PIPPITEL! – “CHE TEMPO CHE FA” SU RAI3 SUPERA LE AMMIRAGLIE: FAZIO FA IL 15.5% DI SHARE CON 2.5 MILIONI DI SPETTATORI E SI LASCIA ALLE SPALLE IL FILM DI RAI1 “QUI RIDO IO” (10.2%) E LA FICTION DI CANALE5 "RIDATEMI MIA MOGLIE" (13.5%) - OTTIMO DEBUTTO SU TV8 PER "GIALAPPA'S SHOW": LA PRIMA PUNTATA HA REGISTRATO 1,5 MILIONI DI SPETTATORI E IL 6,1% COMPLESSIVO (TV8 + SKY) - SU RETE4 GENTILI AL 4%, SU LA7 PARENZO CON RENZI E ROCCELLA RACIMOLA UN MISERO 2.5% - AMADEUS (22.4%), “PAPERISSIMA SPRINT” (14%) – “CONTROCORRENTE” (4.5%), “IN ONDA” (3.8%)

Marco Zonetti per Dagospia

fabio fazio 1

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 21 maggio in prima serata vedono Rai1 e Canale5 battute da Rai3 e Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio. Il film Qui rido io con Toni Servillo su Rai1 ha ottenuto 1.660.000 spettatori con il 10.2% di share, mentre la fiction Ridatemi mia moglie con Fabio De Luigi e Anita Caprioli su Canale5 si è fermata al 9.9% con 1.505.000 individui all'ascolto. Ne ha giovato per l'appunto Fazio, che ha totalizzato complessivamente il 13.5% con 2.593.000 affezionati.

Per l'approfondimento, Veronica Gentili con lo Speciale Controcorrente dedicato al disastro climatico in Emilia-Romagna ha segnato il 4% su Rete4, mentre In Onda Prima Serata presentato dal solo David Parenzo su La7, con ospiti Matteo Renzi ed Eugenia Roccella, si è fermato a un magrissimo 2.5%.

qui rido io il film di mario martone su eduardo scarpetta 8

Bene invece su Tv8 l'esordio della Gialappa's Band con il loro Gialappa Show che ha totalizzato il 5.1% con 907.000 appassionati. Vediamo, per numero di spettatori, la classifica dei programmi di prima serata:

Che tempo che fa (Rai3) - 2.593.000

Qui rido io (Rai1) - 1.660.000

Ridatemi mia moglie (Canale5) - 1.506.000

Barry Seal (Italia1) - 1.039.000

Gialappa Show (Tv8) - 907.000

Crossword Mysteries (Rai2) - 854.000

Controcorrente Speciale (Rete4) - 765.000

Don't Forget the Lyrics (Nove) - 593.000

I segreti di Wind River (Rai4) - 496.000

In Onda Prima Serata (La7) - 476.000

fabio fazio

In access prime time, su Rai1 Affari Tuoi di Amadeus totalizza 4.319.000 spettatori con il 22.4%, mentre su Canale 5 Paperissima Sprint ottiene 2.678.000 spettatori con il 14%. Per l'approfondimento su Rete4 Controcorrente ha segnato il 3.7% e il 4.5% superando su La7 In Onda con David Parenzo che ha raccolto il 3.8%. In seconda serata, i Campionati di Calcio Under 20 Italia-Brasile su Rai2 siglano il 6% di share.

Da segnalare, al pomeriggio, la soap turca Terra Amara su Canale5 che batte ancora una volta Domenica In con Mara Venier su Rai1, mentre volano le repliche di Verissimo con Silvia Toffanin superando facilmente anche Da Noi... A Ruota Libera con Francesca Fialdini. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata:

gialappa's band gialappashow

Prima Serata

Rai1: Qui Rido Io 1.660.000 (10.2%). Canale5: Ridatemi Mia Moglie 1.506.000 (9.9%). Rai2: Crossword Mysteries 854.000 (4.4%). Italia1: Barry Seal – Una Storia Americana 1.039.000 (5.8%). Rai3: presentazione (1.291.000 – 7.6%), Che Tempo Che Fa 2.593.000 (13.5%), Che Tempo Che Fa – Il Tavolo1.855.000 (14.1%). Rete4: Controcorrente Speciale 765.000 (4%). Frantic283.000 (2.5%). La7: In Onda Prima Serata 476.000 (2.5%), Schegge di Paura192.000 (1.7%). Tv8: GialappaShow 907.000 (5.1%). Nove: Don’t Forget the Lyrics – Serata Speciale 593.000 (3.3%). Rai4: I Segreti di Wind River 496.000 (2.7%).

fabio fazio

Access Prime Time

Rai1: Affari Tuoi 4.319.000 (22.4%). Canale5: Paperissima Sprint 2.678.000 (14%). Italia1: NCIS 1.036.000 (5.5%). Rete4: Controcorrente 682 .000 (3.7%) nella prima parte, 878.000 (4.5%) nella seconda. La7: In Onda 734.000 (3.8%). Tv8: Quattro Ristoranti 551.000 (3%). Nove: Little Big Italy 354.000 (2%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.472.000 (20.4%), L’Eredità 3.351.000 (23.9%). Canale5: Avanti il Primo Story 1.795.000 (15.6%), Avanti un Altro Story 2.369.000 (17.5%). Rai2: Novantesimo Minuto 614.000 (5.4%) Novantesimo Minuto Tempi Supplementari 476.000 (3.6%), NCIS New Orleans 436.000 (2.7%). Italia1: FBI Most Wanted 431.000 (2.7%). Rete4: Tempesta d’Amore 598.000 (3.6%). Rai3: l’zione della TGR2.205.000 (15%). La7: Il Treno 266.000 (2.2%). Tv8: Quattro Hotel 235.000 (1.7%). Nove: Little Big Italy 177.000 (1.4%).

qui rido io il film di mario martone su eduardo scarpetta 4

Seconda Serata

Rai1: Speciale Tg1 366.000 (6%). Canale5: Tg5 Notte 431.000 (7.9%). Rai2: Domenica Sportiva presentazione 624.000 (3.7%), Campionati Mondiali di Calcio Under 20 Italia-Brasile 603.000 (6%), La Domenica Sportiva 268.000 (6.2%). Italia1: Pressing 420.000 (7.4%), Highlights 548.000 (4.9%), Saluti 232.000 (7.9%). Rai3: Tg3 Mondo 666.000 (9.9%). Rete4: Skin Trade – Merce Umana 76.000 (2.1%).

fabio fazio luciana littizetto

DAYTIME

Mattina

Rai1: Uno Mattina in Famiglia (presentazione) 291.000 (15.9%), Uno Mattina in Famiglia 718.000 (21%) nella prima parte, 1.572.000 (26.9%) nella seconda, Tg1 Ore 8.00 1.296.000 (26.2%), Paesi che Vai 1.331.000 (21.4%), A Sua Immagine 1.463.000 (19.6%). Canale5: Tg5 Mattina1.095.000 (21.5%), I Viaggi del Cuore 619.000 (10.2%), Santa Messa 934.000(14.8%) . Rai2: Radio 2 Happy Family 253.000 (4.1%). Italia1: The Goldbergs124.000 (2%) nel primo episodio, 126.000 (2%), Mom 184.000 (2.9%). Rai3: Agorà Weekend 156.000 (3.1%). Tg3 Speciale 179.000 (3%), O Anche No 132.000 (2.1%). Timeline 132.000 (2.1%). Rete4: Casa Vianello 126.000 (2.1%) nel primo episodio, 159.00 (2.5%) nel secondo. La7: Omnibus (News) 144.000 (3%), Omnibus (Dibattito) 159.000 (2.8%), L’Ingrediente Perfetto 90.000 (1.4%).

VERONICA GENTILI

Mezzogiorno

Rai1: Santa Messa 1.608.000 (22.3%), Sua Santità Recita il Regina Coeli 2.072.000 (22.6%), Linea Verde 2.969.000 (23.2%), presentazione 2.305.000 (21.1%). Canale5: Le Storie di Melaverde 791.000 (11.7%), 959.000 (12.6%), Melaverde 1.884.000 (17.9%). Rai2: Tg Sport 238.000 (3.5%), Citofonare Rai2 609.000 (6%), presentazione 374.000 (5%). Italia1: Mom (primo episodio) 220.000 (3.2%), Mom (secondo episodio) 266.000 (3.5%), Sport Mediaset XXL 682.000 (4.8%), Magazine XXX 431.000 (3%). Rai3: Tg3 Ore 12.00 546.000 (5.6%), Tgr Mediterraneo 393.000 (3.3%), Tg3 Speciale 269.000 (1.9%). Rete4: Dalla Parte degli Animali 205.000 (2.9%), presentazione 145.000 (2.3%), Poirot 304.000 (2.3%). La7: La7 Doc Meraviglie Senza Tempo 110.000 (1.2%), L’Aria che Tira – Il Diario 108.000 (0.8%).

Pomeriggio

fabio fazio che tempo che fa

Rai1: Domenica In (presentazione) 2.259.000 (16.7%), Domenica In 2.508.000 (19.1%) nella prima parte, 2.123.000 (17.4%) nella seconda, 1.679.000 (14.2%) nella terza, Tg1 1.560.000 (14%), Da Noi… A Ruota Libera 1.588.000 (14.5%). Canale5: L’Arca di Noè 2.724.000 (19%), Beautiful 2.462.000 (18.2%), Terra Amara 2.397.000 (18.9%), Verissimo – Le Storie 2.064.000 (18%) nella prima parte, 1.943.000 (17.4%) nella seconda. Rai2: Il Giro d’Italia 1.716.000 (13.6%), Giro Diretta 1.486.000 (11.4%), Giro all’Arrivo 2.121.000 (17.8%). Processo alla Tappa 969.000 (8.8%).

qui rido io il film di mario martone su eduardo scarpetta 11

Italia1: E-Planet 482.000 (3.5%), Person of Interest189.000 (1.6%), Internazionali di Tennis 396.000 (3.5%). Rai3: TgR 2.159.000 (15.7%), Mezz’ora in Più1.062.000 (8.2%), Mezz’ora in Più Il Mondo che Verrà 713.000 (5.8%), Rebus554.000 (4.7%), Kilimangiaro Collection 762.000 (6.9%). Rete4: Pensa in Grande 244.000 (1.9%), Tg4 – Diario della Domenica 221.000 (1.9%). La7: Sacrificate Cassino! 166.000 (1.3%). Tv8: No Time To Die 266.000 (2.1%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 4.114.000 (28.7%)

20.00 - 3.960.000 (23.5%)

TG2

13.00 - 1.695.000 (12.3%)

20.30 - 1.104.000 (5.9%)

TG3

14.25 - 1.567.000 (11.6%)

19.00 - 1.614.000 (12.5%)

TG4

FABIO FAZIO

12.00 - 324.000 (3.5%)

18.55 - 530.000 (4%)

TG5

13.00 - 3.059.000 (21.9%)

20.00 - .695.000 (21.6%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.206.000 (10.3%)

TGLA7

13.30 - 469.000 (3.3%)

20.00 - 763.000 (4.5%)

veronica gentili 1 veronica gentili controcorrente veronica gentili veronica gentili veronica gentili veronica gentili controcorrente veronica gentili 3 veronica gentili 1

qui rido io il film di mario martone su eduardo scarpetta 10