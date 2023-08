PIPPITEL! – NELL’ESTATE DELLE REPLICHE, LA FICTION “IL GIOVANE MONTALBANO” SU RAI1 CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 19.% DI SHARE E 2.6 MILIONI DI SPETTATORI. SENZA “TEMPTATION ISLAND”, SU CANALE 5 IL BIS DI “SCHERZI A PARTE” FA IL 12.8% - IL MEGLIO DI “REPORT” SU RAI3 VOLA AL 7.1% - LA REPLICA DE “LE IENE PRESENTANO: INSIDE” SU ITALIA1 AL 7% - “TECHETECHETÈ” (18.9%), “PAPERISSIMA SPRINT ESTATE” (15.3%) – APRILE E TELESE (6.4%), GENTILI (5.2%)

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 7 agosto 2023, in prima serata, vedono la replica della fiction Il giovane Montalbano su Rai1 - senza la concorrenza di Temptation Island, terminato la scorsa settimana - svettare al 19.6% pari a 2.671.000 spettatori, contro la replica di Scherzi a parte condotto da Enrico Papi su Canale5, che invece si è fermata a 1.557.000 appassionati con il 12.8%.

Boom per il meglio di Report condotto da Sigfrido Ranucci su Rai3 e dedicato - fra gli altri argomenti - al crollo del ponte Morandi di Genova. Alla sua quarta replica, il programma d'inchiesta sale ancora sul podio dei più visti e totalizza una media di 1.069.000 spettatori pari al 7.1% di share.

In un Paese civile e in un'azienda televisiva lungimirante una trasmissione di successo che rappresenta una risorsa anche nelle repliche (a costo zero) andrebbe protetta da attacchi politici, tutelata e supportata. Invece si ha sempre più la sensazione che venga (mal) sopportata.

Tornando a ieri sera, ottimo risultato anche per la replica de Le Iene - Inside su Italia1: il documento di Gaetano Pecoraro e Francesco Priano sulle vicissitudini del reddito di cittadinanza ha conquistato 836.000 individui all'ascolto con il 7.0%, superando nettamente le repliche delle scorse settimane.

Quanto ai film, non male l'evergreen Flashdance su Rete4 che, all'ennesimo passaggio, supera il film con Alessandro Siani, Si accettano miracoli, sul Nove, e la serie inedita di Rai2 Che Todd ci aiuti. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

Il giovane Montalbano (Rai1) - 2.671.000

Scherzi a parte (Canale5) - 1.557.000

Report (Rai3) - 1.069.000

Le Iene - Inside (Italia1) - 836.000

Flashdance (Rete4) - 619.000

Che Todd ci aiuti (Rai2) - 529.000

Si accettano miracoli (Nove) - 364.000

Atlantide Files (La7) - 266.000

Gomorra - La Serie (Tv8) - 249.000

In access prime time, Techetechetè su Rai1 totalizza il 18.9%, mentre su Canale5 Paperissima Sprint Estate segna il 15.3%. Per l'approfondimento, In Onda Estate condotto da Marianna Aprile e Luca Telese su La7 sigla il 6.4%, Controcorrente Estate su Rete4 con Veronica Gentili il 4.8% e il 5.2% e Tg2 Post Estate il 4.6%. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Il Giovane Montalbano 2.671.000 (19.6%). Canale5: Scherzi a Parte 1.557.000 (12.8%). Rai2: Che Todd ci Aiuti 529.000 (4%). Italia1: Le Iene presentano: Inside 836.000 (7%). Rai3: Report 1.069.000 (7.1%). Rete4: Flashdance 619.000 (4.4%). La7: Atlantide Files 266.000 (2.5%). Tv8: Gomorra – La Serie 249.000 (1.7%). Nove: Si accettano miracoli 364.000 (2.7%).

Access Prime Time

Rai1: Techetechetè 3.012.000 (18.9%). Canale5: Paperissima Sprint Estate 2.440.000 (15.3%). Rai2: Tg2 Post Estate 730.000 (4.6%). Italia1: C.S.I. Miami 961.000 (6.2%). Rai3: Via dei Matti n° 0 696.000 (4.7%), Un Posto al Sole 1.255.000 (7.8%). Rete4: Controcorrente Estate 733.000 (4.8%) nella prima parte, 824.000 (5.2%) nella seconda. La7: In Onda Estate 1.012.000 (6.4%). Tv8: 4 Hotel 361.000 (2.4%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 365.000 (2.3%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.097.000 (23.3%), Reazione a Catena 3.285.000 (28.2%). Canale5: The Wall – I Protagonisti 1.126.000 (13.3%), The Wall 1.549.000 (13.8%). Rai2: Campionati Mondiali di Ciclismo 362.000 (3.5%). Italia1: Studio Aperto Mag 335.000 (3.5%), C.S.I. Miami 501.000 (3.9%). Rai3: Tg Regione 1.908.000 (15.4%), Blob 702.000 (5.1%). Rete4: Tempesta d’Amore 576.000 (4.1%). La7: Padre Brown 133.000 (1.7%) nel primo episodio, 113.000 (1%) nel secondo. Tv8: 4 Ristoranti 264.000 (2.3%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 305.000 (2.2%).

Seconda Serata

Rai1: A Hong Kong è già domani 508.000 (8.7%). Canale5: Tg5 Notte 402.000 (10.1%). Rai2: Helen Dorn 167.000 (3.2%). Italia1: The Nun – La vocazione del male 204.000 (6.2%). Rai3: Il Fattore Umano 359.000 (4.4%). Rete4: A Wong Foo, grazie di tutto! Julie Newmar 185.000 (3%). La7: TgLa7 Notte 94.000 (2.7%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnomattina – Rassegna Stampa 259.000 (12.4%), Tg1 Ore 7.00 371.000 (12.5%), TgUnomattina Estate 644.000 (17.3%), Tg1 Ore 8.00 845.000(20.4%), Uno Mattina Estate 698.000 (16.9%). Canale5: Prima Pagina Tg5 467.000 (18.9%), Tg5 Mattina 979.000 (23.8%), Morning News 794.000 (20.4%) nella prima parte, 721.000 (19%) nella seconda. Rai2: Tg2 Ore 8.30 147.000 (3.7%), Radio2 Happy Family 159.000 (4.2%), Tg2 Dossier 100.000 (2.6%), Tg2 Flash 129.000 (3.2%).

Italia1: Dr. House – Medical Division 62.000 (1.6%) nel primo episodio, 99.000 (2.6%) nel secondo, C.S.I. New York 112.000 (2.8%) nel primo episodio. Rai3: Agorà Estate 183.000 (4.7%), presentazione 175.000 (4.2%), Agorà Extra 170.000 (4.5%), Elisir – A Gentile Richiesta 143.000 (3.7%). Rete4: Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo 46.000 (1.2%). La7: Omnibus 144.000 (3.9%), Coffee Break Estate 154.000 (4%).

Mezzogiorno

Rai1: Camper in Viaggio 1.060.000 (15.1%), Camper 1.622.000 (16.1%). Canale5: Forum (Il meglio di) 1.151.000 (17.9%). Rai2: Tg Sport a 133.000 (3.2%), Dream Hotel – Cina 341.000 (5%). Italia1: C.S.I. New York 247.000 (4.3%), Sport Mediaset 747.000 (6.4%). Rai3: Doc Martin 203.000 (4.3%), Tg3 Ore 12.00 483.000 (7.4%), Quante Storie 395.000 (4.7%) nella prima parte, 380.000 (3.6%) nella seconda, Passato e Presente 375.000 (3.2%).

Rete4: Carabinieri 5 121.000 (2.8%), Il Segreto 122.000 (1.4%), La Signora del West 266.000 (2.3%). La7: L’Aria che Tira Estate 224.000 (4.8%), L’Aria che Tira Estate (Oggi) 273.000 (2.9%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.214.000 (19.6%), Don Matteo 10 1.238.000 (12%) nel primo episodio, 1.208.000 (14.4%) nel secondo, Sei Sorelle 826.000 (11.2%) Tg1 a 913.000 (12.9%), Estate in Diretta 1.463.000 (19.8%), presentazione 1.176.000 (17.4%). Canale5: Beautiful 2.343.000 (20.5%), Terra Amara 2.361.000 (22.2%), La Promessa 2.033.000 (22.9%), My Home My Destiny 1.557.000 (20.3%), Un Altro Domani 1.022.000 (14.3%). Rai2: Campionati Mondiali Paralimpici di Nuoto 330.000 (3.1%), Campionati Mondiali di Ciclismo 381.000 (4.6%).

Italia1: I Simpson 407.000 (3.6%) nel primo episodio, 431.000 (4.1%) nel secondo, American Dad! 347.000 (3.6%) nel primo episodio, 272.000 (3.2%) nel secondo, Magnum P.I. 277.000 (3.5%) nel primo episodio, 278.000 (4%) nel secondo, Person of Interest 266.000 (3.7%). Rai3: Tg Regione 2.015.000 (18%), In cammino. I sentieri dell’anima 284.000 (3.3%), Di là dal fiume e tra gli alberi 348.000 (4.7%), Overland 562.000 (8.2%), Geo Magazine 699.000 (9%). Rete4: Lo Sportello di Forum Estate 564.000 (5.6%), Tg4 – Diario del Giorno 385.000 (5%), L’inganno della seduzione 263.000 (3.6%). La7: Eden – Un pianeta da salvare 223.000 (2.6%), C’era una volta… il Novecento 75.000 (1.1%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.865.000 (24.7%)

20.00 - 3.701.000 (26.4%)

TG2

13.00 - 1.293.000 (11.5%)

20.30 - 1.041.000 (6.7%)

TG3

14.25 - 1.340.000 (12.9%)

19.00 - 1.292.000 (12.6%)

TG4

11.55 - 302.000 (4.6%)

18.55 - 425.000 (4%)

TG5

13.00 - 2.762.000 (24.4%)

20.00 - 2.695.000 (19%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.157.000 (12.7%)

18.30 - 381.000 (4.8%)

TGLA7

13.30 - 458.000 (4%)

20.00 - 734.000 (5.2%)