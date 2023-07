PIPPITEL – MUSICA MAESTRO! A CONQUISTARE LA PRIMA SERATA DI IERI È STATO IL CONCERTO IN ONDA SU “ITALIA1” “BATTITI LIVE” CHE HA FATTO CANTARE 1,7 MILIONI DI PERSONE (14,8% DI SHARE) – LA SEMISCONOSCIUTA SERIE THRILLER "UN CUORE DUE DESTINI" TRASMESSA DA RAI1 HA INTERESSATO PIÙ PERSONE (2 MILIONI) MA HA OTTENUTO UNO SHARE MINORE (13,4%) - CROLLA "FILOROSSO" CONDOTTO DA MANUELA MORENO (3,6%) – "TECHETECHETÈ" (17,5%) – "IN ONDA" (6,1%) – "CONTROCORRENTE" (4,1%) – "TG2 POST" (5,1%)

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 11 luglio 2023 vedono, in prima serata, Radio Norba Cornetto Battiti Live condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, con la partecipazione di Mariasole Pollio, vincere in percentuale con il 14.8% e 1.741.000 spettatori, superando la semisconosciuta serie thriller franco-belga di Rai1 Un cuore due destini, che totalizza il 13.4% pari a 2.014.000 individui all'ascolto. Il programma musicale di Italia1 batte anche il film Ti presento Sofia su Canale5, fermo all'11.0% con 1.563.000 spettatori.

Alla sua seconda puntata crolla ulteriormente Filorosso, approfondimento di punta estivo della Rai meloniana condotto da Manuela Moreno sulla Terza Rete, che - malgrado la comparsata di Jovanotti (quanto è costata?) - si arena al 3.6% con una media di 458.000 spettatori, battuto dai film di Rai4 e del 20 e doppiato da In onda Prima Serata.

Con ospite fra gli altri Sigfrido Ranucci chiamato a parlare del caso Santanchè, il talk di La7 condotto da Marianna Aprile e Luca Telese ha conquistato infatti il 6.2% di share con 919.000 individui all'ascolto. Analizzando la curva, durante l'ospitata del conduttore di Report, "l'effetto Ranucci-Santanchè" ha portato In Onda Estate dal 4% di share al 9% circa. Vediamo la classifica dei programmi della serata per numero di spettatori:

In access prime time, su Rai1 Techetechetè conquista il 17.5%, mentre su Canale 5 Paperissima Sprint segna il 14.9%. Per l'approfondimento, In Onda con Aprile-Telese su La7, e ospite il presidente del M5s Giuseppe Conte, svetta con il 6.1% (malgrado 5 minuti interi di blackout che in rete hanno fatto gridare al "complotto" contro Conte). Superati Controcorrente condotto da Veronica Gentili su Rete4, con i suoi 4.1% e 4.4%, e Tg2 Post Estate che ha raccolto il 5.1%. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Un Cuore, due Destini 2.014.000 (13.4%). Canale5: Ti Presento Sofia 1.563.000 (11%). Rai2: CSI Vegas 666.000 (4.4%). Italia1: Battiti Live 1.741.000 (14.8%), presentazione 1.330.000 (8.5%). Rai3: Filorosso 458.000 (3.6%), presentazione 642.000 (4.1%). Rete4: Delitto ai Caraibi 473.000 (3.4%) La7: In Onda Estate 919.000 (6.2%). Tv8: Chi Vuole Sposare Mia Mamma O… 280.000 (2%). Nove: Avamposti – Nucleo Operativo 304 .000 (2%) nel primo episodio, 261.000 (3.1%) nel secondo. Rai4: Predator 493.000 (3.3%). 20: Jack Ryan – L’Iniziazione 478.000 (3.2%).

Access Prime Time

Rai1: Techetechetè 2.781.000 (17.5%). Canale5: Paperissima Sprint 2.367.000 (14.9%). Rai2: TG2 Post Estate 821.000 (5.1%). Italia1: NCIS 1.121.000 (7.2%). Rai3: Un Posto al Sole 1.426.000 (8.9%). Rete4: Controcorrente 617.000 (4.1%) nella prima parte, 700.000 (4.4%) nella seconda. La7: In Onda 977.000 (6.1%). Tv8: 4 Hotel 444.000 (2.9%). Nove: Don’t Forget the Lyrics 199.000 (1.3%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.287.000 (23.6%), Reazione a Catena 3.303.000 (28.3%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.117.000 (12.1%), Caduta Libera 1.735.000 (15.4%). Rai2: Hawaii Five O 487.000 (4.6%), NCIS 627.000 (4.7%). Italia1: Studio Aperto Mag 278.000 (2.7%), CSI 353.000 (2.7%). Rai3: Tgr 1.637.000 (13.2%), Blob 679.000 (4.8%), Via dei Matti N 0 726.000 (4.9%). Rete4: Tempesta d’Amore 558.000 (4%). La7: Padre Brown 82.000 (1%), 92.000 (0.8%). Tv8: 4 Ristoranti 307.000 (2.7%). Nove: Cash or Trash 381.000 (3%).

Seconda Serata

Rai1: Taobuk – Taormina Internation Film Festival 573.000 (7.4%) Canale5: Tg5 Notte 492.000 (6.3%). Rai2: Squadra Omicidi Barcellona 406.000 (4.9%). Rai3: Tg3 Linea Notte 326.000 (5%). Italia1: Ancora Auguri per la Tua Morte 369.000 (10.5%). Rete4: Ocean’s Twelve 155.000 (3.2%)

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina RasStampa 233.000 (9.9%), Tg1 Ore 7.00 447.000 (13.7%), TgUnoMattina 671.000 (17%), Tg1 Ore 8.00 816.000 (19.5%), Uno Mattina Estate 765.000 (18.1%). Canale5: Prima Pagina Tg5 559.000 (20.3%), Tg5 Mattina 916.000 (22.1%), Morning News 674.000 (17.6%) nella prima parte, 691.000 (18.7%) nella seconda. Rai2: Radio 2 Happy Family 175.000 (4.7%). Italia1: Dr House 125.000 (3.2%), 122.000 (3.4%), CSI: NY 157.000 (3.7%). Rai3: Rassegna Stampa 226.000 (6.9%). Agorà Estate (presentazione) 181.000 (4.4%), Agorà Estate 158.000 (4.1%), Agorà Extra 141.000 (3.9%). Rai3: Elisir – A Gentile Richiesta 118.000 (3.1%). Rete4: Un Detective in Corsia 54.000 (1.4%). La7: Omnibus 110.000 (3.4%), nelle News, 142.000 (3.6%) nel Dibattito. Coffee Break 131.000 (3.5%).

Mezzogiorno

Rai1: Camper in Viaggio 1.252.000 (17.1%), Camper 1.607.000 (15.9%). Canale5: Forum 1.436.000 (21.3%). Rai2: La Nave dei Sogni 349.000 (5%). Italia1: CSI: NY 232.000 (3.8%), Sport Mediaset 830.000 (7.1%), Extra 535.000 (4.5%). Rai3: Rai Parlamento Speciale 70.000 (1.4%), Tg3 Ore 12.00 461.000 (6.5%), Quante Storie 378.000 (4.4%), 443.000 (4.2%), Passato e Presente 479.000 (4%). Rete4: Carabinieri 4 113.000 (2.3%), Il Segreto 123.000 (1.3%), La Signora del West 218.000 (1.9%). La7: L’Aria che Tira Estate 248.000 (4.9%) nella prima parte, L’Aria che Tira Estate (Oggi) 293.000 (3.1%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.083.000 (17.7%), Don Matteo 1.040.000 (10%) nel primo episodio, 1.022.000 (12%) nel secondo, Sei Sorelle 840.000 (10.8%), Tg1 1.044.000 (13%), Estate in Diretta 1.492.000 (18.2%), presentazione 1.200.000 (15.6%). Canale5: Beautiful 2.749.000 (23.3%), Terra Amara 2.548.000 (23.7%), La Promessa 1.997.000 (22.1%), My Home My Destiny 1.490.000 (18.8%), Un Altro Domani 1.026.000 (12.9%). Rai2: l’Atletica Leggera 319.000 (2.9%), Tour de France 1.042.000 (12.4%), Diretta 873.000 (10%), Tour De France all’Arrivo 1.343.000 (17.1%), Toureplay 558.000 (7.2%).

Italia1: I Simpson 519.000 (4.6%) nel primo episodio, 482.000 (4.6%) nel secondo, I Griffin 454.000 (4.9%), Magnum PI 304.000 (3.7%) nel primo episodio, 297.000 (3.8%) nel secondo, Person of Interest 261.000 (3.3%). Rai3: Tgr 2.131.000 (18.8%), Alla Scoperta del Ramo D’Oro 310.000 (3.6%), Geo Magazine 716.000 (8.5%). Rete4: Lo Sportello di Forum565.000 (5.6%), Tg4 Diario del Giorno 320.000 (3.4%). La7: Eden – Un Pianeta da Salvare 236.000 (2.7%), C’era una volta il Novecento 139.000 (1.8%). Tv8: Una Guida per Innamorarsi 243.000 (3%).

Principali notiziari della giornata TG1 13.30 - 2.789.000 (23.5%) 20.00 - 3.508.000 (24.9%) TG2 13.00 - 1.397.000 (12.5%) 20.30 - 1.043.000 (6.8%) TG3 14.25 - 1.395.000 (13.3%) 19.00 - 1.291.000 (12.2%) TG4 11.55 - 259.000 (3.7%) 18.55 - 421.000 (3.9%) TG5 13.00 - 2.856.000 (25.2%) 20.00 - 2.774.000 (19.4%) STUDIO APERTO (Italia1) 12.25 - 1.165.000 (12.7%) 18.30 - 307.000 (3.5%) TGLA7 13.30 - 525.000 (4.5%) 20.00 - 763.000 (5.3%)

