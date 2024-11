PIPPITEL! – SU LA7 LA ROMA SANTA E DANNATA DI DAGO, OSPITE DI CORRADO AUGIAS, OTTIENE IL 4.6% E INCOLLA ALLA TV 900MILA SPETTATORI – SUPERATO SU RAI3 GILETTI AL 4.5%. SU RETE4 PORRO AL 5.4%, MA CON 776MILA TELEMORENTI - SU CANALE5 “LA TALPA” DI DILETTA LEOTTA CHIUDE I BATTENTI CON SETTIMANE DI ANTICIPO E NON RIESCE AD ANDARE OLTRE IL 12.7% - SU RAI1 “L’AMICA GENIALE” AL 20.1% - VESPA (22.9%), DE MARTINO (27.1%), “STRISCIA LA NOTIZIA” (14.6%), DAMILANO (5.7%), DEL DEBBIO (4.7%), GRUBER (8.4%) AMADEUS (2.7%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

dago la torre di babele

Nella serata di ieri, lunedì 25 novembre 2024, su Rai1 L’Amica Geniale – Storia della Bambina Perduta ha interessato 3.403.000 spettatori pari al 20.1% di share (primo episodio: 3.619.000 – 18.84%, secondo: 3.190.000 – 21.68%). Su Canale5 – dalle 21:36 all’1.18 – il finale La Talpa ha raccolto 1.603.000 spettatori con uno share del 12.76% (Highlights: 511.000 – 16.01%, vincitore e identità della talpa – recensione). Su Rai2 – dalle 21:41 alle 23:22 – Raiduo con Ale & Franz intrattiene 1.375.000 spettatori pari al 7.69% (Presentazione di 7 minuti: 1.115.000 – 5.33%, Behind the Scenes: 652.000 – 5.09%). Su Italia1 La furia dei titani incolla davanti al video 806.000 spettatori (4.56%).

servizio di lo stato delle cose sul calciatore che ha colpito una ragazza in un locale di milano 1

Su Rai3 dopo una presentazione di 22 minuti (531.000 – 2.5%), Lo Stato delle Cose segna 721.000 spettatori e il 4.5%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 776.000 spettatori (5.48%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 900.000 spettatori e il 4.66%. Su Tv8 GialappaShow ottiene 876.000 spettatori con il 5% (replica in seconda serata: 241.000 – 4.4%).

Sul Nove Little Big Italy raduna 446.000 spettatori con il 2.5% (episodio in replica in seconda serata: 214.000 – 2.7%). Sul 20 Oldboy fa sintonizzare 351.000 spettatori (1.84%). Su Rai4 Prospect è scelto da 215.000 spettatori con l’1.1%. Su Iris Il diritto di opporsi è seguito da 361.000 spettatori pari al 2.08%. Su RaiMovie El Verdugo sigla 299.000 spettatori (1.54%). Su Rai Premium Principessa in Incognito segna 367.000 spettatori e l’1.86%. Su Real Time la dizi Hercai – Amore e Vendetta ha raccolto 336.000 spettatori con il 2.1%.

Access Prime Time

Bene NCIS.

roberto d agostino foto di porcarelli 3

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.829.000 spettatori (22.98%), mentre Affari Tuoi raduna 5.856.000 spettatori (27.14%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.170.000 spettatori pari al 14.67%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 560.000 spettatori con il 2.57%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.276.000 spettatori con il 6.13% e 1.693.000 spettatori con il 7.83%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.211.000 spettatori (5.74%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.485.000 spettatori (6.83%).

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 995.000 spettatori e il 4.71% nella prima parte e 904.000 spettatori e il 4.14% nella seconda parte. Su La7 8 e 1/2 raccoglie 1.836.000 spettatori e l’8.46%. Su Tv8 100% Italia gioca con 415.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Chissà Chi è raccoglie 450.000 spettatori con il 2.1%, nella prima parte, e 576.000 spettatori con il 2.7%, nella seconda parte di durata maggiore. Su RealTime Cortesie per gli Ospiti sigla 573.000 spettatori (2.7%). Su La5 Uomini e Donne raccoglie 330.000 spettatori con l’1.54% (Finale: 270.000 – 1.3%).

Preserale

Record stagionale per l’Eredità.

nicola porro

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.070.000 spettatori pari al 21.34%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.515.000 spettatori pari al 25.26%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.539.000 spettatori (18.47%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.893.000 spettatori (22.81%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (423.000 – 3.2%), Medici in Corsia totalizza 265.000 spettatori con l’1.68%, nel primo episodio, e 420.000 spettatori con il 2.12%, nel secondo episodio.. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 458.000 spettatori (3.19%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 471.000 spettatori (2.68%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.565.000 spettatori (13.61%). A seguire Blob segna 1.058.000 spettatori (5.22%) e Nuovi Eroi sigla 992.000 spettatori (4.74%). Su Rete4 La Promessa interessa 948.000 spettatori (4.75%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 297.000 spettatori pari all’1.85%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 467.000 spettatori (2.6%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 254.000 spettatori con l’1.8%, mentre Don’t Forget the Lyrics segna 401.000 spettatori con il 2%. Su La5 Grande Fratello Daily segna 117.000 spettatori e lo 0.68%. A seguire Amici raccoglie 147.000 spettatori e lo 0.75%.

dago corrado augias la torre di babele

Daytime Mattina

Mattino Cinque supera il 22% nella seconda parte.

Su Rai1 Tg1Mattina dà il buongiorno a 368.000 spettatori con il 9.55%. A seguire il TG1 delle 8 ha informato 962.000 spettatori (18.99%), Unomattina intrattiene 862.000 spettatori con il 18.67% e Storie Italiane arriva a 739.000 spettatori con il 16.98% nella prima parte. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 602.000 spettatori con il 18.86% e TG5 Mattina delle 8 1.111.000 spettatori con il 21.84%. A seguire Mattino Cinque News raccoglie 973.000 spettatori con il 21.04% nella prima parte e 954.000 spettatori con il 22.1% nella seconda parte (I Saluti a 842.000 e il 19.17%).

servizio di lo stato delle cose sul calciatore che ha colpito una ragazza in un locale di milano 4

Su Rai2 Binario 2 segna 133.000 spettatori (2.85%). Videobox ha interessato 110.000 spettatori (2.13%). Radio2 Social Club raggiunge 229.000 spettatori (5%). Su Italia1 Law & Order – Unità Speciale sigla 125.000 spettatori (2.58%) nel primo episodio e 144.000 spettatori (3.36%) nel secondo episodio. A seguire C.S.I. Miami totalizza 178.000 spettatori (3.9%) nel primo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia ha raccolto 473.000 spettatori (12.67%), TGR Buongiorno Regione 662.000 (13.56%). Dopo la presentazione (206.000 – 4.06%), Agorà intrattiene 231.000 spettatori (4.73%). ReStart totalizza 190.000 spettatori (4.44%).

Dopo una presentazione (143.000 – 3.31%), Elisir ha ottenuto 233.000 spettatori con il 5.17%. Su Rete4 Love is in the air ha raggiunto 87.000 spettatori (2.84%), Terra Amara 316.000 (6.54%), Tempesta d’Amore 254.000 (5.85%). Su La7 Omnibus raduna 220.000 spettatori (4.71%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (245.000 – 4.95%), 239.000 spettatori (4.91%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 229.000 spettatori (5.28%).

Daytime Mezzogiorno

dago la torre di babele - 8

Bene I Fatti Vostri.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 827.000 spettatori (16.31%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno arriva a 1.585.000 spettatori (16.44%). Su Canale5 Forum totalizza 1.440.000 spettatori con il 20.46%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (310.000 – 6.59%), I Fatti Vostri raduna 940.000 spettatori (9.53%) nella prima parte e 934.000 spettatori (10.16%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. Miami registra 2.61.000 spettatori (4.12%). Dopo Grande Fratello (511.000 -4.48%), Sport Mediaset coinvolge 750.000 spettatori (6.05%) e 612.000 spettatori (4.89%) nella parte Extra di pochi minuti.

diletta leotta la talpa 3

Su Rai3 Mixer – La storia siamo noi sigla 229.000 spettatori (4.23%) e il TG3 delle 12 informa 695.000 spettatori (8.85%). A seguire Quante Storie conquista 581.000 spettatori (5.19%), mentre Passato e Presente è seguito da 429.000 spettatori (3.45%). Su Rete4 Mattino 4 intrattiene 199.000 spettatori pari al 3.95% e, dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 580.000 spettatori pari al 5.16%. Su La7 L’Aria che Tira incolla davanti al video 336.000 spettatori con il 6.44% nella prima parte e 463.000 spettatori con il 4.7% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti segna 247.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 102.000 spettatori (1.3%) nel primo episodio e 183.000 spettatori (1.5%) nel secondo episodio. Su La5 La Promessa segna 95.000 spettatori e l’1.5%.

Daytime Pomeriggio

dago corrado augias 1 la torre di babele

Il daytime de La Talpa ha più spettatori del prime time.

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.318.000 – 18.58%), La Volta Buona Special colleziona 1.373.000 spettatori con il 12.6%. Il Paradiso delle Signore conquista 1.791.000 spettatori con il 19.15%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.459.000 – 15.49%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.931.000 spettatori con il 19.69% nella presentazione e 2.556.000 spettatori con il 22.2%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.362.000 spettatori pari al 19.06%, Endless Love sigla 2.351.000 spettatori pari al 19.92%. Uomini e Donne raccoglie 2.555.000 spettatori con il 24.2% (Finale: 1.912.000 – 20.56%). La striscia di Amici segna 1.804.000 spettatori (19.32%), quella de La Talpa 1.624.000 (17.31%). My Home My Destiny raduna 1.647.000 spettatori pari al 17.44%.

diletta leotta

A seguire Pomeriggio Cinque intrattiene 1.519.000 spettatori pari al 15.36% nella prima parte e 1.453.000 spettatori pari al 12.82% nella seconda parte (I Saluti a 1.647.000 e il 12.87%). Su Rai2 Ore 14 totalizza 1.064.000 spettatori con il 9.3% e BellaMa’ intrattiene 689.000 spettatori con il 7.28%. L’appuntamento con La Porta Magica è seguito da 352.000 spettatori con il 3.47%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 580.000 spettatori (4.84%) nel primo episodio, 639.000 spettatori (5.47%) nel secondo episodio e 536.000 spettatori (4.8%) nel terzo episodio. A seguire NCIS Los Angeles arriva a 392.000 spettatori (4.08%) nel primo episodio e 394.000 spettatori (4.17%) nel secondo episodio, mentre Person of Interest 404.000 spettatori (3.74%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.959.000 spettatori (16.15%), mentre Eccellenze Italiane coinvolge 323.000 spettatori (3.35%).

dago la torre di babele - 3

A seguire, dopo Aspettando Geo (543.000 – 5.78%), Geo conquista 1.369.000 spettatori (11.81%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 748.000 spettatori con il 6.52%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 466.000 spettatori con il 4.95%. Su La7, dopo la presentazione (511.000 – 4.37%), Tagadà è visto da 417.000 spettatori pari al 4.21% e 328.000 spettatori pari al 3.43% nella parte chiamata #Focus, mentre La Torre di Babele Doc arriva a 251.000 spettatori pari al 2.21%. Su Tv8 Natale sotto le stelle segna 289.000 spettatori (3.1%). Sul Nove Ho vissuto con un Killer è la scelta di 75.000 spettatori (0.6%), nel primo episodio, e 114.000 (1.2%), nel secondo episodio.

diletta leotta

Seconda Serata

Su Rai1 XXI Secolo: Quando il presente diventa futuro totalizza 912.000 spettatori con il 9.58%, nella prima parte, e 346.000 spettatori con il 6.34% nella seconda parte (tra le due parti: 513.000 – 6.75%). Su Canale5 TG5 Notte è visto da 359.000 spettatori (13.52%). Su Rai2 90esimo Minuto del Lunedì raccoglie 423.000 spettatori pari al 5.15%. Su Italia1 Sport Mediaset Monday Night segna 246.000 spettatori con il 2.43%. Su Rai3 TG3 Linea Notte totalizza 349.000 spettatori (5.6%). Su Rete4 The Equalizer è la scelta di 140.000 spettatori (3.78%). Su La7 Barbero Risponde è visto da 511.000 spettatori (3.6%). Proserpina e le Altre segna 220.000 spettatori e il 2.65%.

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 2.865.000 (22.94%) – h.13:30 4.835.000 (23.72%) – h.20

dago augias la torre di babele - 4

TG2 1.663.000 (14.13%) – h.13 840.000 (3.95%) – h.20:30

TG3 1.203.000 (10.25%) – h.14:25 2.081.000 (12.85%) – h.19

TG5 2.774.000 (23.28%) – h.13 Prima Pagina 3.934.000 (20.44%)

4.047.000 (19.7%) – h.20

STUDIO APERTO 983.000 (10.2%) – h.12:25 612.000 (4.59%) – h.18:30

TG4 366.000 (4.9%) – h.11:55 690.000 (4.26%) – h.19

TGLA7 714.000 (5.76%) – h.13:30 1.595.000 (7.71%) – h.20

diletta leotta la talpa 2 diletta leotta la talpa 4 diletta leotta la talpa 1 alfonso signorini diletta leotta 3