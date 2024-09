PIPPITEL! – LE LACRIME DI COCCODRILLO DI SANGIULIANO AL TG1 INCOLLANO ALLA TV 3.2 MILIONI DI SPETTATORI CON IL 18.6% DI SHARE – IN PRIMA SERATA SU RAI1 “SIMON COLEMAN” CHIUDE AL 15.9% CON 2.1 MILIONI DI TELEMORENTI. SU CANALE5 “IO E LULÙ” FA IL 15% - SU RAI3 “NEWSROOM” SALE AL 5.3% - DE MARTINO (25.1%), “PAPERISSIMA SPRINT” (13.2%) DEL DEBBIO CON IL 4.5% AFFONDATO DA APRILE-TELESE ALL’8.2%

Nella serata di ieri, mercoledì 4 settembre 2024, su Rai1 Simon Coleman ha interessato 2.132.000 spettatori pari al 15.9% di share.

Su Canale5 Io e Lulù ha conquistato 2.039.000 spettatori con uno share del 15%. Su Rai2 le Paralimpiadi 2024 intrattengono 648.000 spettatori pari al 4.2%. Su Italia1 FBI: Most Wanted incolla davanti al video 920.000 spettatori (6.7%).

Su Rai3 NewsRoom segna 817.000 spettatori e il 5.3%. Su Rete4 Planet Earth III – Le Meraviglie della Natura totalizza un a.m. di 457.000 spettatori (3.7%). Su La7 La7 Doc – D-Day: I Nastri Ritrovati raggiunge 269.000 spettatori e il 2.6%. Su Tv8 Future Hits Live ottiene 370.000 spettatori con il 2.6%. Sul Nove Il primo cavaliere raduna 544.000 spettatori (4.1%). Sul 20 The Chronicles of Riddick fa sintonizzare 313.000 spettatori (2.1%). Su Rai4 Low Tide è scelto da 216.000 spettatori (1.4%). Su Iris L’ultima eclissi è seguito da 363.000 spettatori pari al 2.6%. Su RaiPremium Candice Renoir sigla 192.000 spettatori (1.3%).

Su Rai1 TG1 – Intervista con Gennaro Sangiuliano interessa 3.211.000 spettatori (18.6%). A seguire Affari Tuoi arriva a 4.369.000 spettatori (25.1%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.318.000 spettatori pari al 13.2%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.306.000 spettatori (7.4%). Su Rai3 Caro Marziano è visto da 1.067.000 spettatori (6.2%) e Un Posto al Sole appassiona 1.321.000 spettatori (7.4%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 682.000 spettatori e il 4% nella prima parte e 798.000 spettatori e il 4.5% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.445.000 spettatori (8.2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 675.000 spettatori (3.8%). Su RealTime Casa a Prima Vista raccoglie 613.000 spettatori (3.5%).

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.020.000 spettatori pari al 19.5%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.057.000 spettatori pari al 23.1%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 1.425.000 spettatori (15%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 2.237.000 spettatori (18.1%). Su Rai2, dopo TG2 Flash (425.000 – 5.2%) e TGSport Sera (464.000 – 5.5%), le Paralimpiadi 2024, dalle 18:32 alle 21:11, totalizzano un netto di 735.000 spettatori con il 6.4%.

Nel dettaglio: Scherma 700.000 (7.5%), Scherma 790.000 (6.9%), Tennis Tavolo 802.000 (5.7%), Atletica Leggera 1.044.000 (6.3%), Scherma 1.042.000 (5.9%). Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 416.000 spettatori (3.8%) e, dopo Camera Cafè (242.000 – 1.9%), FBI: Most Wanted raccoglie 617.000 spettatori (4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.087.000 spettatori (14.9%). A seguire Blob segna 727.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 Terra Amara interessa 455.000 spettatori (3%). Su La7 Padre Brown raduna 154.000 spettatori pari all’1.3%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 409.000 spettatori (2.6%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 396.000 spettatori con il 2.7%.

Su Rai1 Tg1Mattina Estate interessa 546.000 spettatori con il 16.1% (all’interno il TG1 delle 7 di breve durata a 424.000 e il 15.3% e il TG1 delle 8 a 984.000 e il 21.8%). A seguire Unomattina Estate intrattiene 701.000 spettatori con il 17.3%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 492.000 spettatori con il 18.9% e TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 1.011.000 spettatori con il 22.6%. A seguire Mattino Cinque News raccoglie 750.000 spettatori con il 18.6% nella prima parte e 684.000 spettatori con il 18.1% nella seconda parte.

Su Rai2, dopo TG2 Mattina delle 8:30 (161.000 – 3.8%), O Anche No – Stravinco per la Vita raggiunge 113.000 spettatori (2.7%), mentre le Paralimpiadi 2024 sono viste da 269.000 spettatori (7.1%) con il Ciclismo e 317.000 spettatori (7.6%) con la Scherma. Su Italia1, dopo Rizzoli & Isles (99.000 – 2.3%), Law & Order – Unità Speciale sigla 96.000 spettatori (2.3%) nel primo episodio e 132.000 spettatori (3.5%) nel secondo episodio. A seguire C.S.I. New York totalizza 226.000 spettatori (5.4%) nel primo episodio. Su Rai3, dopo una presentazione (113.000 – 2.5%), Agorà Estate intrattiene 123.000 spettatori (2.9%) e 62.000 spettatori (1.6%) nella parte Extra, mentre il meglio di Elisir totalizza 93.000 spettatori (2.3%).

Su Rete4 Love is in the Air ha raccolto 85.000 spettatori (1.9%) e Grand Hotel – Intrighi e Passioni è visto da 71.000 spettatori (1.8%), mentre Tempesta d’Amore è seguito da 166.000 spettatori (4.3%). Su La7 Omnibus raduna 166.000 spettatori (5.3%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (287.000 – 7%), 206.000 spettatori (4.9%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break Estate totalizza 163.000 spettatori (4.2%).

Su Rai1 Camper in Viaggio raccoglie 741.000 spettatori (13.8%), mentre Camper arriva a 1.400.000 spettatori (15.3%). Su Canale5 il meglio di Forum totalizza 1.171.000 spettatori con il 17.7%. Su Rai2, dopo TG2 Flash (288.000 – 6.5%), le Paralimpiadi 2024, dalle 11:11 alle 12:54, radunano un netto di 556.000 spettatori (7.7%). Nel dettaglio: Scherma 300.000 (6.7%), Tiro con l’Arco 345.000 (7.3%), Atletica Leggera 441.000 (7%), Scherma 646.000 (8.5%), Scherma 736.000 (7.5%). Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 341.000 spettatori (5.8%).

Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 840.000 spettatori (7.3%) e 549.000 spettatori (4.7%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3 Il Commissario Rex ottiene 208.000 spettatori (4.2%) e il TG3 delle 12 informa 534.000 spettatori (7.5%). A seguire Quante Storie conquista 354.000 spettatori (3.8%) e Geo 238.000 spettatori (2.2%), mentre Passato e Presente è seguito da 316.000 spettatori (2.7%). Su Rete4 Mattino 4 conquista 195.000 spettatori pari al 4.2% e, dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 500.000 spettatori pari al 4.7%.

Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 201.000 spettatori con il 4.1% nella prima parte e 358.000 spettatori con il 3.8% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Hotel arriva a 186.000 spettatori (2.5%) e 4 Ristoranti 306.000 spettatori (2.7%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 77.000 spettatori (1.1%) nel primo episodio e 158.000 spettatori (1.4%) nel secondo episodio.

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.018.000 – 17.8%), Che Dio ci Aiuti colleziona 1.081.000 spettatori con il 10.6% nel primo episodio e 1.054.000 spettatori con il 12.8% nel secondo episodio, mentre Estate in Diretta Start conquista 1.033.000 spettatori con il 13.8%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.281.000 – 17.3%), Estate in Diretta realizza un ascolto di 1.371.000 spettatori con il 19.3% nella presentazione e 1.557.000 spettatori con il 19.5%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.151.000 spettatori pari al 19.1%, Endless Love sigla 2.070.000 spettatori pari al 20%, My Home My Destiny raduna 1.720.000 spettatori pari al 19.6% e La Promessa segna 1.534.000 spettatori pari al 20%.

A seguire Pomeriggio Cinque intrattiene 1.050.000 spettatori pari al 14.6% nella prima parte e 982.000 spettatori pari al 12.5% nella seconda parte (I Saluti a 951.000 e l’11%). Su Rai2 le Paralimpiadi 2024, dalle 13:30 alle 18:07, totalizzano un netto di 604.000 spettatori (6.2%). Nel dettaglio: Tiro a Segno 905.000 (7.8%), Ciclismo 568.000 (5.1%), Scherma 581.000 (5.6%), Scherma 689.000 (7.6%), Equitazione 518.000 (6.3%), Ciclismo 541.000 (7.1%), Nuoto 632.000 (8.5%). Su Italia1 I Simpson ha raccolto 430.000 spettatori (3.8%) nel primo episodio, 502.000 spettatori (4.8%) nel secondo episodio e 449.000 spettatori (4.7%) nel terzo episodio, mentre I Griffin 323.000 spettatori (3.8%).

A seguire Magnum P.I. raduna 314.000 spettatori (4%) nel primo episodio e 364.000 spettatori (5%) nel secondo episodio, mentre Person of Interest arriva a 311.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.997.000 spettatori (18.1%), mentre Il Provinciale coinvolge 395.000 spettatori (4.8%), Di Là dal Fiume e tra gli Alberi sigla 343.000 spettatori (4.5%) e Overland interessa 452.000 spettatori (6.2%). A seguire, dopo La Speranza Siamo Noi (503.000 – 6.6%), Geo Magazine conquista 687.000 spettatori (8.1%). Su Rete4 il meglio di Lo Sportello di Forum ha convinto 715.000 spettatori con il 7.2%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 475.000 spettatori con il 6%.

A seguire Sono un fenomeno sigla 261.000 spettatori con il 3.3%. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è visto da 185.000 spettatori pari al 2.1%, mentre Le Lettere Perdute dei Windsor arriva a 124.000 spettatori pari all’1.6%. Su Tv8 Una vanza da incubo – Ombre d’estate segna 274.000 spettatori (3%), Un ranch per due 223.000 spettatori (3%) e Le ragioni del cuore 160.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Angello Izzo – Cuore Nero totalizza 166.000 spettatori (1.7%), mentre Cronache Criminali interessa 147.000 spettatori (1.9%) con Il Caso Pietro Maso e 97.000 spettatori (1.3%) con Il Caso Luca Traini. A seguire Little Big Italy è scelto da 253.000 spettatori (2.7%).

