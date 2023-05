PIPPITEL! – JENNIFER LOPEZ SCANSATE, C'È MASSIMO RANIERI, “TUTTI I SOGNI ANCORA IN VOLO” SU RAI1 CON IL CANTANTE CONQUISTA LA PRIMA SERATA DI IERI SERA INCOLLANDO ALLO SCHERMO 3,1 MILIONI DI PERSONE (21,1% DI SHARE) – IL FILM CON JLO "RICOMINCIO DA ME” IN ONDA SU CANALE 5 SI FERMA AL 10,8% (1,7 MILIONI DI TELESPETTATORI) – EXPLOIT PER “I MIGLIORI FRATELLI CROZZA” SU NOVE: 3,1% DI SHARE – BRUNO VESPA (21,78%) – AMADEUS (24,1%) - STRISCIA LA NOTIZIA (16,8%) – DAMILANO (7,1%) – GRUBER (6,6%) – STASERA ITALIA (4,1%)

Marco Zonetti per Dagospia

MASSIMO RANIERI TUTTI I SOGNI ANCORA IN VOLO 2

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 26 maggio 2023 vedono, in prima serata su Rai1, Tutti i sogni ancora in volo, con Massimo Ranieri e la partecipazione di Rocío Muñoz Morales, conquistare 3.185.000 spettatori con il 21.1% di share, doppiando la debolissima concorrenza del film di Canale 5 con Jennifer Lopez, Ricomincio da me, fermo al 10.8% con 1.723.000.

Bene su Rete4 la cronaca nera di Quarto Grado, che segna 1.162.000 spettatori con l'8.4%, battendo Propaganda Live su La7, e i suoi 849.000 appassionati con il 6.5%. Exploit di Maurizio Crozza anche in replica: i filmati di repertorio de I Migliori Fratelli di Crozza sul Nove divertono ben 539.000 affezionati con il 3.1% (più di certi celebrati programmi in prima serata inediti). Vediamo la classifica dei programmi del prime time per numero di spettatori:

MASSIMO RANIERI TUTTI I SOGNI ANCORA IN VOLO 1

Tutti i sogni ancora in volo (Rai1) - 3.185.000

Ricomincio da me (Canale5) - 1.723.000

Quarto Grado (Rete4) - 1.162.000

The Transporter Legacy (Italia1) - 1.086.000

The Good Doctor 6 (Rai2) - 854.000

Propaganda Live (La7) - 849.000

Il Traditore (Rai3) - 812.000

I Migliori Fratelli di Crozza (Nove) - 539.000

Seven (Iris) - 466.000

Trappola sulle montagne rocciose (Rai4) - 389.000

Celebrity Chef (Tv8) - 322.000

In access prime time su Rai1, i Cinque Minuti di Bruno Vespa segnano il 21.8%, Amadeus con Affari Tuoi totalizza il 24.1%, e su Canale5 Striscia la Notizia si assesta al 16.8%. Per l'approfondimento: Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre su Rai3 svetta al 7.1%, Lilli Gruber con Otto e mezzo su La7 sigla il 6.6%, Alessandra Viero con Stasera Italia il 4.1% complessivamente nelle due parti, e Tg2 Post il 3.6%.

MASSIMO RANIERI TUTTI I SOGNI ANCORA IN VOLO

In fascia pomeridiana su Rai1, Oggi è un altro giorno con Serena Bortone (15.0%) viene di nuovo superato dalle repliche di Uomini e Donne con Maria De Filippi su Canale5 (16.9%). Vediamo, di seguito, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Tutti i Sogni Ancora in Volo 3.185.000 (21.1%). Canale5: Ricomincio da me 1.723.000 (10.8%). Rai2: The Good Doctor 6 854.000 (4.8%). Italia1: The Transporter Legacy 1.086.000 (6.1%). Rai3: Il traditore 812.000 (5.1%). Rete4: Quarto Grado 1.162.000 (8.4%). La7: Propaganda Live 849.000 (6.5%). Tv8: Celebrity Chef 322.000 (2%). Nove: I Migliori Fratelli di Crozza 539.000 (3.1%). Rai4 Trappola sulle montagne rocciose 389.000 (2.2%). Iris: Seven 466.000 (2.7%).

cristiana calone massimo ranieri 3

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 3.639.000 (21.8%), Affari Tuoi 4.457.000 (24.1%). Canale5: Striscia la Notizia 3.105.000 (16.8%). Rai2: Tg2 Post 673.000 (3.6%). Italia1: N.C.I.S. 1.091.000 (6.1%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.242.000 (7.1%), Un Posto al Sole 1.470.000 (7.8%). Rete4: Stasera Italia 702.000 (4.1%) nella prima parte, 762.000 (4.1%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.188.000 (6.6%). Tv8: 100% Italia – Il Torneo dei Campioni 389.000 (2.1%). Nove: Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo 329.000 (1.8%).

amadeus massimo ranieri terza serata sanremo 2023 1

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.334.000 (23.1%), L’Eredità 3.269.000 (25.6%). Canale5: Avanti il Primo! Story 1.636.000 (17.4%), Avanti un Altro! Story 2.386.000 (19.6%). Rai2: Equitazione – Concorso Ippico 273.000 (2.3%), N.C.I.S. 518.000 (3.4%). Italia1: Studio Aperto Mag 254.000 (2.4%), FBI: Most Wanted 434.000 (3%). Rai3: Tg Regione 2.062.000 (15%), Blob 853.000 (5.5%) e La Gioia della Musica 798.000 (4.9%). Rete4: Tempesta d’Amore 662.000 (4.2%). La7: Lingo – La Prima Sfida a 131.000 (1.4%), Lingo – Parole in Gioco 217.000 (1.8%). Tv8: 4 Ristoranti 246.000 (1.8%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 449.000 (3.3%).

ricomincio da me

Seconda Serata

Rai1: Speciale Tg1 531.000 spettatori (9.6%). Canale5: Station 19 480.000 spettatori (6%). Rai2: ATuttoCalcio 317.000 spettatori (2.6%). Italia1: No Escape – Colpo di stato 452.000 spettatori (5.2%). Rai3: Tg3 Linea Notte 325.000 spettatori (4.5%). Rete4: Dalla Parte degli Animali 196.000 spettatori (6%), presentazione 310.000 (6.5%). La7: TgLa7 Notte 218.000 spettatori (6%). Tv8: 4 Hotel 180.000 spettatori (2.8%). Nove: La Confessione 239.000 spettatori (2.1%).

DAYTIME

Mattina

ricomincio da me

Rai1: TgUnomattina – Rassegna Stampa 269.000 (9.7%), Tg1 Ore 7.00 455.000 (10.8%) e TgUnomattina 527.000 (11.2%), Tg1 Ore 8.00 797.000 (16.8%), Uno Mattina 595.000 (16%), Storie Italiane (prima parte) 670.000 (18%). Canale5: Prima Pagina Tg5 626.000 (18.8%), Tg5 Mattina 1.011.000 (21.5%), Mattino Cinque News 730.000 (18.9%) nella prima parte, 778.000 (21.2%) nella seconda, Saluti 809.000 (21.1%). Rai2: Viva Rai2 813.000 (16.3%), Aracataca. Non Voglio Cambiare Pianeta 2 352.000 (7.4%), …E Viva il Videobox 275.000 (6%), Tg2 Ore 8.30 294.000 (6.8%), Radio2 Social Club 268.000 (7%), Tg2 Italia 247.000 (6.6%), Tg2 Flash 245.000 (6.1%). Italia1: Chicago Fire 161.000 (3.8%), Chicago P.D. 145.000 (4%) nel primo episodio, 245.000 (6.3%) nel secondo. Rai3: Buongiorno Italia 440.000 (10.7%), Tgr Buongiorno Regione 568.000 (11.1%), Agorà 269.000 (6.7%), presentazione 331.000 (7.1%), Extra 163.000 (4.5%). Rete4: Miami Vice 68.000 (1.7%), Detective in Corsia 48.000 (1.3%). La7: Omnibus 170.000 (3.9%), Coffee Break 165.000 (4.4%).

ricomincio da me 1

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 741.000 (15.8%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.553.000 (16.8%). Canale5: Forum 1.310.000 (19.8%). Rai2: Tg Sport 275.000 (6.5%), I Fatti Vostri 497.000 (9.3%) nella prima parte, 848.000 (9.5%) nella seconda. Italia1: Chicago P.D. 299.000 (5.8%), Sport Mediaset 568.000 (4.6%). Rai3: Elisir presentazione 126.000 (3.2%), Elisir 192.000 (4%), Tg3 Ore 12.00 606.000 (8.4%), Quante Storie 464.000 (4.2%), Passato e Presente 484.000 (3.9%). Rete4: Hazzard 102.000 (2.2%), Il Segreto 160.000 (1.8%), La Signora in Giallo 639.000 (5.3%). La7: L’Aria che Tira 213.000 (4.3%), L’Aria che Tira (Oggi) 342.000 (3.5%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.302.000 (18.3%), Oggi è un Altro Giorno 1.527.000 (15%), presentazione 1.503.000 (12.5%), Sei Sorelle 937.000 (11.1%), Tg1 915.000 (10.8%), La Vita in Diretta 1.717.000 (20.5%), presentazione 1.243.000 (14.8%). Canale5: Beautiful 2.699.000 (21.2%), Terra Amara 2.618.000 (22%), Uomini e Donne Story 1.696.000 (16.9%), Finale 1.271.000 (14.5%), Isola dei Famosi 1.128.000 (13.3%). Un Altro Domani 946.000 (11.1%), Pomeriggio Cinque (presentazione) 1.077.000 (13.2%), Pomeriggio Cinque 1.381.000 (16.6%), Saluti 1.169.000 (13.6%). Rai2: Giro d’Italia 1.876.000 (19.2%), Giro in Diretta 1.619.000 (15.7%), Giro all’Arrivo 2.458.000 (28.9%), Processo alla Tappa 879.000 (10.9%). Italia1: I Simpson 488.000 (3.9%) nel primo episodio, 618.000 (5.3%) nel secondo, 580.000 (5.4%) nel terzo, I Griffin 398.000 (4.1%). Lethal Weapon 335.000 (3.8%) nel primo episodio, 370.000 (4.3%) nel secondo, Person of Interest 297.000 (3.6%). Rai3: Tg Regione 2.045.000 (16.4%), Aspettando… Geo 419.000 (5%), Geo a 737.000 (8.7%). Rete4: Lo Sportello di Forum 687.000 (6.1%), Tg4 – Diario del Giorno 305.000 (3.4%), Uno sceriffo extraterrestre 271.000 (3.2%). La7: Tagadà 277.000 (3%), presentazione 346.000 (3%), #Focus 216.000 (2.6%), C’era una volta il Novecento 133.000 (1.6%).

ricomincio da me 2

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.954.000 (23.3%)

20.00 - 3.605.000 (23%)

TG2

13.00 - 1.453.000 (12.5%)

20.30 - 952.000 (5.5%)

TG3

14.25 - 1.284.000 (11.1%)

19.00 - 1.423.000 (12.6%)

TG4

11.55 - 263.000 (3.8%)

18.55 - 531.000 (4.6%)

ricomincio da me 4

TG5

13.00 - 2.960.000 (25%)

20.00 - 3.429.000 (21.5%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 887.000 (9.6%)

18.30 - 442.000 (4.9%)

TGLA7

13.30 - 496.000 (3.9%)

20.00 - 875.000 (5.5%)

marco damilano amadeus fiorello marco damilano foto di bacco