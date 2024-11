PIPPITEL – MONTELEONE CHIUDE IN "BRUTTEZZA": LA QUINTA PUNTATA DI “L’ALTRA ITALIA” FA L’1,4% E TRASCINA RAIDUE ALLA SEDICESIMA POSIZIONE TRA LE RETI (SUPERATO PURE DA “PIACERE SONO UN PO’ INCINTA” SU LA7D). SE NON ALTRO, NON POTRÀ PIÙ FARE DANNI: IL PROGRAMMA È STATO CANCELLATO (MA IL CONTRATTO BIENNALE DA 350MILA EURO RIMANE) – “PIAZZAPULITA” CON LA BOCCIA (6,7%) SUPERA DEL DEBBIO (6,4%) – “LE IENE PRESENTANO: INSIDE” (7,1%) – “DON MATTEO” AL 25,3%, LA SOAP TURCA “ENDLESS LOVE” AL 15,3%

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

RAI2 SEDICESIMA RETE CON ANTONINO MONTELEONE - SHARE LALTRA ITALIA 31 OTTOBRE 2024

Nella serata di ieri, giovedì 31 ottobre 2024, su Rai1 la terza puntata della fiction Don Matteo ha interessato 3.850.000 spettatori pari al 23.5% di share. Su Canale5 la dizi Endless Love ha appassionato 2.501.000 spettatori con uno share del 15.3%.

Su Rai2 l’ultimo appuntamento con L’Altra Italia intrattiene 218.000 spettatori pari all’1.4%. Su Italia1 preceduto da un’anteprima di 6 minuti (910.000 – 5%), Le iene presentano: Inside incolla davanti al video 810.000 spettatori (7.1%). Su Rai3 Splendida Cornice segna 757.000 spettatori e il 4.9% (presentazione: 793.000 – 4.1%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 867.000 spettatori (6.4%).

Su La7 PiazzaPulita raggiunge 862.000 spettatori e il 6.7%. Su Tv8 The Bourne Supremacy ottiene 242.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove Il Contadino Cerca Moglie raduna 343.000 spettatori (2.1%).

Sul 20 Sherlock Holmes fa sintonizzare 297.000 spettatori (1.7%). Su Rai4 Fire Country è scelto da 133.000 spettatori (0.7%). Su Iris Arma Letale è seguito da 375.000 spettatori pari al 2.2%. Su RaiMovie Il potere dei soldi sigla 199.000 spettatori (1.1%). Su La7d Piacere sono un po’ incinta segna 226.000 spettatori e l’1.3%. Su Sky Uno il secondo live di X Factor ottiene .000 spettatori con il %.

raoul bova in don matteo 9

Access Prime Time

Halloween nefasto per Amadeus (che ieri ha chiuso alle 21:40) e Savino.

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.077.000 spettatori (22.2%), mentre Affari Tuoi raduna 5.165.000 spettatori (26.7%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.656.000 spettatori pari al 13.8%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 710.000 spettatori con il 3.7%.

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.426.000 spettatori con il 7.5% (primo episodio: 1.337.000 – 7.1%, secondo in onda fino alle 21:53: 1.523.000 – 8%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.255.000 spettatori (6.7%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.484.000 spettatori (7.6%).

PROFILO INSTAGRAM L ALTRA ITALIA

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 903.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 788.000 spettatori e il 4% nella seconda parte. Su La7 8 e 1/2 raccoglie 1.453.000 spettatori e il 7.5%. Su Tv8 100% Italia gioca con 255.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Chissà Chi è raccoglie 346.000 spettatori con l’1.8%, nella prima parte, e 438.000 spettatori con il 2.3% nella seconda parte più lunga in onda dalle 21:02 alle 21:40. Su RealTime Casa a Prima Vista sigla .000 spettatori (%).

Preserale

Record La Promessa (la puntata di ieri).

ENDLESS LOVE

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2,618.000 spettatori pari al 20.4%, mentre Reazione a Catena ha coinvo

lto 3.569.000 spettatori pari al 22.4%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.379.000 spettatori (19.8%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.393.000 spettatori (22.4%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (431.000 – 3.8%), Gormiti – The New Era segna 159.000 spettatori con l’1.3%, nel primo episodio, e 118.000 spettatori con lo 0.8%, nel secondo episodio.

Medici in Corsia totalizza 328.000 spettatori con l’1.9%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 363.000 spettatori (2.7%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 638.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.534.000 spettatori (15.2%).

delmastro colosimo antonino monteleone

A seguire Blob segna 934.000 spettatori (5.3%) e Viaggio in Italia sigla 970.000 spettatori (5.4%). Su Rete4 La Promessa interessa 933.000 spettatori (5.3%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 292.000 spettatori pari al 2.1%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 351.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 195.000 spettatori con l’1.7%, mentre Don’t Forget the Lyrics segna 307.000 spettatori con l’1.8%.

Daytime Mattina

Ottimo Mattino Cinque.

Su Rai1 Tg1Mattina dà il buongiorno a 502.000 spettatori con il 12.5%. A seguire il TG1 delle 8 ha informato 882.000 spettatori (17.9%), Unomattina intrattiene 683.000 spettatori con il 16.7% e Storie Italiane arriva a 647.000 spettatori con il 17.4% nella prima parte. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 651.000 spettatori con il 19.6% e TG5 Mattina delle 8 1.170.000 spettatori con il 23.9%.

binario 2 5

A seguire Mattino Cinque News raccoglie 926.000 spettatori con il 22.7% nella prima parte e 792.000 spettatori con il 21.5% nella seconda parte. Su Rai2 Binario 2 segna 92.000 spettatori (1.9%). Videobox ha interessato 77.000 spettatori (1.6%). Radio2 Social Club raggiunge 189.000 spettatori (4.7%).

Su Italia1 Law & Order – Unità Speciale sigla 83.000 spettatori (2%) nel primo episodio e 130.000 spettatori (3.5%) nel secondo episodio. A seguire C.S.I. Miami totalizza 192.000 spettatori (4.9%) nel primo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia ha raccolto 453.000 spettatori (11.6%), TGR Buongiorno Regione 583.000 (11.7%). Dopo la presentazione (276.000 – 5.6%), Agorà intrattiene 231.000 spettatori (5.3%). ReStart totalizza 178.000 spettatori (4.8%).

italo bocchino vs maria rosaria boccia piazzapulita 1

Dopo una presentazione (146.000 – 4.1%), Elisir ha ottenuto 169.000 spettatori con il 4.3%. Su Rete4 Love is in the air ha raggiunto 117.000 spettatori (3.3%), Terra Amara 266.000 (5.8%), Tempesta d’Amore 213.000 (5.7%). Su La7 Omnibus raduna 150.000 spettatori (3.7%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (258.000 – 5.1%), 219.000 spettatori (4.9%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 198.000 spettatori (5.3%).

Daytime Mezzogiorno

Forum supera il 21%.

pino insegno reazione a catena

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 733.000 spettatori (16.7%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno arriva a 1.526.000 spettatori (17.1%). Su Canale5 Forum totalizza 1.354.000 spettatori con il 21.1%.

Su Rai2, dopo TGSport Giorno (243.000 – 6.1%), I Fatti Vostri raduna 415.000 spettatori (8.3%) nella prima parte e 734.000 spettatori (8.6%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. Miami registra 270.000 spettatori (4.7%). Dopo Grande Fratello (530.000 – 5%), Sport Mediaset coinvolge 704.000 spettatori (6%) e 463.000 spettatori (4%) nella parte Extra di pochi minuti.

raoul bova in don matteo 7

Su Rai3 Mixer – La storia siamo noi sigla 187.000 spettatori (3.9%) e il TG3 delle 12 informa 561.000 spettatori (7.9%). A seguire Quante Storie conquista 494.000 spettatori (4.8%), mentre Passato e Presente è seguito da 400.000 spettatori (3.4%).

Su Rete4 Mattino 4 intrattiene 169.000 spettatori pari al 3.9% e, dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 541.000 spettatori pari al 5.1%. Su La7 L’Aria che Tira incolla davanti al video 251.000 spettatori con il 5.4% nella prima parte e 453.000 spettatori con il 4.9% nella seconda parte chiamata Oggi.

Daytime Pomeriggio

Male La Porta Magica.

maria rosaria boccia

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.120.000 – 18.1%), La Volta Buona colleziona 1.193.000 spettatori con il 10.5% nella presentazione e 1.244.000 spettatori con il 13.4%. Il Paradiso delle Signore conquista 1,490.000 spettatori con il 19.3%.

Dopo una breve edizione del TG1 (1.141.000 – 15.4%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.580.000 spettatori con il 19.9% nella presentazione e 2.217.000 spettatori con il 22.4%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.306.000 spettatori pari al 19.6%, Endless Love sigla 2.371.000 spettatori pari al 21%. Uomini e Donne raccoglie 2.248.000 spettatori con il 24.1% (Finale: 1.597.000 – 20.1%). La striscia di Amici segna 1.325.000 spettatori (17.3%). My Home My Destiny raduna 1.182.000 spettatori pari al 15.9%.

A seguire Pomeriggio Cinque intrattiene 1.195.000 spettatori pari al 15% nella prima parte e 1.400.000 spettatori pari al 14.4% nella seconda parte (I Saluti a 1.433.000 e il 12.9%). Su Rai2 Ore 14 totalizza 893.000 spettatori con l’8.4% e BellaMa’ intrattiene 566.000 spettatori con il 7.2%. L’appuntamento con La Porta Magica è seguito da 174.000 spettatori con il 2.1%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 450.000 spettatori (3.8%) nel primo episodio, 496.000 spettatori (4.6%) nel secondo episodio e 411.000 spettatori (4.2%) nel terzo episodio.

paolo del debbio

A seguire NCIS Los Angeles arriva a 310.000 spettatori (3.7%) nel primo episodio e 325.000 spettatori (4.3%) nel secondo episodio, mentre Person of Interest 266.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.026.000 spettatori (17.2%), TGR Leonardo 958.000 (9.3%). Rai Parlamento Question Time coinvolge 279.000 spettatori (3.1%).

A seguire, dopo Aspettando Geo (617.000 – 7.1%), Geo conquista 1.275.000 spettatori (12.5%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 711.000 spettatori con il 6.7%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 431.000 spettatori con il 5.5%. Su La7, dopo la presentazione (440.000 – 4%), Tagadà è visto da 331.000 spettatori pari al 4%. La Torre di Babele Doc arriva a 224.000 spettatori pari al 2.3%. Su Tv8 L’amore dietro la maschera segna 203.000 spettatori (2.6%). Sul Nove Il Contadino cerca Moglie è la scelta di 106.000 spettatori (1%).

Seconda Serata

italo bocchino vs maria rosaria boccia piazzapulita 3

Gregoraci ferma all’1.6%.

Su Rai1 Porta a Porta totalizza 750.000 spettatori con il 10.2%. Su Canale5 X Style ha raccolto 613.000 spettatori e il 6.8%. TG5 Notte è visto da 297.000 spettatori (5%). Su Rai2 Questioni di Stile raccoglie 102.000 spettatori pari all’1.6%. A seguire Generazione Z segna 62.000 spettatori e l’1.8%. Su Italia1 Grandi furti della Storia con Pierce Brosnan segna 311.000 spettatori con il 9.5%. Su Rai3 TG3 Linea Notte totalizza 293.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 Cuore Selvaggio è la scelta di 155.000 spettatori (4%).

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 2.800.000 (23.9%) – h.13:30 4.069.000 (22.8%) – h.20

TG2 1.465.000 (13.3%) – h.13 937.000 (5%) – h.20:30

TG3 1.448.000 (13.1%) – h.14:25 2.207.000 (15.6%) – h.19

TG5 2.566.000 (22.9%) – h.13 3.709.000 (20.7%) – h.20

STUDIO APERTO 945.000 (10.5%) – h.12:25 610.000 (5.3%) – h.18:30

TG4 276.000 (4.1%) – h.11:55 641.000 (4.5%) – h.19

TGLA7 662.000 (5.6%) – h.13:30 1.309.000 (7.3%) – h.20

Ascolti TV 31 Ottobre 2024 per fasce auditel (share %)

RAI 1 18.87 15.29 16.67 16.3 17.86 21.88 24.58 16.77

RAI 2 3.93 2.29 6.07 8.85 5.79 1.85 2.91 1.36

RAI 3 7.25 8.48 4.47 8.27 6.63 11.93 5.75 4.5

RAI SPEC 4.77 5.36 6.3 4.4 4.87 4.77 4.07 4.14

RAI 34.82 31.41 33.51 37.81 35.14 40.43 37.31 26.77

CANALE 5 17.45 21.26 21.75 20.9 19.05 19.67 14.1 11.88

ITALIA 1 5.26 1.96 4.02 5.7 3.73 3.79 6.91 7.76

RETE 4 5.38 5.15 5.09 5.37 6.22 4.94 5.02 6.39

MED SPEC 11.6 12.65 10.33 8.3 12.23 8.69 10.67 16.4

MEDIASET 39.69 41.02 41.19 40.27 41.23 37.09 36.71 42.43

LA7+LA7D 5.54 5.02 5.6 5 4.13 3.59 7.04 8.11

SATELLITE 14.14 15.81 13.46 11.49 14.7 13.11 13.75 16.54

TERRESTRI 5.8 6.74 6.24 5.42 4.79 5.78 5.19 6.15

ALTRE RETI 19