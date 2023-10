31 ott 2023 11:04

PIPPITEL! – LA FICTION “I BASTARDI DI PIZZOFALCONE”, IN ONDA SU RAI1, SI AGGIUDICA LA PRIMA SERATA CON IL 21.5% DI SHARE E 3,6 MILIONI DI TELE-MORENTI – IL “GRANDE FRATELLO” SU CANALE5 RADUNA 2.7 MILIONI DI SPETTATORI E CHIUDE CON IL 17.7%. – ENNESIMO DISASTRO PER RAI2: “LIBERI TUTTI” CON BIANCA GUACCERO RACIMOLA UN ESANGUE 2.6%, PERDENDO ANCORA PUNTI RISPETTO AL GIÀ DELUDENTE ESORDIO. "IL MERCANTE IN FIERA" BY PINO INSEGNO ANCORA FLOP (2.1%-2.2%)