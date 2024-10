PIPPITEL! – “A CASA DI MARIA LATELLA” SI PRESENTANO QUATTRO GATTI: IN SECONDA SERATA IL PROGRAMMA SU RAI2 RACIMOLA IL 3% CON 371MILA SPETTATORI – PRIMA SERATA SENZA RIVALI PER “TEMPTATION ISLAND”: LE COPPIE CHE SCOPPIANO CONQUISTANO IL 23.1% DI SHARE. SU RAI “HOUSE OF GUCCI” INCHIODA ALL’11.9%, SU RETE4 BERLINGUER (5.7%), SU LA7 FLORIS ALL’8.9% - VESPA (22.9%), DE MARTINO (26.7%), “STRISCIA LA NOTIZIA” (13.7%), DAMILANO (5.5%), DEL DEBBIO (5.6%), GRUBER (7.9%), AMADEUS (2.9%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

temptation island 8

Nella serata di ieri, martedì 15 ottobre 2024, su Rai1 House of Gucci ha interessato 1.894.000 spettatori pari all’11.9% di share. Su Canale5 Temptation Island debutta conquistando 3.244.000 spettatori con uno share del 23.1%. Su Rai2 The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno intrattiene 860.000 spettatori pari al 5.2% (presentazione di 17 minuti: 673.000 – 3.2%). Su Italia1 The Foreigner incolla davanti al video 892.000 spettatori (5.8%).

a casa di maria latella 1

Su Rai3 Le Ragazze segna 772.000 spettatori e il 4.2% (presentazione di 9 minuti: 574.000 – 2.7%). Su Rete4 E’ Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 808.000 spettatori (5.7%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.491.000 spettatori e l’8.9% (Più: 412.000 – 6%). Su Tv8 la nuova edizione di X Factor in chiaro ottiene 699.000 spettatori con il 4.1% (replica di seconda serata: 180.000 – 3.3%). Sul Nove Best Weekend raduna 345.000 spettatori con l’1.9% (replica di seconda serata: 96.000 – 1.3%). Sul 20 Pulp Fiction fa sintonizzare .000 spettatori (%). Su Rai4 Wash me in the river è scelto da .000 spettatori (%). Su Iris Il Grinta è seguito da .000 spettatori pari al %. Su RaiMovie Il Mondo dei Replicanti sigla .000 spettatori (%).

Access Prime Time

Amadeus di nuovo al di sotto del 3%.

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.635.000 spettatori (22.9%), mentre Affari Tuoi raduna 5.724.000 spettatori (26.7%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.935.000 spettatori pari al 13.7%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 575.000 spettatori con il 2.7%. Su Italia1 – dalle 20:29 alle 21:55 – N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.539.000 spettatori con il 7.3% (primo episodio: 1.439.000 – 6.9%, secondo: 1.650.000 – 7.8%).

temptation island 6

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.134.000 spettatori (5.5%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.491.000 spettatori (6.9%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.143.000 spettatori e il 5.6% nella prima parte e 1.135.000 spettatori e il 5.2% nella seconda parte. Su La7 8 e 1/2 raccoglie 1.695.000 spettatori e il 7.9%. Su Tv8 100% Italia gioca con 441.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Chissà Chi è raccoglie 629.000 spettatori con il 2.9%. Su RealTime Casa a Prima Vista sigla 781.000 spettatori (3.7%).

Preserale

Il 5% per l’Under 21.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.455.000 spettatori pari al 19.4%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.603.000 spettatori pari al 22.1%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.120.000 spettatori (18.5%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.242.000 spettatori (21.2%). Su Rai2 l’incontro di Qualificazioni ai Campionati Europei Italia-Irlanda Under 21 totalizza 754.000 spettatori con il 5%.

house of gucci

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 354.000 spettatori (2.6%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 668.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.692.000 spettatori (15.5%). A seguire Blob segna 1.084.000 spettatori (5.6%) e Riserva Indiana sigla 877.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 La Promessa interessa 895.000 spettatori (4.8%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 268.000 spettatori pari all’1.9%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 494.000 spettatori (3%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 262.000 spettatori con il 2.1%, mentre la prima tv di Don’t Forget the Lyrics segna 470.000 spettatori con il 2.4%.

Daytime Mattina

Rai2 al 2.7% in attesa di Binario 2.

temptation island 7

Su Rai1 Tg1Mattina dà il buongiorno a 457.000 spettatori con l’11.7%. A seguire il TG1 delle 8 ha informato 989.000 spettatori (20.7%), Unomattina intrattiene 773.000 spettatori con il 17.8% e Storie Italiane arriva a 760.000 spettatori con il 19.1% nella prima parte. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 640.000 spettatori con il 19.4% e TG5 Mattina delle 8 1.243.000 spettatori con il 26%. A seguire Mattino Cinque News raccoglie 964.000 spettatori con il 22.1% nella prima parte e 761.000 spettatori con il 19.5% nella seconda parte. Su Rai2 La Nave dei Sogni raccoglie 117.000 spettatori e il 2.7%. Radio2 Social Club raggiunge 172.000 spettatori (4%). TG2 – Italia Europa segna 174.000 spettatori e il 4.3%.

bianca berlinguer e sempre cartabianca

Su Italia1 Law & Order – Unità Speciale sigla 138.000 spettatori (3%) nel primo episodio e 188.000 spettatori (4.8%) nel secondo episodio. A seguire C.S.I. New York totalizza 231.000 spettatori (5.4%) nel primo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia ha raccolto 398.000 spettatori (10.7%), TGR Buongiorno Regione 568.000 (11.7%). Dopo la presentazione (220.000 – 4.6%), Agorà intrattiene 229.000 spettatori (5%). ReStart totalizza 206.000 spettatori (5.2%). Dopo una presentazione (145.000 – 3.7%), Elisir ha ottenuto 185.000 spettatori con il 4.4%.

Su Rete4 Grand Hotel – Intrighi e Passioni ha raccolto 42.000 spettatori (1.1%), Love is in the air 113.000 (2.3%), Terra Amara 278.000 (6.3%). A seguire Tempesta d’Amore è seguito da 225.000 spettatori (5.7%). Su La7 Omnibus raduna 127.000 spettatori (3.2%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (284.000 – 5.7%), 212.000 spettatori (4.6%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 165.000 spettatori (4.2%).

temptation island 5

Daytime Mezzogiorno

Clerici (in vena polemica) al 18%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 822.000 spettatori (17%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno arriva a 1.653.000 spettatori (18%). Su Canale5 Forum totalizza 1.265.000 spettatori con il 19%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (259.000 – 5.9%), I Fatti Vostri raduna 432.000 spettatori (8.1%) nella prima parte e 780.000 spettatori (9%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 247.000 spettatori (4.1%).

Sport Mediaset coinvolge 619.000 spettatori (5.3%) e 464.000 spettatori (3.8%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3 Mixer – La storia siamo noi sigla 204.000 spettatori (3.9%) e il TG3 delle 12 informa 620.000 spettatori (8.5%). A seguire Quante Storie conquista 561.000 spettatori (4.2%), mentre Passato e Presente è seguito da 424.000 spettatori (3.6%). Su Rete4 Mattino 4 intrattiene 250.000 spettatori pari al 5.2% e, dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 535.000 spettatori pari al 5%.

lady gaga house of gucci

Su La7 L’Aria che Tira incolla davanti al video 297.000 spettatori con il 5.9% nella prima parte e 485.000 spettatori con il 5.1% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti segna 205.000 spettatori (2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 133.000 spettatori (1.6%) nel primo episodio e 203 .000 spettatori (1.7%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

Bene Tagadà al 4.8%.

temptation island 4

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.347.000 – 19.7%), La Volta Buona colleziona 1.329.000 spettatori con l’11.6% nella presentazione di 31 minuti e 1.353.000 spettatori con il 14.3% nella restante parte, mentre Il Paradiso delle Signore conquista 1.508.000 spettatori con il 20.2%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.129.000 – 16.1%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.407.000 spettatori con il 20.2% nella presentazione e 1.880.000 spettatori con il 21.6%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.272.000 spettatori pari al 19%, Endless Love sigla 2.321.000 spettatori pari al 20.3%. Uomini e Donne raccoglie 2.296.000 spettatori con il 24.3% (Finale: .000 – %). La striscia di Amici segna 1.373.000 spettatori (18.4%).

a casa di maria latella 2

My Home My Destiny raduna 1.193.000 spettatori pari al 16.7%. A seguire Pomeriggio Cinque intrattiene 1.061.000 spettatori pari al 14.9% nella prima parte e 996.000 spettatori pari all’11.8% nella seconda parte (I Saluti a 1.146.000 e l’11.3%). Su Rai2 Ore 14 totalizza 910.000 spettatori con l’8.4% e BellaMa’ intrattiene 478.000 spettatori con il 6.2%. Il telefilm Le indagini di Sister Boniface è seguito da 241.000 spettatori con il 3.3%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 439.000 spettatori (3.7%) nel primo episodio, 503.000 spettatori (4.5%) nel secondo episodio e 400.000 spettatori (3.9%) nel terzo episodio. A seguire NCIS Los Angeles arriva a 334.000 spettatori (4%) nel primo episodio e 315.000 spettatori (4.4%) nel secondo episodio, mentre Person of Interest 329.000 spettatori (4.2%).

temptation island 3

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.229.000 spettatori (18.7%), mentre Eccellenze italiane coinvolge 284.000 spettatori (3.5%). A seguire, dopo Aspettando Geo (474.000 – 3.7%), Geo conquista 1.012.000 spettatori (11.1%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 635.000 spettatori con il 5.7%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 408.000 spettatori con il 5.2%. Su La7, dopo la presentazione (436.000 – 3.9%), Tagadà è visto da 408.000 spettatori pari al 4.8% e 263.000 spettatori pari al 3.7% nella parte chiamata #Focus, mentre La Torre di Babele Doc arriva a 134.000 spettatori pari all’1.6%. Su Tv8 il film delle 13:35 Segreti nel Bosco segna 257.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Ho vissuto con un killer è scelta da 103.000 spettatori (1%) e 98.000 spettatori (1.2%).

lady gaga house of gucci.

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta totalizza 381.000 spettatori con il 7.2%. Su Canale5 TG5 Notte è visto da 654.000 spettatori (19.6%). Su Rai2 La Fisica dell’Amore raccoglie 260.000 spettatori pari al 4%. Su Italia1 The Accountant segna 239.000 spettatori con il 5.2% nella parte rilevata fino all’1:59. Su Rai3 A Casa di Maria Latella interessa 371.000 spettatori (3%), mentre TG3 Linea Notte totalizza 171.000 spettatori (2.4%). Su Rete4 la prima parte di Dalla Parte degli Animali è la scelta di 83.000 spettatori con il 2.8 (presentazione: 123.000 – 3.4%). Su La7 TGLa7 Notte è visto da 136.000 spettatori (3.3%).

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

temptation island 2

TG1 3.001.000 (25.3%) – h.13:30 4.319.000 (22.3%) – h.20

TG2 1.465.000 (13%) – h.13 987.000 (4.8%) – h.20:30

TG3 1.304.000 (11.6%) – h.14:25 1.962.000 (13.7%) – h.19

TG5 2.564.000 (22.6%) – h.13 3.775.000 (19.1%) – h.20

STUDIO APERTO 969.000 (10.6%) – h.12:25 485.000 (4.5%) – h.18:30

TG4 318.000 (4.6%) – h.11:55 633.000 (4.4%) – h.19

TGLA7 672.000 (5.6%) – h.13:30 1.474.000 (7.5%) – h.20

a casa di maria latella 3 temptation island 1