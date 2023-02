PIPPITEL! – “C’È POSTA PER TE” DI MARIA DE FILIPPI SU CANALE 5 CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 29% DI SHARE (QUASI 4,5 MILIONI DI SPETTATORI) BATTENDO CARLO CONTI CON “TALI E QUALI SHOW” CHE REALIZZA IL 22,1%, (CIRCA 3,6 MILIONI DI SPETTATORI) – LA PROSSIMA SETTIMANA, "MARIA LA SANGUINARIA" SI TROVERÀ DI FRONTE LA FINALE DEL FESTIVAL DI SANREMO: QUANTO PUBBLICO RIUSCIRÀ A STRAPPARE ALLA CORAZZATA AMADEUS?

Marco Zonetti per Dagospia

Prima serata televisiva, quella di ieri, sabato 4 febbraio 2023, all'insegna della consueta sfida tra Tali e quali show di Carlo Conti su Rai1, giunto all'ultima puntata di questa edizione, e C'è posta per te condotto da Maria De Filippi su Canale5. E Maria, con ospiti Il volo e Federica Pellegrini affiancata dal marito Matteo Giunta per la prima volta in Tv, ha totalizzato il 29% con 4.472.000 spettatori, distaccando Conti che tuttavia, con i suoi 3.676.000 e il 22.1%, chiude in crescita rispetto alle puntate precedenti.

La prossima settimana, Maria De Filippi si troverà di fronte la finale del Festival di Sanremo, quanto pubblico riuscirà a strappare alla corazzata Amadeus?

Sempre in prime time, bene su Rai3 la replica di Città segrete con Corrado Augias che totalizza 1.076.000 spettatori con il 6.4%, mentre in seconda serata su Rai1 sale Nunzia De Girolamo con Ciao Maschio, conquistando il 12.6% pari a 773.000 spettatori. Merito anche della telefonata di Fiorello e del martellante lancio promozionale del programma che evidentemente dà i suoi frutti.

In access prime time su Rai1 il debutto di Primafestival con Andrea Delogu e Jodi Cecchetto raccoglie 3.813.000 spettatori con il 20.1%, mentre Amadeus con I soliti ignoti è visto da 4.372.000 spettatori con il 22.6%. Ottimo ascolto anche per Striscia la notizia su Canale5 che vola al 20.5% con 3.955.000 spettatori. Su Rai3 boom per Le Parole di Massimo Gramellini, con tanto di anticipazione della possibile ospitata di Madonna a Sanremo 2023 (data in anteprima da Dagospia), che totalizza un ottimo 8.4% di share con 1.619.000 spettatori, doppiando Concita De Gregorio e David Parenzo e il loro In onda su La7, fermo al 4.2% con 817.000 individui all'ascolto, e Controcorrente di Veronica Gentili su Rete4, che ha segnato il 4.2% con 794.000 spettatori nella prima parte e il 4.2% con 817.000 nella seconda. Male Tg2 Post su Rai2, arenato al 2.6% con 510.000 individui all'ascolto.

Ma vediamo di seguito, nel dettaglio, gli ascolti dell'intera giornata.

PRIMA SERATA: Vince De Filippi, Conti chiude in bellezza

Rai1: Tali e Quali 3.676.000 spettatori ( 22.1). Canale5: C’è Posta per Te 4.472.000 spettatori (29%). Rai2: F.B.I. 776.000 spettatori (4%), F.B.I. International 649.000 spettatori (3.6%). Rai3: Città segrete 1.076.000 spettatori ( 6.4%). Italia1: Il ragazzo che diventerà re 932.000 spettatori (5.1%). Rete4: Non c’è due senza quattro 625.000 spettatori (3.5%). La7: Allarme rosso 337.000 spettatori (1.9%). Tv8: 4 Ristoranti 385.000 spettatori (2%). Nove Bombe su Auschwitz 167.000 spettatori (0.9%).

ACCESS PRIME TIME – Parte bene Primafestival, vola Striscia

Rai1: Primafestival 3.813.000 spettatori (20.1%), Soliti Ignoti – Il Ritorno 4.372.000 spettatori (22.6%). Canale5: Striscia la Notizia 3.955.000 spettatori (20.5%). Rai2: Tg2 Post 510.000 spettatori (2.6%). Rai3 Le Parole: 1.619.000 spettatori (8.4%), presentazione 1.186.000 (6.4%). Italia1: N.C.I.S. 1.141.000 spettatori (6%). Rete4: Controcorrente 794.000 spettatori (4.2%) nella prima parte, 785.000 spettatori (4.1%) nella seconda. La7: In Onda 817.000 spettatori (4.2%). Tv8: 4 Ristoranti 426.000 spettatori ( 2.2%). Nove: I Migliori Fratelli di Crozza 257.000 spettatori (1.4%).

SECONDA SERATA: Sale De Girolamo con Ciao Maschio

Rai1: Ciao Maschio 773.000 spettatori (12.6%). Canale5: Tg5 Speciale 1.000.000 spettatori (19.4%). Rai2: Senza rete 201.000 spettatori (1.3%), Tg2 Dossier 251.000 spettatori (2.4%). Italia1: Mee-Shee – Il gigante dell’acqua 321.000 spettatori (3.3%). Rai:3 Tg3 Mondo 422.000 spettatori ( 4.3%). Rete4: Se mi lasci non vale 214.000 spettatori (2.4%). La7: Hannibal 67.000 (0.8%). Tv8: 4 Ristoranti 220.000 spettatori ( 2.3%). Nove: Sindrome K – Il virus che salvò gli ebrei 149.000 spettatori (0.9%).

PRESERALE: Domina Insinna, bene le repliche di Bonolis

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 3.038.000 spettatori (20.6%), L’Eredità 4.246.000 spettatori ( 25.6%). Canale: Avanti il Primo! Story 2.683.000 spettatori (18.4%), Avanti un Altro! Story 3.337.000 spettatori (20.4%). Rai2: S.W.A.T. 410.000 spettatori (2.6%) N.C.I.S. Los Angeles 508.000 spettatori (2.9%). Rai3: Tg Regione 2.357.000 spettatori (13.8%), Blob 1.011.000 spettatori ( 5.6%). Rete4Italia1: C.S.I. 593.000 spettatori (3.4%). Rete4: Tempesta d’Amore 670.000 spettatori (3.7%). La7: Lingo – La Prima Sfida 155.000 spettatori (1.1%), Lingo – Parole in Gioco 198.000 spettatori (1.2%). Tv8: 4 Hotel 328.000 spettatori (2%). Nove: Ex – Amici come prima 182.000 spettatori (1.2%).

DAY TIME

Mattina: Ancora sottotono Agorà weekend

Rai1: Il Caffè 111.000 (6.8%), Tg1 delle 8 856.000 (18.2%), Unomattina in Famiglia 1.300.000 spettatori (24.3%) nella prima parte, 1.197.000 spettatori (24.2%) nella seconda, Buongiorno Benessere 1.072.000 spettatori (21.9%). Canale5: Tg5 Prima Pagina 396.000 spettatori (16.7%), Tg5 Mattina 1.146.000 spettatori ( 22.8%), I viaggi del cuore 495.000 spettatori (9.5%), Viaggiatori – Uno sguardo sul mondo 414.000 spettatori (8.8%). Rai2: Radio2 Social Club 160.000 spettatori (3%),Per Me 164.000 spettatori (3.2%). Italian Green – Viaggio nell’Italia Sostenibile 116.000 spettatori (2.5%). Rai3: Agorà Weekend 277.000 spettatori ( 5.3%). Mi Manda Raitre 219.000 spettatori (4.3%). Italia1: The Goldbergs 106.000 spettatori (2.1%) nel primo episodio, 104.000 spettatori (2.2%) nel secondo, 87.000 spettatori (1.8%) nel terzo. Rete4: Un Ciclone in Famiglia 2 96.000 spettatori ( 2%), I due figli di Ringo 194.000 spettatori ( 3.8%). La7 Omnibus 177.000 spettatori (3.9%), Coffee Break Sabato 196.000 spettatori (4.1%).

Mezzogiorno. Check-Up non decolla

Rai1: Il Provinciale 998.000 spettatori ( 16.8%), Linea Verde Discovery 1.361.000 spettatori (17.2%), Linea Verde Life 2.382.000 spettatori (19.9%). Canale5: Forum 1.262.000 spettatori (16.7%). Rai2: Cook40′ 195.000 spettatori (3.3%), Check Up 290.000 spettatori (3.1%). Rai3: Tg3 delle ore 12 749.000 spettatori (9.7%). Italia1: Young Sheldon 97.000 spettatori (1.8%) nel primo episodio, 119.000 spettatori (2%) nel secondo, 205.000 spettatori (2.7%) nel terzo, Sport Mediaset 771.000 spettatori (5.5%). Rete4: Il Segreto 137.000 spettatori (1.3%), La Signora in Giallo 507.000 spettatori (3.7%). La7: L’Aria che Tira – Il Diario 154.000 spettatori (2.1%), Like – Tutto ciò che Piace 160.000 spettatori (1.2%).

Pomeriggio. Bene Ossini, Toffanin supera Liorni

Rai1: Linea Bianca 2.005.000 spettatori ( 15.1%), A Sua Immagine (prima parte) 1.173.000 spettatori (9.8%), 941.000 spettatori ( 9.3%) nella seconda; Tg1 – Incontro di Papa Francesco con gli sfollati Interni nella Freedom Hall 838.000 spettatori ( 7.9%). Tg1 987.000 spettatori (9.6%), Italia Sì 1.384.000 spettatori (12.4%) nella prima parte, 1.841.000 spettatori (14%) nella seconda. Canale5: Beautiful 2.708.000 spettatori (19.6%), Terra Amara 2.626.000 spettatori (23.4%), Verissimo 2.299.000 spettatori (22.2%) nella prima parte, Verissimo- Giri di valzer 2.348.000 spettatori (18.6%). Rai2: Io&Te – Insieme a Tutti i Costi 428.000 spettatori ( 3.2%), Top – Tutto Quanto fa Tendenza 415.000 spettatori (3.5%), Ti Sembra Normale? 343.000 spettatori (3.3%), Omicidi nell’Alta Società 355.000 spettatori ( 3.2%). Italia1: Freedom – Oltre il confine 419.000 spettatori (3.4%), Forever 341.000 spettatori (3.2%) nel primo episodio, 396.000 spettatori (3.9%) nel secondo, 337.000 spettatori (2.9%) nel terzo. Rai3: Tg Regione 2.502.000 spettatori (18%); Tv Talk 940.000 spettatori (8.7%) (presentazione 961.000 - 8.1%, Extra 764.000 - 7.5%). Frontiere 581.000 spettatori ( 5.6%). Rete4 Lo Sportello di Forum in replica 793.000 spettatori ( 6.2%), Tg4 – Diario del Giorno 445.000 spettatori ( 4.2%), Planet Earth II – Le meraviglie della natura 351.000 spettatori (3.5%), Colombo 551.000 spettatori ( 4.6%). La7 Juventus-Milan – Serie A Femminile 134.000 spettatori (1.2%, Josephine, Ange Gardien 113.000 spettatori (1%).

I PRINCIPALI NOTIZIARI

TG1

13:30: 3.761.000 (26.4%)

20:00: 4.643.000 (25.6%)

TG2

13:00: 1.477.000 (11.1%)

20:30: 1.030.000 (5.4%)

TG3

14:25: 1.798.000 (13.6%)

19:00: 1.921.000 (12.2%)

TG5

13:00: 2.929.000 (21.6%)

20:00: 3.966.000 (21.7%)

STUDIO APERTO

12:25: 1.097.000 (10.4%)

18:30: 544.000 (3.9%)

TG4

11:55: 310.000 (4.1%)

18:55: 718.000 (4.5%)

TGLA7

13:30: 518.000 (3.6%)

20:00: 793.000 (4.3%)