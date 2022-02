PIPPITEL! – MISSIONE COMPIUTA PER MICHELLE HUNZIKER: LA PRIMA PUNTATA DI “MICHELLE IMPOSSIBLE” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 19.6% DI SHARE E 3.3 MILIONI DI SPETTATORI - SU RAI1 “ERO IN GUERRA E NON LO SAPEVO” NON VA OLTRE IL 10.6% - SU ITALIA 1 “LE IENE” MOSCETTE AL 7.2% - SU RAI3 “CHI L’HA VISTO?” VOLA ALL’11.2% - SU RETE4 “CONTROCORRENTE” RACIMOLA IL 3.4% - AMADEUS (20.9%), “STRISCIA” (15.3%), PALOMBA (4%), GRUBER (6.4%)

Nella serata di ieri, mercoledì 16 febbraio 2022, su Rai1 in prima visione Ero in Guerra e non lo Sapevo ha interessato 2.294.000 spettatori pari al 10.63%. Su Canale 5 – dalle 21.39 alle 0.35 – la prima puntata di Michelle Impossible ha raccolto davanti al video 3.382.000 spettatori pari al 19.65% di share (Highlights: 1.345.000 – 19.55%). Su Rai2 The Good Doctor 5 ha interessato 1.129.000 spettatori pari al 4.71% di share. A seguire The Resident 4 ha ottenuto 971.000 spettatori con il 4.6%.

Su Italia 1 - dalle 21.41 all’1.07 – Le Iene, con Belen Rodriguez e Teo Mammucari, ha intrattenuto 1.120.000 spettatori con il 7.26% (presentazione di 23 minuti: 1.202.000 – 4.98%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.196.000 spettatori pari ad uno share dell’11.22% (presentazione: 1.575.000 – 6.52%). Su Rete4 Controcorrente totalizza un a.m. di 571.000 spettatori con il 3.41% di share.

Su La7 Atlantide ha registrato 736.000 spettatori con uno share del 3.26% e 423.000 spettatori con il 3.75%. Su Tv8 4 Hotel segna 326.000 spettatori con l’1.59%, nel primo episodio, e 289.000 spettatori con l’1.9%, nel secondo episodio. Sul Nove What Women Want ha raccolto 346 .000 spettatori con il %. Su Rai4 Curve – Insidia mortale registra .000 spettatori con il %.

Su Rai Premium L’Amica Geniale – Storia di chi Fugge e di chi Resta ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su Real Time la nuova edizione di Matrimonio a Prima Vista ha ottenuto 515.000 spettatori pari al 2.79% (primo episodio: 457.000 spettatori con l’1.98%, secondo episodio: 592.000 spettatori con il 3.6%). Su Sky Uno Italia’s Got talent ha raccolto .000 spettatori con lo 0.84%.

Ascolti TV Access Prime Time

NCIS sale al 6.4% segnando uno dei migliori risultati da quando è su Italia1.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 5.054.000 spettatori con il 20.9%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.708.000 spettatori con uno share del 15.33%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.542.000 spettatori con il 6.4%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.369.000 spettatori (5.78%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.698.000 spettatori (7.01%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 978.000 individui all’ascolto (4.08%), nella prima parte, e 825.000 spettatori (3.41%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.570.000 spettatori (6.49%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 324.000 spettatori con l’1.3%. Sul Nove Don’t Forget The Lyrics – Stai sul Pezzo ha raccolto 340.000 spettatori con l’1.4%.

Preserale

Ottimi ascolti per Insinna e Bonolis.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.639.000 spettatori (21.45%) mentre L’Eredità ha raccolto 5.008.000 spettatori (24.94%). Su Canale 5 Avanti il Primo segna 2.947.000 spettatori (17.96%) mentre Avanti un Altro ha interessato 4.229.000 spettatori (21.45%). Su Rai2 Cerchi Azzurri ha raccolto 344.000 spettatori (1.84%) mentre 9-1-1 ha raccolto 745.000 spettatori (3.34%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 483.000 spettatori con il 2.69%. CSI Miami ha ottenuto 763.000 spettatori (3.51%).

Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.775.000 spettatori con il 13.2%. Blob segna 1.110.000 spettatori con il 4.89%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 916.000 individui all’ascolto (4.05%). Su La7 Lie To Me ha appassionato 126.000 spettatori (share dello 0.83%), nel primo episodio, e 172.000 spettatori (share dello 0.89%), nel secondo episodio. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 223.000 spettatori con l’1.1%. Sul Nove Little Big Italy registra 227.000 spettatori con l’1.2%.

Daytime Notte/Mattina

Italia1 fa meglio con i cartoni animati che con Chicago Fire.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 588.000 telespettatori con l’11.45%, nella lunga presentazione, e a 992.000 spettatori con il 16.57%. Tra le due parti di Uno Mattina il TG1 delle 8 ha informato 1.210.000 spettatori con il 19.58%. Dopo il breve tg (838.000 – 14.78%), la prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 848.000 spettatori (14.91%). Su Canale5 il TG5 Mattina ha ottenuto 1.169.000 spettatori con il 18.96%. A seguire l’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto 1.025.000 spettatori con il 17.29%, nella prima parte, e 977.000 spettatori con il 17.25% nella seconda parte (I Saluti di 4 minuti: 926.000 – 16.04%).

Su Rai 2 le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 hanno raccolto 144.000 spettatori con il 5.97%, dalle 2.40 alle 8.25, e 556.000 spettatori con il 9.51% dalle 8.43 alle 11.09. Nella notte, e fino alle 7.37, lo Sci ha avuto un netto di 134.000 spettatori con il 6.36%. In mattinata dalle 8.44 alle 11.08, lo Sci Nordico ha avuto un netto di 558.000 spettatori con il 9.53%. Su Italia 1 Lovely Sara segna 177.000 spettatori (2.98%) mentre Anna dai Capelli Rossi ha raccolto 181.000 spettatori (2.94%). Chicago Fire ottiene un ascolto di 147.000 spettatori (2.44%), nel primo episodio, e 158.000 spettatori (2.76%), nel secondo episodio.

Chicago PD ha ottenuto 180.000 spettatori (2.97%). Su Rai3 TGR Buongiorno Regione segna 823.000 spettatori con il 14.18%. Agorà convince 433.000 spettatori pari al 7.19% di share. A seguire Agorà Extra ha raccolto 310.000 spettatori con il 5.46%. Su Rete 4 Hazzard registra una media di 129.000 spettatori (2.26%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 102.000 spettatori con il 2.39%, nelle News, e 181.000 spettatori con il 2.99%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 149.000 spettatori pari al 2.6%. Su Tv8 Vite da Copertina ha raccolto .000 spettatori con il %.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 1.014.000 spettatori con il 14.71%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.878.000 spettatori con il 16.1%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.640.000 telespettatori con il 18.26%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 632.000 spettatori (8.42%), nella prima parte, e 1.024.000 spettatori (9.2%), nella seconda parte. Su Italia 1 Chicago PD ha ottenuto 224.000 spettatori con il 2.68%. Dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha raccolto 556.000 spettatori con il 4.12%. Sport Mediaset ha ottenuto 732.000 spettatori con il 4.95%.

Su Rai3 Elisir segna 334.000 spettatori con il 4.91% (presentazione: 250.000 – 4.36%). Il TG3 delle 12 ha ottenuto 861.000 spettatori (9.01%). Quante Storie ha raccolto 707.000 spettatori (5.29%). Passato e Presente ha interessato 571.000 spettatori con il 3.87%. Su Rete4 Carabinieri ha appassionato 160.000 spettatori con il 2.39%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 146.000 spettatori con l’1.25%. La Signora in Giallo ha ottenuto 628.000 (4.37%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 296.000 spettatori con share del 4.18% nella prima parte, e 420.000 spettatori con il 3.53% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Continua il trend positivo di Pomeriggio Cinque, La Vita in Diretta però non è scalfita.

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 2.119.000 spettatori pari al 16.01% della platea. Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.178.000 spettatori con il 19.45%. Dopo il TG1 Economia (1.760.000 – 16.04%), La Vita in Diretta ha raccolto 2.000.000 spettatori (17.48%), nella presentazione, e 2.441.000 spettatori (18.29%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.683.000 spettatori con il 18.11%. Una Vita ha convinto 2.649.000 spettatori con il 18.54% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 3.168.000 spettatori con il 25.13% (finale: 2.600.000 – 23.04%). Il daytime di Amici ha interessato 2.205.000 spettatori con il 19.78%.

La breve striscia di Grande Fratello Vip ha raccolto 2.033.000 spettatori con il 18.55%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.855.000 spettatori pari al 16.51% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.728.000 spettatori con il 14.55%, nella presentazione in onda dalle 17.24 alle 17.38, e 2.144.000 spettatori con il 16.08% (Saluti: 2.077.000 – 13.7%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 595.000 spettatori con il 4.17%. Dalle 14.57 alle 16.16 Rai Parlamento Question Time ha ottenuto 122.000 spettatori con l’1.01%. Quasi Detto Fatto ha ottenuto 319.000 spettatori con il 2.87%. Castle ha interessato 295.000 spettatori con il 2.42%.

Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 651.000 spettatori (4.47%), nel primo episodio, 689.000 spettatori (4.88%), nel secondo episodio, e 538.000 spettatori (4.02%), nel terzo episodio. Big Bang Theory segna 404.000 spettatori (3.46%). The Goldbergs ha appassionato 291.000 spettatori con il 2.6%. Due Uomini e Mezzo ha interessato 312.000 spettatori con il 2.43%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.372.000 spettatori con il 16.23%. #Maestri ha coinvolto 387.000 spettatori pari al 3.32%. Aspettando Geo… ha raccolto 802.000 spettatori con il 7.23%. Geo ha registrato 1.507.000 spettatori con l’11.13%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 710.000 spettatori con il 5.16%. Su La7 Tagadà interessato 299.000 spettatori con il 2.48% (presentazione: 326.000 – 2.29%). Tagadoc ha raccolto 147.000 spettatori con l’1.25%. Su TV8 il film ha raccolto .000 spettatori con il %.

Seconda Serata

Male Vespa, senza traino e contro alle proposte di prima serata.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 514.000 spettatori con il 5.45% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 735.000 spettatori pari ad uno share del 14.52%. Su Rai2 Restart segna 252.000 spettatori con l’1.99%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 615.000 spettatori con il 7.71%. Su Italia1 Buoni o Cattivi è visto da 252.000 spettatori (7.07%). Su Rete 4 Al Cuore si Comanda è stato scelto da 110.000 spettatori con il 2.71% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.482.000 (23.45%)

Ore 20.00 5.351.000 (23.44%)

TG2

Ore 13.00 1.972.000 (14.17%)

Ore 20.30 1.256.000 (5.23%)

TG3

Ore 14.25 1.489.000 (10.52%)

Ore 19.00 2.342.000 (12.54%)

TG5

Ore 13.00 2.878.000 (20.46%)

Ore 20.00 4.631.000 (20.08%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.234.000 (10.5%)

Ore 18.30 671.000 (4.34%)

TG4

Ore 12.00 229.000 (2.49%)

Ore 18.55 561.000 (2.95%)

TGLA7

Ore 13.30 455.000 (3.07%)

Ore 20.00 1.211.000 (5.26%)

