È "RISORTO"! IL FILM PASQUALE DI RAIUNO (15,5%) VINCE FACILMENTE LA SERATA CONTRO "ZOO - UN AMICO DA SALVARE" (7%) – "I SOLITI IGNOTI" (20,2%) VS "PAPERISSIMA SPRINT" (14,5-14,7%) – SU SKY PIÙ DI 600MILA SPETTATORI PER L'ESORDIO DI "GENITORI VS INFLUENCER" CON FABIO VOLO E GIULIA DE LELLIS - LA BENEDIZIONE URBI ET ORBI DEL PAPA (28,5% SU RAI1 – 6,1% SU CANALE 5)

(ANSA) - ROMA, 05 APR - Ottimo esordio per Genitori vs Influencer. Il nuovo film Sky Original ha totalizzato su Sky 604mila spettatori medi (Sky Cinema Uno + Primissime) e quasi 1 milione di contatti. La commedia diretta da Michela Andreozzi, con Fabio Volo, Ginevra Francesconi e Giulia De Lellis, in prima tv assoluta a Pasqua su Sky, è stata la migliore première di Pasqua degli ultimi quattro anni su Sky.

Il film - sempre disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW - mette in scena l'eterno scontro generazionale attraverso la storia di un padre single alle prese con la difficoltà di educare la figlia adolescente affascinata dal mondo dei social network. Paolo (Fabio Volo) è un professore di filosofia vedovo che ha cresciuto da solo la figlia Simone (Ginevra Francesconi), con la quale ha un bellissimo rapporto. Ma quando la ragazza entra nella fase adolescenziale, l'idillio si rompe.

Come ogni teenager che si rispetti, Simone viene catturata dallo smartphone, a tal punto che vorrebbe diventare influencer, categoria che Paolo detesta, come il suo idolo Ele-O-Nora. Nel cast anche Paola Tiziana Cruciani, Nino Frassica, Paola Minaccioni, Massimiliano Vado, Michela Andreozzi e con l'amichevole partecipazione di Massimiliano Bruno. Genitori vs Influencer è un film Sky Original, prodotto da Paco Cinematografica e Vision Distribution con la spagnola Neo Art Producciones. Il film è sempre disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW.

2 – ASCOLTI DOMENICA 4 APRILE 2021

Nella serata di ieri, domenica 4 aprile 2021, su Rai1 Risorto ha conquistato 3.787.000 spettatori pari al 15.5% di share. Su Canale 5 Zoo – Un amico da Salvare ha raccolto davanti al video 1.597.000 spettatori pari al 7% di share.

Su Rai2 9-1-1 ha catturato l’attenzione di 1.346.000 spettatori (5.2%) nel primo episodio e di 1.366.000 spettatori (5.4%), Instinct sigla il 4.3% con 978.000 spettatori. Su Italia 1 Pirati dei Caraibi – Oltre i Confini del Mare ha intrattenuto 1.761.000 spettatori con il 7.6% di share.

Su Rai3 Il Borgo dei Borghi ha raccolto davanti al video 2.090.000 spettatori pari ad uno share dell’8.7%. Su Rete4 Baciato alla Fortuna è stato visto da 1.268.000 spettatori con il 5.2% di share. Su La7 Sette Anni in Tibet ha segnato il 2.1% con 442.000 spettatori. Su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel è la scelta di 506.000 spettatori (2.2%) mentre sul Nove Vizi e Virtù – Conversazione con Francesco segna lo 0.9% con 215.000 spettatori.

benedizione urbi et orbi pasqua 2021

Su Rai4 Left Behind – La Profezia è la scelta di 514.000 spettatori (2.1%) e sul 20 The Foreigner registra 633.000 spettatori (2.6%). Su Real Time/+1 Ti Spedisco in Convento ha convinto 816.000 spettatori (3.2%) nel primo episodio e 939.000 (4.7%) nel secondo.

Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti sigla il 20.2% con 5.127.000 spettatori e su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.628.000 spettatori con uno share del 14.5% nella prima parte e 3.787.000 (14.7%) nella seconda.

Su Italia1 CSI Miami ha totalizzato 1.244.000 spettatori (5%). Su Rai3 Solo Insieme – La Sorpresa di Francesco si porta al 3.4% con 854.000 spettatori. Su Rete 4 Stasera Italia fa compagnia a 1.201.000 spettatori nella prima parte (4.9%) e a 1.436.000 (5.6%) nella seconda. Su La7 La7Doc – Meraviglie senza Tempo sigla il 2.3% con 586.000 spettatori. Su TV8 Paddock Live – L’Ultimo Giro segna l’1.2% con 302.000 spettatori e sul Nove Little Big Italy se convince 305.000 (1.2%).

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei sette ha ottenuto un ascolto medio di 2.672.000 spettatori (15.2%) e L’Eredità 3.820.000 spettatori (18.5%) nella seconda. Su Canale 5 Avanti il Primo! Weekend segna 2.274.000 spettatori con il 13.2% di share e Avanti un Altro! Weekend 3.169.0000 (15.6%).

Su Rai2 Hawaii Five-0 intrattiene 477.000 spettatori (2.4%) nella prima parte e 883.000 spettatori (3.9%) nella seconda. Su Rai3 il TGR segna il 12.6% con 2.685.000 spettatori e Blob sigla il 4.3% con 1.007.000 spettatori. Su Italia 1 CSI Miami ha totalizzato 616.000 spettatori (2.8%). Su Rete4 Tempesta d’Amore convince 753.000 spettatori con il 3.4% di share. Su La7 Lie to Me si porta all’1% con 208.000 spettatori. Su TV8 la gara di MotoGP sigla il 7.7% con 1.526.000 spettatori e Zona Rossa il 2.5% con 583.000 spettatori.

Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha raccolto 256.000 spettatori con il 12.1% di share nella presentazione, 672.000 (16.2%) prima parte e 1.927.000 (23.9%) nella seconda; A Sua Immagine Speciale segna il 21.4% con 1.992.000 spettatori e la Santa Messa di Pasqua è stata seguita da 2.992.000 spettatori (27.2%). Su Canale5 il Tg5 Mattina raccoglie un ascolto di 1.225.000 telespettatori con il 18.8% di share mentre la Santa Messa segna il 7.6% con 825.000 spettatori e Maria Maddalena – I Segreti rivelati si porta al 5.9% con 680000 spettatori.

Su Rai2 Culto Evangelico ha convinto 158.000 spettatori (1.5%) e Tg2 Dossier 203.000 (1.8%) nella seconda. Su Italia1 Legacies totalizza un ascolto di 241.000 spettatori con uno share del 2.4% nel primo episodio e 241.000 spettatori (2.1%) nel secondo.

Su Rai 3 Domenica Geo convince 278.000 spettatori con il 4.5% di share e Angry Birds – Il Film si porta all’1.9% con 198.000 spettatori. Su Rete 4 Casa Vianello ha coinvolto 331.000 spettatori (3.3%) nel primo episodio e 443.000 (4%) nel secondo. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 109.000 spettatori con il 3.3% di share nelle News e Uozzap! 203.000 spettatori (3.1%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la Benedizione Urbi et Orbi è stata seguita da 3.563.000 spettatori (28.5%) e Linea Verde ha intrattenuto 3.253.000 spettatori (23.2%). Su Canale 5 la Benedizione Urbi et Orbi è stata seguita da 760.000 spettatori (6.1%) Le Storie di Melaverde piacciono a 1.349.000 spettatori (10.1%).

Su Rai2 Un Ciclone in Convento conquista 247.000 spettatori con uno share dell’1.9%. Su Italia1 The Legacies sigla il 2.8% con 330.000 spettatori e Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 953.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai3 Radici registra 389.000 spettatori con uno share del 2.6%. Su Rete4 Luoghi di Magnifica Italia ha fatto compagnia a 414.000 spettatori con il 3.1%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto è stato scelto da 88.000 spettatori con lo 0.8% di share.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In è la scelta di 2.797.000 spettatori (19.1%) nella prima parte e di 2.526.000 (17.8%) nella seconda. Da Noi… a Ruota Libera segna il 12.7% con 1.919.000 spettatori.

Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.363.000 spettatori con il 15.2%, Beautiful 1.968.000 (13.1%), Il Segreto 1.574.000 (10.8%). Domenica Live registra il 12.2% con 1.745.000 spettatori nella presentazione (in onda dalle 14.39 alle 15.21), il 13.8% con 1.962.000 nell’Attualità (dalle 15.24 alle 17.00), il 15.4% con 2.229.000 spettatori nella prima parte (in onda dalle 17.03 alle 17.56), il 14.3% con 2.207.000 spettatori nella seconda parte (in onda dalle 17.58 alle 18.36) e l’11.1% con 1.807.000 spettatori nell’Ultima Sorpresa (in onda dalle 18.38 alle 18.44).

Su Rai2 il Giro delle Fiandre ha convinto 820.000 spettatori (5.8%) e Il dolce sonno della morte 414.000 (2.7%). Su Italia1 Lethal Weapon segna il 3.5% con 494.000 spettatori nel primo episodio e il 3.8% con 551.000 spettatori nel secondo. Su Rai3 Joy è stato seguito da 686.000 spettatori (4.8%); Kilimangiaro – Il Grande Viaggio sigla il 4% con 572.000 spettatori mentre Kilimangiaro il 7.7% con 1.168.000 spettatori. Su Rete 4 L’Ultima Caccia ha registrato 520.000 spettatori con il 3.5%. Su La7 Operazione Sottoveste ha appassionato 279.000 spettatori (share del 2%). Su TV8 la gara di Moto3 è stata seguita da 539.000 spettatori (3.8%) e quella di Moto2 da 648.000 spettatori (4.4%).

Seconda Serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 876.000 spettatori pari ad uno share del 6.3%. Su Canale 5 In Corsa per la Vita ha intrattenuto 592.000 spettatori con il 6.4% di share. Su Rai2 Nora Weiss – Non è Finita è stata vista da 675.000 spettatori (5.6%). Su Italia1 Il Re scorpione 4 segna un netto di 629.000 ascoltatori con il 7.3% di share. Su Rai 3 Tg3 Mondo è visto da 1.088.000 spettatori (7.8%). Su Rete 4 L’Amico del Cuore è la scelta di 506.000 spettatori (4.8%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.932.000 (25.5%)

Ore 20.00 5.208.000 (22.3%)

TG2

Ore 13.25 1.432.000 (9.7%)

Ore 20.30 1.944.000 (7.9%)

TG3

Ore 14.15 1.753.000 (12%)

Ore 19.00 2.021.000 (10.4%)

TG5

Ore 13.00 2.768.000 (18.7%)

Ore 20.00 4.302.000 (18.3%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.254.000 (9.4%)

Ore 18.30 888.000 (5.4%)

TG4

Ore 12.00 517.000 (4.1%)

Ore 18.55 623.000 (3.2%)

TGLA7

Ore 13.30 457.000 (3%)

Ore 20.00 992.000 (4.2%)

Ascolti tv per fasce auditel (share %)

RAI 1 17.69 20.24 26.4 22.57 16.46 17.46 17.33 10.23

RAI 2 4.11 1.57 1.65 4.55 4.41 3.1 5.92 4.71

RAI 3 5.93 4.17 2.16 6.03 5.16 8.51 5.32 8.14

RAI SPEC 7.51 9.67 9 9.35 8.76 5.65 6.33 6.09

RAI 35.24 35.66 39.21 42.5 34.79 34.72 34.91 29.16

CANALE 5 11.79 15.29 7.84 12.86 14.11 15.54 12.18 6.34

ITALIA 1 4.78 2.31 2.45 5.49 3.5 3.11 5.92 8.22

RETE 4 3.57 1.12 3.36 2.24 2.93 3.5 5.03 4.95

MED SPEC 8.7 9.36 9.48 6.27 6.9 6.67 9.24 11.83

MEDIASET 28.84 28.09 23.14 26.87 27.43 28.81 32.38 31.34

LA7+LA7D 2.3 3.55 1.69 1.53 2.69 2.29 2.3 2.77

SATELLITE 17.91 19.17 17.87 14.96 18.88 19.92 15.33 19.32

TERRESTRI 15.7 13.53 18.09 14.14 16.21 14.26 15.09 17.41

ALTRE RETI 33.61 32.7 35.96 29.1 35.09 34.18 30.42 36.73