PIPPITEL! – "BLANCA" FA DECOLLARE RAI 1: LA FICTION VA FORTE E CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 24.2% DI SHARE E 5.2 MILIONI DI SPETTATORI – RECORD STAGIONALE PER IL "GRANDE FRATELLO VIP" SU CANALE5 CHE SI PORTA A CASA IL 22.6% - SU RAI 3 "REPORT" AL 7.3%, SU RETE4 "QUARTA REPUBBLICA" AL 4.9% - AMADEUS (20.7%), "STRISCIA" (17.6%), PALOMBA (4.1%), GRUBER (7.3%)

Nella serata di ieri, lunedì 6 dicembre 2021, su Rai1 la terza puntata di Blanca ha appassionato 5.235.000 spettatori pari al 24.2%. Su Canale 5 – dalle 21.47 all’1.22 – Grande Fratello Vip 6 ha raccolto davanti al video 3.414.000 spettatori pari al 22.6% di share (GF Vip Night dall’1.28 all’1.39: 1.556.000 – 33.7%, Live di 4 minuti: 855.000 – 23%). Su Rai2 L’Uomo sul Treno ha interessato 816.000 spettatori pari al 3.6% di share. Su Italia 1 Braven – Il Coraggioso ha intrattenuto 896.000 spettatori (4%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.626.000 spettatori pari ad uno share del 7.3% (presentazione dalle 21.22 alle 21.38: 1.542.000 – 6.5%).

Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 852.000 spettatori con il 4.9% di share. Su La7 Grey’s Anatomy ha registrato 392.000 spettatori con uno share dell’1.8%. Su Tv8 la prima tv di Spiderman: Far From Home segna 471.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 390.000 spettatori con l’1.7%, nel primo episodio inedito, e 199.000 spettatori con l’1.6%, nel secondo episodio in replica. Su Rai4 I segreti di Marrowbone registra 215.000 spettatori con lo 0.9%. Su Iris Race – Il Colore della Vittoria segna 411.000 spettatori pari all’1.9%. Su Rai Premium The Voice Senior ha ottenuto 166.000 spettatori con lo 0.8%. Su Sky Cinema 1 l’esordio di Cops 2 – Una Banda di Poliziotti raccoglie 87.000 spettatori pari allo 0.7%.

Ascolti TV Access Prime Time

Gruber stacca Palombelli.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 4.985.000 spettatori con il 20.7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.222.000 spettatori con uno share del 17.6%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 855.000 spettatori con il 3.5%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.336.000 spettatori con il 5.6%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.395.000 spettatori (6%).

Un Posto al Sole ha appassionato 1.670.000 spettatori (6.9%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 972.000 individui all’ascolto (4.1%), nella prima parte, e 902.000 spettatori (3.7%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.768.000 spettatori (7.3%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 322.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove una nuova puntata di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 435.000 spettatori con l’1.8%.

Preserale

Cresce Scotti.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.149.000 spettatori (19%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.377.000 spettatori (22.3%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.513.000 spettatori (15.5%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.850.000 spettatori (20.2%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 527.000 spettatori (2.9%) mentre Bull ha raccolto 764.000 spettatori (3.5%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 583.000 spettatori con il 3.3%. CSI ha ottenuto 597.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 3.172.000 spettatori con il 15.5%. Blob segna 1.153.000 spettatori con il 5.3%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 765.000 individui all’ascolto (3.5%). Su La7 Ghost Whisperer ha appassionato 198.000 spettatori (share dell’1.3%), nel primo episodio, e 239.000 spettatori (share dell’1.3%), nel secondo episodio. Su Tv8 Piatto Ricco raccoglie 236.000 spettatori con l’1.1%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più registra 220.000 spettatori con l’1.1%.

Daytime Mattina

Storie Italiane batte di poco Mattino Cinque.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 597.000 telespettatori con il 12.2%, nella lunga presentazione, e a 1.064.000 spettatori con il 19%. Dopo il breve tg, la prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 968.000 spettatori (17.9%). Su Canale5 l’appuntamento con Mattino Cinque ha intrattenuto 1.033.000 spettatori con il 18.6%, nella prima parte, e 951.000 spettatori con il 17.7% nella seconda parte (I Saluti: 897.000 – 14.5%). Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 196.000 spettatori con il 3.6%.

Su Italia 1 Station 19 ha ottenuto 87.000 spettatori (1.5%), nel primo episodio, e 106.000 spettatori (2%) nel secondo episodio. CSI:NY ottiene un ascolto di 115.000 spettatori (2.1%). Su Rai3 Buongiorno Regione ha informato 811.000 spettatori pari al 14.8%. Agorà convince 338.000 spettatori pari al 7.7% di share. A seguire Agorà Extra ha raccolto 371.000 spettatori con il 6.9%. Su Rete 4 Hazzard registra una media di 110.000 spettatori (2%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 115.000 spettatori con il 2.9%, nelle News, e 170.000 spettatori con il 3%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 187.000 spettatori pari al 3.5%.

Daytime Mezzogiorno

Forum con il 17.3% sorpassato da E’ Sempre Mezzogiorno.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 1.002.000 spettatori con il 15.7%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.908.000 spettatori con il 17.5%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.428.000 telespettatori con il 17.3%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 536.000 spettatori (7.6%), nella prima parte, e 858.000 spettatori (8.2%), nella seconda parte. Su Italia 1 CSI: NY ha ottenuto 132.000 spettatori con l’1.9%. Dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha raccolto 601.000 spettatori con il 4.6%.

Sport Mediaset ha ottenuto 719.000 spettatori con il 5%. Su Rai3 Elisir segna 411.000 spettatori con il 6.3% (presentazione: 310.000 – 5.5%). Il TG3 delle 12 ha ottenuto 800.000 spettatori (9.1%). Quante Storie ha raccolto 757.000 spettatori (6.1%). Passato e Presente ha interessato 602.000 spettatori con il 4.2%. Su Rete4 Un Detective in Corsia ha appassionato 173.000 spettatori con il 2.8%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 244.000 spettatori con il 2.2%. La Signora in Giallo ha ottenuto 647.000 (4.7%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 294 .000 spettatori con share del 4.6% nella prima parte, e 435.000 spettatori con il 3.9% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Pomeriggio Cinque, con l’inizio alle 17.25, segna il 13.2% (presentazione) e il 14.6%.

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 1.909.000 spettatori pari al 14.9% della platea. La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.914.000 spettatori con il 17%. Dopo il TG1 Economia (1.573.000 – 14.1%), Vita in Diretta ha raccolto 1.997.000 spettatori (17%), nella presentazione, e 2.369.000 spettatori (17.6%) dalle 17.26 alle 18.38.

Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.471.000 spettatori con il 17.2%. Una Vita ha convinto 2.456.000 spettatori con il 17.7% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.783.000 spettatori con il 22.9% (finale: 2.355.000 – 20.9%). Il daytime di Amici ha interessato 2.277.000 spettatori con il 20.3%. Dalle 16.43 alle 16.55, Grande Fratello Vip ha raccolto 2.161.000 spettatori con il 19.2%. Dalle 17 alle 17.25, Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.807.000 spettatori pari al 15.5% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.643.000 spettatori con il 13.2%, nella presentazione in onda dalle 17.25 alle 17.49, e 2.026.000 spettatori con il 14.6% dalle 17.52 alle 18.29 (Saluti: 1.857.000 – 12.5%).

Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 556.000 spettatori con il 4.1%. Detto Fatto ha ottenuto 465.000 spettatori con il 4.1%. Una Parola di Troppo ha interessato 428.000 spettatori con il 3.4%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 592.000 spettatori (4.2%), nel primo episodio, 624.000 spettatori (4.6%), nel secondo episodio, e 597.000 spettatori (4.7%), nel terzo episodio. Young Sheldon segna 432.000 spettatori (3.7%). Big Bang Theory ha appassionato 372.000 spettatori con il 3.3%. Due Uomini e Mezzo ha interessato 355.000 spettatori con il 2.7%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.663.000 spettatori con il 18.8%. #Maestri ha coinvolto 431.000 spettatori pari al 3.7%.

Aspettando Geo… ha raccolto 828.000 spettatori con il 7.4%. Geo ha registrato 1.441.000 spettatori con l’11.6%. Dalle 18 alle 18.55 TGR Speciale segna 1.863.000 spettatori con il 12.7%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 764.000 spettatori con il 5.8%. Dalla Parte degli Animali raccoglie 339.000 spettatori e il 3%. Su La7 Tagadà interessato 357.000 spettatori con il 3% (presentazione: 354.000 – 2.6%). Tagadoc ha raccolto 210.000 spettatori con l’1.7%. Su TV8 Un Amore nella Neve ha raccolto 310.000 spettatori con il 2.7%. A seguire dalle 17.40 Baci Sotto il Vischio raccoglie 263.000 spettatori pari all’1.8%.

Seconda Serata

Il 2.4% per il Premio Tenco.

Su Rai1 Cose Nostre è stato seguito da 1.027.000 spettatori con il 9.2% di share. A seguire S’è Fatta Notte segna 331.000 spettatori con il 4.8%. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 699.000 spettatori pari ad uno share del 20.5%. Su Rai2 il Premio Tenco segna 347.000 spettatori con il 2.4%. A seguire I Lunatici raccoglie 75.000 spettatori con l’1.1%.

Su Rai 3 La Versione di Fiorella segna 655.000 spettatori con il 4.4%. A seguire il Tg3 Linea Notte segna 436.000 spettatori con il 5.2%. Su Italia1 Tiki Taka – La Repubblica del Pallone è visto da 326.000 spettatori con il 4.9% (presentazione dalle 23.27 alle 0.04: 458.000 – 3.3%). Su Rete 4 I Falchi della Notte è stato scelto da 129.000 spettatori con il 2.7% di share. Su La7 Doppio Taglio ha raccolto 153.000 spettatori pari all’1.7%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.481.000 (24.2%)

Ore 20.00 5.211.000 (23.6%)

TG2

Ore 13.00 1.802.000 (13.6%)

Ore 20.30 1.427.000 (6%)

TG3

Ore 14.25 1.731.000 (12.7%)

Ore 19.00 2.545.000 (14%)

TG5

Ore 13.00 2.845.000 (21.1%)

Ore 20.00 4.499.000 (20.1%)

Ore 12.25 1.069.000 (9.7%)

Ore 18.30 784.000 (5.1%)

TG4

Ore 12.00 290.000 (3.4%)

Ore 18.55 692.000 (3.8%)

TGLA7

Ore 13.30 566.000 (3.9%)

Ore 20.00 1.381.000 (6.1%)

