%)

