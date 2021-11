PIPPITEL! – LA FICTION DI RAI1 “CUORI” VINCE LA SERATA CON IL 17.1% DI SHARE CONTRO “ALL TOGETHER NOW” (13,5%) – FAZIO (10,4-8,4%) – MALE VERONICA GENTILI CON “CONTROCORRENTE” (3,5% E LA MISERIA DI 615MILA SPETTATORI) – “DOMENICA IN (15,8-14,2%) – “VERISSIMO” (21,3-18,2%)

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

pilar fogliati cuori

Nella serata di ieri, domenica 31 ottobre 2021, su Rai1 Cuori ha conquistato 3.356.000 spettatori pari al 17.1% di share. Su Canale 5 All Together Now ha raccolto davanti al video 2.378.000 spettatori pari al 13.5% di share.

Su Rai2 NCIS Los Angeles ha catturato l’attenzione di 904.000 spettatori (4.1%) e NCIS New Orleans di 893.000 (4.2%). Su Italia 1 World War Z ha intrattenuto 800.000 spettatori con il 4.1% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa, in onda dalle 20.38 alle 22.03, ha raccolto davanti al video 2.297.000 spettatori pari ad uno share del 10.4% (presentazione dalle 20.03 alle 20.34 1.488.000 – 7.1%) e Che Tempo che Fa – Il Tavolo, in onda dalle 22.06 alle 23.38, 1.541.000 (8.4%).

all together now

Su Rete4 Controcorrente Prima Serata è stato visto da 615.000 spettatori con il 3.5% di share. Su La7 Atlantide ha segnato il 2.8% con 450.000 spettatori. Su Tv8 MasterChef Italia è la scelta di 463.000 spettatori (2.6%) mentre sul Nove Ex – Amici come Prima segna l’1.3% con 266.000 spettatori. Su Rai Premium la replica di Ballando… Tutti in Pista si porta allo 0.6% con 134.000 spettatori e quella di Ballando con le Stelle all’1.3% con 158.000 spettatori.

Access Prime Time

silvia toffanin verissimo

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno sigla il 19.9% con 4.375.000 spettatori e su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.785.000 spettatori con uno share del 12.8%. Su Italia1 NCIS ha totalizzato 1.008.000 spettatori (4.7%).

Su Rete 4 Controcorrente fa compagnia a 996.000 spettatori nella prima parte (4.7%) e a 961.000 (4.4%) nella seconda. Su La7 In Onda sigla il 3.6% con 785.000 spettatori. Su TV8 4 Ristoranti segna il 2.4% con 520.000 spettatori e sul Nove Little Big Italy se convince 332.000 (1.5%).

veronica gentili

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sei ha ottenuto un ascolto medio di 2.937.000 spettatori (16.4%) e L’Eredità 3.968.000 spettatori (20.7%) nella seconda. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.599.000 spettatori con il 14.9% di share e Caduta Libera 3.086.000 (16.3%).

Su Rai2 Novantesimo Minuto interessa a 872.000 spettatori (4.9%) e Squadra Speciale Cobra 11 a 706.000 (3.5%). Su Rai3 il TGR segna il 14.3% con 2.768.000 spettatori. Su Italia 1 CSI ha totalizzato 605.000 spettatori (3%). Su Rete4 Tempesta d’Amore convince 860.000 spettatori con il 4.2% di share. Su La7 Ghost Whisperer si porta allo 0.9% con 142.000 spettatori nel primo episodio e all’1.2% con 217.000 spettatori nel secondo.

Daytime Mattina

eleonora pedron verissimo

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha raccolto 496.000 spettatori con il 16.7% nella presentazione, 1.009.000 spettatori con il 19.1% di share nella prima parte e 1.737.000 (22.4%) nella seconda, mentre Paesi che Vai sigla il 18.4% con 1.515.000 spettatori.

A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.550.000 spettatori pari ad uno share del 17.2% e la Santa Messa è stata seguita da 1.644.000 spettatori (18.7%). Su Canale5 il Tg5 Mattina raccoglie un ascolto di 1.167.000 telespettatori con il 16% di share mentre la Santa Messa segna il 14.2% con 1.173.000 spettatori.

cuori

Su Rai2 O anche No ha tenuto compagnia a 111.000 spettatori (1.4%). Su Italia1 The Little Witch – La Piccola Strega totalizza un ascolto di 392.000 spettatori con uno share del 4.7%. Su Rai 3 Agorà Weekend convince 315.000 spettatori con il 4.2% di share e Mi Manda Raitre 311.000 (3.8%). Su Rete 4 Cuore contro Cuore ha coinvolto 86.000 spettatori (1.2%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 141.000 spettatori con il 3.4% di share nelle News e 160.000 spettatori (2.1%) nel Dibattito.

Daytime Mezzogiorno

veronica gentili 1

Su Rai1 l’Angelus è stato seguito da 2.286.000 spettatori (20.4%) e Linea Verde ha intrattenuto 3.065.000 spettatori (20.7%). Su Canale 5 Melaverde Editing piacciono a 986.000 spettatori (11.2%) e Melaverde ha interessato 1.947.000 spettatori con il 15.4% di share. Su Rai2 Citofonare Rai 2 conquista 431.000 spettatori con uno share del 3.8%.

Su Italia1 Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 957.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai3 il Tg3 delle 12 registra 789.000 spettatori con uno share del 6.8%. Su Rete4 Dalla Parte degli Animali ha fatto compagnia a 184.000 spettatori con il 2.1%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto è stato scelto da 89.000 spettatori con l’1% di share.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In è la scelta di 2.445.000 spettatori (15.8%) nella prima parte e di 2.045.000 spettatori (14.2%) nella seconda, mentre I Saluti di Mara sono visti da 1.901.000 spettatori con 13.8%. Da Noi… A Ruota Libera segna il 10.6% con 1.728.000 spettatori.

Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.392.000 spettatori con il 14.3%, Amici di Maria De Filippi 2.966.000 (20.2%%), Verissimo 2.986.000 (21.3%) e Verissimo – Giri di Valzer registra il 18.2% con 2.949.000 spettatori.

cuori

Su Rai2 Mompracem ha convinto 486.000 spettatori (3.2%) e Shakespeare e Hathaway 555.000 (3.7%). Su Italia1 Canterville – Un Fantasma per Antenato segna il 2.9% con 410.000 spettatori mentre R.L. Stine’s I Racconti del Brivido 380.000 (2.6%).

Su Rai3 il TgR è stato seguito da 2.320.000 spettatori (14.4%), Mezz’Ora in Più da 1.100.000 spettatori (7.5%) e Mezz’Ora in Più – Il Mondo che Verrà sigla il 5.9% con 804.000 spettatori; Kilimangiaro sigla il 4,8% con 691.000 spettatori nella prima parte e l’8.3% con 1.339.000 spettatori nella seconda. Su Rete 4 Air Force – Aquile d’Acciaio ha registrato 449.000 spettatori con il 3.2%. Su La7 Non è l’Arena ha appassionato 290.000 spettatori (share del 2%).

Seconda Serata

veronica gentili 3

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 906.000 spettatori pari ad uno share del 9.3%. Su Canale 5 il TG5 Notte ha intrattenuto 570.000 spettatori con il 9.5% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva è stata vista da 1.140.000 spettatori (9.1%) e L’Altra DS da 385.000 spettatori (5.9%).

Su Italia1 Pressing Serie A segna un netto di 378.000 ascoltatori con il 6.1% di share (Highlights 482.000 – 4.1%). Su Rai 3 Tg3 Mondo è visto da 493.000 spettatori (4.9%). Su Rete 4 Confessione Reporter è la scelta di 141.000 spettatori (2.3%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.160.000 (24.9%)

Ore 20.00 4.659.000 (22.6%)

TG2

Ore 13.25 1.484.000 (9.3%)

Ore 20.30 1.155.000 (5.4%)

TG3

Ore 14.15 1.662.000 (10.7%)

veronica gentili 2

Ore 19.00 2.227.000 (12%)

TG5

Ore 13.00 2.789.000 (17.5%)

Ore 20.00 3.790.000 (18.2%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.421.000 (10.2%)

Ore 18.30 697.000 (4.1%)

TG4

Ore 12.00 376.000 (3.2%)

Ore 18.55 835.000 (4.5%)

TGLA7

Ore 13.30 398.000 (2.4%)

Ore 20.00 759.000 (3.7%)