Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di ieri, venerdì 22 dicembre 2023, vedono nuovamente scontrarsi Antonella Clerici con la seconda stagione di The Voice Kids su Rai1 - giunta alla Finale - e Paolo Bonolis con la nona edizione di Ciao Darwin in onda su Canale5. Bonolis, sostenuto dal fido Luca Laurenti e con la partecipazione - nelle succinte vesti di Madre Natura - della modella australiana Sarah Shaw, ha visto battersi "Divano vs Sport".

La vittoria è andata per la quarta volta consecutiva ad Antonella Clerici che, affiancata dai coach Arisa, Loredana Bertè, Clementino e Gigi D'Alessio, ha conquistato con la finale del talent e il trionfo dell'undicenne Simone Grande una media di 3.618.000 spettatori pari al 23.5% di share, mentre Paolo Bonolis ne ha segnati 2.940.000 con il 21.7%, in crescita rispetto a sette giorni fa.

Sempre ottimi gli ascolti di Quarto Grado su Rete4. Il programma di cronaca nera condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero ha conquistato una media di 1.013.000 teste con il 7.2% di share, terzo programma più visto in prime time.

Per quanto concerne la satira, Maurizio Crozza e Andrea Zalone con I Migliori Fratelli di Crozza sul Nove totalizzano una media di 578.000 affezionati pari al 3.3%, mentre Zoro con "Il Meglio di" Propaganda Live su La7 raccoglie il 3.8% con 538.000 appassionati.

Molto bene il film di Rai3, Sotto le stelle di Parigi, che totalizza 932.000 teste (5.2%), superando nettamente quello di Italia1, Renegades - Commando d'assalto, fermo a 539.000 (3.1%). Vediamo la classifica dei programmi del prime time di ieri per numero di spettatori:

The Voice Kids (Rai1) - 3.618.000 Ciao Darwin (Canale 5) - 2.940.000 Quarto Grado (Rete4) - 1.013.000 Sotto le stelle di Parigi (Rai3) - 932.000 The Rookie (Rai2) - 581.000 Fratelli di Crozza - Il meglio di (Nove) - 578.000 Renegades - Commando d'assalto (Italia1) - 539.000 Propaganda Live Best (La7) - 538.000 La mia vita è uno zoo (Tv8) - 281.000

In access prime time, i Cinque Minuti di Bruno Vespa hanno segnato su Rai1 il 21.5, mentre a seguire Amadeus con Affari Tuoi ha totalizzato il 23.5. Striscia la Notizia ha dal canto suo raccolto il 15.8%.

Per l'approfondimento, l'ultima puntata del 2023 di Otto e mezzo su La7, con Giovanni Floris ancora al posto di Lilli Gruber assente per la morte della mamma, svetta all'8.0%; Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre su Rai3 totalizza il 7.8%; Nicola Porro con Stasera Italia su Rete4 il 3.8% complessivamente nelle sue due parti; Manuela Moreno con Tg2 Post su Rai2- malgrado l'ospitata di Renato Zero - il 3.3%.

In fascia preserale, Pino Insegno con l'ultima puntata del Mercante in Fiera chiude i battenti all'1.7% e al 2.3%, doppiato anche dal Nove con Cash or Trash Chi offre di più? condotto da Paolo Conticini e il suo 3.2%.

Quanto a Pomeriggio Cinque su Canale5, il talk di Myrta Merlino totalizza il 12.8% con 1.200.000 teste, il 10.7% con 1.169.000 e il 10.2% con 1.215.000, ampiamente battuto dalla Vita in Diretta condotto da Alberto Matano su Rai1 (19.4% e 19.7% con 1.820.000 e 2.181.000 affezionati), ma anche da Geo con Sveva Sagramola su Rai3 e i suoi 1.373.000 appassionati pari al 12.0%.

A mezzogiorno, sospinto dalle polemiche sulle dichiarazioni dello chef Barzetti e grazie all'assenza de I Fatti Vostri su Rai2, È sempre mezzogiorno con Antonella Clerici su Rai1 totalizza il 20.6% di share con 1.914.000 spettatori, puntata del programma più vista di sempre.

Vediamo nel dettaglio gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: The Voice Kids 2 3.618.000 (23.5%) . Canale5: Ciao Darwin 9 – Giovanni 8.7 2.940.000 (21.7%). Rai2: The Rookie 581.000 (3.5%). Italia1: Renegades – Commando d’assalto 539.000 (3.1%). Rai3: Sotto le stelle di Parigi 932.000 (5.2%). Rete4: Quarto Grado 1.013.000 (7.2%). La7: Propaganda Live Best 538.000 (3.8%). Tv8: La mia vita è uno zoo 281.000 (1.7%). Nove: I Migliori Fratelli di Crozza 578.000 (3.3%).

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 4.002.000 (21.5%), Affari Tuoi 4.540.000 (23.5%). Canale5: Striscia tra Poco 2.811.000 (15%), Striscia la Notizia 3.048.000 (15.8%). Rai2: Tg2 Post 641.000 (3.3%). Italia1: N.C.I.S. – Unità Anticrimine 1.239.000 (6.5%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.485.000 (7.8%), Un Posto al Sole1.792.000 (9.2%). Rete4: Stasera Italia 737.000 (3.9%) nella prima parte, 702.000 (3.6%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.541.000 (8%). Tv8: 4 Hotel 285.000 (1.5%). Nove: Little Big Italy 439.000 (2.4%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 3.025.000 (22.3%), Reazione a Catena 4.123.000 (26.4%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.650.000 (13%), Caduta Libera 2.339.000 (15.5%). Rai2: Tg Sport Sera 434.000 (3.4%), Castle 449.000 (2.9%), Il Mercante in Fiera – Fuori Due 293.000 (1.7%), Il Mercante in Fiera 416.000 (2.3%). Italia1: Studio Aperto Mag 465.000 (3.3%), C.S.I. Miami 662.000 (4%). Rai3: Tgr no 2.492.000 (15.4%), Blob1.177.000 (6.8%), Via dei Matti n°0 1.056.000 (5.8%). Rete4: Tempesta d’Amore 491.000 (2.9%). La7: Padre Brown 195.000 (1.3%). Tv8: Celebrity Chef 324.000 (2.1%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 482.000 (3.2%).

Seconda Serata

Rai1: Tv7 723.000 (11.3%), Viva Rai2! …e un po’ anche Rai1 270.000 (7.9%). Canale5: Tg5 Notte 771.000 (19.7%). Rai2: ATuttoCampo218.000 (2.4%). Italia1: The Losers 246.000 (2.8%). Rai3: Un Ritratto in Movimento. Omaggio a Mimmo Jodice 207.000 (1.6%), Tg3 Linea Notte 191.000 (2.2%). Rete4: Pensa in grande 215.000 (5.1%). La7: TgLa7 Notte 189.000 (3.5%). Tv8: Un amore a 5 stelle 138.000 (1.9%). Nove: Che Tempo Che Fa Bis 187.000 (1.6%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina 302.000 (7.6%), Tg1 Ore 7.00 304.000 (8.9%), Tg1 Ore 8.00 880.000 (17.8%), Uno Mattina 818.000 (18.4%), Storie Italiane (prima parte) 785.000 (19%). Canale5: Prima Pagina Tg5 521.000 (16.1%), Tg5 Mattina Ore 8.00 951.000 (19.4%), Mattino Cinque News 803.000 (18%) nella prima parte, 754.000 (18.2%) nella seconda, I Saluti 686.000 (16.9%). Rai2: Mattin Show! 304.000 (9.2%), Viva Rai2! 975.000 (19.8%), …E Viva il Videobox 323.000 (6.7%), Tg2 Ore 8.30 262.000 (5.6%), Radio2 Social Club 332.000 (7.5%), Tg2 Italia-Europa 248.000 (6.1%), Tg2 Flash 282.000 (6.6%). Italia1: Chicago Med 96.000 (2%), C.S.I. – Scena del Crimine 111.000 (2.6%) nel primo episodio, 159.000 (3.9%) nel secondo. Rai3: Buongiorno Italia 405.000 (10.7%), Tgr Buongiorno Regione 529.000 (10.3%), Agorà 241.000 (5%) nella presentazione, 255.000 (5.6%), Re Start 206.000 (4.8%), Rai Parlamento Speciale 135.000 (3.1%). Rete4: SuperCar 68.000 (1.5%), A-Team 61.000 (1.5%). La7: Omnibus (News) 105.000 (2.6%), TgLa7 195.000 (3.7%), Omnibus (Dibattito) 176.000 (3.8%), Coffee Break 165.000 (4%). Tv8: Un Natale combinato 55.000 (1.1%), Il club di Natale 114.000 (2.7%).

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 916.000 (18.9%), È Sempre Mezzogiorno 1.915.000 (20.6%). Canale5: Il Meglio di Forum 1.243.000 (18.6%). Rai2: Cerimonia di Consegna dei Collari d’Oro al Merito Sportivo 263.000 (4%). Italia1: C.S.I. – Scena del Crimine 234.000 (4.6%) Cotto e Mangiato – Il Menù 278.000 (4%), Grande Fratello 496.000 (4.3%), Sport Mediaset 589.000 (4.7%), Sport Mediaset Extra 371.000 (2.9%). Rai3: Geo 162.000 (2.9%), Tg3 Ore 12.00 614.000 (8.6%), Quante Storie 594.000 (5.3%), Passato e Presente 425.000 (3.4%). Rete4: Carabinieri 7 52.000 (1.7%), Il Segreto 126.000 (1.4%), La Signora in Giallo 638.000 (5.2%). La7: L’Aria che Tira 213.000 (4.5%, L'Aria che Tira (Oggi) 359.000 (4.1%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.269.000 (18.2%), La Volta Buona 1.410.000 (11.7%) nella presentazione, 1.524.000 (15%), Il Paradiso delle Signore 1.735.000 (19.3%), Tg1 1.458.000 (16.4%), La Vita in Diretta 1.820.000 (19.4%) nella presentazione, 2.181.000 (19.7%). Canale5: Beautiful 2.684.000 (21%), Terra Amara 2.843.000 (23.6%), Uomini e Donne 2.557.000 (24.7%), Uomini e Donne (Finale) 1.952.000 (21.1%), Amici 1.792.000 (20%), La Promessa 1.647.000 (18.4%), Pomeriggio Cinque 1.200.000 (12.8%) nella prima parte, 1.169.000 (10.7%) nella seconda, I Saluti 1.215.000(10.2%). Rai2: Ore 14 743.000 (6.5%), BellaMa’ 455.000 (5%), Radio2 Happy Family 245.000 (2.6%), Saluti 240.000 (2.3%).

Italia1: I Simpson 434.000 (3.5%) nel primo episodio, 494.000 (4.2%) nel secondo, 453.000 (4.2%) nel terzo, N.C.I.S. Los Angeles 315.000 (3.4%), Cold Case – Delitti Irrisolti 248.000 (2.8%) nel primo episodio, 292.000 (2.8%) nel secondo. Rai3: Tgr 1.933.000 (15.6%), La Biblioteca dei Sentimenti 304.000 (3.2%), Alla Scoperta del Ramo d’Oro 296.000 (3.3%), Montagne di Energia 580.000 (6.4%), Aspettando… Geo 1.004.000 (10.2%), Geo 1.373.000 (12%). Rete4: Lo Sportello di Forum 698.000 (6.1%), Tg4 - Diario del Giorno 362.000 (3.9%), Strani compagni di letto 331.000 (3.2%). La7: Tagadà (presentazione) 368.000(3.1%), Tagadà 332.000 (3.4%), Tagadà #Focus 310.000 (3.4%), C’era una Volta… il Novecento 197.000 (1.9%), Icone al capone 184.000 (1.7%). Tv8: La melodia del Natale 310.000 (2.6%), Un delizioso Natale 353.000 (3.9%), Il Natale di Joy 432.000 (4%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.042.000 (24%)

20.00 - 4.340.000 (24.6%)

TG2

13.00 - 1.316.000 (11.1%)

20.30 - 775.000 (4.1%)

TG3

14.25 - 1.318.000 (11.1%)

19.00 - 2.033.000 (14%)

TG4

11.55 - 210.000 (3.1%)

18.55 - 578.000 (3.9%)

TG5

13.00 - 2.794.000 (23.3%)

20.00 - 3.352.000 (18.8%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 984.000 (10.4%)

18.30 - 513.000 (4.2%)

TGLA7

13.30 - 614.000 (4.9%)

20.00 - 1.233.000 (6.9%)