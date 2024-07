PIPPITEL! – MA QUANTO JE PIACCIONO LE CORNA AGLI ITALIANI: “TEMPTATION ISLAND” SALE RISPETTO ALLA PRIMA PUNTATA E CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 26.8% DI SHARE CON 3.5 MILIONI DI SPETTATORI – SU RAI1 ALBERTO ANGELA NON DIVULGA FORTE E "NOOS" INCHIODA AL 12.2% - SU RETE4 “DRITTO E ROVESCIO” ALL’8.3%, SU LA7 APRILE - TELESE IN PRIMA SERATA AL 4.9% - “TECHETECHETÈ” (16.1%), “PAPERISSIMA SPRINT” (17.6%) BARRA – POLETTI (5.7%) APRILE – TELESE (8%)

Nella serata di ieri, giovedì 4 luglio 2024, su Rai1 Noos – L’Avventura della Conoscenza ha interessato 1.815.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Canale5 Temptation Island ha conquistato 3.547.000 spettatori con uno share del 26.8%. Su Rai2 The North Sea intrattiene 655.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 Brick Mansions ha incollato davanti al video 832.000 spettatori pari al 5.1%. Su Rai3 La ragazza con il braccialetto segna 883.000 spettatori e il 5.3%.

Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.068.000 spettatori (8.3%). Su La7 In Onda – Prima Serata raggiunge 798.000 spettatori e il 4.9%. Su Tv8 Robin Hood principe dei ladri ottiene 496.000 spettatori con il 3.4%. Sul Nove Nove Comedy Club: Scintilla – La bellezza non è tutto raduna 392.000 spettatori (2.4%). Sul 20 L’ultima discesa arriva a 193.000 spettatori (1.2%). Su Rai4 Hawaii Five-0 è scelto da 317.000 spettatori (2%). Su Iris The New World – Il nuovo mondo è seguito da 223.000 spettatori pari all’1.5%. Su RaiPremium Imma Tataranni – Sostituto Procuratore sigla 455.000 spettatori (2.8%).

Access Prime Time

Su Rai1 Techetechetè intrattiene 2.665.000 spettatori (16.1%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.909.000 spettatori pari al 17.6%. Su Rai2 TG2 Post raduna 637.000 spettatori (3.8%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.167.000 spettatori (7.1%). Su Rai3 Viaggio in Italia è visto da 966.000 spettatori (6.2%) e Un Posto al Sole appassiona 1.405.000 spettatori (8.5%).

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 769.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 944.000 spettatori e il 5.7% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.325.000 spettatori (8%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 409.000 spettatori pari al 2.5%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 587.000 spettatori (3.6%). Su RealTime Casa a Prima Vista raccoglie 480.000 spettatori (2.9%).

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.868.000 spettatori pari al 19.3%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.924.000 spettatori pari al 23.6%. Su Canale5, in replica, Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.209.000 spettatori (13.5%), mentre Caduta Libera ha convinto 1.832.000 spettatori (15.7%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (427.000 – 4.9%), N.C.I.S. Los Angeles totalizza 339.000 spettatori con il 3% e S.W.A.T. 422.000 spettatori con il 2.9%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 278.000 spettatori (2.7%) e FBI: Most Wanted raccoglie 454.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.019.000 spettatori (15.3%). A seguire Blob segna 834.000 spettatori (5.6%). Su Rete4 Terra Amara interessa 485.000 spettatori (3.4%). Su La7 il Palio di Siena raduna 330.000 spettatori pari al 3.4% dalle 18:38 alle 18:54, 719.000 spettatori pari al 6.7% con La Corsa dalle 18:55 alle 19:35 e 652.000 spettatori pari al 5.1% con La Festa dalle 19:36 alle 19:50. Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 242.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 430.000 spettatori con il 3.1%. Su RealTime Casa a Prima Vista raccoglie 306.000 spettatori con il 2.3%.

Daytime Mattina

Su Rai1 Tg1Mattina Estate interessa 561.000 spettatori con il 15.3% (all’interno il TG1 delle 7 a 407.000 e il 13.1%) e il TG1 delle 8 è seguito da 971.000 spettatori con il 20.5%. A seguire Unomattina Estate intrattiene 693.000 spettatori con il 18.2%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 630.000 spettatori con il 21.8% e TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 1.114.000 spettatori con il 23.7%. A seguire Morning News raccoglie 742.000 spettatori con il 18.4% nella prima parte e 566.000 spettatori con il 15.7% nella seconda parte. Su Rai2 Crociere di nozze – Liguria dà il buongiorno a 98.000 spettatori (2.4%).

A seguire TG2 Mattina delle 8:30 raggiunge 161.000 spettatori (3.6%) e Radio2 Happy Family è visto da 148.000 spettatori (3.8%), mentre TG2 Storie arriva a 113.000 spettatori (3.2%) e TG2 Flash a 169.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 Station 19 sigla 106.000 spettatori (2.5%) nel primo episodio e 123.000 spettatori (3.4%) nel secondo episodio, mentre C.S.I. New York totalizza 136.000 spettatori (3.6%) nel primo episodio. Su Rai3 Agorà Estate intrattiene 162.000 spettatori (3.7%) e 142.000 spettatori (3.8%) nella parte Extra, mentre il meglio di Elisir totalizza 146.000 spettatori (4%).

Su Rete4 Un Altro Domani ha raccolto 31.000 spettatori (0.7%) e Mr Wrong – Lezioni d’Amore è visto da 58.000 spettatori (1.4%), mentre Tempesta d’Amore è seguito da 183.000 spettatori (5.1%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 165.000 spettatori (4.9%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 a 243.000 spettatori (6%), di 156.000 spettatori (3.6%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 182.000 spettatori (5%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Camper in Viaggio raccoglie 846.000 spettatori (16.7%), mentre Camper arriva a 1.454.000 spettatori (16.2%). Su Canale5 il meglio di Forum totalizza 1.185.000 spettatori con il 18.8%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (190.000 – 4.7%), Crociere di nozze – Toscana raduna 339.000 spettatori (5.1%). Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 201.000 spettatori (3.5%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 787.000 spettatori (6.8%) e 529.000 spettatori (4.6%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3 Il Commissario Rex ottiene 166.000 spettatori (3.6%) e il TG3 delle 12 informa 582.000 spettatori (8.9%).

A seguire Quante Storie conquista 409.000 spettatori (5%) nella prima parte e 423.000 spettatori (4%) nella seconda parte, mentre Passato e Presente è seguito da 410.000 spettatori (3.5%). Su Rete4 Everywhere I Go – Coincidenze d’Amore totalizza 192.000 spettatori pari al 4.4%. Dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 586.000 spettatori pari al 5.6%. Su La7 L’Aria che Tira interessa 277.000 spettatori con il 6% nella prima parte e 449.000 spettatori con il 4.9% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Hotel arriva a 139.000 spettatori (2.6%) e 4 Ristoranti 263.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Alta Infedeltà totalizza 85.000 spettatori (1.9%) nel primo episodio e 81.000 spettatori (1.3%) nel secondo episodio, mentre Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 153.000 spettatori (1.5%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.325.000 – 20.6%), Un Passo dal Cielo ha collezionato 1.180.000 spettatori con il 13.2%. A seguire Estate in Diretta Start registra 951.000 spettatori con il 13.3% e, dopo una breve edizione del TG1 (1.071.000 – 14.5%), Estate in Diretta realizza un ascolto di 1.150.000 spettatori con il 15.8% nella presentazione e 1.404.000 spettatori con il 18.6%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.127.000 spettatori pari al 18.7%, Endless Love incolla davanti al video 2.100.000 spettatori pari al 20.4%, My Home My Destiny raduna 1.700.000 spettatori pari al 19.5% e La Promessa segna 1.473.000 spettatori pari al 19.8%.

A seguire Pomeriggio Cinque News intrattiene 1.151.000 spettatori pari al 15.8% nella prima parte e 1.029.000 spettatori pari al 14% nella seconda parte (I Saluti a 889.000 e il 10.8%). Su Rai2, dopo Dribbling Europei (572.000 – 4.9%), Squadra Speciale Cobra 11 interessa 267.000 spettatori pari al 2.6%. A seguire il Tour de France totalizza 740.000 spettatori pari al 9.1% nel Tour in Diretta e 1.062.000 spettatori pari al 14.7% nel Tour all’Arrivo, mentre Tour Replay arriva a 375.000 spettatori pari al 5.3%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 425.000 spettatori (3.9%) nel primo episodio, 438.000 spettatori (4.4%) nel secondo episodio e 394.000 spettatori (4.4%) nel terzo episodio.

A seguire Lethal Weapon raduna 264.000 spettatori (3.3%) nel primo episodio e 297.000 spettatori (4.1%) nel secondo episodio, mentre The Mentalist arriva a 240.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.009.000 spettatori (18.4%), mentre Question Time coinvolge 389.000 spettatori (4.6%), Di Là dal Fiume e tra gli Alberi sigla 200.000 spettatori (2.8%) e Overland interessa 435.000 spettatori (6%) A seguire Geo Magazine conquista 839.000 spettatori (10.5%). Su Rete4 il meglio di Lo Sportello di Forum ha convinto 676.000 spettatori con il 6.9%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 544.000 spettatori con il 7.1%.

A seguire Dimmi la verità sigla 276.000 spettatori con il 3.7%. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è visto da 195.000 spettatori pari al 2.3% (Missione Pianeta a 127.000 e l’1.7%), mentre L’Ingegneria del Passato arriva a 154.000 spettatori pari al 2.1%. Su Tv8 Un estraneo in casa segna 271.000 spettatori (2.7%), Matrimonio negli Hamptons 228.000 spettatori (3%) e Il look perfetto 160.000 spettatori (2.1%). Sul Nove, dopo Cash or Trash – Chi Offre di Più? (198.000 – 1.8%), Un Delitto senza Corpo – Il Caso Noventa interessa 152.000 spettatori (1.8%). A seguire Little Big Italy raduna 102.000 spettatori (1.4%) e Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo è scelto da 92.000 spettatori (1%).

Seconda Serata

Su Rai1 Noos – Viaggi nella Natura è scelto da 515.000 spettatori con il 7.5%. Su Canale5 Tg5 Notte è visto da 712.000 spettatori (18.1%). A seguire La dea fortunata totalizza .000 spettatori (%) nella parte rilevata fino alle 1:59. Su Rai2 Storie di Donne al Bivio raccoglie 367.000 spettatori pari al 3.8%. Su Italia1 It – Capitolo 2 segna 244.000 spettatori con il 3.5%. Su Rai3 Premio Strega interessa 312.000 spettatori (2.6%), mentre TG3 Linea Notte Estate raduna 249.000 spettatori (3.4%). Su Rete4 La terrazza – I Parte è la scelta di 145.000 spettatori (4.2%). Su La7 la replica del Palio di Siena è vista da 308.000 spettatori (2.6%), 322.000 spettatori (3.3%) con La Corsa e 197.000 spettatori (2.7%) con La Festa. Su Tv8 Trappola in alto mare segna 99.000 spettatori pari al 2.1%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raggiunge 277.000 spettatori e il 2.8%.

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 2.803.000 (24%)

Ore 20:00 3.638.000 (24.6%)

TG2

Ore 13:00 1.241.000 (11.1%)

Ore 20:30 1.068.000 (6.7%)

TG3

Ore 14:25 1.483.000 (14.8%)

Ore 19:00 1.491.000 (13.7%)

TG5

Ore 13:00 2.509.000 (22.3%)

Ore 20:00 2.731.000 (18.3%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 1.152.000 (12.9%)

Ore 18:30 462.000 (5.4%)

TG4

Ore 11:55 273.000 (4.2%)

Ore 18:55 502.000 (4.6%)

TGLA7

Ore 13:30 608.000 (5.2%)

Ore 20:00 1.211.000 (8.1%)