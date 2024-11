PIPPITEL – “TALE E QUALE SHOW” CON L'ORMAI IMMANCABILE PERFORMANCE DISTRUGGI-TIMPANI DI CARMEN DI PIETRO, VINCE LA SERATA CON IL 22,3% DI SHARE – SU CANALE 5,LA SECONDA STAGIONE DI “STORIA DI UNA FAMIGLIA PERBENE”, SI FERMA AL 13,4% - DE MARTINO AL 27,5%, AMADEUS FERMO AL 2,1% SUL NOVE - “REAZIONE A CATENA” (22,4%) – “LA RUOTA DELLA FORTUNA” (21,1%) – GRUBER (9%) – “QUARTO GRADO” (7,9%) – CROZZA (5,6%) - “FAR WEST” (2,9%)

“Da-da-um-pa, da-da-um-pa Da-da-um-pa, da-da-um-pa” ?‍? Carmen Di Pietro e Alba Parietti interpretano le Gemelle Kessler a #TaleEQualeShow pic.twitter.com/s2F0GEQGNs — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) November 1, 2024

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

CARLO CONTI ALBA PARIETTI CARMEN DI PIETRO - TALE E QUALE SHOW

Nella serata di ieri, venerdì 1 novembre 2024, su Rai1 Tale e Quale Show, in onda dalle 21:39 alle 00:15, ha interessato 3.274.000 spettatori pari al 22.3% di share. Su Canale5 l’ultima puntata di Storia di una famiglia perbene 2, dalle 21:39 alle 23:43, ha conquistato 2.134.000 spettatori con uno share del 13.4%.

Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene 799.000 spettatori pari al 4.2% e N.C.I.S. Hawai’i 668.000 spettatori pari al 4.3%. Su Italia1 Piccoli brividi incolla davanti al video 831.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 FarWest segna 435.000 spettatori e il 2.9% (presentazione a 414.000 e il 2.1%).

storia di una famiglia perbene 2 4

Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.072.000 spettatori (7.9%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 811.000 spettatori e il 6.3%. Su Tv8 Pechino Express – La Rotta del Dragone ottiene 378.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove Fratelli di Crozza raduna 967.000 spettatori (5.6%). Sul 20 The Doorman fa sintonizzare 408.000 spettatori (2.3%). Su Rai4 Resident Evil – Welcome to Raccoon City è scelto da 125.000 spettatori (0.7%). Su Iris Ispettore Callaghan – Il caso Scorpio è tuo! è seguito da 341.000 spettatori pari al 2%. Su RaiMovie Behind Enemy Lines sigla 329.000 spettatori (1.8%). Su RealTime Bake Off – Dolci in Forno arriva a 610.000 spettatori e il 3.6%.

quarto grado

Access Prime Time

Scurati da Damilano al 6%.

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.405.000 spettatori (23.3%), mentre Affari Tuoi raduna 5.340.000 spettatori (27.5%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.587.000 spettatori pari al 13.3%.

Su Rai2 TG2 Post totalizza 492.000 spettatori con il 2.5%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.180.000 spettatori (6.2%) nel primo episodio e 1.400.000 spettatori (7.2%) nel secondo episodio.

marco damilano il cavallo e la torre 7

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.142.000 spettatori (6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.328.000 spettatori (6.8%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.058.000 spettatori e il 5.5% nella prima parte e 926.000 spettatori e il 4.8% nella seconda parte.

Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.739.000 spettatori (9%). Su Tv8 GialappaShow Remix intrattiene 328.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Chissà chi è, dopo la prima parte di 17 minuti (403.000 – 2.1%), raccoglie 515.000 spettatori con il 2.6%. Su RealTime Casa a Prima Vista sigla 819.000 spettatori (4.2%).

pino insegno reazione a catena

Preserale

Il 2.7% per la Formula 1.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.769.000 spettatori pari al 19.2%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.731.000 spettatori pari al 22.4%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.142.000 spettatori (15.5%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.397.000 spettatori (21.1%).

JACK BLACK - PICCOLI BRIVIDI

Su Rai2, dopo TGSport Sera (522.000 – 3.9%), Gormiti – The New Era totalizza 222.000 spettatori con l’1.5% nel primo episodio e 142.000 spettatori con lo 0.9% nel secondo episodio, mentre Medici in Corsia 318.000 spettatori con l’1.8%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 466.000 spettatori (3.2%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 537.000 spettatori (3.2%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.746.000 spettatori (15.8%). A seguire Blob segna 1.112.000 spettatori (6%) e Viaggio in Italia sigla 928000 spettatori (4.9%). Su Rete4 La Promessa interessa 841.000 spettatori (4.6%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 309.000 spettatori pari al 2%.

CAPRARICA DALLA PANICUCCI

Su Tv8, dopo 4 Ristoranti (350.000 – 2.8%), le qualifiche di Formula 1 conquistano 481.000 spettatori (2.7%). Sul Nove, dopo Cash or Trash – Chi Offre di Più? (299.000 – 2.2%), Don’t Forget the Lyrics! Stai sul Pezzo è scelto da 339.000 spettatori con l’1.9%.

Daytime Mattina

Vicini Unomattina e Mattino Cinque News.

Su Rai1 Tg1Mattina dà il buongiorno a 467.000 spettatori con il 13.2% (all’interno il TG1 delle 7 di breve durata a 423.000 e il 14.1%). A seguire, dopo il TG1 delle 8 (1.043.000 – 19.1%), Unomattina intrattiene 1.039.000 spettatori con il 17.9% e Storie Italiane, dalle 9:51 alle 10:29, è seguito da 938.000 spettatori con il 16.8%, mentre A Sua Immagine interessa 1.024.000 spettatori con il 15.6%.

storia di una famiglia perbene 2 5

Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 479.000 spettatori con il 16.4% e TG5 Mattina delle 8 1.266.000 spettatori con il 23%. A seguire Mattino Cinque News raccoglie 1.028.000 spettatori con il 17.6% nella prima parte e 945.000 spettatori con il 16.9% nella seconda parte. Su Rai2 Binario 2 è visto da 121.000 spettatori (2.7%) e VideoBox è seguito da 126.000 spettatori (2.2%).

Dopo TG2 Mattina delle 8:30 (161.000 – 2.8%), Radio2 Social Club raggiunge 218.000 spettatori (3.7%), mentre TG2 Italia Europa è visto da 219.000 spettatori (3.9%) e TG2 Flash 237.000 spettatori (4.1%). Su Italia1, dopo Chips (93.000 – 2.7% e 136.000 – 2.6%) Law & Order – Unità Speciale sigla 166.000 spettatori (2.8%) nel primo episodio e 203.000 spettatori (3.6%) nel secondo episodio.

antonella clerici e sempre mezzogiorno 2

A seguire C.S.I. Miami totalizza 212.000 spettatori (3.8%) nel primo episodio. Su Rai3 Agorà, dopo la presentazione (205.000 – 3.7%), intrattiene 246.000 spettatori (4.1%), mentre ReStart totalizza 260.000 spettatori (4.6%) ed Elisir, dopo la presentazione (183.000 – 3.3%), è scelto da 280.000 spettatori (5%).

Su Rete4 Love is in the Air ha raccolto 124.000 spettatori (4.3%) e Terra Amara 307.000 spettatori (5.7%), mentre Tempesta d’Amore è seguito da 220.000 spettatori (3.9%). Su La7 Omnibus raduna 138.000 spettatori (3.9%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (269.000 – 5.9%), 221.000 spettatori (3.8%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 214.000 spettatori (3.8%).

Daytime Mezzogiorno

Bene Tv8.

storia di una famiglia perbene 2 2

Su Rai1, all’interno di A Sua Immagine, la Santa Messa raccoglie 1.074.000 spettatori (17.8%) e l’Angelus 1.514.000 spettatori (18.4%). A seguire E’ Sempre Mezzogiorno, dalle 12:23 alle 13:24, arriva a 1.824.000 spettatori (15.9%).

Su Canale5 Forum totalizza 1.268.000 spettatori con il 15.9%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (256.000 – 4.5%), I Fatti Vostri raduna 442.000 spettatori (6.5%) nella prima parte e 760.000 spettatori (7.5%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. Miami registra 335.000 spettatori (4.5%).

grande fratello 4

Dopo Studio Aperto, Grande Fratello interessa 652.000 spettatori (5.3%), mentre Sport Mediaset coinvolge 762.000 spettatori (5.8%) e 636.000 spettatori (4.9%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3 MixerStoria – La Storia Siamo Noi sigla 327.000 spettatori (5.1%) e il TG3 delle 12 informa 753.000 spettatori (8.8%).

A seguire Quante Storie conquista 503.000 spettatori (4.1%), mentre Passato e Presente è seguito da 429.000 spettatori (3.3%). Su Rete4 Mattino 4 intrattiene 189.000 spettatori pari al 3.1% e, dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 543.000 spettatori pari al 4.5%.

maurizio crozza imita beppe grillo 2

Su La7 L’Aria che Tira incolla davanti al video 233.000 spettatori con il 3.7% nella prima parte e 404.000 spettatori con il 3.7% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Hotel arriva a 209.000 spettatori (2.6%) e 4 Ristoranti 340.000 spettatori (2.7%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 121.000 spettatori (1.4%) nel primo episodio e 226.000 spettatori (1.7%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

Il Nove al 3% con Only Fun.

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.277.000 – 17.7%), La Volta Buona colleziona 1.255.000 spettatori con il 12.9% nella presentazione chiamata Aspettando La Volta Buona, 1.255.000 spettatori con il 12.9% e 1.142.000 spettatori con il 13.3% nella parte chiamata Special.

antonella clerici e sempre mezzogiorno 3

Dopo una breve edizione del TG1 (1.387.000 – 15.2%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.664.000 spettatori con il 17.4% nella presentazione e 2.377.000 spettatori con il 20.5%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.171.000 spettatori pari al 16.8%, mentre Inga Lindstrom – Coincidenze del destino raduna 1.459.000 spettatori pari al 14.3% e My Home My Destiny segna 1.068.000 spettatori pari al 12.3%.

A seguire Pomeriggio Cinque intrattiene 1.322.000 spettatori pari al 13.8% nella prima parte e 1.396.000 spettatori pari al 12.3% nella seconda parte (I Saluti a 1.442.000 e l’11.1%). Su Rai2 Ore 14 totalizza 822.000 spettatori con il 7.4% e BellaMa’ intrattiene 575.000 spettatori con il 6.5%.

pierluigi diaco umilia la signora raffaella a bellama 3

A seguire La Porta Magica è seguito da 246.000 spettatori con il 2.4%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 746.000 spettatori (5.9%) nel primo episodio, 761.000 spettatori (6.6%) nel secondo episodio e 665.000 spettatori (6.5%) nel terzo episodio. A seguire N.C.I.S. Los Angeles arriva a 395.000 spettatori (4.4%) nel primo episodio e 497.000 spettatori (5.6%) nel secondo episodio, mentre Person of Interest 406.000 spettatori (3.8%).

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.010.000 spettatori (15.9%), mentre Gocce di Petrolio coinvolge 399.000 spettatori (4.5%) e Superare i Confini è seguito da 446.000 spettatori (5.1%). A seguire Geo conquista 1.105.000 spettatori (9.5%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 530.000 spettatori con il 4.7%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 367.000 spettatori con il 4.2%.

PECHINO EXPRESS - IL VIAGGIO DI GIORGIA MELONI E LA FIGLIA GINEVRA IN CINA - MEME BY EDOARDO BARALDI

A seguire Fuga per la vittoria sigla 438.000 spettatori con il 4.1%. Su La7, dopo la presentazione (456.000 – 3.9%), Tagadà è visto da 348.000 spettatori pari al 3.9% e 288.000 spettatori pari al 3.1% nella parte chiamata #Focus, mentre La Torre di Babele Doc arriva a 228.000 spettatori pari al 2%. Su Tv8 Un passato da dimenticare segna 232.000 spettatori (2.1%) e Il più bel regalo di Natale 228.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Comedy Match totalizza 198.000 spettatori (1.9%) e Only Fun – Comico Show interessa 278.000 spettatori (3%).

Seconda Serata

In crescita Tv7.

Su Rai1 Tv7 totalizza 649.000 spettatori con il 12.4%. Su Canale5 TG5 Notte è visto da 574.000 spettatori (6%). Su Rai2 Tango raccoglie 215.000 spettatori pari al 2.3% e 109.000 spettatori pari all’1.8% nella parte chiamata Casquè di pochi minuti. Su Italia1 Piccoli brividi 2 – I fantasmi di Halloween segna 451.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 TG3 Linea Notte totalizza 184.000 spettatori (2.7%).

fabio fazio

Su Rete4 Caccia alla Spia – The Enemy Within è la scelta di 295.000 spettatori (7.5%). Su La7 TGLa7 Notte è visto da 169.000 spettatori (4.5%). Su Tv8 Pechino Express – La Rotta del Dragone arriva a 109.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Che Tempo Che Fa raggiunge 209.000 spettatori e il 2%. Su RealTime Il Castello delle Cerimonie totalizza 217.000 spettatori (1.9%).

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 3.032.000 (22.9%) – h.13:30 4.260.000 (22.9%) – h.20

TG2 1.537.000 (12.1%) – h.13 804.000 (4.2%) – h.20:30

TG3 1.288.000 (11%) – h.14:25 2.347.000 (15%) – h.19

TG5 2.797.000 (21.9%) – h.13 3.688.000 (19.7%) – h.20

STUDIO APERTO 1.291.000 (12.2%) – h.12:25 571.000 (4.2%) – h.18:30

TG4 366.000 (4.4%) – h.11:55 751.000 (4.8%) – h.19

TGLA7 705.000 (5.4%) – h.13:30 1.286.000 (6.9%) – h.20

Ascolti TV 1 Novembre 2024 per fasce auditel (share %)

Fasce Orarie 24 ore 07:00 09:00 09:00 12:00 12:00 15:00 15:00 18:00 18:00 20:30 20:30 22:30 22:30 02:00

RAI 1 18.87 16.87 16.78 16.2 15.38 21.34 24.09 20.26

RAI 2 4.22 2.62 4.81 7.98 5.37 1.92 3.82 3.24

RAI 3 6.28 5.24 4.74 7.49 5.77 11.47 4.41 2.85

RAI SPEC 5.54 6.16 7.18 4.69 7.3 6.11 4 4.89

RAI 34.91 30.89 33.51 36.36 33.82 40.84 36.33 31.24

CANALE 5 14.9 19.72 16.73 17.02 13.17 17.98 13.18 11.04

ITALIA 1 5.19 2.54 3.76 6.79 4.85 3.7 6.28 5.77

RETE 4 5.27 5.44 3.95 4.44 4.06 4.6 5.9 8.45

MED SPEC 11.8 11.43 12.31 9.21 14.15 9.15 10.22 13.75

MEDIASET 37.16 39.13 36.76 37.47 36.22 35.42 35.57 39.02

LA7+LA7D 5.01 4.8 4.2 4.39 3.79 3.34 7.36 6.8

SATELLITE 16.03 17.1 17.93 15.41 18.98 14.51 13.77 16.36

TERRESTRI 6.89 8.08 7.61 6.37 7.19 5.88 6.97 6.59

ALTRE RETI 22.92 25.18 25.54 21.78 26.18 20.39 20.74 22.95