PIPPITEL – “REAZIONE A CATENA” CON MARCO LIORNI SFIORA IL 26%: IL QUIZ È STATO VISTO DA 3.649.000 SPETTATORI E DOPPIA “THE WALL” SU CANALE 5 – IO E TE (9,7%) – IN PRIME TIME SU RAI 1 TUTTI IN PIEDI (14,5%) BATTE ROSAMUNDE PILCHER (9,5%) – TECHETECHETÈ (18,6%) – UNOMATTINA ESTATE (15,7%) – CONVERTINI E FALCHI (12,8%)

TUTTI IN PIEDI

Nella serata di ieri, venerdì 28 agosto 2020, su Rai1 Tutti in piedi ha conquistato 2.372.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale5 Rosamunde Pilcher – Incontro con il passato ha raccolto davanti al video 1.638.000 spettatori con uno share del 9.5%.

Su Rai2 Mai fidarsi del mio vicino ha interessato 968.000 spettatori (5.6%). Su Italia1 Io sono leggenda ha intrattenuto 1.101.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Miami Beach ha incollato 976.000 spettatori con il 5.6%. Su Rete4 Il collezionista totalizza un a.m. di 823.000 spettatori (5.3%).

Rosamunde Pilcher – Incontro con il passato

Su La7 Mystery in Paris ha registrato 291.000 spettatori con il 2.4%. Su Tv8 X Factor – Il Sogno segna 467.000 spettatori (2.8%). Sul Nove Fratelli di Crozza Classic è seguito da 291.000 spettatori con l’1.7%. Su Rai4 Largo Winch conquista 408.000 spettatori (2.4%). Su RaiMovie Gangs of New York arriva a 307.000 spettatori (2%). Su Iris L’ultima missione piace a 249.000 spettatori pari all’1.5%.

Access Prime Time

TECHETECHETÈ

Su Rai1 Techetechetè conquista 3.511.000 spettatori (18.6%). Su Canale5 Paperissima Sprint registra una media di 2.608.000 spettatori con uno share del 13.8%. Su Rai2 Tg2 Post ha convinto 713.000 spettatori (3.8%).

Su Italia1 C.S.I. 10 ha registrato 954.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3 Un Posto al Sole interessa 1.277.000 spettatori (6.7%). Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 1.152.000 individui all’ascolto (6.3%) nella prima parte e 1.275.000 spettatori (6.7%) nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.076.000 spettatori (5.7%). Su Tv8 la replica di 4 Ristoranti è vista da 465.000 spettatori pari al 2.5%. Sul Nove Little Big Italy in replica ha raccolto 222.000 spettatori con l’1.2%.

Preserale

marco liorni reazione a catena 2

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.258.000 spettatori pari al 20.2%, mentre Reazione a Catena è visto da 3.649.000 spettatori con il 25.9%.

Su Canale5, in replica, The Wall – I Protagonisti ha intrattenuto 1.217.000 spettatori (11.4%), mentre The Wall ha convinto 1.763.000 spettatori con il 13.1%. Su Rai2 Blue Bloods 9 ha conquistato 656.000 spettatori (5.2%), mentre Castle ha raccolto 711.000 spettatori (4.4%). Su Italia1 Dr House – Medical Division 6 è visto da 479.000 spettatori (3.6%) nel primo episodio e 608.000 spettatori (3.6%) nel secondo episodio.

marco liorni reazione a catena

Su Rai3 Tg Regione alle 19.35 informa 2.155.000 spettatori pari al 14.6%, mentre Blob segna 753.000 spettatori con il 4.5% e Voxpopuli 839.000 con il 4.6%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 672.000 spettatori (4.2%). Su La7 Little Murders ha appassionato 155.000 spettatori (1.4%). Su Tv8 la replica di 4 Ristoranti fa compagnia a 289.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Airport Security Europa piace a 150.000 spettatori (1.1%) e 115.000 spettatori (0.7%).

Daytime Mattina

IL PACCO DI MARCELLONE MASI

Su Rai1 Unomattina Estate dà il buongiorno a 706.000 spettatori (15.7%). A seguire – dopo gli appuntamenti con il tg – C’è Tempo Per… piace a 588.000 spettatori (12.8%). Su Canale5 Planet ha intrattenuto 351.000 spettatori pari al 7.6%. Su Rai2 Tg2 Storie è visto da 87.000 spettatori (1.9%).

Su Italia1 Motive 3 ottiene un ascolto di 70.000 spettatori (1.6%) nel primo episodio e 113.000 spettatori (2.3%) nel secondo episodio. Su Rai3 Agorà Estate convince 336.000 spettatori pari al 7.1% (presentazione a 302.000 e il 6%). A seguire Mi Manda Raitre Estate segna 257.000 spettatori con il 5.8%. Su Rete4 I Cesaroni 3 ha raccolto 122.000 spettatori con il 2.6%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 174.000 spettatori (3.8%). A seguire Coffee Break ha informato 160.000 spettatori (3.6%). Su Tv8 Ogni Mattina è seguito da 87.000 spettatori pari all’1.7%.

beppe convertini anna falchi

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la replica di Don Matteo 11 è seguita da 849.000 spettatori con l’11.9% nel primo episodio e 1.466.000 spettatori con il 12.4% nel secondo episodio. Su Canale5 Forum in replica arriva a 1.103.000 spettatori con il 14.2%. Su Rai2 La Nave dei Sogni segna 406.000 spettatori (4.8%). Su Italia 1 il terzo episodio di Motive 3 piace a 227.000 spettatori (3.1%). A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset arriva a 1.082.000 spettatori (7.9%).

beppe convertini anna falchi

Su Rai3 Tutta Salute è seguito da 380.000 spettatori (6.5%); Quante Storie convince 637.000 spettatori (6.4%) nella prima parte e 552.000 spettatori (4.5%) nella seconda parte; Passato e Presente incolla 481.000 spettatori (3.5%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 150.000 spettatori con il 2.4% nella prima parte e 215.000 spettatori con il 2% nella seconda parte in onda dopo il tg. A seguire La Signora in Giallo conquista 360.000 spettatori (2.7%). Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 285.000 spettatori con il 4.9% nella prima parte e 332.000 spettatori con il 3% nella seconda parte denominata Oggi. Su Tv8 Ogni Mattina Dopo il Tg sigla 144.000 spettatori (1.1%).

TUTTI IN PIEDI

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Rai Parlamento – dalle 14:03 alle 14:34 – interessa 885.000 spettatori (6.8%). A seguire Io e Te ha fatto compagnia a 1.147.000 spettatori (9.7%); la replica de Il Paradiso delle Signore ha raccolto 1.074.000 spettatori (10.9%); La Vita in Diretta Estate è seguita da 1.378.000 spettatori con il 15.2% (presentazione a 1.244.000 e il 14.5%).

tutti in piedi

Su Canale5 Beautiful conquista 2.357.000 spettatori (17.1%); Una Vita ha appassionato 2.376.000 spettatori con il 18.6%; Daydreamer – Le Ali del Sogno piace a 2.386.000 spettatori (20.1%); Il Segreto in replica ha convinto 1.432.000 spettatori con il 14.7%. A seguire Marie is on Fire – Tempi burrascosi ha fatto compagnia a 863.000 spettatori pari al 9.6%. Su Rai2 Squadra Omicidi Istanbul ha convinto 658.000 spettatori (5.4%), mentre la 13° stagione di Squadra Speciale Cobra 11 ha intrattenuto 633.000 spettatori (6.4%).

Su Italia1 I Simpson ha raccolto 885.000 spettatori (6.4%) nel primo episodio e 848.000 spettatori (6.6%) nel secondo episodio; I Griffin sigla 708.000 spettatori (5.7%). A seguire Big Bang Theory 8 segna 555.000 spettatori (4.7%) e Modern Family 5 463.000 spettatori (4.7%).

Su Rai3 Tg Regione alle 14.00 informa 2.524.000 spettatori (18.8%); Geo Magazine è seguito da 699.000 spettatori con il 7.5%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica ha convinto 716.000 spettatori con il 5.7%. Su La7 Il grande freddo è visto da 140.000 spettatori (1.2%). Su Tv8 La collezione di Mandy arriva a 267.000 spettatori (2.9%). A seguire Vite da Copertina ha intrattenuto 171.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Attrazione fatale piace a 193.000 spettatori con l’1.5%.

marcello masi andrea delogu

Seconda Serata

Su Rai1 Passaggio a Nord Ovest è stato seguito da 632.000 spettatori con uno share del 7.3%. Su Canale5 Liberi Sognatori ha totalizzato una media di 623.000 spettatori pari al 7.3%. Su Rai2 La Notte della Taranta segna 412.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 The Darkness è visto da 435.000 spettatori pari al 6.7%.

Su Rai3 Tg3 Linea Notte interessa 483.000 spettatori con il 3.8%. Su Rete4 Gambit è stato scelto da 133.000 spettatori (2.2%). Su La7 TgLa7 Notte informa 51.000 spettatori (1.2%). Su Tv8 Scream 3 arriva a 135.000 spettatori (1.8%). Sul Nove #Hashtag raccoglie 216.000 spettatori (1.7%) e 125.000 spettatori (1.4%).

marco liorni reazione a catena 1

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 2.911.000 (21%)

Ore 20.00 4.158.000 (24.6%)

TG2

Ore 13.00 1.950.000 (14.8%)

Ore 20.30 1.326.000 (7.2%)

TG3

Ore 14.25 1.647.000 (13.1%)

Ore 19.00 1.555.000 (12.2%)

TG5

Ore 13.00 2.623.000 (19.7%)

Ore 20.00 3.153.000 (18.4%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.665.000 (15.4%)

Ore 18.30 672.000 (6.7%)

IL PACCO DI MARCELLONE MASI

TG4

Ore 12.00 382.000 (4.5%)

Ore 18.55 433.000 (3.4%)

TGLA7

Ore 13.30 452.000 (3.3%)

Ore 20.00 812.000 (4.7%)

TG8

Ore 12.00 132.000 (1.5%)

Ascolti TV per fasce auditel (share %)

RAI 1 14.57 17.75 13.19 12.3 12.6 22 16.58 10.44

RAI 2 5.13 3.59 2.67 7.53 5.31 4.61 5.49 4.36

RAI 3 6.34 6.83 6.54 8.47 4.9 9.17 5.6 3.64

RAI SPEC 8.03 9.37 10.44 6.62 9.26 6.54 7.29 8.65

RAI 34.07 37.54 32.84 34.92 32.06 42.33 34.96 27.09

CANALE 5 12.68 15.91 9.68 17.54 14.05 13.48 11.45 7.78

ITALIA 1 5.24 1.46 2.08 8.03 4.54 4.07 5.53 6.81

RETE 4 3.79 1.01 2.32 3.64 3.58 3.48 5.5 4.48

MED SPEC 9.28 6.77 10.51 6.82 9.59 7.63 9.49 12.36

MEDIASET 30.99 25.15 24.6 36.03 31.76 28.66 31.97 31.43

LA7+LA7D 3.23 4.21 4.38 2.72 1.92 2.53 4.45 3.76

SATELLITE 17.2 16.81 21.01 13.74 19.5 15.09 14.94 20.97

TERRESTRI 14.51 16.29 17.17 12.59 14.75 11.39 13.69 16.75

ALTRE RETI 31.71 33.1 38.18 26.33 34.25 26.48 28.63 37.72