PIPPITEL – MARA VENIER APRE “LA PORTA DEI SOGNI” CON IL 14,4% DI SHARE E BATTE “NATALE DA CHEF” (11,3%) – ITALIA 1 VA SUL SICURO CON L’ENNESIMA REPLICA DI “INDEPENDENCE DAY” (7,4%) CONTRO PETROLIO SU RAI2 (4,7%) – INSINNA (25,8%) BATTE ANCORA GERRY SCOTTI (16,1%) – SOLITI IGNOTI (20,7%) VS STRISCIA LA NOTIZIA (16,4%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, su Rai1 la prima puntata de La Porta dei Sogni ha conquistato 2.781.000 spettatori pari al 14.4% di share. Su Canale5 Natale da chef ha raccolto davanti al video 2.255.000 spettatori con uno share dell’11.3%. Su Rai2 Petrolio ha interessato 808.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 Independence Day ha intrattenuto 1.449.000 spettatori (7.4%). Su Rai3 Gli sdraiati ha raccolto 1.268.000 spettatori con il 5.7%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.444.000 spettatori con l’8.5%. Su La7 Propaganda Live – Best Of ha registrato 506.000 spettatori con uno share del 2.9%. Su Tv8 MasterChef 8 segna 516.000 spettatori (2.7%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza è seguito da 384.000 spettatori con il 2.5%. Su La5 Lo Spirito del Natale arriva a 658.000 spettatori (2.9%). Su RealTime Junior Bake Off 3 è visto da 347.000 spettatori (1.6%).

Access Prime Time

Otto e Mezzo sempre leader su Stasera Italia.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4.843.000 spettatori con il 20.7%. Su Canale5 Striscia la Notizia registra una media di 3.850.000 spettatori con uno share del 16.4%. Su Rai2 Tg2 Post ha convinto 815.000 spettatori (3.5%). Su Italia1 il secondo episodio di CSI Miami 6 ha registrato 1.297.000 spettatori con il 5.7%. Su Rai3 Non ho l’Età interessa 1.136.000 spettatori (5.2%), mentre Un Posto al Sole è seguito da 1.590.000 spettatori (6.9%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.235.000 individui all’ascolto (5.5%) nella prima parte e 1.066.000 spettatori (5%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.406.000 spettatori (6.1%). Su Tv8 Guess My Age è visto da 543.000 spettatori pari al 2.3%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 323.000 spettatori con l’1.4%.

Preserale

Insinna prende il largo su Scotti.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.309.000 spettatori (21.1%), mentre L’Eredità ha raccolto 4.796.000 spettatori (25.8%). Su Canale5 Conto alla Rovescia ha raccolto 2.922.000 spettatori pari al 16.1% (presentazione a 1.954.000 e il 12.9%). Su Rai2 Telethon ha raccolto 321.000 spettatori (1.7%). Su Italia1 Studio Aperto Mag ha informato 666.000 spettatori (4.1%). A seguire il primo episodio di CSI Miami 6 ha totalizzato 757.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 Blob segna 1.073.000 spettatori con il 5.1%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 745.000 individui all’ascolto (4.9%) nella prima parte e 941.000 spettatori (4.6%) nella seconda parte in onda dopo il tg. Su La7 Mr Nat ha appassionato 207.000 spettatori (1.3%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 443.000 spettatori (2.2%).

Daytime Mattina

100 di Questo Giorno all’1.3%.

Su Rai1 Unomattina dà il buongiorno a 880.000 spettatori con uno share del 17.2%; Storie Italiane ha ottenuto 948.000 spettatori (19.2%) nella prima parte. Su Canale5 Emilie Richards ha intrattenuto 527.000 spettatori pari al 10.1%. Su Rai2 Radio2 Social Club ha raccolto 195.000 spettatori con il 3.6%. Su Italia1 E’ quasi magia Johnny è visto da 164.000 spettatori (2.8%), mentre il primo episodio di The Mentalist 3 ottiene un ascolto di 204.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 Agorà convince 507.000 spettatori pari al 9.1% (presentazione a 480.000 e l’8%). A seguire Mi Manda Raitre segna 349.000 spettatori con il 7%. Su Rete4 100 di Questo Giorno ha raccolto 65.000 spettatori con l’1.3%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 291.000 spettatori con il 5.3%. A seguire Coffee Break ha informato 360.000 spettatori pari al 7.2%.

Daytime Mezzogiorno

La Prova del Cuoco al 14.1%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane è seguita da 894.000 spettatori con il 15.1%; La Prova del Cuoco ha raccolto 1.586.000 spettatori (14.1%). Su Canale 5 Forum arriva a 1.241.000 spettatori con il 15.5%. Su Rai2 I Fatti Vostri – in onda in forma ridotta dalle 11.01 alle 11.43 – segna 284.000 spettatori (4.9%). A seguire la Coppa del Mondo di Sci interessa 318.000 spettatori (4.3%); Un Ciclone in Convento 6 arriva a 390.000 spettatori (3.7%). Su Italia 1 il secondo episodio di The Mentalist 3 piace a 261.000 spettatori (4.1%). A seguire Sport Mediaset dopo Studio Aperto ha ottenuto 1.052.000 spettatori con il 7.2%. Su Rai3 Tutta Salute è seguito da 398.000 spettatori (6.5%); Quante Storie convince 772.000 spettatori (6.1%); Passato e Presente incolla 482.000 spettatori (3.2%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 126.000 spettatori con il 2% nella prima parte e 214.000 spettatori (1.9%) nella seconda parte in onda dopo il tg. Su La7 L’Aria che Tira interessa 435.000 spettatori con il 7.2% nella prima parte e 508.000 spettatori con il 4.5% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

La Vita in Diretta non va oltre il 13.8%.

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 1.759.000 spettatori pari al 12.5% della platea; Il Paradiso delle Signore ha raccolto 1.645.000 spettatori (14.1%). A seguire La Vita in Diretta è seguita da 1.764.000 spettatori con il 13.8% (presentazione a 1.261.000 e l’11%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.514.000 spettatori con il 16.5%; Una Vita ha convinto 2.403.000 spettatori con il 16.2%; Uomini e Donne è stato seguito da 2.900.000 di spettatori con il 22.1% (Uomini e Donne – Finale a 2.493.000 e il 21.6%); Il Segreto ha ottenuto 2.217.000 spettatori con il 19.6%. A seguire Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.889.000 spettatori pari al 15.6% nella prima parte, 2.123.000 spettatori pari al 15.9% nella seconda parte e 1.740.000 spettatori pari al 12.1% nella terza parte di breve durata. Su Rai2 Detto Fatto ha raccolto 710.000 spettatori (5.6%), mentre Telethon ha interessato 336.000 spettatori (2.8%). Su Italia1 I Simpson ha raccolto 767.000 spettatori (5%) nel primo episodio, 927.000 spettatori (6.2%) nel secondo episodio e 849.000 spettatori (5.9%) nel terzo episodio; I Griffin segna 539.000 spettatori (4.1%); Matrix Revolution sigla 381.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 Geo è stato seguito da 1.624.000 spettatori con il 12.5% (Aspettando Geo a 813.000 e il 7.2%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 962.000 spettatori con il 6.8%. Su La7 Tagadà ha interessato 493.000 spettatori (3.9%). Su Tv8 Vite da Copertina ha intrattenuto 188.000 spettatori (1.5%).

Seconda Serata

La Confessione riparte dall’1.9% e 1.8%.

Su Rai1 Tv7 è stato seguito da 632.000 spettatori con uno share del 7.9%. Su Canale5 W gli sposi ha totalizzato una media di 752.000 spettatori pari al 9.9%. Su Rai2 Il Cacciatore segna 218.000 spettatori (3.5%) nel primo episodio e 190.000 spettatori (4.5%) nel secondo episodio. Su Italia1 Independence Daysaster – La nuova amicizia è visto da 405.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte interessa 310.000 spettatori con il 3.6%. Su Rete4 Il Commissario Shumann 8 è stato scelto da 326.000 spettatori con il 6.6%. Su Tv8 Spectre ha interessato 161.000 spettatori (2.8%). Sul Nove La Confessione ha intrattenuto 345.000 spettatori (1.9%) nella prima intervista e 250.000 spettatori (1.8%) nella seconda intervista.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.149.000 (20.8%)

Ore 20.00 5.100.000 (24%)

TG2

Ore 13.00 1.800.000 (13%)

Ore 20.30 996.000 (4.4%)

TG3

Ore 14.25 1.582.000 (10.8%)

Ore 19.00 2.117.000 (12.5%)

TG5

Ore 13.00 2.801.000 (20%)

Ore 20.00 3.889.000 (18.2%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.431.000 (12.9%)

Ore 18.30 779.000 (5.4%)

TG4

Ore 12.00 297.000 (3.4%)

Ore 18.55 778.000 (4.6%)

TGLA7

Ore 13.30 636.000 (4.2%)

Ore 20.00 1.188.000 (5.6%)

Ascolti TV per fasce auditel (share %)

RAI 1 15.89 18 17.44 14.73 13.05 21.41 17.92 11.71

RAI 2 4.28 2.83 3.79 6.45 5.25 2.38 3.71 4.78

RAI 3 7.31 11.32 7.55 8.44 7.09 10.75 5.85 3.79

RAI SPEC 6.86 7.63 7.87 6.88 6.86 6.23 6.23 6.82

RAI 34.33 39.78 36.64 36.5 32.25 40.77 33.71 27.1

CANALE 5 15.12 16.41 11.43 17.47 19.92 15.96 14.14 10.7

ITALIA 1 5.34 2.29 4.02 7.09 3.33 4.09 6.01 7.94

RETE 4 5.22 1.17 1.81 4.53 4.7 4.51 5.96 9.17

MED SPEC 8.56 8.9 8.51 6.48 7.54 7.49 9.73 10.66

MEDIASET 34.24 28.76 25.78 35.56 35.5 32.05 35.84 38.47

LA7 4.2 5.36 7.21 4.29 4.01 2.83 4.03 4.24

SATELLITE 16.08 14.06 16.52 13.49 17.09 14.56 16.08 18.76

TERRESTRI 11.15 12.03 13.85 10.16 11.15 9.8 10.33 11.43

ALTRE RETI 27.22 26.1 30.37 23.65 28.24 24.36 26.42 30.2