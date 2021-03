PIPPITEL! – “MÀKARI” SI CONFERMA VINCENTE E INCOLLA ALLA TV OLTRE 6.1 MILIONI DI SPETTATORI PARI AL 25.9% - SU CANALE 5 IL MATCH DI CHAMPIONS LEAGUE “REAL MADRID-ATALANTA” NON VA OLTRE IL 15.7% - STEFANO DE MARTINO SU RAI 2 AL 7.2% - “LE IENE” AL 8.6% - SU RETE 4 “FUORI DAL CORO” CON IL 5.6% SUPERA “CARTABIANCA” SU RAI 3 CHE SI FERMA AL 3.7%. FLORIS SU LA7 (4.7%) - AMEDEUS (20.2%) “STRISCINA” (16.2%) - GRUBER (7.2%) E PALOMBA (5.3%) - IL SUCCESSO DE "I LUNATICI"

Nella serata di ieri, martedì 16 marzo 2021, su Rai1 Màkari ha conquistato 6.196.000 spettatori pari al 25.9% di share. Su Canale 5 il match di Champions League Real Madrid-Atalanta ha raccolto davanti al video 4.289.000 spettatori pari al 15.7% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.530.000 spettatori pari al 7.2% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 1.527.000 spettatori (8.6%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video 842.000 spettatori pari ad uno share del 3.7%.

Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 1.074.000 spettatori con il 5.6% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.102.000 spettatori con uno share del 4.7%. Su TV8 Due Cuori e una Provetta ha segnato l’1.3% con 328.000 spettatori mentre sul Nove Non-Stop ha catturato l’attenzione di 476.000 spettatori (2%). Su Rai4 Robin Hood – L’Origine della Leggenda sigla il 2.1% con 546.000 spettatori. Su La5 la replica dell’Isola dei Famosi si porta all’1% con 179.000 spettatori. Su Real Time Primo Appuntamento si porta al 2.2% con 596.000 spettatori. Su Sky Sport Uno Real Madrid-Atalanta interessa a 626.000 spettatori (2.3%).

Ascolti TV Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.804.000 spettatori con il 20.2%. Su Canale 5 Striscina la Notizina registra una media di 4.504.000 spettatori con uno share del 16.2%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 3.9% con 1.122.000 spettatori. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.573.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3 Via dei Matti n°0 ha convinto 1.456.000 spettatori pari al 5.3% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.834.000 spettatori pari al 6.4%.

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.471.000 individui all’ascolto (5.3%) nella prima parte e 1.346.000 (4.6%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.069.000 spettatori (7.2%). Su TV8 Guess my Age intrattiene 545.000 spettatori con l’1.9% di share e sul Nove Deal with It – Stai al gioco ha raccolto 574.000 spettatori con il 2%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti è la scelta di 346.000 spettatori con l’1.2% di share.

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.669.000 spettatori (20.7%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.495.000 spettatori (24.9%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.716.000 spettatori con il 15.9% di share e Avanti un Altro! 4.182.000 con il 19.5% di share. Su Rai2 America’s Cup Speciale ha raccolto 371.000 spettatori (1.9%) e NCIS 1.018.000 (4.1%). Su Italia1 Amici di Maria De Filippi sigla il 3.9% con 769.000 spettatori e CSI Miami segna il 3.1% con 748.000 spettatori.

Su Rai3 il TGR informa 3.647.000 spettatori con il 15.8% di share e Blob segna 1.347.000 spettatori con il 5.3%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 3.4% con 845.000 spettatori. Su La7 La7 Doc – Meraviglie senza Tempo interessa 141.000 spettatori (0.7%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 358.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Little Big Italy è la scelta di 218.000 spettatori (1%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina – Prima Pagina dà il buongiorno a 682.000 telespettatori con il 13.7% di share e Uno Mattina informa 1.024.000 spettatori (15.7%); la prima parte di Storie Italiane è stata seguita da 981.000 spettatori con il 16% di share. Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 1.215.000 spettatori (18.8%) nella prima parte e 1.084.000 (17.7%) nella seconda (i saluti 942.000 – 15.4%). Su Rai 2 Radio 2 Social Club sigla il 4.2% con 268.000 spettatori. Su Italia 1 Chicago Fire è la scelta di 290.000 spettatori (4.5%).

Su Rai3 Agorà convince 501.000 spettatori pari al 7.6% di share; Mi Manda RaiTre si porta al 5.6% con 344.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Rizzoli & Isles registra 160.000 spettatori con share del 2.7%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 122.000 spettatori con il 2.7% nelle News e 233.000 (3.5%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 246.000 spettatori pari al 4%. Su TV8 Ogni Mattina fa compagnia a 52.000 spettatori (0.8%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane fa compagnia a 1.168.000 spettatori (16%) mentre E’ Sempre Mezzogiorno sigla il 14.5% con 1.933.000 spettatori. Su Canale 5 Forum arriva a 1.621.000 telespettatori con il 16.4%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 535.000 spettatori con il 6.7% nella prima parte e 1.025.000 spettatori (8.1%) nella seconda. Su Italia 1 Chicago P. D. è la scelta di 332.000 spettatori con il 4.3% di share e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 1.173.000 spettatori con il 6.9%.

Su Rai3 Elisir è seguito da 497.000 spettatori (6.6%), Quante Storie si porta al 6.9% con 1.051.000 spettatori. Su Rete4 Il Segreto ha appassionato 161.000 spettatori con l’1.2% di share e La Signora in Giallo fa compagnia a 661.000 spettatori (3.9%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 412.000 spettatori con share del 5.5% nella prima parte e 542.000 spettatori con il 4% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 Ogni mattina Dopo il TG sigla lo 0.5% con 87.000 spettatori.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno intrattiene 1.960.000 spettatori (13%) e Il Paradiso delle Signore fa compagnia a 2.254.000 spettatori (17.5%). La Vita in Diretta informa 2.378.000 spettatori con il 16.8% (presentazione 1.953.000 – 15.7%). Su Canale5 Beautiful fa compagnia a 2.920.000 spettatori (16.9%), Una Vita ha convinto 2.765.000 spettatori con il 17% di share mentre Uomini e Donne si porta al 23.3% con 3.312.000 spettatori (finale 2.855.000 – 21.8%); Amici di Maria De Filippi interessa a 2.671.000 spettatori (20.9%), L’Isola dei Famosi a 2.547.000 spettatori (20.1%) e Day Dreamer – Le Ali del Sogno il 18.1% con 2.255.000 spettatori. Pomeriggio Cinque si porta al 15.9% con 2.073.000 spettatori nella prima parte e al 15.9% con 2.371.000 spettatori nella seconda (Pomeriggio Cinque Social 13.6% – 2.182.000 spettatori).

Su Rai 2 Ore 14 informa 583.000 spettatori (3.7%), la Tirreno-Adriatico è stata seguita da 518.000 spettatori (3.9%) mentre Detto Fatto ha convinto 473.000 spettatori con il 3.8% di share. Squadra Speciale Cobra 11 318.000 (2.4%). Su Italia1 I Simpson intrattengono 1.094.000 spettatori (6.4%) nel primo episodio, 1.186.000 (7.2%) nel secondo e 863.000 (5.6%) nel terzo. Big Bang Theory è la scelta di 563.000 spettatori (4.1%) e Friends diverte 342.000 spettatori (2.6%); L’Isola dei Famosi è seguita da 315.000 spettatori con il 2.1% di share.

Su Rai3 il Tg3 Regione informa 3.178.000 spettatori (18.9%) e Geo 1.827.000 spettatori con il 12.5% di share (Aspettando Geo 980.000 – 7.8%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 914.000 spettatori con il 5.9%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 449.000 spettatori con il 3.2% e Tagadoc convince 229.000 spettatori (1.7%). Su TV8 Vite da Copertina è la scelta di 142.000 spettatori (1%).

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta convince 1.321.000 spettatori con il 13.5% di share. Su Canale 5 il Tg5 ha totalizzato una media di 343.000 spettatori pari ad uno share del 3%. Su Rai2 Voice Anatomy segna 334.000 spettatori con il 5%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna il 4.8% con 414.000 spettatori. Su Italia1 Pressing Champions League viene visto da una media di 410.000 ascoltatori con l’8.5% di share nella prima puntata e da 284.000 spettatori (7.9%) nella seconda. Su Rete4 Il tè nel deserto ha segnato il 4% con 178.000 spettatori.

IL SUCCESSO DE "I LUNATICI"

Se è vero che con la pandemia in Italia (e non solo) è in un aumento chi soffre di insonnia, va detto anche che gli insonni e più in generale tutti i lavoratori notturni hanno trovato una casa. Un programma che va in onda su Rai Radio2 dal lunedi al venerdì notte dalle 00.00 alle 6.00 e che raccoglie e racconta tutti i vari volti del popolo della notte. Basta ascoltarlo un po' di volte per esserne rapiti.

Condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, i veri protagonisti del programma sono proprio loro, gli ascoltatori che non possono, non riescono, o in alcuni casi non vogliono dormire. Questo programma dà voce al Paese reale. Fatto di camionisti, guardie giurate, ma anche medici e infermieri di turno o in reperibilità, vecchine insonni spaventate da una solitudine che i vari lockdon hanno reso ancora più profonda, italiani all'estero, tassisti, ragazzi alla ricerca di un confronto che vada oltre la D.A.D.

Aiutati dallo storico 063131, Arduini e Di Ciancio aprono ogni notte le danze e ricevono centinaia di telefonate. C'è chi confessa un tradimento, chi millanta avventure più o meno credibili, chi crede di essere la reincarnazione del Messia (come Salvatore, uno dei più pazzerelli), chi alleva volatili (come l'ormai mitica Eria, signora degli uccelli), Manuel, il gigolò pentito e innamorato, ma soprattutto un sacco di gente normale, lavoratori, lavoratrici, che per una volta ha l'occasione di parlare, quasi sempre di quegli argomenti con cui il quotidiano, volenti o nolenti, ci costringe a fare i conti. Sorprende la durata del programma. Sei ore ogni notte che filano lisce come l'olio. Probabilmente un record in Italia.

