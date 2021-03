PIPPITEL! – MEGLIO UNA REPLICA CHE BARBARELLA D’URSO: “IL GIUDICE MESCHINO”, GIÀ VISTO SU RAI 1, CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 21.9% - LA D’URSO SU CANALE 5 AL 12.5% - SU LA7 GILETTI TRA ARES GATE E SANTIFICAZIONE DI CORONA (5.5%), SU RAI 3 FAZIO SUPERA I 3 MILIONI DI SPETTATORI E FA L’11.2% – “I SOLITI IGNOTI” SU RAI1 (18.5%), LE PAPERE DI CANALE 5 (12.7%), GENTILI SU RETE 4 (4.3%) – VENIER (18.7%), FIALDINI (13.7%), D’URSO POMERIDIANA (12.7%), “QUELLI CHE” (7%), ANNUNZIATA (7.4%) – “SPECIALE TG1” (6.4%), “DOMENICA SPORTIVA” (6.3%), “PRESSING” (7.4%)

Nella serata di ieri, domenica 21 marzo 2021, su Rai1 la replica de Il Giudice Meschino, in onda dalle 21.32 alle 24.01, ha conquistato 4.982.000 spettatori pari al 21.9% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso, in onda dalle 21.47 alle 25.22, ha raccolto davanti al video 2.124.000 spettatori pari al 12.5% di share (presentazione 2.433.000 – 8.6%). Su Rai2 9-1-1 ha catturato l’attenzione di 1.197.000 spettatori (4.2%) nel primo episodio e di 1.256.000 spettatori (4.8%) nel secondo. Su Italia 1 Pirati dei Caraibi: La Maledizione del Forziere Fantasma ha intrattenuto 1.507.000 spettatori con il 6.5% di share.

Su Rai3 Che Tempo che Fa ha raccolto davanti al video 3.140.000 spettatori pari ad uno share dell’11.2% (presentazione 1.885.000 – 7%) e Che Tempo che Fa – il Tavolo 1.691.000 (7.6%). Su Rete4 Forever Young è stato visto da 557.000 spettatori con il 2.3% di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato il 5% con 1.329.000 spettatori nella prima parte e il 5.5% con 785.000 spettatori nella seconda (presentazione 1.237.000 – 4.4%). Su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel è la scelta di 699.000 spettatori (2.6%) mentre sul Nove Pearl Harbor segna il 2.1% con 419.000 spettatori. Su Rai Premium la replica di Canzone Segreta registra 144.000 spettatori (0.6%).

Sul 20 The Italian Job si porta al 2.3% con 590.000 spettatori e su Iris Scarface sigla il 2% con 409.000 spettatori. Su Sky Sport Serie A il match Roma-Napoli è stato visto da 563.000 spettatori con il 2.1% di share; lo stesso incontro, su Sky Sport Uno, ha registrato l’1.4% con 384.000 spettatori.

Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti sigla il 18.5% con 5.235.000 spettatori e su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.592.000 spettatori con uno share del 12.7%. Su Italia1 CSI Miami ha totalizzato 1.346.000 spettatori (4.8%). Su Rete 4 Stasera Italia fa compagnia a 1.210.000 spettatori nella prima parte (4.3%) e a 1.081.000 (3.8%) nella seconda. Su TV8 4 Ristoranti segna il 2.7% con 744.000 spettatori e sul Nove Little Big Italy se convince 418.000 (1.5%).

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.816.000 spettatori (17.7%) e L’Eredità 5.281.000 spettatori (21.5%) nella seconda. Su Canale 5 Avanti il Primo! Weekend segna 2.697.000 spettatori con il 12.9% di share e Avanti un altro! Weekend 3.956.000 (16.4%). Su Rai2 Novantesimo Minuto informa 900.000 spettatori (4.4%) nella prima parte e 1.072.000 spettatori (4.5%) nella seconda, mentre Hawaii Five – 0 sigla il 3.5% con 915.000 spettatori. Su Rai3 il TGR segna il 13.5% con 3.401.000 spettatori. Su Italia 1 CSI Miami ha totalizzato 780.000 spettatori (3%). Su Rete4 Tempesta d’Amore convince 822.000 spettatori con il 3.2% di share.

Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha raccolto 337.000 spettatori con il 14.8% di share nella presentazione, 759.000 (17.4%) prima parte e 2.005.000 (23.8%) nella seconda; Paesi che Vai segna il 19% con 1.840.000 spettatori. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 2.116.000 spettatori pari ad uno share del 17.7% e la Santa Messa è stata seguita da 2.309.000 spettatori (20.1%). Su Canale5 il Tg5 Mattina raccoglie un ascolto di 1.229.000 telespettatori con il 17.5% di share, lo Speciale Tg5 Nino 100 Anni interessa a 856.000 spettatori (9.5%) mentre la Santa Messa segna il 12.9% con 1.315.000 spettatori.

Su Rai2 O Anche No ha tenuto compagnia a 114.000 spettatori (1.3%). Su Italia1 The Vampire Diaries totalizza un ascolto di 223.000 spettatori con uno share del 2.3% nel primo episodio e 274.000 spettatori (2.5%) nel secondo. Su Rai 3 Domenica Geo convince 569.000 spettatori con il 6.3% di share. Su Rete 4 Casa Vianello ha coinvolto 181.000 spettatori (1.9%) nel primo episodio e 231.000 (2.2%) nel secondo. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 130.000 spettatori con il 3.8% di share nelle News e 267.000 spettatori (3.3%) nel Dibattito.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 l’Angelus è stato seguito da 2.984.000 spettatori (20.7%) e Linea Verde ha intrattenuto 4.198.000 spettatori (22.6%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde piacciono a 1.105.000 spettatori (9.9%) nella prima parte e a 1.506.000 spettatori (12.4%) nella seconda e Melaverde ha interessato 2.543.000 spettatori con il 15.9% di share. Su Rai2 Un Ciclone in Convento conquista 543.000 spettatori con uno share del 3.3%. Su Italia1 The Vampire Daries sigla il 2.3% con 304.000 spettatori e Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 1.155.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3 la replica de Il Posto Giusto registra 368.000 spettatori con uno share dell’1.8%. Su Rete4 Il Ritorno di Colombo ha fatto compagnia a 505.000 spettatori con il 2.5%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto è stato scelto da 169.000 spettatori con l’1.5% di share.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In è la scelta di 3.757.000 spettatori (18.7%) nella prima parte e di 3.170.000 (17.3%) nella seconda. Da Noi… a Ruota Libera segna il 13.7% con 2.595.000 spettatori. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 3.145.000 spettatori con il 14.7%, Beautiful 2.653.000 (12.8%), Il Segreto 2.106.000 (11.2%) e Una Vita 1.959.000 (10.9%). Domenica Live registra il 12.7% con 2.405.000 spettatori (presentazione 2.059.000 – 11.6% e Ultima Sorpresa 2.169.000 – 10.7%). Su Rai2 Quelli che Aspettano ha convinto 1.278.000 spettatori (6.5%) e Quelli che il Calcio 1.277.000 (7%) nella seconda; A Tutta Rete interessa a 1.029.000 spettatori (5.7%).

Su Italia1 Lethal Weapon segna il 3.2% con 579.000 spettatori nel primo episodio e il 3.8% con 668.000 spettatori nel secondo. Su Rai3 Mezz’Ora in più è stato seguito da 1.399.000 spettatori (7.4%) e Mezz’Ora in più – Il Mondo che Verrà da 1.062.000 spettatori (5.9%); Kilimangiaro – Il Grande Viaggio sigla il 5.9% con 1.062.000 spettatori mentre Kilimangiaro il 9% con 1.711.000 spettatori. Su Rete 4 I Signori della Truffa ha registrato 362.000 spettatori con l’1.9%. Su La7 Downton Abbey ha appassionato 193.000 spettatori (share dell’1.1%).

Seconda Serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 590.000 spettatori pari ad uno share del 6.4%. Su Canale 5 il TG5 Notte ha intrattenuto 463.000 spettatori con il 12.8% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva è stata vista da 947.000 spettatori (6.3%) e L’Altra DS da 343.000 spettatori (4.4%). Su Italia1 Pressing Serie A segna un netto di 481.000 ascoltatori con il 7.4% di share. Su Rai 3 Tg3 Mondo è visto da 589.000 spettatori (4.9%). Su Rete 4 Per Grazia Ricevuta è la scelta di 162.000 spettatori (1.9%).

