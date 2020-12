PIPPITEL – “ALL TOGETHER NOW” (16,2%) BATTE LO SPECIALONE-OMAGGIO DI RAI1 SU STEFANO D’ORAZIO (13,9%) - “INSIDE OUT” (7,7%) - “EDIZIONE STRAORDINARIA” DI VELTRONI (6,4%) - “THE FAMILY MAN” (4,7%) - OTTO E MEZZO (4,8%) - STASERA ITALIA WEEKEND (4,4%) - L’EREDITÀ (22%) - “RICADUTA LIBERA” (15%)

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, sabato 5 dicembre 2020, su Rai1 Ciao Stefano, Amico per Sempre ha conquistato 3.002.000 spettatori pari al 13.9% di share. Su Canale 5 All Together Now – La Musica è Cambiata ha raccolto davanti al video 3.586.000 spettatori pari al 16.2% di share.

Su Rai2 S.W.A.T. è stato seguito da 1.402.000 spettatori (5.1%) e Criminal Minds da 1.227.000 spettatori (4.6%). Su Italia 1 Inside Out ha intrattenuto 2.054.000 spettatori (7.7%). Su Rai3 Edizione Straordinaria ha raccolto davanti al video 1.591.000 spettatori pari ad uno share del 6.4%. Su Rete4 The Family Man totalizza un a.m. di 1.114.000 spettatori con il 4.7% di share.

Su La7 Al vertice della Tensione ha registrato 858.000 spettatori con uno share del 3.4%. Su Tv8 Un Principe per Natale ha raccolto 507.000 spettatori con l’1.9%. Su Nove Emanuela Orlandi – Il Caso è aperto ha raccolto 421.000 spettatori e l’1.7% di share.

Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno sigla il 18.5% con 5.082.000 spettatori. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.511.000 spettatori con uno share del 16.4%. Su Rai3 Le Parole della Settimana piace a 1.873.000 spettatori (6.8%). Su Italia 1 CSI sigla il 4.6% con 1.234.000 spettatori. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 1.188.000 telespettatori con il 4.4% nella prima parte e 1.107.000 (4%) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo Sabato ha interessato 1.307.000 spettatori (4.8%). Sul Nove Fratelli di Crozza raccoglie 442.000 spettatori e l’1.6%.

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.659.000 spettatori (17.9%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.084.000 spettatori (22%). Su Canale 5 RiCaduta Libera – Inizia la sfida segna 2.602.000 spettatori con il 13% di share e RiCaduta Libera ne segna 3.379.000 con il 15% di share.

Su Rai2 Dribbling ha raccolto 452.000 spettatori (2.1%) e NCIS Los Angeles 826.000 (3.3%). Su Italia1 CSI: New York ha totalizzato 599.000 spettatori (2.5%). Su Rai3 il TG Regione informa 3.044.000 spettatori (12.8%) e Blob segna 1.176.000 spettatori con il 4.6%. Su Rete4 Tempesta d’Amore segna il 3.4% con 827.000 spettatori e su La7 Body of Proof fa compagnia a 237.000 spettatori (1.2%) nel primo episodio e a 239.000 (1.1%) nel secondo. Su TV8 le Prove del Gran Premio di Formula 1 di Sakhir siglano il 2.7% con 700.000 spettatori.

Daytime Mattina/Mezzogiorno

Su Rai1 Il Caffè di Raiuno sigla il 7.7% con 151.000 spettatori, Uno Mattina in Famiglia convince 1.635.000 spettatori (22.2%) nella prima parte, 1.461.000 (20.2%) nella seconda e 1.265.000 (17.4%) nella terza, mentre Buongiorno Benessere ha ottenuto 1.101.000 spettatori con il 14.6% di share.

Passaggio a Nord Ovest è stato seguito da 964.000 spettatori (10.6%), Linea Verde Radici da 1.355.000 spettatori pari all’11.9% di share e Linea Verde Life da 2.548.000 spettatori (15.7%). Su Canale5 il Tg5 ha intrattenuto 1.200.000 spettatori (19.2%). Forum arriva a 1.328.000 telespettatori con il 12%.

Su Rai 2 Fiori e delitti ha raccolto 303.000 spettatori con il 4.1% mentre Il Fiume della Vita – Gange 538.000 (4.6%). Su Italia 1 The Vampire Diaries ottiene un ascolto di 137.000 spettatori pari all’1.9% di share nel primo episodio, uno di 138.000 (1.8%) nel secondo e uno di 206.000 (2%) nel terzo, mentre Sport Mediaset ha ottenuto 1.329.000 spettatori con il 6.9%.

Su Rai3 Elisir del Sabato totalizza una media di 345.000 spettatori (5.1%), Mi Manda Rai Tre in più sigla il 4.3% con 318.000 spettatori e Timeline è visto da 223.000 spettatori con il 3.1% di share. Su Rete4 Benvenuti a Tavola è la scelta di 102.000 spettatori (1.4%) mentre Ricette all’Italiana ha appassionato 190.000 spettatori con il 2.1% di share nella prima puntata e 335.000 (2.3%) nella seconda.

Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 148.000 spettatori con il 4.4% nelle News e uno di 235.000 spettatori (3.4%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 281.000 spettatori pari al 3.8% e Like – Tutto ciò che piace 180.000 (1%). Su TV8 il TG8 Sport sigla lo 0.4% con 63.000 spettatori.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Linea Blu ha raccolto 2.167.000 spettatori con l’11.7%, A Sua Immagine segna il 6.9% con 1.165.000 spettatori nella prima parte e il 6.4% con 1.046.000 spettatori nella seconda; The Voice Senior – Il Viaggio interessa a 1.088.000 spettatori con il 6.8% di share mentre Italia Sì conquista 2.038.000 (12.5%) nella prima parte e 2.151.000 (11.5%) nella seconda.

Su Canale5 Beautiful appassiona 3.123.000 spettatori (15.8%), Amici di Maria De Filippi interessa a 3.235.000 telespettatori con il 18.9% di share (presentazione 2.814.000 – 14.5%), Verissimo convince 3.161.000 spettatori con il 20% e Verissimo – Giri di Valzer 3.154.000 (17.5%). Su Rai2 Il Filo Rosso ha raccolto 433.000 spettatori con il 2.4% mentre Il Provinciale ha fatto compagnia a 696.000 spettatori (4.1%).

Su Italia1 Manifest ha raccolto 290.000 spettatori (1.8%) nel primo episodio, 304.000 (1.9%) nel secondo e 348.000 (2%) nel terzo. Su Rai3 Tv Talk ha fatto compagnia a 1.513.000 spettatori (9.3%), Il Barbiere di Siviglia a 654.000 spettatori (4%) nella prima parte e 681.000 (3.6%) nella seconda. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 852.000 spettatori con il 4.7%. Su La7 Il Processo di Norimberga ha ottenuto 447.000 spettatori con il 2.7%.

Seconda Serata

Su Rai1 il Premio Biagio Agnes è stato seguito da 544.000 spettatori con il 7.8% di share. Su Canale 5 il TG5 Notte ha totalizzato una media di 835.000 spettatori pari ad uno share del 10.4%. Su Rai2 Blue Bloods segna 934.000 spettatori con il 4%. Su Rai 3 Tg3 Mondo segna il 3.9% con 611.000 spettatori. Su Italia1 Scooby Doo – Mostri Scatenati viene visto da una media di 787.000 ascoltatori con il 5.4% di share. Su Rete 4 City of Angels – La Città degli Angeli è stato scelto da 343.000 spettatori con il 4.4% di share.

