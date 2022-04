PIPPITEL! – MARIA DE FILIPPI STRAVINCE LA SERATA CONTRO ALBERTO ANGELA: “AMICI” CHIUDE CON IL 25,3% DI SHARE CONTRO IL 16,9% DI “ULISSE – IL PIACERE DELLA SCOPERTA” - “I SOLITI IGNOTI – IL RITORNO” (21,8%), “STRISCIA LA NOTIZIA” (16,3%) – GRAMELLINI (6,1%) – VERONICA GENTILI (4,6-4,5%) – PARENZO E DE GREGORIO (4,2%)

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, sabato 23 aprile 2022, su Rai1 Ulisse – Il Piacere della Scoperta, in onda dalle 21.46 alle 23.56, ha conquistato 3.120.000 spettatori pari al 16.9% di share.

Su Canale 5 Amici, in onda dalle 21.30 alle 24.42, ha raccolto davanti al video 4.233.000 spettatori pari al 25.3% di share (Amici Buonanotte 2.005.000 – 26.7%).

Su Rai2 FBI è stato seguito da 965.000 spettatori (4.5%) e FBI International da 842.000 (4.2%). Su Italia 1 L’Era Glaciale hanno intrattenuto 986.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 Che ci Faccio Qui ha raccolto davanti al video 660.000 spettatori pari ad uno share del 3.4%.

Su Rete4 Pari e Dispari totalizza un a.m. di 861.000 spettatori con il 4.5% di share. Su La7 Yellowstone ha registrato 344.000 spettatori con uno share dell’1.9%.

Su Tv8 L’Immortale ha raccolto 358.000 spettatori con l’1.8%. Su Nove Putin – Scalata al Cremlino ha raccolto 429.000 spettatori e il 2.1% di share. Sul 20 Duro da Uccidere sigla il 2.4% con 494.000 spettatori e su Top Crime Assassinio allo Specchio è la scelta di 277.000 spettatori (1.3%).

Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha siglato il 21.8% con 4.563.000 spettatori. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.396.000 spettatori con uno share del 16.3%. Su Rai 2 Tg2 Post sigla il 4.1% con 868.000 spettatori.

Su Rai3 Le Parole interessa a 1.284.000 spettatori (6.1%). Su Italia 1 NCIS sigla il 6.1% con 1.243.000 spettatori. Su R 4 Controcorrente ha raccolto 927.000 telespettatori con il 4.6% nella prima parte e 946.000 (4.5%) nella seconda. Su La7 In Onda ha interessato 876.000 spettatori (4.2%). Su Tv8 la Moto 3 segna 278.000 spettatori e l’1.4%. Sul Nove Fratelli di Crozza raccoglie 371.000 spettatori e l’1.8%.

Preserale

Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.536.000 spettatori (17.9%) mentre L’Eredità ha giocato con 3.880.000 spettatori (23.4%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.120.000 spettatori con il 15.3% di share e Avanti un Altro! ne segna 2.748.000 con il 16.7% di share.

Su Rai2 Dribbling ha raccolto 253.000 spettatori (1.7%) e NCIS 533.000 (2.9%). Su Italia1 CSI ha totalizzato 586.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 il TG Regione informa 1.918.000 spettatori (11.1%) e Blob segna 796.000 spettatori con il 4.2%.

Su Rete4 Tempesta d’Amore segna il 4.3% con 816.000 spettatori e su La7 il TGLA7 Speciale fa compagnia a 560.000 spettatori (4.1%). Su Tv8 la Moto 2 segna 212.000 spettatori (1.3%) e la MotoGP 311.000 (1.7%). Sul Nove Beverly Hills Cop III arriva a 180.000 spettatori (1.2%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Il Caffè di Raiuno sigla il 9.3% con 184.000 spettatori e il TG1 – Edizione Straordinaria informa 1.238.000 spettatori con 20.7%); Uno Mattina in Famiglia convince 1.295.000 spettatori (21.6%) nella prima parte e 1.070.000 (18.7%) nella seconda, mentre Buongiorno Benessere ha ottenuto 965.000 spettatori con il 16.8% di share e Passaggio a Nord Ovest 876.000 (12.1%).

Su Canale5 il Tg delle 8 ha informato 1.110.000 spettatori (19.7%) e X Style segna il 9.7% con 594.000 spettatori. Su Rai 2 Speciale Tg2 – L’Orrore delle Fosse Comuni ha raccolto 195.000 spettatori con il 3.3%.

Su Italia 1 Una Mamma per Amica ottiene un ascolto di 73.000 spettatori pari all’1.3% di share nel primo episodio e uno di 89.000 (1.5%) nel secondo. Su Rai3 Agorà Weekend totalizza una media di 343.000 spettatori (5.9%) e Mi Manda Raitre una di 286.000 spettatori (4.9%). Su Rete4 Svitati è la scelta di 134.000 spettatori (2.2%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 119.000 spettatori con il 3.5% nelle News e uno di 232.000 spettatori (3.9%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break Sabato ha informato 216.000 spettatori pari al 3.8%.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Link Linea Verde interessa a 1.287.000 spettatori (14%) e Linea Verde Life è stato seguito da 2.465.000 spettatori (18.9%). Su Canale5 Forum arriva a 1.315.000 telespettatori con il 14.8%. Su Rai 2 Cook40 ha raccolto 335.000 spettatori con il 3.2%.

Su Italia 1 Una Mamma per Amica ottiene un ascolto di 188.000 spettatori pari al 2.3% di share mentre Sport Mediaset ha ottenuto 799.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 il TG3 delle 12 totalizza una media di 811.000 spettatori (8.9%). Su Rete4 Il Segreto ha appassionato 145.000 spettatori con l’1.3% di share e Sempre Verde 263.000 (1.7%). Su La7 Like – Tutto ciò che piace realizza un a.m. di 215.000 spettatori con l’1.5%.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Dedicato ha raccolto 1.707.000 spettatori con l’11.6%, Linea Bianca segna il 9.3% con 1.144.000 spettatori, A Sua Immagine segna il 7.4% con 860.000 spettatori nella prima parte e il 7.4% con 867.000 spettatori nella seconda, mentre Italia Sì sigla il 10.5% con 1.251.000 spettatori nella prima parte e il 12.4% con 1.606.000 spettatori nella seconda. Su Canale5 Beautiful appassiona 2.426.000 spettatori (15.5%), Una Vita 2.008.000 (15.7%) mentre Verissimo Sabato convince 1.850.000 spettatori con il 15.7% nella prima parte e 2.009.000 (16%) nella seconda.

Su Rai2 Il Provinciale ha raccolto 516.000 spettatori con il 3.5%, Il Commissario Voss è la scelta di 380.000 spettatori (3%) e Paradise – La Finestra sullo Showbiz di 280.000 (2.4%). Su Italia1 Shanghai Noon – Pallottole Cinesi ha raccolto 598.000 spettatori (4.3%) mentre Junior 402.000 (3.4%).

Su Rai3 il TG Regione ha fatto compagnia a 2.458.000 spettatori (15.7%), Tv Talk a 921.000 spettatori con il 7.5% (presentazione 907.000 – 6.7%, Tv Talk Extra 656.000 – 5.7%), Report a 406.000 (3.4%) e Frontiere Speciale a 544.000 (4.2%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 759.000 spettatori con il 5.3%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 351.000 spettatori con il 2.7% e Tagadoc 309.000 (2.6%). Su TV8 le Prove del Gran Premio di Formula 1 si portano al 10.7% con 1.266.000 spettatori.

Seconda Serata

Su Rai1 Ciao Maschio è stato seguito da 648.000 spettatori con l’8.2% di share. Su Canale 5 il Tg5 Notte ha totalizzato una media di 972.000 spettatori pari ad uno share del 17.6%. Su Rai2 Tg2 Dossier segna 348.000 spettatori con il 2.2%.

Su Rai 3 Tg3 Mondo segna il 3.2% con 413.000 spettatori. Su Italia1 Ozzy Cucciolo Coraggioso viene visto da una media di 571.000 ascoltatori con il 4% di share. Su Rete 4 Confessione Reporter è stato scelto da 255.000 spettatori con il 2.6% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.164.000 (26.4%)

Ore 20.00 4.613.000 (24.4%)

TG2

Ore 13.00 1.665.000 (11.4%)

Ore 20.30 1.144.000 (5.7%)

TG3

Ore 14.25 1.646.000 (11.4%)

Ore 19.00 1.451.000 (9.3%)

TG5

Ore 13.00 3.021.000 (20.5%)

Ore 20.00 3.555.000 (18.5%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.090.000 (9.5%)

Ore 18.30 538.000 (4%)

TG4

Ore 12.00 241.000 (2.7%)

Ore 18.55 576.000 (3.6%)

TGLA7

Ore 13.30 597.000 (3.8%)

Ore 20.00 1.083.000 (5.6%)

