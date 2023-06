PIPPITEL – MASSIMO RANIERI VINCE LA SERATA SENZA CONCORRENZA: SU RAI1, “TUTTI I SOGNI ANCORA IN VOLO” CALA MA CHIUDE CON IL 20,2% E 2,9 MILIONI DI SPETTATORI – IL FILM DI EDOARDO LEO SU CANALE 5 SI FERMA AL 9,6% E “QUARTO GRADO” VOLA SU RETE 4 AL 12,2% CON L’OMICIDIO DI GIULIA TRAMONTANO – ZORO NON VA OLTRE IL 5,3%, NONOSTANTE L’ASSENZA DI MAURIZIO CROZZA – LO SPECIALE DEL TG1 CON GAFFE DI ELISA ANZALDO (“NEL 1946 GLI ITALIANI SCELSERO LA MONARCHIA”) AL 38,3%, MENO DELL’ANNO SCORSO…

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 2 giugno 2023, in prime time, vedono su Rai1 il varietà Tutti i sogni ancora in volo con Massimo Ranieri e Rocío Muñoz Morales chiudere con una media di 2.953.000 spettatori (20.2%), in calo rispetto a sette giorni fa ma vincendo comunque la serata senza concorrenza.

Su Canale5 il film con Raoul Bova, Marco Giallini ed Edoardo Leo Buongiorno papà si è fermato a 1.435.000 spettatori con il 9.6%, battuto da Quarto Grado su Rete4. Sospinto dalla cronaca sull'omicidio di Giulia Tramontano che ha fatto un po' la parte del leone in tutta la giornata televisiva, il programma ha conquistato 1.585.000 spettatori (12.2%), secondo programma più visto in prime time.

Il salottino di Propaganda Live condotto da Zoro su La7 non profitta dell'assenza di Maurizio Crozza e non va oltre il 5.3% con 698.000 spettatori, mentre Il Golden Gala di Atletica Leggera appassiona su Rai3 783.000 individui all'ascolto con il 4.7%. Vediamo, per numero di spettatori, la classifica dei programmi di prima serata:

1 Tutti i sogni ancora in volo (Rai1) - 2.953.000

2 Quarto Grado (Rete4) - 1.585.000

3 Buongiorno papà (Canale5) - 1.435.000

4 The Good Doctor (Rai2) - 982.000

5 Overdrive (Italia1) - 871.000

6 Atletica Leggera, Golden Gala (Rai3) - 783.000

7 Propaganda Live (La7) - 698.000

8 I Migliori Fratelli di Crozza (Nove) - 400.000

9 Celebrity Chef (Tv8) - 356.000

In access prime time, su Rai1 Amadeus con Affari Tuoi segna una media di 4.251.000 spettatori con il 24.8%, mentre su Canale5 Striscia la Notizia diverte 2.736.000 spettatori con il 15.9%. Per l'approfondimento, su La7 Lilli Gruber con Otto e mezzo totalizza il 6.7%, su Rete4 Barbara Palombelli con Stasera Italia il 4.3% e il 51.1%, Tg2 Post il 4.3%.

In fascia mattutina, lo speciale del Tg1 dedicato alla Festa della Repubblica ha conquistato su Rai1 il 38.8% di share con 2.570.000 (in calo rispetto all'anno scorso, che aveva visto sintonizzarsi 2.718.000 spettatori con il 40.3%).

Al pomeriggio su Rai1 Serena Bortone con Oggi è un altro giorno (15.3%) è battuta dal film in replica Ti va di ballare? su Canale5 (16.3%), mentre su Rai2 Ore14 condotto da Milo Infante batte un altro record sfiorando la media del milione di spettatori con il 9.1%, Ma vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri, venerdì 2 giugno 2023:

Prima Serata

Rai1: Tutti i Sogni Ancora in Volo 2.953.000 (20.2%).

Canale5: Buongiorno papà 1.435.000 (9.6%).

Rai2: The Good Doctor 6 982.000 (5.6%).

Italia1: Overdrive 871.000 (5.2%).

Rai3: Atletica Leggera, Golden Gala – 3a Tappa Diamond League 783.000 (4.7%), Le montagne della cultura 201.000 (1.3%).

Rete4: Quarto Grado 1.585.000 (12.2%).

La7: Propaganda Live 698.000 (5.3%).

Tv8: Celebrity Chef356.000 (2.4%).

Nove: I Migliori Fratelli di Crozza 400.000 (2.4%).

Rai4: Il giorno sbagliato 372.000 (2.2%).

Access Prime Time

Rai1: Affari Tuoi 4.251.000 (24.8%).

Canale5: Striscia la Notizia 2.736.000 (15.9%).

Rai2: Tg2 Post 746.000 (4.3%).

Italia1: N.C.I.S. 942.000 (5.6%).

Rete4: Stasera Italia 698.000 (4.3%) nella prima parte, 877.000 (5.1%) nella seconda.

La7: Otto e Mezzo 1.130.000 (6.7%).

Tv8: 4 Hotel 341.000 (2.1%).

Nove: Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo 285.000 (1.7%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.467.000 (22%), L’Eredità 3.375.000 (26.1%).

Canale5: Avanti il Primo! Story 1.660.000 (15.1%), Avanti un Altro! Story 2.346.000 (18.5%).

Rai2: Hawaii Five-0 455.000 (3.7%), N.C.I.S. 566.000 (3.9%).

Italia1: Studio Aperto Mag 405.000 (3.5%), FBI: Most Wanted da 385.000 (2.7%). Rai3: Tg Regione 1.952.000 (14.4%).

Rete4: Tempesta d’Amore 639.000 (4.2%).

La7: Lingo – La Prima Sfida a 196.000 (1.8%), Lingo – Parole in Gioco 231.000 (1.8%). Tv8: 4 Ristoranti 243.000 (1.9%).

Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 426.000 (3%).

Seconda Serata

Rai1: Tv7 519.000 (8.8%).

Canale5: Station 19 415.000 (5.3%).

Rai2: ATuttoCalcio395.000 (3.3%).

Italia1: Autobahn – Fuori controllo 455.000 (4.7%).

Rai3: Ossi di Seppia 177.000 (1.6%).

Rete4: All Rise 346.000 (8.5%).

La7: TgLa7 Notte 170.000 (3.7%).

Tv8: 4 Hotel 239.000 (3.7%).

Nove: La Confessione 228.000 (2%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnomattina – Rassegna Stampa 199.000 (9.4%), Tg1 Ore 7.00 408.000 (12.5%), TgUnomattina 821.000 (17%), Tg1 ore 8.00 920.000 (18.4%), Tg1 – Speciale Festa della Repubblica 2.570.000 (38.8%).

Canale5: Prima Pagina Tg5 365.000 (13.4%), Tg5 Mattina 1.059.000 (20.9%), Mattino Cinque News 954.000 (16.2%), 894.000 (14.4%) nella seconda, Saluti 727.000 (11.5%).

Rai2: Viva Rai2 575.000 (13.8%), Aracataca. Non Voglio Cambiare Pianeta 2 319.000 (6.3%), …E Viva il Videobox 263.000 (4.8%), Tg2 Ore 8.30 316.000 (5.7%), Radio2 Social Club 294.000 (4.9%), Tg2 Italia 193.000 (3.1%), Tg2 Flash 182.000 (2.8%).

Italia1: Chicago Fire 139.000 (2.5%), Chicago P.D. 159.000 (2.6%) nel primo episodio, 180.000 (2.8%) nel secondo.

Rai3: Agorà 303.000 (5.2%), presentazione 255.000 (5%), Extra 178.000 (2.9%).

Rete4: Viva l’Italia 66.000 (1%).

La7: Omnibus 168.000 (3.4%), Coffee Break 122.000 (1.9%).

Mezzogiorno

Rai1: Uno Mattina 2.481.000 (27.9%), E’ Sempre Mezzogiorno 2.032.000 (18.1%). Canale5: Forum (repliche) 1.271.000 (15%).

Rai2 Tg Sport 200.000 (3%), I Fatti Vostri 352.000 (4.7%) nella prima parte, 1.049.000 (10.4%) nella seconda.

Italia1: Chicago P.D. 229.000 (3.1%), Sport Mediaset 665.000 (5.2%).

Rai3: Elisir (presentazione) 122.000 (1.9%), Elisir 218.000 (3.1%), Tg3 Ore 12.00 618.000 (7%), Quante Storie 555.000 (4.7%), Passato e Presente 481.000 (3.7%).

Rete4: Il Segreto 144.000 (1.4%), La Signora in Giallo 564.000 (4.4%).

La7: La donna più bella del mondo 152.000 (1.7%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.488.000 (20.1%), Oggi è un Altro Giorno 1.557.000 (15.3%), presentazione 1.582.000 (13.4%), Sei Sorelle 988.000 (11.5%), Tg1 1.255.000 (14.7%), La Vita in Diretta 2.029.000 (21.4%), presentazione 1.738.000 (20.1%).

Canale5: Beautiful 2.417.000 (18.9%), Ti va di ballare? 1.663.000 (16.3%), L’Isola dei Famosi 1.274.000 (15.3%), Un Altro Domani 1.043.000 (12.2%), Pomeriggio Cinque 1.124.000 (12.5%) nella prima parte, 1.387.000 (14.5%) nella seconda, Saluti 1.350.000 (13.1%).

Rai2: Ore 14 997.000 (9.1%), Squadra Speciale Cobra 11 462.000 (5.1%) nel primo episodio, 461.000 (5.4%) nel secondo, Candice Renoir 334.000 (3.7%).

Italia1: I Simpson 491.000 (3.9%) nel primo episodio, 588.000 (5%) nel secondo, 536.000 (4.9%) nel terzo, I Griffin 343.000 (3.4%), Lethal Weapon 278.000 (3.1%) nel primo episodio, 292.000 (3.4%) nel secondo, Person of Interest 300.000 (3.3%).

Rai3: Tg Regione 2.102.000 (17.2%), Alla scoperta del ramo d’oro 302.000 (3.2%), Rai Parlamento Speciale 238.000 (2.8%), Geo Magazine690.000 (7.2%).

Rete4: Lo Sportello di Forum Estate 619.000 (5.6%), Tg4 – Diario del Giorno 502.000 (5.5%), Il postino 324.000 (3.5%).

La7: Eden – Missione Pianeta 154.000 (1.4%) nella prima parte, 202.000 (2.1%) nella seconda, 235.000 (2.8%) nella terza, C’era una volta il Novecento 147.000 (1.7%).

Principali notiziari della giornata

TG1?13.30 - 3.408.000 (26.6%)?20.00 - 3.912.000 (26%)

TG2?13.00 - 1.962.000 (15.7%)?20.30 - 1.053.000 (6.4%)

TG3?14.25 - 1.434.000 (12.5%)?19.00 - 1.396.000 (11.6%)

TG4?11.55 - 255.000 (2.9%)?18.55 - 490.000 (4%)

TG5?13.00 - 2.966.000 (23.6%)?20.00 - 3.197.000 (21%)

STUDIO APERTO (Italia1)?12.25 - 1.099.000 (10.6%)?18.30 - 468.000 (4.5%)

TGLA7?13.30 - 404.000 (3.2%)?20.00 - 767.000 (5%)

