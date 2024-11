PIPPITEL! – MENO MALE CHE C’È IL TENNIS A RISOLLEVARE LO SHARE DI RAI2 RIDOTTO AL LUMICINO DAI PROGRAMMI FLOP DELLA TELE-MELONI: LA PARTITA DI COPPA DAVIS TRA ITALIA E ARGENTINA FA L’11.8% DI SHARE CON 2.4 MILIONI DI SPETTATORI - SU RAI1 “DON MATTEO 14” AL 20.7%, SU CANALE5 “ENDLESS LOVE” REGGE AL 12.6% - SU ITALIA1 “LE IENE PRESENTANO: INSIDE” AL 7.7% - SU RETE4 DEL DEBBIO (5.9%), FORMIGLI (5.7%) – VESPA (19.2%), AMADEUS (24.1%), “STRISCIA LA NOTIZIA” (13.9%). DAMILANO (5.6%), DEL DEBBIO IN ACCESS (4.7%), GRUBER (8.4%), AMADEUS (2.7%)

Nella serata di ieri, giovedì 21 novembre 2024, su Rai1 Don Matteo 14 ha interessato 3.759.000 spettatori pari al 20.7% di share. Su Canale5 Endless Love ha conquistato 2.350.000 spettatori con uno share del 12.6%. Su Rai2 la Coppa Davis – Italia-Argentina intrattiene 2.424.000 spettatori pari all’11.8%; pre e post gara 1.533.000 spettatori pari all’8.4%. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video 926.000 spettatori con il 7.7% (anteprima a 914.000 e il 4.3%). Su Rai3 Splendida Cornice segna 803.000 spettatori e il 4.7% (presentazione a 797.000 e il 3.7%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 858.000 spettatori (5.9%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 797.000 spettatori e il 5.7%. Su Tv8 2012 ottiene 268.000 spettatori con l’1.7%.

Sul Nove Il Contadino Cerca Moglie raduna 400.000 spettatori (2.1%). Sul 20 Transformers – La vendetta delcaduto fa sintonizzare 288.000 spettatori (1.7%). Su Rai4 Parker è scelto da 395.000 spettatori (2%). Su Iris Arma letale 4 è seguito da 340.000 spettatori pari all’1.8%. Su RaiMove Cena con delitto – Knives Out è visto da 232.000 spettatori (1.2%). Su RaiPremium Ballando con le Stelle arriva a 104.000 spettatori e l’1.4% (Tutti in Pista a 118.000 e lo 0.6%). Su SkyUno il Live Show di X Factor è la scelta di 579.000 spettatori con il 3.4%.

Access Prime Time

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.008.000 spettatori (19.2%), mentre Affari Tuoi raduna 5.223.000 spettatori (24.1%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.014.000 spettatori pari al 13.9%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.073.000 spettatori (5.1%) nel primo episodio e 1.351.000 spettatori (6.3%) nel secondo episodio. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.178.000 spettatori (5.6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.596.000 spettatori (7.4%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 998.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e 944.000 spettatori e il 4.3% nella seconda parte.

Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.800.000 spettatori (8.4%). Su Tv8 100% Italia gioca con 416.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Chissà chi è raccoglie 439.000 spettatori con il 2.1% nella prima parte di 13 minuti e 595.000 spettatori con il 2.7% nella seconda parte. Su La5 Uomini e Donne raggiunge 284.000 spettatori e l’1.3%. Su RealTime Cortesie per gli Ospiti sigla 443.000 spettatori (2.1%).

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 2.844.000 spettatori pari al 19.5%, mentre L’Eredità ha coinvolto 3.887.000 spettatori pari al 22%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.578.000 spettatori (18.4%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.642.000 spettatori (21.5%). Su Rai2 la Coppa Davis – Italia-Argentina, dalle 17:12 alle 20:38, totalizza 1.419.000 spettatori con il 9.4%; pre e post gara 983.000 spettatori con l’8.1%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 325.000 spettatori (2.2%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 436.000 spettatori (2.5%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.480.000 spettatori (13.5%).

A seguire Blob segna 1.103.000 spettatori (5.5%) e Nuovi Eroi sigla 900.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 La Promessa interessa 945.000 spettatori (4.8%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 218.000 spettatori pari all’1.4%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 372.000 spettatori (2.1%). Sul Nove, dopo Cash or Trash – Chi Offre di Più? (238.000 – 1.7%), Don’t Forget the Lyrics! Stai sul Pezzo è scelto da 395.000 spettatori con il 2%. Su RealTime Casa a Prima Vista fa sintonizzare 303.000 spettatori (1.6%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Tg1Mattina dà il buongiorno a 499.000 spettatori con il 13% (all’interno il TG1 delle 7 di breve durata a 400.000 e il 12.3%). A seguire, dopo il TG1 delle 8 (1.038.000 – 20%), Unomattina intrattiene 855.000 spettatori con il 18.1% e Storie Italiane è seguito da 758.000 spettatori con il 17.9% nella prima parte. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 612.000 spettatori con il 19.3% e TG5 Mattina delle 8 1.096.000 spettatori con il 21%. A seguire Mattino Cinque News raccoglie 1.010.000 spettatori con il 21.4% nella prima parte e 865.000 spettatori con il 20.6% nella seconda parte. Su Rai2 Binario 2 interessa 110.000 spettatori (2.3%) e VideoBox è seguito da 114.000 spettatori (2.2%).

Dopo TG2 Mattina delle 8:30 (171.000 – 3.3%), Radio2 Social Club raggiunge 254.000 spettatori (5.5%), mentre TG2 Italia Europa è visto da 224.000 spettatori (5.3%) e TG2 Flash 213.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 Law & Order – Unità Speciale sigla 121.000 spettatori (2.4%) nel primo episodio e 150.000 spettatori (3.5%) nel secondo episodio. A seguire C.S.I. Miami totalizza 189.000 spettatori (4.2%) nel primo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia informa 421.000 spettatori (11.4%) e TGR Buongiorno Regione 633.000 spettatori (12.6%).

A seguire, dopo la presentazione (309.000 – 5.9%), Agorà intrattiene 266.000 spettatori (5.4%), mentre ReStart totalizza 175.000 spettatori (4.1%) ed Elisir, dopo la presentazione (174.000 – 4.2%), è scelto da 217.000 spettatori (4.9%). Su Rete4 Love is in the Air ha raccolto 71.000 spettatori (2.3%) e Terra Amara 318.000 spettatori (6.4%), mentre Tempesta d’Amore è seguito da 217.000 spettatori (5.1%). Su La7 Omnibus raduna 164.000 spettatori (4.2%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (258.000 – 5.1%), 237.000 spettatori (4.8%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 211.000 spettatori (5%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 922.000 spettatori (18.2%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno arriva a 1.642.000 spettatori (16.9%). Su Canale5 Forum totalizza 1.353.000 spettatori con il 19.2%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (195.000 – 4.2%), I Fatti Vostri raduna 442.000 spettatori (7.8%) nella prima parte e 865.000 spettatori (9.3%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. Miami registra 267.000 spettatori (4.3%). Dopo Studio Aperto, Grande Fratello arriva a 447.000 spettatori (3.9%), mentre Sport Mediaset coinvolge 570.000 spettatori (4.6%) e 360.000 spettatori (3%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3 MixerStoria – La Storia Siamo Noi sigla 239.000 spettatori (4.4%) e il TG3 delle 12 informa 731.000 spettatori (9.5%).

A seguire Quante Storie conquista 630.000 spettatori (5.6%), mentre Passato e Presente è seguito da 527.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 Mattino 4 intrattiene 231.000 spettatori pari al 4.6% e, dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 686.000 spettatori pari al 6.1%. Su La7 L’Aria che Tira incolla davanti al video 287.000 spettatori con il 5.5% nella prima parte e 458.000 spettatori con il 4.6% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Hotel arriva a 157.000 spettatori (2.4%) e 4 Ristoranti 251.000 spettatori (2.2%). Sul Nove, dopo Alta Infedeltà (71.000 – 1.5%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 90.000 spettatori (1.2%) nel primo episodio e 191.000 spettatori (1.6%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.354.000 – 19.3%), La Volta Buona colleziona 1.306.000 spettatori con l’11.1% nella presentazione chiamata Aspettando La Volta Buona e 1.345.000 spettatori con il 13.4%, mentre Il Paradiso delle Signore conquista 1.661.000 spettatori con il 18%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.435.000 – 15%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.881.000 spettatori con il 18.7% nella presentazione e 2.179.000 spettatori con il 18.6%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.354.000 spettatori pari al 19.3% e Endless Love sigla 2.344.000 spettatori pari al 20%, mentre Uomini e Donne raduna 2.416.000 spettatori pari al 23.8% (Finale a 1.888.000 e il 20.5%), la striscia di Amici segna 1.664.000 spettatori pari al 18% e quella de La Talpa 1.458.000 spettatori pari al 15.7%.

A seguire, dopo My Home My Destiny (1.461.000 – 15.3%), Pomeriggio Cinque intrattiene 1.394.000 spettatori pari al 13.7% nella prima parte e 1.541.000 spettatori pari al 13.3% nella seconda parte (I Saluti a 1.629.000 e il 12.6%). Su Rai2 Ore 14 totalizza 1.000.000 spettatori con l’8.9% e BellaMa’ intrattiene 660.000 spettatori con il 7.1%. A seguire TG2 Pomeriggio delle 16:30 arriva a 640.000 spettatori con il 7%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 458.000 spettatori (3.8%) nel primo episodio, 515.000 spettatori (4.5%) nel secondo episodio e 417.000 spettatori (3.9%) nel terzo episodio. A seguire N.C.I.S. Los Angeles arriva a 378.000 spettatori (4%) nel primo episodio e 329.000 spettatori (3.5%) nel secondo episodio, mentre Person of Interest 332.000 spettatori (3%).

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.176.000 spettatori (18%), mentre Rai Parlamento – Question Time coinvolge 364.000 spettatori (3.7%). A seguire, dopo Aspettando Geo (732.000 – 7.8%), Geo conquista 1.435.000 spettatori (12%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 712.000 spettatori con il 6.4%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 478.000 spettatori con il 5.2%. A seguire Lo sperone insanguinato sigla 424.000 spettatori con il 3.7%. Su La7, dopo la presentazione (534.000 – 4.6%), Tagadà è visto da 471.000 spettatori pari al 4.9% e 328.000 spettatori pari al 3.4% nella parte chiamata #Focus, mentre La Torre di Babele Doc arriva a 216.000 spettatori pari all’1.9%.

Su Tv8 Segreti mortali segna 283.000 spettatori (2.5%), Un Natale su misura 327.000 spettatori (3.5%) e Innamorarsi a Silver Lake 352.000 spettatori (2.9%). Sul Nove Il Contadino Cerca Moglie totalizza 98.000 spettatori (0.9%), mentre Storie Criminali interessa 109.000 spettatori (1.1%).

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta totalizza 648.000 spettatori con il 9.6%. Su Canale5 Segreti di Famiglia è visto da 1.301.000 spettatori (12.1%). Su Rai2 The Boat raccoglie 337.000 spettatori pari al 3.1%. Su Italia1 Grandi Furti della Storie con Pierce Brosnan segna 211.000 spettatori con il 7.7% nella parte rilevata fino alle 1:59. Su Rai3 TG3 Linea Notte totalizza 253.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 Match Point è la scelta di 156.000 spettatori (4.7%) nella parte rilevata fino alle 1:59. Su La7 TGLa7 Notte è visto da 165.000 spettatori (4.5%). Su Tv8 GialappaShow arriva a 67.000 spettatori (1.6%). Sul Nove Che Tempo Che Fa – Il Tavolo raggiunge 137.000 spettatori e l’1.9%.

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 2.786.000 (22.5%) – h.13:30 3.843.000 (19%) – h.20

TG2 1.543.000 (13%) – h.13 1.729.000 (8%) – h.20:43

TG3 1.379.000 (11.9%) – h.14:25 2.084.000 (12.9%) – h.19

TG5 2.789.000 (23.3%) – h.13 3.760.000 (18.4%) – h.20

STUDIO APERTO 938.000 (9.6%) – h.12:25 519.000 (3.9%) – h.18:30

TG4 370.000 (5%) – h.11:55 663.000 (4.1%) – h.19

TGLA7 709.000 (5.8%) – h.13:30 1.303.000 (6.4%) – h.20

