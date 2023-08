PIPPITEL! – MA QUANTO PIACE AGLI ITALIANI L’ISOLA DELLE CORNA: “TEMPTATION ISLAND” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 28.1% DI SHARE E 3.5 MILIONI DI SPETTATORI – SU RAI1 IL BIS DEL “GIOVANE MONTALBANO” SI FERMA AL 17.4% - L’ENNESIMA REPLICA DI “REPORT” RIESCE COMUNQUE AD ACCIUFFARE IL 5.6% – “PAPERISSIMA SPRINT ESTATE” (17.6%), “TECHETECHETÈ” (17.7%) - APRILE – TELESE (6.6%), GENTILI (5.2%) - VIDEO

Marco Zonetti per Dagospia

temptation island 7

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 31 luglio 2023, in prima serata, vedono il finale di stagione di Temptation Island presentato da Filippo Bisciglia dominare con il 28.1% di share e 3.559.000 spettatori, ennesimo successo della Fascino di Maria De Filippi che riesce ad andare meglio anche della già fortunata edizione precedente. Su Rai1, la replica del Giovane Montalbano se la cava comunque con il 17.4% e 2.712.000 appassionati.

temptation island 6

Un altro miracolo Auditel è però Report. Il programma di Rai3 condotto Sigfrido Ranucci, malgrado querele e putiferi istituzionali, riesce nuovamente a salire sul podio anche alla quarta replica, secondo programma Rai più visto in prima serata, totalizzando una media di 856.000 affezionati con il 5.6% di share. Il che suscita un interrogativo: ora che sarà spostato alla domenica, chi lo sostituirà il lunedì sera riuscirà a garantire alla Rai gli stessi ascolti in prima visione e finanche nelle repliche? L'impresa per la nuova direzione dell'approfondimento sarà alquanto ardua.

Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

Temptation Island (Canale5) - 3.559.000

Il giovane Montalbano (Rai1) - 2.712.000

Report (Rai3) - 856.000

Nico (Rete4) - 662.000

Le Iene presentano: Inside (Italia1) - 607.000

Che Todd ci aiuti (Rai2) - 459.000

Only Fun - Comico Show (Nove) - 452.000

Il giovane Hitler (La7) - 338.000

Gomorra - La serie (Tv8) - 200.000

temptation island 4

In access prime time, Paperissima Sprint Estate su Canale5 totalizza il 17.6% sfiorando Techetechetè su Rai1 e il suo 17.7%. Per l'approfondimento, In Onda Estate con Marianna Aprile e Luca Telese su La7 svetta al 6.6%, mentre Controcorrente su Rete4 totalizza il 4.8% e il 5.2% e Tg2 Post Estate il 4.9%.

Al pomeriggio, volano le soap turche di Canale5, e nel preserale Marco Liorni con Reazione a Catena su Rai1 spopola al 27%. Al mattino, note dolenti per il nuovo corso meloniano di Agorà Estate con Lorenzo Lo Basso che, su Rai3, si arena al 3.8% di share, mentre in seconda serata su Rai1 Barbara Carfagna con Codice - La vita è digitale si ferma al 5.4%. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

il giovane montalbano

Rai1: Il Giovane Montalbano 2.712.000 (17.4%). Canale5: Temptation Island 3.559.000 (28.1%) . Rai2: Che Todd Ci Aiuti 459.000 (3.1%). Italia1: Le Iene Presentano: Inside 607.000 (4.7%), anteprima 611.000 (3.7%). Rai3: Report 856.000 (5.3%), presentazione 758.000 (4.6%), Report Plus 634.000 (4.5%). Rete4: Nico 662.000 (4.4%). La7: Il Giovane Hitler 338.000 (2.7%). Tv8: Gomorra 200.000 (1.3%). Nove: Only Fun – Comico Show 452.000 (2.9%).

Access Prime Time

Rai1: Techetechetè 2.892.000 (17.7%). Canale5: Paperissima Sprint 2.876.000 (17.6%). Rai2: Tg2 Post Estate 819.000 (4.9%). Italia1: CSI Miami 947.000 (6%). Rai3: Un Posto al Sole 1.522.000 (9.2%). Rete4: Controcorrente 747.000 (4.8%) nella prima parte, 864.000 (5.2%) nella seconda. La7: In Onda 1.080.000 (6.6%). Tv8: 4 Hotel 418.000 (2.6%). Nove: Cash or Trash 428.000 (2.6%).

Preserale

temptation island 3

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.075.000 (22.7%), Reazione a Catena 3.200.000 (27.3%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.158.000 (13.2%), Caduta Libera 1.633.000 (14.3%). Rai2: Hawaii Five O 413.000 (3.8%), NCIS 628.000 (4.6%). Italia1: Studio Aperto Mag 366.000 (3.7%), CSI Miami 481.000 (3.7%). Rai3: Tgr 1.734.000 (13.9%), Blob 687.000 (4.7%), Via dei Matti N 0 861.000 (5.6%). Rete4: Tempesta d’Amore 547.000 (3.8%). La7: Padre Brown 89.000 (1.1%) nel primo episodio, 107.000 (1%) nel secondo. Tv8: 4 Ristoranti 287.000 (2.5%). Nove: Cash or Trash 394.000 (3%).

sigfrido ranucci report 1

Seconda Serata

Rai1: Codice – La Vita è Digitale 500.000 (5.4%). Canale5: Tg5 Notte 736.000 (19.5%). Rai2: Chiamata d’Emergenza 190.000 (2.1%). Rai3: Il Fattore Umano 418.000 (3.9%), Tg3 Linea Notte 309.000 (3.7%). Italia1: Lights Out – Terrore nel Buio 184.000 (5.3%). Rete4: Training Day 123.000 (2%).

DAYTIME

Mattina

temptation island 2

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 270.000 (13.3%), Tg1 ore 7.00 424.000 (15.1%), TgUnoMattina Estate 681.000 (18.2%), Tg1 Ore 8.00 789.000 (20%), Uno Mattina Estate 664.000 (15.3%). Canale5: Prima Pagina Tg5 433.000 (18.3%), Tg5 Mattina 929.000 (23.7%), Morning News 735.000 (19.2%) nella prima parte, 740.000 (18.5%) nella seconda. Rai2: Radio 2 Happy Family 137.000 (3.5%). Italia1: Dr House 88.000 (2.3%), 100.000 (2.5%), CSI: NY 139.000 (3.3%). Rai3: Agorà Estate (presentazione) 149.000 (3.8%), Agorà Estate 147.000 (3.8%), Agorà Extra 139.000 (3.5%). Rai3: Elisir – A Gentile Richiesta 138.000 (3.4%). Rete4: Un Detective in Corsia 102.000 (2.5%). La7: Omnibus (News) 94.000 (3.4%), Omnibus (Dibattito) 168.000 (4.3%) Coffee Break Estate 177.000 (4.4%).

report sigfrido ranucci

Mezzogiorno

Rai1: Camper in Viaggio 1.270.000 (17.5%), Camper 1.668.000 (16.4%). Canale5: Forum 1.172.000 (17.8%). Rai2: La Nave dei Sogni 379.000 (5.4%). Italia1: CSI: NY 185.000 (3.1%), Sport Mediaset 808.000 (6.9%), Sport Mediaset Extra 565.000 (4.9%). Rai3: Doc Martin 234.000 (4.7%), Tg3 Ore 12.00 638.000 (9.3%), Quante Storie 462.000 (5.4%), 367.000 (3.4%), Passato e Presente 416.000 (3.6%). Rete4: Carabinieri 5 148.000 (3.2%), Il Segreto 140.000 (1.5%), La Signora del West 257.000 (2.2%). La7: L’Aria che Tira Estate 238.000 (4.8%), L'Aria che Tira Estate (Oggi) 315.000 (3.3%).

Pomeriggio

temptation island 5

Rai1: Tg1 Economia 2.197.000 (19.2%), Don Matteo 1.112.000 (10.9%) nel primo episodio, 1.029.000 (12.5%) nel secondo, Sei Sorelle 729.000 (10.1%), Tg1 917.000 (13.2%), Estate in Diretta 1.383.000 (18.1%), presentazione 1.138.000 (16.2%). Canale5: Beautiful 2.370.000 (20.7%), Terra Amara 2.618.000 (25%), La Promessa 2.101.000 (24.2%), My Home My Destiny 1.628.000 (21.8%), Un Altro Domani 1.144.000 (15.6%) . Rai2: Pomeriggio Sportivo 383.000 (3.6%), Squadra Speciale Cobra 11 335.000 (3.7%), I Misteri di Martha’s Vineyard 329.000 (4.4%).

il giovane montalbano

Italia1: I Simpson 400.000 (3.6%) nel primo episodio, 400.000 (3.6%) nel secondo, I Griffin 297.000 (3.3%), Magnum PI 266.000 (3.3%) nel primo episodio, 327.000 (4.6%) nel secondo. Rai3: Tgr 2.001.000 (17.9%), Alla Scoperta del Ramo D’Oro 345.000 (4.2%), Geo Magazine 728.000 (9.2%). Rete4: Lo Sportello di Forum 528.000 (5.3%), Tg4 - Diario del Giorno 437.000 (5.7%). La7: Eden – Un Pianeta da Salvare 179.000 (2.1%). Tv8: Le Pagine della Mia Vita 222.000 (3%).

temptation island 1

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.920.000 (25.1%)

20.00 - 3.617.000 (25.2%)

TG2

13.00 - 1.440.000 (12.8%)

20.30 - 1.153.000 (7.4%)

TG3

14.25 - 1.339.000 (13%)

19.00 - 1.269.000 (12.1%)

TG4

11.55 - 280.000 (4.1%)

18.55 - 481.000 (4.4%)

TG5

13.00 - 2.746.000 (24.2%)

20.00 - 2.641.000 (18%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.141.000 (12.4%)

18.30 - 476.000 (5.8%)

TGLA7

13.30 - 563.000 (4.9%)

il giovane montalbano

20.00 - 914.000 (6.3%)