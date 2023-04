PIPPITEL – “IL PATRIARCA” DI CLAUDIO AMENDOLA DOMINA LA SERATA E SU CANALE 5 RAGGIUNGE IL 19,2% DI SHARE – IL FIORE DI GABBANI FA APPASSIRE IL KING DEGLI ASCOLTI COLETTA, AL 13,5% - MAURIZIO CROZZA BATTE IL SALOTTINO DE’ SINISTRA DI ZORO: LE IMITAZIONI DEL COMICO RACCOLGONO PIÙ DI UN MILIONE DI SPETTATORI (5,6%), “PROPAGANDA LIVE” IL 5,3% - IL TRIO TRAVAGLIO-SOMMI-SCANZI (3,6%)

Marco Zonetti per Dagospia

claudio amendola in una scena de il patriarca

Prima serata televisiva movimentata quella di ieri, venerdì 14 aprile 2023. Su Rai1 è per esempio tornato lo show "ecologista" Ci vuole un fiore, prodotto da Ballandi e condotto questa volta in solitaria da Francesco Gabbani. E il programma del cantante scopertosi presentatore si è scontrato direttamente con la nuova fiction di Canale5, Il Patriarca, interpretata da Claudio Amendola e Antonia Liskova, e con la terza puntata di Rocco Schiavone V con Marco Giallini su Rai2, in onda eccezionalmente di venerdì.

E sono state note assai dolenti per Ci Vuole un Fiore, appassito a 2.223.000 spettatori con il 13.5% di share, ampiamente distaccato da Il Patriarca che ha dominato la serata con i suoi 3.216.000 spettatori pari al 19.2%.

FRANCESCO GABBANI - CI VUOLE UN FIORE

Ennesimo risultato deludente, dopo Benedetta Primavera, Il Cantante Mascherato e StraMorgan, per uno show di Stefano Coletta, autonominatosi - un po' troppo in fretta - "king degli ascolti". Da segnalare che, l'8 aprile 2022, la prima edizione di Ci vuole un fiore nella sua unica puntata conquistò 2.701.000 spettatori con il 15.20% di share, non un successo epocale ma sufficiente a vincere contro Il Big Show di Enrico Papi su Canale5 (2.216.000 - 13.7%).

Tornando agli ascolti di ieri sera, su Rai2 cala invece Rocco Schiavone assestandosi a 1.638.000 affezionati (8.8%), mentre su Rete4 Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero segna 1.185.000 individui all'ascolto (8.1%).

Su La7 Propaganda Live ne totalizza invece 743.000 (5.3%), battuto da Fratelli di Crozza che sul Nove ha divertito 1.083.000 appassionati (5.6%). Qui la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

1) Il Patriarca (Canale5): 3.216.000

2) Ci vuole un fiore (Rai1): 2.233.000

FRANCESCO GABBANI - CI VUOLE UN FIORE

3) Rocco Schiavone V (Rai2): 1.638.000

4) Quarto Grado (Rete4): 1.185.000

5) Fratelli di Crozza (Nove): 1.083.000

6) Bloodshot (Italia1): 990.000

7) Propaganda Live (La7): 743.000

8) Lui mi parla ancora (Rai3): 554.000

9) 4 Ristoranti (Tv8): 468.000

In access prime time, Bruno Vespa con i suoi Cinque Minuti su Rai1 raccoglie 4.090.000 spettatori (21.4%), Amadeus e I Soliti Ignoti 4.375.000 (21.6%), mentre su Canale5 Striscia la Notizia sigla 3.919.000 fan (19.4%). Nella guerra dell'approfondimento, Damilano (7%) prevale su Gruber (6.6%), Palombelli (4.3% e 3.6%) e Tg2 Post (4%).

Da segnalare in seconda serata, sul Nove, l'ottimo risultato di Accordi e Disaccordi con Luca Sommi, Andrea Scanzi e Marco Travaglio. Con ospite l'alpinista Mauro Corona e dedicato ampiamente alla guerra tra Matteo Renzi e Carlo Calenda, ha raggiunto quota 509.000 spettatori con il 3.6% di share.

maurizio crozza imita giorgia meloni 5

Vediamo gli ascolti di tutti i programmi della giornata:

Prima serata

Rai1: Ci Vuole un Fiore 2.223.000 spettatori (13.5% di share). Canale5: Il Patriarca 3.216.000 (19.2%). Rai2: Rocco Schiavone 5 1.638.000 (8.8%). Italia1: Bloodshot 990.000 (5.4%). Rai3: Lui mi parla ancora 554.000 (2.9%). Rete4: Quarto Grado 1.185.000 (8.1%). La7: Propaganda Live 743.000 (5.3%). Tv8: 4 Ristoranti 468.000 (2.8%). Nove: Fratelli di Crozza 1.083.000 (5.6%).

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 4.090.000 (21.4%), Soliti Ignoti – Il Ritorno 4.375.000 (21.6%). Canale5: Striscia la Notizia 3.919.000 (19.4%). Rai2: Tg2 Post 820.000 (4%). Italia1: N.C.I.S. 1.463.000 (7.4%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.381.000 (7%), Un Posto al Sole 1.736.000 (8.5%). Rete4: Stasera Italia 825.000 (4.3%) nella prima parte, 727.000 (3.6%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.311.000 (6.6%). Tv8: 100% Italia 425.000 (2.1%). Nove: Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo 432.000 (2.2%).

propaganda live 2

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.926.000 (24.1%), L’Eredità 4.157.000 (26.7%). Canale5: Avanti il Primo 2.215.000 (19.6%), Avanti un Altro 3.373.000 (22.7%). Rai2: Hawaii Five-0 494.000 (3.5%), The Rookie 672.000 (3.9%). Italia1: Studio Aperto Mag 300.000 (2.3%), C.S.I. da 572.000 (3.4%). Rai3: Tg Regione 2.147.000 (13.2%), Blob 887.000 (5%), Generazione Bellezza 920.000 (4.9%). Rete4: Tempesta d’Amore 706.000 (3.9%). La7:, Lingo – La Prima Sfida 111.000 (1%), Lingo – Parole in Gioco 243.000 (1.7%). Tv8: Celebrity Chef 269.000 (1.6%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 398.000 (2.5%).

Seconda Serata

maurizio crozza imita giorgia meloni 1

Rai1: Tv7 502.000 (8.3%). Canale5: Station 19 726.000 (9.8%). Rai2: ATuttoCalcio 419.000 (3.7%). Italia1: Special Forces – Libera l’ostaggio 322.000 (4.5%). Rai3: CinAmerica 319.000 (2.3%). Rete4: All Rise 198.000 (5.2%). La7: TgLa7 Notte 182.000 (4.9%). Tv8: 4 Hotel 215.000 (3.6%). Nove: Accordi & Disaccordi 509.000 (3.6%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnomattina – RassegnaStampa 223.000 (8.9%), Tg1 Ore 7.00 405.000 (9.9%), TgUnomattina 694.000 (13.6%), Tg1 Ore 8.00 1.015.000 (19.5%), Unomattina 844.000 (18.3%), Storie Italiane (prima parte) 775.000 (17.2%).

amadeus i soliti ignoti

Canale5: Prima Pagina Tg5 521.000 (16.4%), Tg5 Mattina 1.225.000 (23.5%), Mattino Cinque News 1.030.000 (21.6%) nella prima parte, 1.009.000 (22.6%) nella seconda, I Saluti 1.057.000 (22.9%).

Rai2: Viva Rai2 783.000 (15.9%), …E Viva il Videobox 254.000 (4.9%), Tg2 Ore 8.30 268.000 (5.2%), Radio2 Social Club 268.000 (5.7%), Tg2 Italia 237.000 (5.2%), Tg2 Flash 322.000 (6.6%). Italia1: Chicago Fire 137.000 (2.9%) nel primo episodio, 136.000 (3%) nel secondo, Chicago P.D. 187.000 (3.8%) nel primo episodio.

Rai3: Buongiorno Italia 501.000 (12.5%), TgR Buongiorno Regione 567.000 (11.1%), Agorà 313.000 (6.4%), presentazione 332.000 (6.4%), Extra 240.000 (5.4%).

Rete4: Miami Vice 94.000 (2%), Detective in Corsia 108.000 (2.4%). La7: Omnibus 185.000 (3.8%), Coffee Break 184.000 (4.1%).

Mezzogiorno

propaganda live

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 867.000 (16%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.758.000 (17.4%).

Canale5: Forum 1.738.000 (23.3%).

Rai2: Tg Sport 324.000 (6.6%), I Fatti Vostri 555.000 (9%) nella prima parte, 957.000 (9.8%) nella seconda. Italia1: Chicago P.D. 317.000 (4.6%), Sport Mediaset 774.000 (6%).

Rai3: Elisir (presentazione) 160.000 (3.4%), Elisir 276.000 (5%), Tg3 Ore 12.00 818.000 (10%), Quante Storie 691.000 (5.9%), Passato e Presente 522.000 (4.1%). Rete4: Hazzard 156.000 (2.9%, Il Segreto 223.000 (2.2%), La Signora in Giallo 668.000 (5.3%).

La7: L’Aria che Tira 249.000 (4.4%), L'Aria che tira (Oggi) 370.000 (3.6%.

nuzzi quarto grado

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.328.000 (18.1%), Oggi è un Altro Giorno 1.657.000 (15.4%), presentazione 1.702.000 (13.2%), Il Paradiso delle Signore 1.809.000 (20.5%), Tg1 1.439.000 (17.5%), La Vita in Diretta 2.167.000 (22.5%), presentazione 1.684.000 (19.8%).

Canale5: Beautiful 2.562.000 (20%), Terra Amara 2.752.000 (21.5%), Uomini e Donne 2.866.000 (26.9%, Finale 2.337.000 (25.7%), Amici 1.963.000 (22.2%), Un Altro Domani 1.477.000 (17.5%), Pomeriggio Cinque 1.438.000 (16.5%) nella presentazione, 1.718.000 (17.7%), 1.720.000 (16.1%) ne I Saluti.

VALERIO STAFFELLI CONSEGNA IL TAPIRO D'ORO A MASSIMO GILETTI

Rai2: Ore 14 749.000 (6.3%), BellaMa’ 567.000 (6.3%), Candice Renoir 274.000 (3.1%). Italia1: I Simpson 483.000 (3.7%) nel primo episodio, 627.000 (4.9%) nel secondo, 580.000 (4.9%) nel terzo, I Griffin 344.000 (3.3%), N.C.I.S. New Orleans 295.000 (3.2%) nel primo episodio, 280.000 (3.3%) nel secondo, Person of Interest 261.000 (2.8%).

Rai3: Tg Regione 2.147.000 (16.6%), Aspettando… Geo 596.000 (6.9%), Geo 1.075.000 (11%). Rete4: Lo Sportello di Forum 754.000 (6.3%), Tg4 – Diario del Giorno 340.000 (3.7%), Il pistolero 342.000 (3.6%).

La7: Tagadà presentazione 314.000 (2.5%), Tagadà 310.000 (3.1%), Tagadà #Focus 274.000 (3.2%), C’era una volta il Novecento 133.000 (1.6%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.123.000 (24.3%)

20.00 - 4.543.000 (25%)

TG2

13.00 - 1.650.000 (13.4%)

20.30 - 1.105.000 (5.7%)

TG3

14.25 - 1.438.000 (11.4%)

19.00 - 1.816.000 (13.1%)

TG4

11.55 - 251.000 (3.2%)

18.55 - 538.000 (3.8%)

TG5

13.00 - 3.053.000 (24.5%)

20.00 - 4.088.000 (22.2%)

STUDIO APERTO

12.25 - 1.147.000 (11.3%)

18.30 - 412.000 (3.8%)

TGLA7

13.30 - 535.000 (4.2%)

20.00 - 1.047.000 (5.7%)